Para, gÃ¼ven, sadakat, istikrar...

Gökyüzünde bu hafta önemli bir gezegen geçiÅŸi olacak, Mars burç deÄŸiÅŸtirecek. “Bu neden önemli” diyeceksiniz. Önemli çünkü astrolojik olarak Mars ‘küçük kötücül’ olarak bilinir ve burç deÄŸiÅŸtirdiÄŸi anda geçtiÄŸi burcun temsil ettiÄŸi konularda birtakÄ±m zorlanmalarÄ± ve stresleri beraberinde getirir. Mars’Ä±n Yengeç burcuna geçiÅŸi bizim için ekstra önemli. Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç ve bu süreç bizi ülke açÄ±sÄ±ndan çok daha yakÄ±ndan ilgilendiriyor.
Bu durum bireysel yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l etkileyecek, hem dünyada hem de ülkemizde nelere neden olacak, göz atalÄ±m...
Mars 23 Nisan’da Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars’Ä±n astrolojik olarak temsil ettiÄŸi konular: Harekete geçme, savaÅŸma, savunma, yakÄ±p yÄ±kma, saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirme, yangÄ±nlar, kÄ±yasÄ±ya bir ÅŸekilde mücadele etme, her türlü yanÄ±cÄ±-kesici-delici aletler, yangÄ±nlar, patlamalar, hastalÄ±klar, ameliyatlar, rekabet etmek, cinsel güç, eril enerji, agresyon ve öfke patlamalarÄ±dÄ±r.
EVDE HUZUR ZOR...
Mars, Yengeç burcuna geçerek bütün bu kavramlarÄ± Yengeç burcuyla birleÅŸtirip yoluna devam edecek. Etkilerinin ne olacaÄŸÄ±nÄ± anlayabilmemiz için Yengeç burcunun astrolojik olarak neleri sembolize ettiÄŸini de bilmeliyiz... Bu burç, astrolojide güven duygusu, annelik etmek, duygusal konular, ailevi temalar, gayrimenkulle ilgili konular, çocuklar, vatani konular, korumak ve kollamak, gÄ±dayla ilgili konular, kafeler, restoranlar ve saÄŸlÄ±kta mideyi temsil eder. YalnÄ±z ÅŸunu eklememiz gerekiyor: Astroloji terminolojisine göre Mars, Yengeç burcunda ‘düÅŸtüÄŸü’ bir konumda. DüÅŸmesi demek; asalet kaybetmesi demek. Asalet kaybetmesi de Mars’Ä±n kalitesiz bir kullanÄ±mÄ±na iÅŸarettir. Ne demek istediÄŸimi, vereceÄŸim örneklerle daha iyi anlayacaksÄ±nÄ±z.
Mars’Ä±n Yengeç burcunda seyahat edeceÄŸi 11 Haziran’a kadar olan süreçte ÅŸunlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± bekleriz:
Oldukça hÄ±zlÄ± ve dinamik baÅŸlÄ±yoruz haftaya! Koç burcundaki yeniay, hedeflerimize doÄŸru tüm hÄ±zÄ±mÄ±zla koÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za iÅŸaret ediyor. Ä°stediklerimizi yapabilecek cesareti kendimizde bulabileceÄŸiz. YalnÄ±z kadÄ±nlarla iliÅŸkilerde krizler olabilir. Ä°liÅŸkiniz sizi zorlayabilir.
SalÄ± günü GüneÅŸ ile Mars arasÄ±nda güçlü bir kontak var. Fiziksel olarak güçlü, cesur ve atak olacaÄŸÄ±z. Spora baÅŸlamak için de harika bir gün. GeçmiÅŸte ertelediÄŸiniz zor projelerin üstesinden gelmenin tam zamanÄ±. Libidonun artacaÄŸÄ± zamanlar... ÇarÅŸamba günü aÅŸkÄ± ve iliÅŸkileri sembolize eden Venüs, güçlü olduÄŸu BoÄŸa burcuna geçecek ve 9 MayÄ±s’a kadar burada seyahat edecek. AÅŸkta ve iliÅŸkilerde keyifli ve mutlu zamanlar. ParamÄ±zÄ±n bereketi de artacaktÄ±r bu süreçte.
