Sağlam ve kalıcı ilişkiler kurma zamanı

Son bir haftadır Afganistan’da dramatik gelişmeler meydana geliyor. Taliban, yönetimi ele geçirmiş durumda. Birçoğumuz haberlerde ve sosyal medyada, Canlarını kurtarmak için 200-300 kişilik uçaklara 600-700 kişinin bindiğini; hatta uçağın tekerliğine bile canlarından olacaklarını bildikleri halde oturan ve hayatını kaybeden insanları gördük.
Aslında bütün dünyanın utanç duyması gereken bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Afganistanlı kadınlar, Taliban’ın yeniden yönetimi ele geçirmesiyle, adeta bin yıl geriye gittiklerini ifade ediyor.
Bu konu, astrolojinin bir kolu olan ‘Mundane astroloji’ yani ‘Dünya astrolojisi’ açısından da önem kazanıyor. Mundane astroloji; dünyada gelişen sosyolojik, ekonomik, tabiat olayları üzerindeki astrolojik etkileri inceleyen bir sistem. Özellikle ülkelerin kuruluş-doğum haritaları üzerinden oldukça isabetli analizler ortaya çıkıyor. Benim de yıllardır uzmanlaştığım bu alan, siz sevgili okuyucularıma aslında çok da yabancı gelmeyecektir.
Peki astrolojik göstergelerle Afganistan’da neler oluyor? Buna cevap vermeden önce size biraz Pluton’u anlatmalıyım. Hani şu gezegenlikten çıkarılan ama bir süre sonra yine gezegen statüsüne alınan, astrolojik bakış açısından Dünya’ya en uzak kabul ettiğimiz gezegen.
Pluton
Pluton astrolojik olarak; yıkım, ölüm, değişim ve dönüşüm, güç elde etme, yeraltı dünyası, baskı, psikolojik güç, takıntı, obsesyon, kitlesel ölümler ve mafya demektir. Sistem ve düzen yıkıcıdır ve astrolojik olarak bir doğum haritasında bir noktadan geçerken, geçtiği yeri yıkar, yok eder ve bir daha geri dönülmesi imkânsız bir sürece sürükler.
Pluton’un geçtiği alanda artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu cümleyi, COVID-19’un ortaya çıkışının ardından çokça duyduk, biliyorsunuz. Çünkü COVID-19, 2019’da Oğlak burcunda gerçekleşen ‘Plutonik’ tutulmanın ardından ortaya çıktı. İşte bu yüzden insanlar “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demeye başladı. Haksız da sayılmazlar... Bence de dünya artık başka bir yöne doğru evrilmeye başladı ve 2019’dan önceki hayatımıza dönebileceğimizi düşünmüyorum. Yeni bir sistem ve düzene doğru hızla gidiyoruz.
Konumuza dönecek olursak... Pluton’un işte tam da böyle bir etkisi var. Güç kullanan, zorba, belaltı çalışan, kaos çıkaran... Pluton oldukça yavaş hareket eder, bir Zodyak turunu ortalama 248 yılda tamamlar. Yani bir insan ömrü boyunca, Pluton’un bir Zodyak dönüşünün hepsini göremez. En azından şimdilik... Ağır hareket ettiği için ortaya koyduğu etkileri de yavaş olur. Pluton şu an Oğlak burcunun 24’üncü derecesinde. Bu derece, Afganistan için çok önemli bir derecedir. Çünkü Afganistan’ın doğum haritasında bu derece MC’nin derecesidir.
Bu hafta Uranüs’ün etkilerini oldukça güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Uranüs’ün hem Merkür hem de Mars ile güçlü etkileşimleri olurken diğer yandan Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Özgürlük için savaşacağımız bir hafta bizleri bekliyor. Kısıtlayıcı koşullardan kurtulmak için fırsatlar ortaya çıkacak. Bu aralar biraz daha spontane takılmak gerekebilir. Hızlı davranacağız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tezcanlı davranacağız bu birkaç gün... Ama kazalar çok ani gelişebilir; riskli, özellikle hız içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, risk alabiliriz. Ayrıca koşullara çok çabuk isyan edebilir, ani tepkiler verebilir, köprüleri çok hızlı yakabiliriz.
Dolunayla birlikte kendimizi özgürce ifade etmek isteyeceğiz, düşünce ve fikir özgürlüğüne ekstra önem vereceğiz. Denenmemiş konulara yönelmek, çizgimizin az da olsa dışına çıkmak, marjinal insanlara çekilmek bu dolunayda çok daha olasıdır. Dostlarımızla ve arkadaşlarımızla daha çok sosyalleşebiliriz. Fakat böyle eğlenceli gruplarla bir aradayken soğuk, ukala tavırlardan ve her şeyi bildiğinizi iddia etmekten kaçının.
DOSTLARINIZLA ORTAK PROJELERKoç (21 Mart-19 Nisan)
Dostlarınızdan büyük destekler görebilirsiniz. Hatta onlarla beraber para kazanabileceğiniz ortak projeler üretebilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda birtakım sorunlar varsa artık bunların da sonuna geliyorsunuz.
BEKLENMEDİK ROMANTİK YAKINLAŞMALARBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ve kariyer konularında üstlendiğiniz işleri ve projeleri başarıyla tamamlayacağınız bir hafta olacak. Ayrıca iş vasıtasıyla tanıştığınız kişilerle beklenmedik romantik yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz.
Gelecek hafta, yani ayın 22’sinde 29 derece Kova burcunda bir mavi dolunay (Bir mevsimde üç dolunay olur ama fazladan bir dolunay oluştuğunda buna ‘mavi dolunay’ denir) meydana gelecek. Etkilerini 6 Eylül’e kadar hissedeceğimiz bu doğa olayının başrol oyuncusu Jüpiter.
