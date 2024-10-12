Ruhsal ya da fiziksel yaralanmalara dikkat!

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Koç burcunun 24’üncü derecesinde 17 Ekim günü bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay zamanı gökyüzünde Mars ve Plüton’un olduğu büyük kare açı kalıbı oluşacak. Bakalım etkisi 10 gün sürecek Koç dolunayı neler getirecek bizlere? Ama önce günlük tüyolar…

Bugün Ay 17.09 ile 22.55 arasında Kova burcunda boşlukta olacak, akabinde Balık burcuna geçecek. Bugün itibariyle Merkür, Akrep burcuna geçip 10 Kasım’a kadar seyahat edecek. Bu durum aklımızın sınırlarını zorlayacağımızı ve bunu yaparken sezgilerimizden destek alacağımızı ifade ediyor. Adeta dedektif gibi, basit görünen bir ipucundan yola çıkarak büyük bilgiye, gerçeğe ulaşmak için çaba sarf edeceğimizi gösteriyor.

Pazartesi Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Güneş ile Jüpiter arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 4 gün. Bu hafta yeni bir eğitime başlamak için çok uygun. Uluslararası işlerimiz problemsiz hallolur. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zaman. Hayatımıza maddi-manevi fırsat ve şans gelebilir, gelen fırsatları elimizin tersiyle itmeyelim. Bu transitte sağlığımıza özen göstermek konusunda adım atabiliriz.

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Salı günü Ay 22.59 ile 23.34 arasında Balık burcunda boşlukta olacak, akabinde Koç burcuna geçecek. Venüs ile Uranüs karşı karşıya olacak. Etki süresi 3 gün. Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacımız artar. Bu dönem partnerimizi kısıtlamamaya özen gösterelim. Ortaklık kurmak için uygun dönem değil. İlişkiler çok ani başlayıp aynı hızda sona erebilir. Sürpriz maddi gelirler veya ödemeler çıkabilir.

Çarşamba Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Venüs ile Neptün arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Hayallere dalmak ve tembellik etmek için uygun. İçsel yolculuklar yapabilir ve ruhsal bir derinleşme yaşayabiliriz. Sanat sergilerine gitmek, güzel müzik dinlemek veya doğanın nimetleriyle

iç içe olmak keyif verebilir.

Perşembe günü 24 derece Koç burcunda Şironyen dolunay meydana gelecek. Dolunaya Yengeç burcundaki Mars’ın sert etkileşimi olacak. Koç burcu dolunayı zamanları hayatımıza tempo gelir. Belki de aklımızda olan, bir süredir kafamızda şekillendirdiğimiz konuları hayata geçirmek isteyebiliriz. Pek tabii ara sıra sakarlıklar da peşimizi bırakmayabilir, zaman zaman dürtüsel ve ilkel davranabiliriz. Hatta bazen kibar kalmak kolay olmayabilir. Hayatımızdaki insanların bencilliğinden şikâyet edebilir, bazen bizler de bencilce davranabiliriz. Bu dolunayın ana kahramanı Şiron; ‘yaralı şifacı’ demek ve sağlıkla ilgili. Ruhsal ya da fiziksel bir yaralanma ve ardından gelen şifayı anlatır bize. Bu yüzden bu dolunay zamanı kafa ve yüz yaralanmalarına, yüksek ateşe dikkat etmeliyiz. Mars’ın sert etkileşimiyle ev ve aile ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Evde kazalara karşı da dikkat!

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Cuma Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Ay Boğa burcunda yüceldiği için keyfe, hazza, yeme-içmeye yönelik arzular içinde olacağız. Sakin, dingin bir ruh halinde kendimizi şımartmak isteyebiliriz. Tatlı ve hamurişlerinin zevkle tadının çıkarılabileceği bu gün hepimiz birer şef ya da gurme kesilebiliriz. Ayrıca banka işlerini halletmek, finansal araştırmalar yapmak için de uygun zaman.

19 Ekim Cumartesi Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek, 22.32 ile 23.07 arasında boşlukta olacak, akabinde İkizler burcuna geçecek. Ay Boğa günlerinde kişiler genellikle pratik bir bakış açısıyla durumları ele alabilir. Paranın değerini bilir ve karşılığını almak isteriz. Anın tadını çıkarmak, masaja gitmek, uyumak, sanat ve estetik konularına eğilmek tam bu tatil gününde ve Ay Boğa’dayken yapabileceğimiz şeylerdir.

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KOÇ BURCUNDAKİ DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Kariyerinizde köklü değişimler yapabilirsiniz

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Aile ilişkilerinizde sabrınızı zorlayacak durumlarla, iş hayatında güç mücadeleleriyle karşılaşabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizde köklü değişiklikler yapmak zorunda kalabilir ya da otorite figürleriyle zorlayıcı etkileşimler yaşayabilirsiniz. Bir şeyleri tamamen bırakma ya da dönüştürme ihtiyacı da doğabilir. Aniden hareket etmek yerine adımlarınızı dikkatlice planlamak size fayda sağlayacaktır.