PerÅŸembe günü GüneÅŸ ile Jüpiter arasÄ±nda güzel bir etkileÅŸim olacak. Hem kariyer hem finansal açÄ±dan ÅŸanslar meydana gelebilir. YalnÄ±z cuma günü GüneÅŸ ile Pluton arasÄ±ndaki sert görünüm nedeniyle otorite figürleriyle restleÅŸmemeye özen gösterin. Hafta sonuysa Mars ile Jüpiter arasÄ±ndaki dinamik görünümle her türlü rekabetten baÅŸarÄ±yla çÄ±kabileceksiniz. Risk almak için uygun bir zaman.
HAYATINIZIN EN HAREKETLÄ° SÜRECÄ° OLABÄ°LÄ°RKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta burcunuzda bir yeniay meydana gelecek. Yeniaylar baÅŸlangÄ±çlarÄ±, heyecanlarÄ± iÅŸaret eder. HayatÄ±nÄ±zÄ±n en hareketli sürecini yaÅŸÄ±yor olabilirsiniz. Ä°ÅŸle ilgili konularda diplomatik olmayÄ± elden bÄ±rakmayÄ±n. Finansal bir krizi yönetmeniz gerekebilir.
Koç burcunun 22’nci derecesinde 12 Nisan’da Venüsyen bir yeniay meydana gelecek. Pluton’un bu yeniaya açÄ±sÄ± sert ama Jüpiter ve Mars’Ä±n destekleyici açÄ±larÄ± olacak. Baten Kaitos sabityÄ±ldÄ±zÄ± da bu yeniayda kendini hissettirecek. Åžimdi gelelim bu yeniayÄ±n önce bireysel, sonra dünya üzerindeki etkilerine...
Etkisi 10 gün sürecek yeniay koç burcunda olacaÄŸÄ± için bu burcun sembolize ettiÄŸi konular gündemimizden düÅŸmeyecek; harekete geçmek, tempo, hÄ±z, liderlik etmek, çözüm odaklÄ± olmak, yüksek enerji, sakarlÄ±klar, yeni baÅŸlangÄ±çlar, ilkel dürtüler...
Yeniayla birlikte hayatÄ±mÄ±za belli bir oranda tempo geliyor. HÄ±zlÄ± hareket edeceÄŸimiz, hÄ±zlÄ± aksiyonlar almamÄ±z gereken bir dönem. Hedeflerimiz neyse ona doÄŸru koÅŸacaÄŸÄ±z ve kuvvetle muhtemel elde edebileceÄŸiz.
Koç burcu baÅŸlangÄ±çlarla da ilgili. Bu dönemde hayatÄ±mÄ±zda birçok yeniliÄŸe yer verebiliriz. Bunlar bazÄ± ÅŸeylerin öncüleri de olabilir. Zaman zaman çabuk öfkelenip ani tepkiler de verebiliriz. Zaten Koç yeniayÄ± döneminde sabÄ±rdan bahsetmek pek kolay olmaz. Her iÅŸimizin hÄ±zlÄ± hÄ±zlÄ± olmasÄ±nÄ± isteriz.
Haftaya ayÄ±n OÄŸlak burcundaki hareketiyle; ciddi, sorumluluk duygusu yüksek baÅŸlÄ±yoruz. Önemli iÅŸlerimizi halledebilir, oldukça iÅŸ bitirici olabiliriz. SalÄ± günüyse Venüs ile Mars arasÄ±ndaki uyumlu etkileÅŸim sayesinde birileriyle buluÅŸmak, flört etmek, sevdiklerimize sürprizler yapmak için koÅŸullar gayet güzel olacak. ÇarÅŸamba günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek. Uzay, elektrik, elektronik ve entelektüel konulara ilgi artabilir. Evimizde, iÅŸyerimizde elektronik cihazlarla sorun yaÅŸama potansiyelimiz yüksek. Gün içinde elektrik çarpmasÄ± durumuyla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Vücudumuzda elektrik yükü çok fazla olabilir, bu yüzden arada toprakla temas edin.