Aslında geçen ay, 24 Temmuz’da Kova burcunun 1’inci derecesinde bir dolunay meydana gelmişti. Şimdi, Kova burcuna dair birtakım meseleleri kapatma sürecine giriyoruz. Kova burcunun sembolize ettiği konular gündemimizde olacak. Bu burç astrolojide özgürlük, teknoloji, devrimler, arkadaşlıklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Jüpiter’se fırsatlar, şans, büyümek ve inançlarla ilgilidir. Bu dönem duygularımızı en yüksek oktavdan yaşayacağız. Buna bir de Jüpiter’in abartısı eklenince coşkulu duygu durumları olabilir. Bu dolunayla birlikte bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, hayatımızda değişiklik hatta irili ufaklı devrimler yapabiliriz. Bu dönem toplum için faydalı bir şeyler yapmak adına da bir araya gelebiliriz.
YENİ AŞKLAR DOĞUYOR
29 derece astrolojik olarak tehlikeli bitişlere işaret eder. Kötücül bir derecedir, iki arada bir derede kalmak anlamına gelir. Bu dolunay zamanı kendimizi sıkışmış hissedebiliriz. Ama en nihayetinde işin içinde iyicil bir Jüpiter var, bunun hakkını yememek lazım. Ay ve Jüpiter’in birlikteliği, kendimizi iyi hissetmemize, hızlı bir iyileşmeye, kolay mutlu olmaya işarettir. Jüpiter sayesinde cömertlik, fırsatlar, iyi şans ve başarı bizimle olacaktır. Özellikle iş hayatı ve sosyal ilişkiler açısından oldukça faydalı etkiler söz konusu. Bu dolunay bize fayda sağlayacak yeni dostlukları da beraberinde getirecektir. İlişkileri sağlamlaştırmak, yeni ve sağlam aşk ilişkileri kurmak gibi şanslı etkiler söz konusu, bekârlar için mutluluk verici gelişmeler kapıda. Sağlık olaraksa kalp, dolaşım sistemi, tansiyon ve bacaklara dikkat edilmesi gerekir.
UFO’LARDAN HABER VAR
Dolunayın dünya üzerindeki etkilerine de bakalım... Göç, eğitim, finansal konular, akademisyenler, yayıncılık, inançlar, dini konular gündemde olacak. Jüpiter geri harekette olduğundan, bu konularda eskiden çözümlenmemiş meseleler yeniden konuşulabilir, özellikle göç tartışmaları ciddi bir boyuta ulaşabilir. Dünya üzerinde ayaklanmalar, insan hak ve özgürlükleri için yürüyüşler, protestolar düzenlenebilir. Uzayla ilgili önemli keşifler yapılabilir, UFO’larla ilgili çokça haber okuyabiliriz. Bu dolunayda Gienah sabit yıldızının etkin olması nedeniyle kuğular, güvercin ve kuşlarla ilgili haberlere de rastlayabiliriz.
Gelelim Türkiye’ye... Bu dolunay Türkiye haritasında 9’uncu evde meydana gelecek. Göç, medya, yasa, yargı ve yabancılarla ilişkiler gibi temalarda geçmişte gündem olan ama sonuca ulaşmayan konular yeniden gündeme taşınabilir. Özellikle göç konusunda ciddi bir kutuplaşma söz konusu olabilir. Medya açısındansa bazı yayınevleri, yayıncılık işi yapan kimi firmalar küçülmeye gidebilir veya yayın hayatına son verebilir. Üniversitelerde de aşıyla ilgili gelişmeler olabilir, bazı üniversiteler öğrencilerine aşı şartı getirebilir.
Hafta başında Venüs ile Neptün’ün sert bir kontağı olacak. Gizli saklı ya da çevrenizdekilerin onaylamayacağı ilişkilere yönelebilirsiniz. Bu, aldatma-aldatılma olaylarının en çok arttığı dönemdir. İlişkilerde kusurları görmezden gelmeye eğilimli, yanılmaya ve kandırılmaya açık olabilirsiniz.
Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun değil çünkü objektif olmak neredeyse imkânsız. Ciddi sonuçlar doğurabilecek tartışmalara girmeyin, yanlış yargılara varmak olası. Tutamayacağımız sözler vermekten kaçının. Size verilen sözler de tutulamayabilir. Hayal kırıklığı bu geçişin en kötü etkisi olabilir. Ayrıca boğaza, böbreğe, üreme organlarına ve ilaç kullanımına dikkat! Yan etkiler kendini daha güçlü gösterebilir.
İHTİRAS RÜZGÂRLARI
Hafta sonuna doğru Venüs ve Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. İlişkilerde tutku ön plana çıkacak. Özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınızdır, libido enerjisi çok yükselebilir. Tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Bekârlar aniden bir kişiye yoğun duygular hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen biriyle arada cinsel çekim yaşanabilir.
Venüs-Plüton etkileşimllerinde bedenimizle mutlu olmak önem kazanır; irademizi kullanarak dönüştürmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz. Bu süreçte isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz.
YARATICILIĞINIZ YÜKSELİŞE GEÇİYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Gündelik işleri hallederken kafanız dalgın olabilir. Onaylanmayacak ilişkilerden uzak durun. Hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili konularda oldukça yaratıcı olacaksınız ve kadınlardan güçlü destekler alacaksınız.
Son dönem gündemimizden eksik olmayan yangınlar yüzünden ekosistemimiz, akciğerlerimiz, daha da kötüsü geleceğimiz yok oluyor. Astrolojik olarak bakınca bu yangınlar, 8 Eylül’e kadar inişli çıkışlı devam edebilir. Tabii elbette umuyorum ki etmez!
Aslında 2021’e girerken Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programında yeni yıl üzerine konuştuklarımızın çok büyük bir kısmı ne yazık ki gerçekleşti. Peki, yılın geri kalanında bizi neler bekliyor, yılı nasıl kapatacağız? Hem dünya hem de ülkemiz ne gibi gelişmelere gebe? Biraz bunlara bakalım şimdi...
