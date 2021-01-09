Plütonik yeniay neler getirecek?

Bu hafta içinde, 13 Ocak’ta, 23 Derece Oğlak burcunda, Plüton’un başrol oynadığı ‘Plütonik’ bir yeniay meydana gelecek. Yılın ilki. Oldukça sert ve zorlu bir yeniayla başlıyoruz... Peki bu süreçte neler yaşanabilir; hem bireysel yaşamlarımızda, hem Türkiye hem de dünyada...
Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olma gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeniayın başrolündeki Plüton ise güç kazanmak, yok etmek ve yeni bir sistem-düzen kurmakla ilgilidir.
Demek ki bu yeniay iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çekidüzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç. İş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabiliriz. İş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyon almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek için de güzel bir dönem.
Ya işkoliklik ya istifa
Bu süreçte iş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Birtakım olaylara daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri plandayken melankoliye de elverişliyiz.
Yeniay, Plütonik olduğu için biten şeyler konusunda daha fazla çabalama zamanı değil, onlarla yüzleşme ve veda etme zamanı. Bu gezegen güç de verir fakat bu gücü yanlış kullanmamak gerek. Konu Oğlak olunca para ve statü gücünden bahsediyoruz. Yaklaşan değişime direnmeyenler hem para hem de statü anlamında güçlenecek ama bazılarımız da bir güç sınavına gireceğiz. Elimizdeki sosyal ve ekonomik gücü nasıl kullandığımız önem kazanacak. İstifalar daha da artabilir. Yaptığınız işlere karşı tahammülünüz azalabilir. İş değiştirmeyi, belki istifa etmeyi düşünebilirsiniz.
Cildimize, dişlerimize dikkat
Sağlıkla ilgili de dikkatli olmakta yarar var. Kemikler, dişler, cilt, deri hassas olabilir. Cilt ve tırnak bakımı yaptırmak, kemik ölçümü yaptırmak, dişler için kontrolden geçmek için ideal zamanlar. Bu dönemlerde tuz, vücudumuzda daha çok zarara yol açar. 23 Derece Oğlak burcunda olacağından üst bacaklara dikkat etmemiz lazım.
Oğlak burcu dünya astrolojisinde hükümetleri, inşaat sektörünü, düzen ve sistem kurmayı, yaptırım gücünü elinde tutan kişileri, yargıçları, iktidar partisini, genelkurmay başkanını, komutanları, mühendisleri; anıtlar ve müzeleri, tarihi eserleri, eski yapıları, eski binaları ve köklü kurumsal firmaları sembolize eder.
Plüton’un sembolize ettiği konularsa ölüm, yıkım, yeniden doğuş, yeraltı, mezarlıklar, değişim-dönüşüm, depremler, felaketler, kitlesel ölümler, büyük güç, tecavüz, taciz, derin devlet, satanizm, dedektifler, psikologlar, arkeologlar, zorba kişiler, anarşizm, mafya, çok büyük güç ve baskı...
İmajlar zedelenebilir
Dünyadaki ekonomik modellerin, düzenin değişmeye başlayacağını düşünebiliriz. Bankacılık sistemi, para yönetimi, iş dünyasına ilişkin önemli sınavların verilebileceği bir süreç. Ekonomik anlamda bir nevi tasarruf dönemi bekliyor bizi. Yeniay civarında dolar ve Euro’da manipülasyonlar olabilir. Büyük köklü firmaların ve markaların imajlarını zedeleyebilecek durumlar yaşanabilir.
Bu dönem haksız kazançları olan, büyük ve köklü firmaların zorlandığına, ekonomiyi elinde tutanların eskisi kadar güçlü kalamadıklarına da şahit olabiliriz. Bu firmalar için tam bir sınav zamanı! Belki de daha az eğlence, daha çok çalışma, üretme ve ekonomiye katkı sağlama düzenlemelerine gidilecek.
Ülkelerarası ekonomik yaptırımlar, güç oyunları ne yazık ki giderek artabilir. Ambargolara, ülkelerin birbirlerine ekonomik açıdan meydan okumalarına şahit olabiliriz. Bu süreçte yöneticilere karşı suikast girişimleri de olabilir.
