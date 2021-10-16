Risk almaktan kaçınmalıyız

Yılın güzel haftalarından birine giriyoruz. Satürn’ün Kova burcundaki geri hareketi sona eriyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim zirve yapıyor. Coşku ve iyimserlik yükseliyor. Gayet neşeli, eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor.

Bir süredir iş, kariyer, özgürlük, bağımsızlık, kendimize alan açmakla ilgili konularda gecikmeler yaşamış ve istediğimiz verimi elde etmekte biraz zorlanmış olabiliriz. Pazartesi günü Satürn’ün geri hareketinin sonlanmasıyla bu konularda hayatımızda artık hızlı gelişmelere şahit olabiliriz. Salı günü Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Duygusal meseleleri halletmek için uygun değil. İş yapmalı ve iş konuşmalıyız. Toprak, arsa, gayrimenkulle ilgili konularla ilgilenebiliriz.

Çarşamba günü Venüs ile Satürn arasında olumlu bir etkileşim olacak. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zaman. Perşembe günü Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Farklı, sıradışı, orijinal, marjinal konulara daha rahat bir şekilde çekilebiliriz. Kalabalık gruplarla takılmak, arkadaşlarla organizasyonlar yapmak, vakit geçirmek için idealdir. Elektronik-elektrikli cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz çok yüksek. Vücutta elektrik yükü çok fazla olabilir, arada toprakla temas etmeyi ihmal etmeyin.

Cuma günü hafta boyu sürecek Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim zirve yapıyor. Coşku ve iyimserlik yükseliyor. Gayet neşeli, eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun zamanlar. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zaman. Her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans kapınızı çalabilir; gözünüzü dört, kulaklarınızı sekiz açın.

Cumartesi Merkür ile Venüs arasında güzel bir etkileşim var. Barış konuşmaları yapmak, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, ilanı aşk etmek, seyahat planlamak için harika bir gün.

Merkür retrosu olsa da tüm burçlar iş, kariyer, aşk, ilişkiler ya da aile konularında kapılarını çalacak fırsatları görmezden gelmemeli.

YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLAYABİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)

İlişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, anlaşmalar, dostluklar konusunda şahane fırsatlara hazır olun. Dostlarınızdan yardım görebilir, büyük anlaşmalar yapabilir, önemli işbirlikleri içine girebilir, yeni ilişkilere başlayabilirsiniz.

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