Eğitimle ilgili cesur adımlar atabilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Aile üyeleri, kardeşler veya yakın arkadaşlar arasında beklenmedik tartışmalar veya yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Duyguları kelimelere dökerken öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda yeni bir yön belirlemek, kendinizi geliştirmek adına cesur adımlar atabilirsiniz. Vize başvuruları, akademik projeler veya uzun vadeli hedeflerinizde zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

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Ortaya çıkabilecek sorunları sabırla ele alın

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Hem gelirlerinizle ilgili hem de duygusal olarak bir güven arayışı içine girebilirsiniz. Bir yandan kendi kaynaklarınızı korumak ve güvende hissetmek isterken, diğer yandan başkalarının kaynaklarıyla ilgili kontrol dışı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Eğer partnerinizle ya da başkalarıyla ortak finansal işler yürütüyorsanız, bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunları sabırla ele alın.

Kendinizi savunmak yerine duygusal ihtiyacınızı söyleyin

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Bu hafta kendinizi koruma içgüdünüz ön planda. Sınırlarınızı, evinizi, sevdiklerinizi savunma konusunda çok hassas hissedebilirsiniz. İlişkinizin dinamiklerini yeniden gözden geçirmek ve size artık hizmet etmeyen kalıpları yıkmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi savunmak yerine duygusal ihtiyaçlarınızı açık ve net bir şekilde ifade etmeyi deneyin. Gereksiz çatışmalardan kaçının.

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Çalışma arkadaşlarınızla yapıcı iletişim kurun

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Bilinçaltınızda yatan korkular veya geçmişte bastırdığınız duygular yüzeye çıkabilir. Özellikle iş hayatınızda kontrol edemediğiniz krizlerle karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir sağlık problemi varsa ön plana çıkabilir. Kendinizi yorgun, tükenmiş hissetmeniz olasıdır. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla daha yapıcı bir iletişim kurarak, sorunları büyütmeden çözmeye çalışın.

Aşk hayatınızda kıskançlık teması ön planda

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Arkadaşlarınızla gerilimler yaşanabilir. Kendinizi koruma ve savunma ihtiyacınız artabilir. Sosyal ilişkilerde daha duygusal tepkiler vermeniz olasıdır. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişki ya da yaratıcı bir proje varsa bu dönem yeniden yapılanma gerektirebilir. Aşk hayatınızda güç mücadeleleri, kıskançlık, baskı gibi temalar ön plana çıkabilir. Partnerinizin baskıcı tutumlarını sorgulama eğilimindesiniz.

Sınavınız iş ve aile arasında denge kurmak

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Bu dolunay kariyerinizle ilgili konularda duygusal tepkiler vermenize neden olabilir. Kariyer hedefleriniz için büyük istek duyabilirsiniz ancak kendinizi kırılgan hissedebilirsiniz. Aile içi dinamiklerde güç mücadelesi yaşanabilir ya da geçmişten gelen, üzeri örtülmüş sorunlar varsa yüzleşmeniz gerekebilir. İş ve aile arasında denge kurmak, bu dönemin en büyük sınavlarından biri olacak.

Yakın çevrenizle ilişkilerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Uzun vadeli planlarınız hakkında daha fazla duygusal baskı hissedebilirsiniz. Özellikle düşünce tarzınızı, öğrenme biçiminizi ve yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Kardeşler, yakın arkadaşlar veya komşularla güç mücadeleleri yaşanabilir. Konuşmalarınız sertleşebilir. Eski düşünce kalıplarınızı yıkıp daha açık bir bakış açısı benimsemeniz gerekebilir.

Maddi kararlar alırken stratejik davranın

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Eşinizle ya da maddi anlamda başkalarıyla olan paylaşımlarınızda gerilim yaşayabilirsiniz. Borçlar, vergiler, sigorta ya da miras gibi ortak kaynaklarla ilgili meseleler sizi zorlayabilir. Duygusal güvenlikle finansal güvenliğiniz

iç içe geçebilir. Maddi kararlar alırken duygusal tepkilerden kaçınarak mantıklı ve stratejik adımlar atmaya özen göstermelisiniz. Finansal sorumluluklarda uzlaşmacı olmalısınız.

Kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Partnerinizle veya iş ortaklarınızla beklenmedik gerilimler yaşanabilir. Bir yandan ilişkiyi korumak ve dengeyi sürdürmek isterken diğer yandan içsel bir öfke sizi savunmaya itebilir. Partnerinizle ya da iş ortaklarınızla dengeleri yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Başkalarının beklentilerine odaklanırken kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin.

Duygusal tükenmişlik yaşayabilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Bu dönemde iş ve günlük sorumluluklarınız sizi duygusal olarak zorlayabilir. Rutinlerinizde aşırı baskı altında hissedebilir ve duygusal tükenmişlik yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir. Bilinçaltınızda sizi sınırlayan ne varsa, bunlarla yüzleşme yaşayabilirsiniz. Kendinize zarar veren alışkanlıklarınızı bırakmak ya da korkularınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı sanat projelerinde değerlendirin

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Sevdiğiniz kişiyle aranızda beklenmedik gerilimler ortaya çıkabilir. Duygusal olarak savunmacı hissetmeniz olasıdır, bu da ilişkinizde bazı yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu duygusal yoğunluk, yorgun ve huzursuz hissettirebilir. Eskiden yakın olduğunuz kişilerle yollarınızı ayırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sanatsal projeler ve hobilerinizle yaratıcılığınızı ifade etme isteğiniz artabilir.