PerÅŸembe günü Ay, BalÄ±k burcunda seyahat edecek. Sezgiler güçlenirken baÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etmek önem kazanacak. YaratÄ±cÄ± iÅŸlerle ilgilenebiliriz. Cuma günüyse Mars’la Neptün arasÄ±nda sert bir etkileÅŸim meydana gelecek. Enerjimiz düÅŸebilir, yalanlarla uÄŸraÅŸmamÄ±z gerekebilir. Cesaretimizi, motivasyonumuzu hemen kaybedebiliriz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karÅŸÄ± dikkatli olun. Özellikle özel hayata iliÅŸkin konularda... Yeni tanÄ±ÅŸmalar aldatÄ±cÄ± olabilir. Fazladan iÅŸ üstlenmek için pek uygun deÄŸil.
FLÖRT ETMEK Ä°ÇÄ°N ÅžAHANE BÄ°R HAFTAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Merkür 4 Nisan’a kadar burcunuzda seyahate devam edecek. Bu süreçte hayatÄ±nÄ±zda iletiÅŸim konularÄ± hÄ±zlanacak, fikirleriniz ve düÅŸünceleriniz önem kazanacak. Seyahatler planlayabilirsiniz. Flört etmek, yeni birileriyle tanÄ±ÅŸmak için de ÅŸahane bir hafta.
PARASAL KONULARDA BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K...BoÄŸa (20 Nisan-20 MayÄ±s)
Bugün size farklÄ± astroloji disiplinlerinden bahsetmek istiyorum. En çok bilinen astroloji ekolleri, klasik astrolojinin ardÄ±ndan modern ve Vedik astrolojiyle Çin astrolojisidir. Hepsi aynÄ± gökyüzüne aynÄ± sembollerle bakar ama farklÄ± metotlarla inceler. Bir de son dönemde ismini daha çok duymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Uranik astroloji var.
Neptün ötesi gezegenler, dÄ±ÅŸ gezegenlerin ötesinde konumlanÄ±p kendi yörüngeleri olan varsayÄ±msal gezegenler veya baÅŸka bir deyiÅŸle enerji noktalarÄ±dÄ±r. Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus ve Poseidon adlÄ± bu gezegenler 1900’lerin baÅŸlarÄ±nda Alman astrologlar tarafÄ±ndan keÅŸfedildi. Bu keÅŸifle Uranik astroloji veya ‘yeni astroloji’ adÄ± verilen bir yaklaÅŸÄ±m ortaya çÄ±ktÄ±.
Neptün ötesi ilk dört gezegeni keÅŸfeden isim Alfred Witte’ydi. Witte, Hamburg merkezli bir astroloji ekibi olan Kepler’in üyelerindendi. Witte ve ekibi geleneksel astrolojiyi kullanarak Rus topçu ateÅŸinin kesin yerini tahmin etmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak bu yöntemlerin savaÅŸlarla ilgili tahminler yapmada yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüÅŸtü. Bunun üzerine ‘Kadran’ (dial) adÄ±nÄ± verdikleri yeni bir sistem tasarladÄ±lar ve gökyüzünü gözlemleyerek dört yeni enerji noktasÄ± buldular. 1923’ün temmuz ayÄ±nda bu noktalara Astrologische Blaetter adlÄ± dergide deÄŸindiler. Daha sonra Friedrich Sieggrün dört yeni enerji noktasÄ± daha keÅŸfetti ve Neptün ötesi gezegenlerin sayÄ±sÄ± sekize çÄ±ktÄ±.
