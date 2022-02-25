Rusya’nın haritası bize neler söylüyor

Rusya için 2022 hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle 1-4 Mart tarihlerine dikkat çekmek istiyorum, zira gökyüzünde savaşları, yangınları ve patlamaları temsil eden iki gezegen, Mars ve Plüton yan yana geliyor. Bu tarihleri tehlikeli buluyorum.
Şu kısacık kelebek ömrümüze o kadar çok trajedi sığdırdık ki. Adeta ‘ziplenmiş’ bir şekilde yaşıyoruz. Pandemiyi ha bitirdik ha bitiriyoruz derken şimdi de karşımıza Rusya’nın Ukrayna’yı feth etme girişimi çıktı ve oyuna elbette ABD de dahil oldu. Ve bu gerilimin ortasında ülkemizde inanılmaz stratejik bir noktada duruyor. Hani ‘Bir uzaylılar kaldı görmediğimiz’ dediğimiz günlerden geçiyoruz adeta ama endişe etmeyin onu da göreceğiz 2024’ten sonra, Plüton’un Kova burcuna geçişiyle birlikte.
Bendeki mesleki deformasyon, meydana gelen her önemli olayda gözümü gökyüzüne çevirmem ve cevaplar aramaya çalışmam. Merak ettim; Rusya yani Putin ne oldu da durup dururken “Hadi ben bir Ukrayna’ya gireyim” dedi acaba? Hemen Rusya’nın doğum haritasını açtım ve incelemeye başladım.
Rusya Oğlak burcu, yükselen burcu Aslan ve Ay burcu da Başak. Soğuk ve mesafeli (Oğlak) o masa o yüzden o kadar uzundu sanırım. Kendine aşırı güvenen (yükselen Aslan) ve her taşın altından çıkan ve her şeye burnunu sokan hali (Ay Başak)… Rusya’nın doğum haritası oldukça önemli astrolojik etkiler alıyor. Özellikle çılgınlıklar, skandallar ve aniden gelişen olaylar, Uranüs’ten… Ülke her an her türlü çılgınlığı yapmaya hazır bir süreçten geçiyor. Ve işin ilginç tarafı bu Uranüs geçişiyle haritasında güzel etkileşimler kuruyor. Yani bu adımlar ülkeye yol, su, elektrik olarak geri dönmediği gibi kendine yeni bir yol aralıyor, yeni fırsatların kapısını açıyor.
İlerletilmiş (progress) haritasındaysa Ay’ı Terazi burcunda ve 2’nci Ev’den geçiyor. Belli ki ülkenin gündemi kendine yeni iş birlikçileri bulmak, yeni ortaklıklar yaratmak ve elbette ekonomi… Ülkenin 25 Aralık’ta girdiği yeni yaş haritasındaysa Akrep burcu yükselmekte. Akrep her zaman krizler, borçlar, krediler ve değişim-dönüşüm gibi temaları temsil eder. Sanıyorum ki ülke içinde bir takım önemli krizleri manipüle etmek için bambaşka bir gündem yaratarak; ülke içindeki su bulandırılacak.
Rusya için 2022 hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle 1-4 Mart tarihlerine dikkat çekmek istiyorum, zira gökyüzünde savaşları, yangınları ve patlamaları temsil eden iki gezegen, Mars ve Plüton yan yana geliyor. Bu tarihleri tehlikeli buluyorum.
Bu sene gerçekleşecek olan Güneş ve Ay tutulmaları da ülkenin iktidar ve toprakları gösteren bir alanda meydana gelecek. Topraklarını genişletmek için atılan adımlara işaret ettiği gibi 16 Mayıs’ta meydana gelecek Akrep burcundaki tutulma zamanına da dikkat! 16 Mayıs tutulması ülke içinde ciddi krizler, sorunlar ve güvenlikle ilgili problemlere işaret etmekte.
Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Özellikle Uranüs’ün sene boyunca etkilerine bakacak olursak, bu sene Rusya’dan sık sık böyle sürpriz çıkışlar görebiliriz. Konunun sadece Ukrayna’yla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Her an her türlü çılgınlığı yapabileceğini unutmamak gerek.
