Ruhsal sorunlarımızı daha kolay çözeceğiz

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Yılın üçüncü Ay tutulması 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Tutulmaya İkizler burcundaki Jüpiter’in kare açısı olacak. Etkisini iki hafta önce hissetmeye başladık.Sonrasında da 15 gün devam edecek. Bu süreçte sevdiklerimizin dertlerine ortak olup onların sıkıntılarını hafifletebiliriz. Ancak koşulların her an değişebileceğini bilmeliyiz. Bu yüzden riskli konularda bir B planı yapmamızda fayda var.

Bugün Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Arkadaşlarımız ve sosyal çevremizle ilişkilerimizde daha açık fikirli ve yenilikçi bir yaklaşım benimseyebiliriz. Yeni dostluklar kurmak, sosyal gruplara katılmak veya toplumsal meselelerle ilgilenmek isteyebiliriz. İlişkilerimizde daha sağlıklı ve yapıcı adımlar atacağız.

Yarın Ay 8.02 ile 12.38 arasında Kova burcunda boşlukta olacak. Ardından Balık burcuna geçecek. Venüs ile Şiron arasında karşıt açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Bu dönemde geçmişteki ilişkilerimizi gözden geçirebiliriz. Yaralarımızı iyileştirmek için çok uygun bir dönem. Terapi, meditasyon, yoga gibi yöntemler faydalı olabilir. Eğer bir ilişkimiz varsa partnerimizin duygusal ihtiyaçlarına anlayış göstermeli ve onunla empati kurmayı denemeliyiz.

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KOŞULLAR HER AN DEĞİŞEBİLİR

Salı Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Sevgimizi göstermek, romantik anlar yaşamak, hayal gücümüzü harekete geçirmek ve spiritüel çalışmalar yapmak için uygun bir gün. Mum ışığında yemek yiyebilir veya romantik bir film seyredebiliriz. Sevdiklerimizin dertlerine ortak olup onların sıkıntılarını hafifletebiliriz. Yardıma muhtaç kişilere elimizi uzatabiliriz. Ay Balık’tayken yaratıcı tarafımız güçlü olur. Fotoğraf çekmek veya tasarım yapmak için ideal bir gün. Ayrıca deniz kıyısına gitmek veya SPA’da bakım yaptırmak bize iyi gelebilir.

Çarşamba günü 25 derece Balık burcunda, Neptünyen bir Ay tutulması meydana gelecek. Tutulmaya Jüpiter’in sert açısı eşlik edecek (etkisi +/-2 hafta sürecek). Duygusal anlamda bizi etkileyen konular, hassasiyetler su yüzüne çıkabilir. Bugünlerde dalgınlığa ve unutkanlığa karşı dikkatli olmalıyız. Koşulların her an değişebileceğini bilmeliyiz. Bu yüzden riskli konularda hep bir B planı oluşturmalıyız. Ruhsal sorunlarımızı çözmek ve terapi desteği almak için en uygun dönem. Ayrıca kendimizi üzerimize vazife olmayan konular için kurban etmemeliyiz.

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Perşembe Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Bugün itibariyle Güneş ile Uranüs arasında üçgen açı oluşacak (etki süresi 3 gün). Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya güçlü bir istek duyabiliriz. Ani kararlar alabiliriz. Yeni deneyimlere ve maceralara açık olacağız. Kendimizi yaratıcı anlamda çok güzel ifade edebiliriz. Rutinin dışına çıkabiliriz. Farklı ve sıradışı insanlarla bir araya gelebiliriz.

Cuma günü Ay 11.37 ile 12.07 arasında Koç burcunda boşlukta olacak. Ardından Boğa burcuna geçecek. Merkür ile Jüpiter arasında kare açı olacak (etki süresi 3 gün). Bugün tepkilerimizi abartmamaya özen göstermeliyiz. Fazlaca iyimser de olabiliriz. Unutkanlığımız artabilir. Bir sürü fikrin içinde dağılmamaya, seçeneklerimizi azaltmaya bakmalıyız. Jüpiter şans ve fırsatlarla ilgilidir. Bu yüzden güzel fırsatlar da karşımıza çıkabilir.

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21 Eylül Cumartesi Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Güneş ile Plüton arasında üçgen açı oluşacak (etki süresi 3 gün). Destek beklediğimiz her konuda karizma sahibi kişilerden yardım alabiliriz. Bugünlerde işlerimizi gizlilik içinde yürütebiliriz. Ciddiye alınmak ve otoritemizi sağlamlaştırmak için elimizde yeterli güç olacak. İş arayanlar bugünlerde şanslı. Eğer yalnızsanız hayatınızı değiştirebilecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

BALIK BURCUNDAKİ AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Duygusal dünyanız derinleşebilir

Hayatınızda öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle finansal anlamda riske girmek için uygun bir zaman değil. Bir arkadaşınıza önemli bir destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu tutulma duygusal dünyanızı derinleştirebilir ve sizi daha hassas hale getirebilir.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Finansal kararlarda dikkatli olun!