Bu seneye damgasını vuran Satürn ile Uranüs etkileşiminden yazılarımda sıkça bahsetmiştim. En temel anlamda yeniyle eski düzen arasındaki çekişmeyi, yeni bir düzene ve sisteme geçişi ifade ediyordu. Bu etkileşimin ilk bölümü şubatta, ikincisi haziranda başlamıştı. Üçüncü bölümüyse aralıkta meydana gelecek. Ama ikisi de yavaş hareket eden gezegenler olduğu için etkilerini hep artı-eksi 1 ay olarak değerlendirmek gerek. Bu etkileşim, son olarak 2022’nin nisan ve mayıs aylarında etkin olacak.
Biz bu ikilinin etkilerini hem ekonomik, hem sosyal hem de uzayla ilgili konularda yaşamaya başladık. Örneğin kripto paralarla geleneksel ekonomik düzen arasındaki ilişki; aşılı ve aşısız insanlar konusu; yeryüzünde yaşamla uzayda yaşam arasındaki ilişki; ülke yöneticilerinin değişimi... Tüm bu başlıklar, aralıkta yeniden gündemde olacak.
Sene sonuna kadar olan süreçteki yeniay ve dolunaylarsa şöyle: 21 Eylül’de Balık burcundaki dolunay ile 6 Ekim’de Terazi burcundaki Marsyen yeniay.
EYLÜL VE KASIM ÇOK ÖNEMLİ
21 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek dolunay; sudan gelen tehlikeler, seller, su baskınları ve müsilaj sorununu yeniden gündeme getirebilir. Muhalefette çok önemli isimlerin ani ayrılıkları, istifaları söz konusu olabilir. 6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniaysa özellikle COVID-19 vaka sayılarında dramatik artışlara işaret ediyor.
Önümüzdeki günlerde dişler, kemikler, dizkapakları, eklemler hassaslaşabilir.
Haftaya Güneş ile Satürn arasındaki zorlu görünümle başlıyoruz. Yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebiliriz, kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. İş konusunda önümüze engeller çıkabilir, işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Yeni girişimler için pek uygun bir dönem değil.
Sağlık açısından dişler, kemikler, cilt, dizkapakları, eklemler hassaslaşabilir. Bu hafta gereksiz risk almaktan kaçınmaya, temkinli şekilde hareket etmeye özen göstermekte yarar var. Ayrıca bugünlerde otorite figürleri ve babayla ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir.
Ağustos’ta 16 derece Aslan burcunda Uranüs etkili bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniayın etkilerini 4 Ağustos’la 16 Ağustos arasında hissedeceğiz.
Aslan burcu astrolojide eğlenmek, liderlik etmek, çocuklar, yatırım araçları, hobiler, keyif veren konular, gösteriş, gurur gibi temaları sembolize eder.
Uranüs de başkaldırı, isyan, farklı ve sıradışı konular, devrimlerle sembolize edilir. Enerjimizin yüksek seyredeceği, inisiyatif alacağımız, kendimizi merkezde ve özel hissetmek isteyeceğimiz bir dönem olacak. Yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir sayfa açmak veya yeni bir projeye başlamak için harika bir zaman diliminde olacağız.
Duygularımızı ortaya koyarken zorlanmayacağız, soğuk ve stratejik hareket etmektense kendimizi daha sıcak, daha samimi bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Bu dönem ilerleme kaydetmenin yeni ve yaratıcı yollarını ararken eski huylarınızı, davranışlarınızı ve inançlarınızı sorgulayabilir, artık size hizmet etmeyen alışkanlıklarınızı geride bırakabilirsiniz.
Bu hafta mücadele ve harekete geçmeyi sembolize eden Mars gezegeni Başak burcuna geçecek ve 15 Eylül’e kadar burada seyahat edecek. Mars’ın Başak’ta olması köle gibi çalışmak demektir. Başımızı kaşımaya vaktimiz olmayacak. Böyle köle gibi çalışırken bir yandan da etrafa, oraya buraya bağırmamız da mümkün. Bu dönemde sağlığınızla ilgili konular üzerine daha ciddi bir şekilde gidebilir, size yararı olacak doktor ya da tedavi yöntemleri bulabilirsiniz.
Bunun yanı sıra Jüpiter bu hafta geri hareket ederek Kova burcuna yeniden girecek ve bu seyir 29 Aralık’a kadar devam edecek. İyi haber; teknoloji, çevrimiçi işler, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlarda sene başında kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor. Bu sefer fırsatları iyi değerlendirin. Kötü haberse şu: 12 Mayıs’tan beri Jüpiter Balık burcundaydı. Balık, şifayla ilgilidir. Dünyada iyileşme, aşılama, şifalanma oranları artıyordu. Jüpiter’in Balık’tan çıkacak olması bu şifa hızını biraz düşürebilir. Ama 29 Aralık itibariyle şifalanma oranları yeniden müthiş bir yükselişe geçecek.
Bir de bu hafta perşembe günü kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Zira gökyüzünde Mars ve Jüpiter karşı karşıya olacak.
DOSTLARINIZDAN GÜZELLİKLER GÖRECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
6’ncı evinizde seyahat edecek olan savaşçı Mars, iş konusunda mücadeleye işaret ediyor. Çalıştığınız kişilerle ilişki yönetimine dikkat! Jüpiter’in tekrar Kova’ya geçişiyle yıl sonuna kadar dostlarınızdan faydalar göreceksiniz.
YARATICILIĞINIZ VE LİBİDONUZ YÜKSEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Astroloji evreni yaradılışı anlamak için kullandığımız eşsiz bir sembolizmdir. Biz bu sembolizm içinde sadece kişinin karakter yapısını analizde değil, dünyayla ilişkili her konuda astrolojiden yararlanırız. Bu süreçte gezegenlerin sembolize ettiği önemli temalar vardır. Her gezegenin temsil ettiği coğrafi yerler, renkler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar... Bu yazıda size gezegenlerin, ayrıca astrolojide iki kutsal ışık olarak gördüğümüz Güneş ve Ay’ın, karakter özellikleri dışında başka neleri sembolize ettiğinden bahsedeceğim.