Gezegenlerle benzer etkileÅŸimleri olan bu enerji noktalarÄ± insan davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± da etkiler. I. Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±ndaki 100 yÄ±lda gerçekleÅŸen olaylarla bu dÄ±ÅŸ gezegenlerin anlamlarÄ± ve etkileri doÄŸrulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ç gezegenlerden çok daha ‘ince’ etkilere sahipler. Daha yüksek bilinç ve manevi gerçeklikle iliÅŸkilendirilirler.
CUPIDO
Cupido, Jüpiter ve Venüs arasÄ± bir kombinasyondur. Cupido temalarÄ± aile, ekipler veya topluluklar, sanatsal gruplar, dernekler, çocuklar, iÅŸ, sanat koleksiyonlarÄ±, toplumlar ve sosyal gruplarÄ± içerir. Finansal astrolojideyse Cupido piyasalar üzerindeki güçlü bir pozitif etki olarak kabul edilir. Bir burçta 22 - 25 yÄ±l arasÄ±nda kalÄ±r. Zodyak çevresindeki döngüsünü 264 - 300 yÄ±lda tamamlar.
HaftanÄ±n geneli Terazi burcunda meydana gelen dolunayÄ±n etkileriyle geçecek. Normal ÅŸartlarda iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, estetikle ilgili konulardan yana destekleyici olmasÄ± gerekir. Fakat bu sefer kazÄ±n ayaÄŸÄ± pek öyle deÄŸil. Zira Venüs, Koç burcunda seyahat ediyor ve bencilce davranÄ±ÅŸlar yüzünden iliÅŸkilerde yara alabiliriz.
Ortak paydada buluÅŸmak, anlaÅŸmaya varmak kolay olmayabilir. Hafta boyunca kadÄ±nlarla iliÅŸkileri de dikkatli yönetmek gerekiyor. SalÄ± itibariyle Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. Her türlü yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸler için destekleyicidir. Fakat bankada hesaplarÄ±nÄ±zla ilgili konularda karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar çÄ±kabilir, hesap hatalarÄ± yapÄ±labilir. Åžifre unutma, ÅŸifrenizin kontrol dÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸimi gibi durumlar söz konusu olabilir.
ÇarÅŸamba ve perÅŸembe günleri iÅŸ konularÄ±nda organize olmak, iÅŸ kurmak, iÅŸ baÅŸvurularÄ± yapmak için ideal olacaktÄ±r. Hafta sonu yeni fikirler yaratmak, fikirlerle öncü olmak, yeni bir ÅŸeyler öÄŸrenmek, yeni düÅŸünceler keÅŸfetmek için harika bir süreç. Güçlü olacaÄŸÄ±z ve riskli kararlarÄ± alÄ±rken hiç korkmayacaÄŸÄ±z.
GÜZELLÄ°KLE Ä°LGÄ°LÄ° KONULARDA SONUÇ KÖTÜ OLABÄ°LÄ°RKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta iliÅŸkiler, anlaÅŸmalar ve ortaklÄ±klar devrede olacak. Bencilce davranÄ±ÅŸlar üzülmenize yol açabilir. Ä°liÅŸki ihtiyacÄ±nÄ±z varsa da empati ve anlayÄ±ÅŸla baÅŸlayÄ±n. Bu hafta güzellik ve estetikle ilgili konularda istediÄŸiniz sonucu almakta zorlanabilirsiniz.
ÇALIÅžMA ARKADAÅžLARINIZI KIRMAYINBoÄŸa (20 Nisan-20 MayÄ±s)
YarÄ±n 8 derece Terazi burcunda hem Venüs’ün hem de Åžiron’un güçlü bir ÅŸekilde etkin olacaÄŸÄ± bir dolunay bekliyor bizi. Bu dolunayda ekstradan Diadem sabit yÄ±ldÄ±zÄ± varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hisettirecek. Etkileri 10-12 gün kadar sürecek. Bu durum hayatlarÄ±mÄ±zÄ±nasÄ±l etkileyecek?