Volkanlar ve depremler...
Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemi daha çok artarken eskiye ait kültürlerin, gelenek ve göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii bu dönem özellikle tarihi eser kaçakçılığında gözle görülür artışlar da söz konusu olabilir. Müzelerin, tarihi yerlerin güvenliğine dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönemde yeni ve önemli müzeler açılabilir. Yeni ve önemli arkeolojik kazılarla tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler vb. bulunabilir.
Sönmüş ya da yarı sönmüş volkanlar yeniden harekete geçebilir. Maden ocaklarıyla ilgili zorlu durumlar yaşanabilir. Toprak grubu bir burçta ve Plütonik olduğu için bu yeniay depremleri tetikleyebilir. Yaşlı sanatçıların vefatları da söz konusu olabilir.
Yatırım için uygun zaman değil
Yeniay, Türkiye’nin yedinci evinde gerçekleşecek. Uluslararası anlaşmalar, diplomatik ilişkiler yeniayın ilgileneceği konular içinde. Şimdi önemli adımlar atılabilir.
Özellikle sınır komşularıyla ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Diplomatik ilişkilerin büyük bir ciddiyetle yeniden gözden geçirilmesi gereken bir zaman.
Ekonomik olarak, büyük ve riskli yatırımlar için uygun bir zaman diliminde olunmadığına işaret edebiliriz. Türkiye haritasında Merkür ve Satürn’ün sert bir kontağı olacak. Bu hem ekonomik, hem eğitim, hem borsa, hem yatırımlarla ilgili konularda testten geçme, sınavlar verme, sorunlar ve engellere işaret ediyor. Özellikle birtakım anlaşmalar, diplomatik ilişkilerin aksaması, elçiler-büyükelçilerle ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili de yeni düzenlemelere gidilmesi mümkün.
Plütonik yeniay neler getirecek?
Yılın ilk yeniayı Oğlak burcunda, etkisi 12 gün sürecek. Bireysel olarak iş kurmak, işe odaklanmak için ideal bir dönem. Türkiye ve dünyanın gündemindeyse depremler, volkanik faaliyetler, liderlere suikast girişimleri olabilir.
Bu hafta içinde, 13 Ocak’ta, 23 Derece Oğlak burcunda, Plüton’un başrol oynadığı ‘Plütonik’ bir yeniay meydana gelecek. Yılın ilki. Oldukça sert ve zorlu bir yeniayla başlıyoruz... Peki bu süreçte neler yaşanabilir; hem bireysel yaşamlarımızda, hem Türkiye hem de dünyada...
Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olma gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeniayın başrolündeki Plüton ise güç kazanmak, yok etmek ve yeni bir sistem-düzen kurmakla ilgilidir.
Demek ki bu yeniay iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çekidüzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç. İş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabiliriz. İş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyon almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek için de güzel bir dönem.
Ya işkoliklik ya istifa
Bu süreçte iş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Birtakım olaylara daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri plandayken melankoliye de elverişliyiz.
Yeniay, Plütonik olduğu için biten şeyler konusunda daha fazla çabalama zamanı değil, onlarla yüzleşme ve veda etme zamanı. Bu gezegen güç de verir fakat bu gücü yanlış kullanmamak gerek. Konu Oğlak olunca para ve statü gücünden bahsediyoruz. Yaklaşan değişime direnmeyenler hem para hem de statü anlamında güçlenecek ama bazılarımız da bir güç sınavına gireceğiz. Elimizdeki sosyal ve ekonomik gücü nasıl kullandığımız önem kazanacak. İstifalar daha da artabilir. Yaptığınız işlere karşı tahammülünüz azalabilir. İş değiştirmeyi, belki istifa etmeyi düşünebilirsiniz.