SATÜRN: BÜYÜK KÖTÜCÜL GEZEGEN
Kova ve Oğlak burçlarını yöneten Satürn aşırı soğuk ve kurudur. Büyük kötücül gezegendir. Uyumsuz, sert, rahatsız edici derecede asitli ve kötü kokuludur. Simsiyah, sarı siyah ve kurşun rengindedir. En soğuk, en sert, en kötü kokan ve en güçlü şeyler... Günü cumartesiyle çarşamba gecesidir. Bitki olarak; biber, zeytin, muşmula, acı nar, mercimek, keten, kenevir tohumu, susam... Meşe, limon, zeytin ağaçları... Hintyağı bitkisi, ceviz ve badem... Yani hoş olmayan tat ve kokuya sahip ya da sert kabuklu meyveler...
JÜPİTER: BÜYÜK ŞANSLI GEZEGEN
Yay ve Balık burçlarını yöneten Jüpiter orta derecede sıcak ve nemlidir. Büyük şanslı gezegendir. Tatlı, acı-tatlı lezzetleri simgeler. Polen rengi, sarılı-kahverengili beyaz, parlak ve ışıltılı renktedir. Ölçülülük, sağlamlık ve pürüzsüzlüğü simgeler. Günü perşembeyle pazartesi gecesidir. Kalay, beyaz kurşun, ince pirinç, elmas, insan tarafından kullanılan tüm mücevherler... Yabani nar, elma, buğday, arpa, pirinç, nohut, şeftali, incir, kayısı, armut ve tatlı meyveler veren ağaçlar... Güller, çiçekler, tatlı kokulu, tohumları rüzgârla uçuşan bitkiler...
Gökyüzü gündemi bu hafta epey kalabalık. Aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs, Başak’a geçecek. Bu dönemde ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için sıkça eleştirebilir, kusurları gidermek için kolları sıvayabiliriz. Venüs, Başak burcundayken ilişkilerin ana teması ‘yarar sağlamak’ üzerine olacaktır. Derlenip toparlanmak, sağlık kontrolü yaptırmak, hayatımızdaki dağınıklıklardan kurtulmak, rejim yapmak için ideal bir süreç.
Venüs, Başak burcunda 16 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Akabinde Güneş, Aslan burcuna geçecek. Bu dönemde yatırım, borsa kuru, döviz ve altın gibi konular gündeme gelir. Siz de bu süreçte kendinizi daha çekici kılmak için neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Kendine güvenen, karizmatik ve kalbinizi hoplatan biriyle karşılaşabilirsiniz.
Son olarak Kova burcundaki dolunayla hayatımızda bizi kuşatan sorumluluklardan biraz olsun kurtulmak, nefes almak, özgür hissetmek için cesur adımlar atabiliriz. Özgürlük, yaşamlarımızda ana tema haline dönüşebilir.
SAĞLIĞINIZ İYİ, İŞLER YOLUNDAKoç (21 Mart-19 Nisan)
16 Ağustos’a kadar hem sağlık hem de iş konularında mutluluk verici bir sürece gireceksiniz. Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle de aşk sezonunuz başlıyor... Aşk, yatırımlar, çocuklarla ilgili konular gündeminizde olacak. Arkadaşlık sorumluluklarınız artabilir.
TAŞINMAK İÇİN UYGUN ZAMANBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
16 Ağustos’a kadar aşkta verimli, heyecanlı, mutlu bir süreç başlıyor. Çocuk sahibi olmak için de güzel bir zaman. Odak noktanız ev ve aileyle ilgili konular olacak. Taşınmak için uygun bir dönem. İşte sorumluluklar artabilir ve daha çok çalışabilirsiniz.
Kova burcunun 1’inci derecesinde 24 Temmuz’da bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın uzak bir bağlantıyla Satürn ile de kontağı var. Etkilerini 21 Temmuz ile 6 Ağustos arasında hissedeceğiz. Kova burcu astrolojide özgürlük, farklı ve sıradışı konular, teknoloji, ifade özgürlüğü, devrimler, isyanlar, dostluklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Bu dolunayla birlikte hayatımızda kendimize özel alanlar açmak adına harekete geçebiliriz. Bunun asıl sebebi özgürlük kazanmak olabilir. Zira bu dolunayda biraz isyankâr davranabilir, kuralları yıkmak isteyebiliriz. Her zamanki davranışlarımızın dışına çıkabilir, bize veya topluma sıradışı ya da marjinal gelen kişilerle bir araya gelebiliriz. Bu dolunay sadece kendimiz adına değil toplum için de ifade özgürlüğüne önem vereceğimize işaret ediyor.
İRİLİ UFAKLI DEVRİMLER
Hayatımızda beğenmediğimiz, sevmediğimiz, bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, değişiklikler hatta irili ufaklı devrimler gerçekleştirebiliriz. Her zamankinden çok daha sosyal olacağımız, dostluklar ve arkadaşlıklarımızla kurduğumuz ilişkilerin önem kazanacağı bir dönem olacak. Toplumdaki haksızlıklar, sosyal alanda oluşan adaletsizliklere karşı da kayıtsız kalamayız bu dolunayda! Tek başına hareket etmek zor olursa diğer insanlarla bir araya gelerek işlerimizi halletmeye çalışacağız. Dernekler, sivil toplum örgütleriyle toplumun faydası adına çalışabiliriz. Sorunlara akıllıca çözümler üreteceğimiz, çevremizde gelişen olaylara sağduyulu yaklaşacağımız bir dönem... Teknolojinin nimetlerinden yararlanabilir, yeni cihazlar alabilir, internet sitesi veya yeni sosyal medya hesapları açabiliriz.
Sağlık açısındansa Kova burcu dolaşım sistemini, kalp ve tansiyon sorunlarını sembolize eder. Bu burcun birinci derecesiyse yeme-içme bozuklukları ve kavalkemiğiyle ilgilidir. Bunlara dikkat etmekte fayda var bu dönemde.