Dolunay Terazi burcunda olduÄŸu için Terazi burcunun sembolize ettiÄŸi konular gündemde olacak demektir. Bu burç astrolojide iliÅŸki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, uzlaÅŸma, yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve sanata dair meseleler, nezaket, kararsÄ±zlÄ±k gibi konularÄ± kapsar. SaÄŸlÄ±k olarak da bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarÄ±yla ilgilidir.
Normal ÅŸartlar altÄ±nda bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayÄ±n beklemesi gerekirdi. Ya da uzlaÅŸmalara, güzel birlikteliklere, ortaklÄ±klara yönelten, iliÅŸkilerin baÅŸlayacaÄŸÄ± ve kolay yönetilebileceÄŸi bir dolunay olmasÄ± beklenirdi. Ama ne yazÄ±k ki bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayÄ±n yöneticisi olan Venüs zararlÄ± olduÄŸu Koç burcunda.
YENÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER BAÅžLAYABÄ°LÄ°R AMA...
Buradan yola çÄ±karak iliÅŸkilerde çekiÅŸmelerin ve bencilce tavÄ±rlarÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmek yanlÄ±ÅŸ olmaz. OrtaklÄ±klarda finansal sorunlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± beklenebilir.
Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda istediÄŸiniz sonuçlarÄ± elde edemeyebilirsiniz. UzlaÅŸma zeminini yakalamak da pek kolay olmayabilir.
Venüs kadÄ±nlarÄ± temsil ettiÄŸi için hayatÄ±mÄ±zdaki kadÄ±nlarla iletiÅŸim kurmak kolay olmayabilir, krizler çÄ±kabilir.
Bu hafta cesaret ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸlerde ÅŸansÄ±mÄ±z oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akÄ±lcÄ± bir ÅŸekilde kullanabileceÄŸiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunlarÄ± halletmek için de uygun zaman. Keza iÅŸ kurmak, ÅŸirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir ÅŸekilde alabilir, baÅŸarÄ± elde edebiliriz. BaskÄ±, stres ve zorluklara karÅŸÄ± harika bir direncimiz olacak.
Hafta ortasÄ± itibariyle Mars ile Merkür arasÄ±nda gergin bir görünüm olacak. Ä°letiÅŸimle ilgili sorunlar baÅŸ gösterebilir. KardeÅŸlerle iliÅŸkilerde zorlanmalar, aÄŸÄ±z dalaÅŸlarÄ±, tartÄ±ÅŸmalar olabilir. Bugüne yakÄ±ÅŸan en anlamlÄ± söz “Ä°ki kere düÅŸün, bir kere konuÅŸ” olacak. AçÄ±ksözlü olacaÄŸÄ±m derken sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çÄ±kabilir; kelimeleri kullanÄ±rken nereye vardÄ±ÄŸÄ±na, gittiÄŸine dikkat etmeliyiz.
Yine bu hafta cüzdanÄ±mÄ±za, deÄŸerli eÅŸyalarÄ±mÄ±za hâkim olalÄ±m, hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±n artabileceÄŸi bir zaman. HÄ±z yapmak için de uygun bir dönem deÄŸil, trafikte dikkatli olmalÄ±yÄ±z.
HAFTANIN YILDIZI SÄ°ZSÄ°NÄ°ZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bugün yani 20 Mart Cumartesi biz astrologlar için hem çok önemli hem de çok özel bir gün. Her yÄ±l GüneÅŸ’in Koç burcuna geçtiÄŸi gün tüm dünyada Dünya Astroloji Günü olarak kutlanÄ±r. Buradan astrolojiye emek ve gönül vermiÅŸ tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n ve takipçilerimin Dünya Astroloji Günü’nü kutlarÄ±m.
GüneÅŸ’in Koç burcuna geçme anÄ± sadece bizim için önemli deÄŸil, herkes için önemli. Bugün, önümüzdeki altÄ± aylÄ±k sürecin ÅŸekillendiÄŸi bir gün. Özellikle mundane astrolojiye göre önümüzdeki süreçte ekonomik, siyasi, politik koÅŸullar ÅŸekillenmeye baÅŸlar. GüneÅŸ’in Terazi burcuna geçeceÄŸi zamana kadar... Bu ÅŸekilde GüneÅŸ’in Koç ve Terazi burcuna geçtiÄŸi ana özel haritalar oluÅŸturulur ve bunlara Ingrees haritalar denir.
