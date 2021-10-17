Sabrımız gerçekten sınanıyor!

Çarşamba meydana gelecek dolunaya dikkat! Oldukça stresli olayları beraberinde getirecek bu dolunayın etkisi altında egosantrik davranışlarla karşılaşabiliriz, çıkar çatışmaları yaşayabiliriz. Risk taşıyan olaylara, başımıza iş açabilecek kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır.

Başrollerini hem Mars hem de Plüton’un oynayacağı oldukça stresli bir dolunay, 20 Ekim günü 27 derece Koç burcunda meydana gelecek. Dolunay Koç burcunda olacağı için bu burcun sembolize ettiği konular gündemimize taşınacak. Koç burcu harekete geçmek, tempo, hız, liderlik, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar ve ilkel dürtülerle sembolize edilir. Hayatımıza ciddi anlamda hız, motivasyon, enerji, sabırsızlık ve bir o kadar stres ve agresyon geliyor. Zaman zaman çabuk öfkelenip ani tepkiler verebiliriz. Her işimizin hızlı olmasını isteriz. Sakin bir şekilde hareket etmek zorlaşır, gündemimiz çok hızlı değişir.

Dolunaylar bir tamamlama, bitiş teması taşır. Yani son 15 gündür hayatımızda uğraştığımız konuların artık yavaş yavaş sonuna geliyor olabiliriz. Fakat bu dolunayda Mars ve Plüton’un oldukça zorlayıcı bir etkileşimi olacak. Dolayısıyla sonlanmaları biraz kıra döke, tahammülsüz bir şekilde yapabiliriz.

İlişkiler, evlilik, kariyer ve parayla ilgili konularda stresli dönemlerdeyiz. Güç savaşları, egosantrik davranışlar ve çıkar çatışmaları yaşanabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. İnsanları kendi istek ve hedeflerimiz için kullanmamak veya zorlamamak gerek. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden de uzak durmalıyız.

İLİŞKİ YÖNETİMİ ZOR

Risk almak için hiç de doğru bir zaman değil. Ateşli, kesici, delici her türlü alet, silahlar ve yangın riskine karşı dikkatli olmalıyız. Gece tek başımıza karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen göstermeliyiz. Özellikle trafikte araç kullanırken dikkatli olmalı, hız sınırını aşmamalıyız. Risk taşıyan, başımıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara girmemek; böyle kimselere bulaşmamak ve tehditkâr konuşmalar içinde bulunmamak çok akıllıca olacaktır.

Her şeyi kontrol etmeye çalışırken otorite figürleriyle çatışma yaşayabiliriz. İş hayatımızda özellikle ilişki yönetimine ekstra dikkat göstermemizde fayda var. İşte büyük değişiklikler söz konusu olabilir. Bu dolunay birtakım psikolojik sorunları veya korkuları tetikleyebilir. Belki de bu süreci korkuların üstüne giderek bunları aşma, dönüştürme zamanı olarak kullanabiliriz.

Sağlık açısından bakarsak kafa bölgemizdeki organların hassas olacağını söyleyebiliriz. Koç, baş ağrıları ve migren ataklarıyla da ilişkilidir. Özellikle başla ensenin bağlantı noktasına dikkat etmeliyiz, rahatsız edici ağrılar yaşayabiliriz. Cinsel anlamda libidomuz çok yüksek olabilir ama genital bölge ekstra hassaslaşabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da dikkat edilmesi gerekir.