Kova burcunun sembolize ettiği konular; bilimsel gelişmeler, insan hakları, farklı ya da marjinal kişiler, azınlıklar, uzay ve astroloji ile ilgili konular, havayolları, uçaklar, fırtına ve kasırgalar, büyük teknolojik altyapılar, yeni icatlar ile ilgilidir.
Dolunay ile birlikte; dünya üzerinde ayaklanmalar, hak ve özgürlükler için yürüyüşler, protestolar gündeme gelebilir. Hükümetlerle halk veya işverenle işçi karşı karşıya gelebilir. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları gibi konularda isyanlar söz konusu olabilir. Aykırı, azınlık, marjinal kişi ve gruplar ön plana çıkabilir. Böyle kişi ve grupların üzerindeki baskı nedeniyle asilikler artabilir ve isyanlar çıkabilir. Sosyal medya mecralarıyla ilgili kurallar, yasalar gündeme gelebilir.
Bu hafta gökyüzünde güzel etkiler olacak. Merkür’le Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim sayesinde, geleceğe yönelik hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel haftadayız. Bu açı etkisiyle fazlaca iyimser davranma eğilimli oluruz. Felsefe, din, inanç ve eğitimle ilgili bol bol konuşabilir, aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için internet sitesi açmak, yeni bir eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletmek ve seyahat planlamak için de ideal zamanlar. Bu hafta özellikle ticarette ve eğitimde şans var, nasıl daha çok para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz.
Bu hafta proje haftası... Fırsat kapılarını açabilecek zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Özellikle bugün pozitif düşünmek, kendinizi bilgi ve becerileriniz konusunda geliştirmek, sevdiğiniz kitapları okumak, ulaşmak istediğiniz bilgilere erişmek, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolaylıkla ulaşmak bakımından oldukça yararlı bir gün. Aşk için en güzel haftalardan birinde olduğumuzu da belirteyim. Venüs ve Mars birlikte hareket edecek; flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika bir zaman... Cinsel anlamda da isteğiniz artabilir, ruhunuz bu hafta biraz daha hovarda ve çapkın olabilir.
AŞKA VE ROMANTİZME HAZIR OLUNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Ailevi meseleler ve konutla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Venüs ve Mars, Aslan burcunda birlikte hareket edecek, e bu da artık size bir aşk getirir sanırım. Mevcut ilişkinizde de romantik zamanlar var. Yaratıcı işler konusunda da bu hafta önünüz açık.
EVİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN, DEKORE EDİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Haftaya dostlarınızdan güzel haberler alarak başlıyorsunuz. Belki de dostlarınızla ortak bir proje yapacaksınız. Venüs ve Mars’ın Aslan burcundaki seyahatiyle evinizi güzelleştirebilir, dekoratif dokunuşlar yapabilirsiniz.
Farklı kültür ve medeniyetlerin kullandığı farklı astroloji sistemleri vardır. Örneğin benim kullandığım sistem, Batı-klasik astrolojidir. Biz bu sistemde mevsimsel bir zodyak kullanırız. Bu mevsimlerin oluşturduğu durumlar önem kazanır. Farklı ev sistemlerimiz vardır, hem kader hem de özgür irade birlikte ele alınır.
Bir de Şamanik astroloji var. Ben bu sistemle Kızılderili Şaman Gaisheda Keawok sayesinde tanıştım. Bir dönem kendisinden danışmanlık aldım. Onların sistemlerinde, ruhun bu dünyadaki yolculuğu önem kazanıyor ve bu yolculuk esnasında kullandıkları ‘kano’lar var. Gaisheda ile geçen hafta yeniden iletişim kurdum ve aklımdaki bazı soruları sordum.
YAŞAMIN GERÇEĞİNİ HESAPLAMA
Kızılderili Şamanların inancına göre her ruh bu dünyaya bir yolculuk için geliyor ve bu yolculukta onlara rehber olan ‘kano’lar var. Her kanonun kendine göre özel bir rengi var ve kişi hangi kanoyla yolculuğa başlıyorsa o kanonun temsil ettiği rengi hayatına uygulaması ona iyi geliyor. Ve aslında ruh, bu kanolarla gerçeğin ne olduğunu bulmaya dair bir yolculuk gerçekleştiriyor.
İşin en kolay kısmı doğduğun ayın kanosunun temsil ettiği temaları okumak. Ama iş bununla bitmiyor, ufak bir hesaplamayla yaşamın gerçeğini bulmak için kullandığımız diğer kanoları da öğrenebiliyoruz.
1, 4, 7 ve 10’uncu kanoları bulmamız gerekiyor. Diyelim ki ocakta doğdunuz. Hayata gelirken kullandığınız ilk kano doğduğunuz ay oluyor. Bu kano, yaşamdaki yolculuğunuz başlarken size ilk rehberlik edenin ne olduğunu anlatıyor.
Sonra 4’üncü kanoyu bulmanız gerek. Bunun için doğduğunuz ay dahil dört ay sayıyorsunuz. Ocak, şubat, mart, nisan. Demek ki 4’üncü kanonuz nisan. 4’üncü kano, hayatın bizi zorladığı, sınavlardan geçirdiği temaların ne olduğunu ifade ediyor. Siz bunları öğrenmek için nisan ayını okuyacaksınız.
Bu yeniayda Neptün’ün olumlu etkisiyle yaratıcılığımız artacak ve sezgilerimiz keskinleşecek. Başkalarına yardım etmemiz ve hatta bazı durumlarda fedakârlık etmemiz gerekebilir. Plüton’un bu yeniayın tam karşısında olması, iş ve kariyere ilişkin birtakım krizleri çözmemiz gerektiğine işaret ediyor. Krizler strateji ve mantıkla çözülmeli. Bu dönem belki de iş veya yer değişikliği gündeme gelebilir. Ama kimseyle güç savaşları içine girmeyin.
Neptün
Bunların dışında salı günü özellikle Merkür ile Neptün arasındaki sert açıyla aklınız dağınık olabilir, unutkanlıklar yaşayabilir, hesap hataları yapabilir, yanlış kararlar alabilirsiniz. Çarşamba günü de Venüs ile Satürn karşı karşıya gelecek. Özel hayat, ilişkiler açısından oldukça stresli, koparıcı etkiler söz konusu. Zayıf ilişkiler bitebilir.