DÄ°NÄ° KONULAR ÖNE ÇIKACAK
Bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki süreçte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ülkede neler olabileceÄŸine göz atalÄ±m. BakalÄ±m bizi neler bekliyor... Koç giriÅŸ haritasÄ±nda bu sene Yengeç burcu yükseliyor. Demek ki önümüzdeki altÄ± ayda ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiÄŸi konular ön planda olacak.
Mundane (dünya) astrolojisine göre Yengeç burcunun temsil ettiÄŸi konular: Vatan ve millet sevgisi, vatanÄ± ilgilendiren konular, inÅŸaat sektörü, gayrimenkuller, çocuklar, hamilelikle ilgili konular, anneler, güven duygusu, halk, tarih, antikalar, nüfus, nüfus planlamasÄ±, gÄ±da ve gÄ±da kaynaklarÄ±, tarÄ±m, milliyetçilik...
Bu süreçte ülke gündeminin ana konularÄ±nÄ±n bunlar olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünebiliriz. Vatani konularÄ±n önem kazanacaÄŸÄ±, nüfus planlamasÄ±yla ilgili birtakÄ±m adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, ülkenin tarihini anlatan projelerin öne çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±, gÄ±da ve tarÄ±m konusunda önemli geliÅŸmelerin olacaÄŸÄ±nÄ±, inÅŸaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi hareketliliÄŸin olacaÄŸÄ±nÄ±, çocuklarÄ±n eÄŸitimi, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve korunmasÄ±na iliÅŸkin önemli durumlarÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmek de hata olmaz.
Haftaya Ay’Ä±n Koç burcundaki seyahatiyle giriyoruz. HÄ±zlÄ±, dinamik, hareketli bir pazartesiyle baÅŸlÄ±yor haftamÄ±z. Biraz sabÄ±rsÄ±z davranabiliriz ama çokça iÅŸ bitirdiÄŸimiz bir zaman olacak.
SalÄ± günü Merkür, BalÄ±k burcuna geçecek ve 4 Nisan’a kadar burada seyahat edecek. Ä°letiÅŸim konularÄ± hayatÄ±mÄ±zda daha sezgisel ve yaratÄ±cÄ± olacak. DiÄŸer yandan hayallere dalabilir, gerçeklerden kolayca uzaklaÅŸabilir, odaklanmakta zorlanabilir, hesap hatalarÄ± yapabiliriz.
ÇarÅŸamba Ay, tüm gün BoÄŸa burcunda seyahat edecek. Parasal konularda çözümler yaratacaÄŸÄ±mÄ±z bir gün. YalnÄ±z midemize ekstra düÅŸkün olabiliriz ve ölçüyü biraz kaçÄ±rabiliriz.
PerÅŸembe Mars’la Åžiron arasÄ±ndaki olumlu etkileÅŸimle iletiÅŸim konularÄ±nda ÅŸifalanabileceÄŸiz. Belki cesaret gösteremediÄŸimiz bir konuda korkusuzca aklÄ±mÄ±zda olanlarÄ± dile getirebileceÄŸiz.
Cuma günü Ay, tüm gün Ä°kizler burcunda... Önemli haberler alabilir ya da verebiliriz. Ä°letiÅŸim konularÄ± hÄ±z kazanmaya baÅŸlarken seyahatler organize edebiliriz.
Cumartesi günü GüneÅŸ Koç burcuna geçecek ve baharÄ±n kapÄ±larÄ± açÄ±lacak. Motivasyonu yüksek, hareketli, dinamik, güçlü bir dönem baÅŸlayacak. Üzerimizdeki atÄ±l enerjiyi atmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.