Cildimize, dişlerimize dikkat
Sağlıkla ilgili de dikkatli olmakta yarar var. Kemikler, dişler, cilt, deri hassas olabilir. Cilt ve tırnak bakımı yaptırmak, kemik ölçümü yaptırmak, dişler için kontrolden geçmek için ideal zamanlar. Bu dönemlerde tuz, vücudumuzda daha çok zarara yol açar. 23 Derece Oğlak burcunda olacağından üst bacaklara dikkat etmemiz lazım.
Oğlak burcu dünya astrolojisinde hükümetleri, inşaat sektörünü, düzen ve sistem kurmayı, yaptırım gücünü elinde tutan kişileri, yargıçları, iktidar partisini, genelkurmay başkanını, komutanları, mühendisleri; anıtlar ve müzeleri, tarihi eserleri, eski yapıları, eski binaları ve köklü kurumsal firmaları sembolize eder.
Plüton’un sembolize ettiği konularsa ölüm, yıkım, yeniden doğuş, yeraltı, mezarlıklar, değişim-dönüşüm, depremler, felaketler, kitlesel ölümler, büyük güç, tecavüz, taciz, derin devlet, satanizm, dedektifler, psikologlar, arkeologlar, zorba kişiler, anarşizm, mafya, çok büyük güç ve baskı...
İmajlar zedelenebilir
Dünyadaki ekonomik modellerin, düzenin değişmeye başlayacağını düşünebiliriz. Bankacılık sistemi, para yönetimi, iş dünyasına ilişkin önemli sınavların verilebileceği bir süreç. Ekonomik anlamda bir nevi tasarruf dönemi bekliyor bizi. Yeniay civarında dolar ve Euro’da manipülasyonlar olabilir. Büyük köklü firmaların ve markaların imajlarını zedeleyebilecek durumlar yaşanabilir.
Bu dönem haksız kazançları olan, büyük ve köklü firmaların zorlandığına, ekonomiyi elinde tutanların eskisi kadar güçlü kalamadıklarına da şahit olabiliriz. Bu firmalar için tam bir sınav zamanı! Belki de daha az eğlence, daha çok çalışma, üretme ve ekonomiye katkı sağlama düzenlemelerine gidilecek.
Ülkelerarası ekonomik yaptırımlar, güç oyunları ne yazık ki giderek artabilir. Ambargolara, ülkelerin birbirlerine ekonomik açıdan meydan okumalarına şahit olabiliriz. Bu süreçte yöneticilere karşı suikast girişimleri de olabilir.
Volkanlar ve depremler...
Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemi daha çok artarken eskiye ait kültürlerin, gelenek ve göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii bu dönem özellikle tarihi eser kaçakçılığında gözle görülür artışlar da söz konusu olabilir. Müzelerin, tarihi yerlerin güvenliğine dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönemde yeni ve önemli müzeler açılabilir. Yeni ve önemli arkeolojik kazılarla tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler vb. bulunabilir.
Sönmüş ya da yarı sönmüş volkanlar yeniden harekete geçebilir. Maden ocaklarıyla ilgili zorlu durumlar yaşanabilir. Toprak grubu bir burçta ve Plütonik olduğu için bu yeniay depremleri tetikleyebilir. Yaşlı sanatçıların vefatları da söz konusu olabilir.
Yatırım için uygun zaman değil
Yeniay, Türkiye’nin yedinci evinde gerçekleşecek. Uluslararası anlaşmalar, diplomatik ilişkiler yeniayın ilgileneceği konular içinde. Şimdi önemli adımlar atılabilir.
Özellikle sınır komşularıyla ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Diplomatik ilişkilerin büyük bir ciddiyetle yeniden gözden geçirilmesi gereken bir zaman.
Ekonomik olarak, büyük ve riskli yatırımlar için uygun bir zaman diliminde olunmadığına işaret edebiliriz. Türkiye haritasında Merkür ve Satürn’ün sert bir kontağı olacak. Bu hem ekonomik, hem eğitim, hem borsa, hem yatırımlarla ilgili konularda testten geçme, sınavlar verme, sorunlar ve engellere işaret ediyor. Özellikle birtakım anlaşmalar, diplomatik ilişkilerin aksaması, elçiler-büyükelçilerle ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili de yeni düzenlemelere gidilmesi mümkün.
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