İŞTE ALIŞTIĞINIZ DÜZEN DEĞİŞİYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Odak noktanız eviniz, aileniz, gayrimenkulle ilgili konular olacak. Bu konularda yeni adımlar atabilirsiniz. İş konusunda alıştığınız düzende değişimler olabilir. Hafta boyunca psikolojik olarak size iyi gelecek konulara yönelebilirsiniz.
KENDİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKEBİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yeni fikirler, projeler aklınıza gelebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir seyahat de gündeme gelebilir. Yurtdışı, akademik konular, medya ve yasal konularda sevimsiz durumlar oluşabilir. İletişimle ilgili kendinizde bir şeyleri değiştirmeniz gerekebilir.
Yeniay Yengeç burcunda olacağından Yengeç’in sembolize ettiği tüm konular bireysel yaşamımızda gündemimizde olabilir. Yengeç burcu astrolojide güvenlik duygusu, ailevi her türlü konu, barınma ihtiyacı, üreme, beslenme, anılar, eski ve yaşam kökleriyle ilgili konuları temsil eder.
Yeniay sürecinde evimize ait birtakım uğraşlar içine girebiliriz. Evin eksiklerini gidermek, tamirat ve bakım işleriyle ilgilenmek, taşınmak, ev alıp satmak, şehir veya ülke değiştirmek, evimizin dekorasyonuyla ilgilenmek, güvenlik için alarm taktırmak gibi uğraşlarımız olabilir. Sadece evimizde değil, etrafımızdaki diğer insanlarla kurduğumuz bağlarla ilgili de güvenli ortamlar yaratabilir, güvensiz olanlarıysa eleyebiliriz.
ESKİ DOSTLAR, ANILAR...
Ailemizle ilgili önemli konular masaya yatırılabilir; eskide kalan ya da konuşulmayıp üstü kapanan konular gündeme gelebilir. Bu yeniay zamanında ailevi sorumluluklarımız da artabilir.
Çocuklar da ön planda... Hamile kalmak isteyenler için destekleyici bir tarafı olacak bu yeniayın. Yine çocuklarımızla özel olarak ilgilenmek, onların yaşamlarındaki önemli konuları çözmek için de kolları sıvayabiliriz. Etrafımızdaki insanlara farkında olmadan biraz annelik de yapabiliriz. Sevdiğimiz insanları daha fazla korumak ve kollamak isteyebiliriz.
Eskiye dair birçok konu gündeme gelebilir. Eski dostlar, eski resimler, eski anılar... Bu arada soyunuz kimlere dayanıyor merak edip aile geçmişinize dair araştırmalar yapabilirsiniz. Ya da aile içinde böyle sohbetler dönebilir...
Bu hafta gökyüzüne damgasını, Mars-Satürn-Uranüs arasındaki sert etkileşim vuracak. Yılın en tehlikeli ve zor zamanlarından birine giriyoruz. Bir yanımız gurur, kibir ve egoyla büyük savaşlara yelken açarken bir yanımız özgürlük mücadelesi içinde yorgun düşebilir. Bir de üstüne beklenmedik skandallardan başımız dönebilir. Hafta boyunca maddi konular başta olmak üzere hayatımızın hiçbir noktasında risk almamakta fayda var. Sakin kalmalı ve bir daha geçmek zorunda kalacağımız köprüleri yıkmamalıyız. Bu hafta beklentimizi minimumda tutmakta fayda var. Riskli sporlardan da uzak durmalı. Hafta boyunca her türlü sakarlık ve kazalara açık olacağız. Otoriteyle ilişkilerde isyankâr enerjiler hâkim. Sabırlı davranmak kolay olmayabilir. Ruhsal olarak rahatlatın kendinizi, sevdiğiniz işlere yönelin, ruhunuza iyi gelecek konularla ilgilenin. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayın. Dünyada büyük depremler, isyanlar, büyük kazalar, toplumsal hareketler, patlamalar söz konusu olabilir.
KENDİNİZİ DEĞERSİZ HİSSEDEBİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta koşullar zorlu. Sosyal çevreniz ve özel hayatınızla ilgili konularda ciddi hayal kırıklıkları ya da sizi öfkelendirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konular kendinizi değersiz hissetmenize ya da para kaybetmenize neden olabilir.
EN İYİSİ ETLİYE SÜTLÜYE PEK KARIŞMAMAKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bir yandan ailevi konular, diğer yandan işle ilgili sorumluluklar ağır gelebilir. Ciddi ve büyük hayal kırıklığı yaşamanıza ya da çok öfkelenmenize neden olabilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Sakin kalmak, etliye sütlüye karışmamak en iyisi.
ÖFKE VE ANİ PATLAMA ENERJİSİ!İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Bir süredir her cumartesi günü saat 23.00’te Instagram hesabımdan ‘Harita Metod’ isimli yayınlar yapıyorum. Bir önceki hafta magazin, ekonomi, siyaset düzleminde neler olmuş, bu olanların astrolojik yansıması nedir, anlatıyorum.
Şeyma Subaşı sevgilisinden evlilik teklifi alınca herkes onun haritasını merak etmişti. Yayından önce doğum bilgilerini araştırdım. Tam saat olmasa da bir doğum haritası çıkardım. Elbette yayında herkesin merak ettiği konu, Şeyma Subaşı’nın nasıl bir şansla bu dünyaya geldiğiydi... Ekonomik yönden çok güçlü erkeklerle yolu kesişiyordu.
Astrolojide ilişkiler, aşk, mutluluk, keyif, haz, kazançlarla ilgili konularda söz sahibi Venüs’tür. Evrensel aşk ve mutluluk anlamına gelir. Ve Şeyma’nın doğum haritasında Venüs, 8 derece İkizler burcunda yer alıyor. İkizler burcunun 8 derecesinde kraliyet yıldızlarından Aldebaran sabityıldızı var. Yayında Aldebaran sabityıldızını ve diğerlerini anlattım. Herkesin ilgisini çekti, DM kutum yüzlerce haritayla doldu.