Bu dönemde arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz hayatınızda belirgin bir rol oynayabilir. Daha yakın ilişkiler kurabilir, birlikte yeni projelere başlayabilirsiniz. Başkalarının duygusal ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Neptün illüzyonlar, hayal kırıklığı ve yanıltıcı enerjilerle ilişkilendirilir. Bu yüzden harcamalarınız ve finansal kararlarınız konusunda dikkatli olun!

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Başkalarına yardım edebilirsiniz

Kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedeflerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Tutulma mevcut mesleğinizi tamamen değiştirme isteği getirebilir. Fakat işin içinde Neptün olduğundan bu aldatıcı olabilir. Başkalarına başarı elde etmeleri veya iş bulmaları konusunda yardım edebilirsiniz. Gerçekçilikle hayal arasında denge kurmanız gerekebilir.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

İyice araştırma yaparak harekete geçin

Seyahatler, eğitim ve manevi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Spiritüel alanlara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Belki de kendinizi eğitimlere adayabilirsiniz. Yabancı ülkelere seyahat etmek ve farklı kültürler tanımak isteyebilirsiniz. Panik yapmadan, tüm işlerinizde uzmanından destek alarak ilerleyin. İyice araştırma yaparak harekete geçin.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Fantezi projelere paranızı kaptırmayın

Rüyalarınız ve sezgileriniz daha anlamlı ve güçlü hale gelebilir. Meditasyon ve içsel keşif için mükemmel bir zaman. Ancak bu dönemde gerçekçi olmayan, fantezi projelere veya yatırımlara paranızı kaptırmayın. Bazı arkadaşlarınız sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratabilir. Sağlık açısından da zehirlenmelere ve bulaşıcı hastalıklara çok dikkat edin.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Beklentilerinizi gerçekçi seviyede tutun

Bu dönemde romantik ve idealist duygularınız artabilir. Ancak bu gerçeklerden kaçış veya yanılsamalara kapılma riskini de beraberinde getirebilir. Partnerinize veya yakın çevrenize karşı daha anlayışlı ve yardımsever olabiliriz. Fakat sınırlarınızı korumanız ve denge kurmanız önemli. İlişkilerde ve kariyerde beklentilerinizi hep gerçekçi seviyede tutun.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz

İş hayatınızda bir değişim meydana gelebilir. Bu daha fazla çalışmanız ve yorulmanız anlamına geliyor; sağlığınıza dikkat edin. Özellikle ayaklarınız ve bilekleriniz hassas olabilir. Hayatınızı yeniden programlamak ve yaşam kalitenizi arttırmak için adım atabilirsiniz. Monotonluktan sıyrılıp işlerinizi daha yaratıcı bir şekilde yapmak isteyebilirsiniz.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Tanıştığınız kişiye büyük sözler vermeyin

Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda, romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız çalışmalara başlayabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha derin bir duygusal bağ kurabilirsiniz. Ama biri yoksa her tanıştığınız kişiye kendinizi hemen adamayın, büyük sözler vermeyin. Bu süreçte sanatsal yeteneklerinizi de keşfedebilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Hayatınızı düzene sokabilirsiniz

Evinizi düzenlemek, boyamak, şeklini, görüntüsünü değiştirmek veya yeni eşya almak için uygun bir zaman. Hayatınızda yenilemek istediğiniz ne varsa gökyüzü sizi destekleyecek. Yalnız işin içinde Neptün olduğundan eviniz ve ailenizle ilgili konularda gerçekler ve yanılsamalar arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Tadilatla ilgili konular gündeme gelebilir

İletişim evinizde gerçekleşecek tutulma internetle ilgili önemli gelişmelere işaret ediyor. İnternet sitesi yaptırabilirsiniz örneğin. Ayrıca iletişim biçiminizde ve düşünce tarzınızda belirsizlikler ve yanılsamalar olabilir. Taşınma, yer değiştirme veya tadilatla ilgili konular gündeme gelebilir. Zihniniz çok yaratıcı çalışabilir ve güzel projelere imza atabilirsiniz.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Gelir-gider dengenizi iyi kurun

Şu sıralar bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gelir-gider dengenizi iyi kurmalısınız. Eğer kişisel haritanızda tutulmanın düştüğü yer ve kurduğu etkileşimler iyiyse sürpriz kazançlar da elde edebilirsiniz. Özel hayatınızda kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Dolandırıcılıkla ilgili konularda da gözünüzü dört açın.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Hayal gücünüz muhteşem çalışacak

Fiziki görünüşünüz ve sağlığınız gündeminizde olacak. Ortağınız, partneriniz veya eşinizle gerginlik yaşamaktan kaçının. Evinizle veya ailenizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Kim olduğunuz ve nasıl göründüğünüz konusunda yanlış yargılara varabilirsiniz. Ama bu dönemde hayal gücünüz muhteşem çalışacak. Harika işler ortaya çıkarabilirsiniz.