Rusya’nın haritası bize neler söylüyor
Rusya için 2022 hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle 1-4 Mart tarihlerine dikkat çekmek istiyorum, zira gökyüzünde savaşları, yangınları ve patlamaları temsil eden iki gezegen, Mars ve Plüton yan yana geliyor. Bu tarihleri tehlikeli buluyorum.
Şu kısacık kelebek ömrümüze o kadar çok trajedi sığdırdık ki. Adeta ‘ziplenmiş’ bir şekilde yaşıyoruz. Pandemiyi ha bitirdik ha bitiriyoruz derken şimdi de karşımıza Rusya’nın Ukrayna’yı feth etme girişimi çıktı ve oyuna elbette ABD de dahil oldu. Ve bu gerilimin ortasında ülkemizde inanılmaz stratejik bir noktada duruyor. Hani ‘Bir uzaylılar kaldı görmediğimiz’ dediğimiz günlerden geçiyoruz adeta ama endişe etmeyin onu da göreceğiz 2024’ten sonra, Plüton’un Kova burcuna geçişiyle birlikte.
Bendeki mesleki deformasyon, meydana gelen her önemli olayda gözümü gökyüzüne çevirmem ve cevaplar aramaya çalışmam. Merak ettim; Rusya yani Putin ne oldu da durup dururken “Hadi ben bir Ukrayna’ya gireyim” dedi acaba? Hemen Rusya’nın doğum haritasını açtım ve incelemeye başladım.
Rusya Oğlak burcu, yükselen burcu Aslan ve Ay burcu da Başak. Soğuk ve mesafeli (Oğlak) o masa o yüzden o kadar uzundu sanırım. Kendine aşırı güvenen (yükselen Aslan) ve her taşın altından çıkan ve her şeye burnunu sokan hali (Ay Başak)… Rusya’nın doğum haritası oldukça önemli astrolojik etkiler alıyor. Özellikle çılgınlıklar, skandallar ve aniden gelişen olaylar, Uranüs’ten… Ülke her an her türlü çılgınlığı yapmaya hazır bir süreçten geçiyor. Ve işin ilginç tarafı bu Uranüs geçişiyle haritasında güzel etkileşimler kuruyor. Yani bu adımlar ülkeye yol, su, elektrik olarak geri dönmediği gibi kendine yeni bir yol aralıyor, yeni fırsatların kapısını açıyor.
İlerletilmiş (progress) haritasındaysa Ay’ı Terazi burcunda ve 2’nci Ev’den geçiyor. Belli ki ülkenin gündemi kendine yeni iş birlikçileri bulmak, yeni ortaklıklar yaratmak ve elbette ekonomi… Ülkenin 25 Aralık’ta girdiği yeni yaş haritasındaysa Akrep burcu yükselmekte. Akrep her zaman krizler, borçlar, krediler ve değişim-dönüşüm gibi temaları temsil eder. Sanıyorum ki ülke içinde bir takım önemli krizleri manipüle etmek için bambaşka bir gündem yaratarak; ülke içindeki su bulandırılacak.
Rusya için 2022 hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle 1-4 Mart tarihlerine dikkat çekmek istiyorum, zira gökyüzünde savaşları, yangınları ve patlamaları temsil eden iki gezegen, Mars ve Plüton yan yana geliyor. Bu tarihleri tehlikeli buluyorum.
Bu sene gerçekleşecek olan Güneş ve Ay tutulmaları da ülkenin iktidar ve toprakları gösteren bir alanda meydana gelecek. Topraklarını genişletmek için atılan adımlara işaret ettiği gibi 16 Mayıs’ta meydana gelecek Akrep burcundaki tutulma zamanına da dikkat! 16 Mayıs tutulması ülke içinde ciddi krizler, sorunlar ve güvenlikle ilgili problemlere işaret etmekte.
Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Özellikle Uranüs’ün sene boyunca etkilerine bakacak olursak, bu sene Rusya’dan sık sık böyle sürpriz çıkışlar görebiliriz. Konunun sadece Ukrayna’yla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Her an her türlü çılgınlığı yapabileceğini unutmamak gerek.