Elbette hiçbirine bakamadım. Konu bu derece ilgi çekince biraz daha kapsamlı bir şekilde size de anlatayım istedim...
KÖTÜ HUYLARDAN VAZGEÇMEK...
Gökyüzünde dört kraliyet yıldızı var; dört ana yönü temsil ediyorlar: Doğu, batı, kuzey ve güney... Bu yıldızlara ‘gökyüzü koruyucuları’ da denir. Kraliyet yıldızlarıyla ilgili bilgiler Perslerden, MÖ 3000’li yıllardan geliyor. Bu yıldızlar; Aldebaran (Boğanın Gözü), Antares (Akrebin Kalbi), Regulus (Aslanın Kalbi) ve Fomalhaut (Balığın Ağzı)... Her bir yıldız Zodyak kuşağının belli derecelerinde... Bu yüzden herkesin haritasında kraliyet yıldızı yoktur. Olması iyi midir kötü müdür, tartışma konusu... Çünkü kişiye büyük bir başarı, onur, zenginlik, şans verirler fakat bu karşılıksız değildir, bir anlaşma söz konusudur... Vaat ettiği, temsil ettiği güzelliklere ulaşmak için bazı huylardan vazgeçmek gerekir.
Merak edenler doğum haritalarını astro.com sitesinden ücretsiz çıkarabilir. Dereceleri hesaplarken saat yönünün tersine hareket edin. Kısa çizgiler 5, uzun çizgiler 0’la biten dereceleri ifade ediyor. Her burçta 30 derece var.
Üç haftadır geri harekette olan Merkür artık normal hareketine başlıyor. Elektronik aletler alabilir, imzalarınızı atabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçişiyle eve, aileye, yuvaya odaklanacağınız, duygusal açıdan kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, sevdiklerinizle daha çok zaman geçireceğiniz günler geliyor.
Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim iyiyken kariyerle ilgili ve finansal fırsatları iyi değerlendirmeye bakın. Şans bu konularda yüzünüze gülecek. Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Romantik, keyifli, huzurlu ilişkilerle hobilere daha fazla zaman ayırma fırsatı, maneviyat ve duygusal bağların güçlenmesi olası... Güzellik ve estetik için doğru zaman dilimindeyiz. Pazar günü Venüs, Aslan burcuna geçerek aşkta heyecanlı, hareketli, tutkulu, eğlenceli, dinamik bir dönemi başlatacak. Güneş’in Yengeç, Venüs’ün Aslan burcundaki etkilerini hafta içi hurriyet.com.tr/astroloji sayfasından detaylı okuyabileceksiniz.
Bereketli bir iş hayatıyla hareketli bir aşk hayatını bu dönemde yakalamak mümkün.
ODAK NOKTANIZ YUVANIZ OLACAKKoç (21 Mart-19 Nisan)
Güneş, Yengeç burcuna geçince odak noktanız eviniz, aileniz, yuvanız olacak. Venüs, Aslan burcuna geçinceyse aşk hayatınız renklenmeye ve hareketlenmeye başlıyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de destekleyici bir dönem geliyor.
EVDE HUZUR VE KEYİF VARBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Güneş Yengeç burcundayken seyahat, eğitim ve ilişkiler hız kazanıyor. Venüs, Aslan burcunda seyahat ederken yuvanızda huzur ve keyfi bulacaksınız. Evinizin dekorasyonunu yenileyebilirsiniz. Taşınmak da gündeme gelebilir.
Perşembe Oğlak burcunun 3’üncü derecesinde bir dolunay meydana gelecek ve bu dolunayda ‘Polis sabit yıldızı’ etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Jüpiter karakterinde bir yıldız; çok çalışma ve başarı elde etmekle ilgilidir ve hırsları sembolize eder. Yani dolunay zamanı hırslanıp çok çalışacağız ve emek vereceğimiz konularda başarı yakalayabileceğiz.
Etkilerini 15 gün boyunca hissedeceğimiz bu doğa olayı, Oğlak burcunun sembolize ettiği konuları gündemimize taşıyacak. Astrolojik olarak Oğlak burcu; disiplin, ciddiyet, kurallar, sıkı çalışmak, görevler, ödevler, düzen getirmek, gerektiğinde sınırlar koymak, kariyer, statü, sorumluluklar, prestij ve yalnızlıkla ilgilidir. Dizler, kemikler, cilt ve eklemler de yine Oğlak burcunun yönettiği alanlardır. Dünyada ve ülkemizde etkileri neler olacak ve nasıl hissedeceğiz; bakalım...
MELANKOLİ AĞIR BASABİLİR
Dolunayla birlikte hayatımıza çekidüzen vermek gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanacak, görev ve sorumluluklarımızın üstesinden gelebileceğiz. Bu dönem üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem kurmak, düzen kurmak adına adımlar atabiliriz. Kariyerimiz açısından da önemli kararlar verebiliriz. İş kurabilir, iş değiştirebilir, üstlerimizle işimizle ilgili hedeflerimizi konuşabiliriz. Bu dolunay zamanı amacımız her ne olursa olsun ancak ciddi adımlar atarsak başarılı olabiliriz. Bizi, statümüze ve prestijimize daha fazla önem vereceğimiz bir süreç bekliyor. Belki yapacağımız işler pek eğlenceli olmayacak ama yapmak zorunda olduğumuz için yapacağız. Ayrıca parasal konular önem kazanacak; para biriktirmek, parayla ilgili orta ve uzun vadeli planlar veya yatırımlar yapmak için de adımlar atabiliriz.
Bu dönem irade gerektiren konularda da başarılı olabiliriz. Sigarayı bırakmak ya da diyete başlamak istiyor ama bir türlü o iradeyi gösteremiyorsanız işte bu dolunayda gerekli olan motivasyonu kendinizde bulabilirsiniz. Bu dönem tek başına olmak keyif verebilir, birçok işimizi yalnız halletmek isteyebiliriz; belki de tercih edilen bir yalnızlık bize iyi gelebilir. Melankolinin ağır basabileceğini de söyleyeyim.
Sağlıkla ilgili olarak da dişlerimize özen göstermeli, diş kontrollerimizi yaptırmalıyız. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmemizde de fayda var. 3 derece Oğlak, bacak üstleri ve gözlerle ilgilidir; bu bölgeler ekstra hassas olabilir. Göz doktoruna görünmemiz gerekebilir veya göz hassasiyetleri artabilir. Spor yaparken bacaklarınızın özellikle üst kısmını çok zorlamayın.
Sağlam ve kalıcı ilişkiler kurma zamanı
Haftaya Venüs ile Satürn arasındaki güçlü etkileşimle başlıyoruz. Ciddi, uzun soluklu ilişkiler başlatmak, ayrıca özel hayatımızdaki sorunları tespit etmek ve üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zamandır. Bu dönem alınacak eşya da yapılan alışveriş de dayanıklı olur.
Çarşamba itibariyle Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak devreye girecek. Dalgın ve dikkatsiz hareket edersek eşya kaybedebilir, unutkanlıklara kapılabilir ve yolda yanlış yöne gidebiliriz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz de yüksektir. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyun. Size sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette şifrelere dikkat! Unutabilirsiniz, kontrolünüz dışında değişebilir. Hafta sonu Merkür ile Pluton arasındaki güçlü etkileşimle içinizde gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir. Çok fazla eleştiri alabilir veya çok fazla eleştiri yapabilirsiniz ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın.
YENİ İLİŞKİ, ORTAKLIK VE DOSTLUKLAR
Koç (21 Mart-19 Nisan)
İlişkiler, dostluklar bakımından destek alabileceğiniz, yeni ilişkilerin, ortaklıkların ve arkadaşlıkların kurulabileceği bir hafta. İletişimde hatalar, fikirlerin çalınması, dedikodular yüzünden alınganlık veya zehirlenme olabilir.
KADINLARDAN DESTEK ALACAKSINIZ
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sağlam adımlar atıp yeni ortaklıklar kurabileceğiniz ve kadınlardan destek alabileceğiniz bir hafta. Özel hayat ve dostluk ilişkilerinde karar vermekte zorlanabilirsiniz.
UZUN SOLUKLU BİR AŞK GELİYOR
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Aşk hayatınızda sağlam adımlar atabilirsiniz. Yeni ilişkiler başlayabilir, uzun soluklu olma ihtimali de yüksek. Hem iş hem de ailevi konularda kafanız karışıp karar vermekte zorlanabilirsiniz, iletişim krizleri oluşabilir.
KAFA KARIŞIKLIĞI VE UNUTKANLIK!
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Maddi konularda kendinize çekidüzen verip ayakları yere sağlam basan yatırımlar yapabilirsiniz. Yalnız eğitim, yasal konular, pazarlama, satış, reklam gibi konularda kafanız karışabilir, unutkanlıklar söz konusu olabilir.
İMZA ATMAK İÇİN GÜZEL BİR DÖNEM
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Yakın çevrenizden destek alacaksınız. Her konuda anlaşmaya varmak, imza atmak için oldukça güzel zamanlar. Yeni ilişkiler de başlayabilir. Maddi konularda hatalı kararlar alabilir, önünüzü göremeyebilirsiniz.
ANLAŞMALARDA SORUNLAR OLABİLİR
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Birlikte çalıştığınız kişilerden destek alabileceğiniz, iş konusunda verimli bir hafta. İş aramak, başvuru yapmak için ideal. İkili ilişkilerde, iş anlaşmalarında iletişim karışıklığı meydana gelebilir. Kendinizi ifade etmeniz zorlaşabilir.
KEYİF VE MUTLULUK HAFTASI
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Yalnız olanlar sağlam, uzun soluklu, güvenli bir ilişkiye adım atabilir. Bu hafta sizin için keyif ve mutluluk haftası. Sevdikleriniz sürprizler yapabilir. Sağlık konusuna dikkat! Zehirlenme, alerji, bağırsak sorunları olabilir.
SÖZ VERİRKEN DİKKAT ETMELİSİNİZ
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Taşınmak, yer değiştirmek, araba almak, evinize yatırım yapmak, ailenizle ilgilenmek için harika bir hafta. Sosyal ilişkilerde kandırılma, hayal kırıklığı gibi durumlara karşı dikkatli olmalı, tutamayacağınız sözler vermemelisiniz.
KARAR VERMEYİ BİR HAFTA ERTELEYİN
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Kardeşlerinizden ve sevdiklerinizden destek alabileceğiniz bir dönem. Ailevi veya kariyerinizi ilgilendiren konularda sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilirsiniz. Bu konularda önemli kararları haftaya bırakmakta yarar var.
İLETİŞİM ALETLERİ BOZULABİLİR
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Maddi konularda isteklerinize ulaşmak çok daha kolay olabilecek. Kariyerinizle ilgili konularda destek alabileceksiniz, yeni ortaklıklar kurmak çok daha kolay olacak. İletişim sorunları olabilir. İletişim gereçleri bozulabilir.
YENİ ŞEYLER ÖĞRENME ZAMANI
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Yurtdışı, yabancılar, eğitim, satış, pazarlama, yeni bir şeyler öğrenme konularında güzel bir hafta. Maddi konularda hatalı kararlar verebilirsiniz. Eşyanızı kaybedebilir, unutkanlıklar yaşayabilirsiniz.
ELEKTRONİK CİHAZ ALMAYIN
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Maddi kazançlarınızı arttırabileceksiniz. Hem maddi konularda hem de özel hayatınızda gizlilik içinde hareket etmeye çalışacaksınız. Alıngan ve eleştirilere kapalı bir hafta. İmza atmak, elektronik alet almak için uygun değil.