Pazar
Yeni bir döneme giriyoruz... 13 Mart günü 23 derece BalÄ±k burcunda Neptünyen etkili bir yeniay meydana gelecek. Markab sabit yÄ±ldÄ±zÄ± etkin olacak. Bu durum, önümüzdeki 15 gün boyunca da etkisini sürdürecek. Åžimdi BalÄ±k burcunda gerçekleÅŸecek olan yeniayÄ±n hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalÄ±m.
Öncelikle yeniay BalÄ±k burcunda olacaÄŸÄ±ndan, BalÄ±k burcunun temsil ettiÄŸi konularla haÅŸÄ±r neÅŸir olacaÄŸÄ±mÄ±za iÅŸaret ediyor. Astrolojide BalÄ±k burcu; hayaller, kendini adamak, yalnÄ±z kalmak, bilinçaltÄ±, korkular, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, sanat, aldanmak, kandÄ±rÄ±lmak, gerçeklerden uzaklaÅŸmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlÄ±k ve kurban olmakla ilgilidir.
Neptün ise tüm bu saydÄ±ÄŸÄ±m BalÄ±k özelliklerini tamamen kapsar. Neptün de BalÄ±k burcunda ve modern astrolojiye göre Neptün zaten BalÄ±k burcunun yönetici gezegeni...
SESSÄ°ZLÄ°K Ä°HTÄ°YACI ARTACAK
Åžimdi buradan yola çÄ±karak bu yeniay zamanÄ± hayaller kurmak, kendimize dönmek, yalnÄ±z kalmak, kafamÄ±zÄ± dinlemek ve sessizlik ihtiyacÄ± daha çok artacak diyebiliriz. FarkÄ±nda olarak ya da olmayarak kendimizi bir ÅŸeye adadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± görebiliriz. Ama dikkatli olun, kendinizi büyük bir yardÄ±m ve fedakârlÄ±k duygusuyla adadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konu, kurban moduna girmenize neden olabilir. Bu dönem her türlü bilinçaltÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak için de uygun bir süreç.
YalnÄ±z iÅŸin içinde Neptün olduÄŸu için, bazen katÄ± gerçekler gözümüzün önünde dursa bile bunu görmekte zorlanabiliriz, adeta gözümüze perde inmiÅŸ gibi olur. Çevremizdeki insanlar sizi bir konuda uyarÄ±yorsa, dÄ±ÅŸarÄ±dan üçüncü bir kiÅŸi fikir veriyorsa bunu dikkate almanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Belki uyanÄ±ÅŸ yaÅŸamanÄ±za yardÄ±mcÄ± olabilir.
Elbette BalÄ±k burcunun olduÄŸu yerde, hele ki Neptün etkili bir yeniayda, yolumuzu daha çok sezgilerle, duygularÄ±mÄ±zla bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Bu dönemde akÄ±lcÄ± davranmak pek kolay olmayabilir. Ya da içimizden geldiÄŸi gibi, inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi hareket etmek isteyebiliriz...
HaftanÄ±n ilk günü Ay oÄŸlak burcunda seyahat edecek. Haftaya görev, sorumluluklar, planlar, projeler, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸlerin bilinciyle baÅŸlÄ±yoruz. SalÄ± günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek.
ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla sosyalleÅŸerek, bol bol iletiÅŸim kurarak, zihinsel faaliyetlerimizi arttÄ±rarak bir gün geçirebiliriz. SalÄ± ve çarÅŸamba Venüs’ün Ay düÄŸümleriyle kuracaÄŸÄ± kontakla iliÅŸkilerde ve sosyal hayatta kibar, orta yol bulucu, uzlaÅŸmacÄ± olmak önem kazanacak. Ä°liÅŸkileri yöneten, kazanÄ±r. PerÅŸembe günüyse GüneÅŸ ile Neptün birlikte hareket edecek. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarÄ±nÄ±zÄ±n neyi sembolize ettiÄŸine dikkat edin, evrenin, yaÅŸamÄ±n sunacaÄŸÄ± iÅŸaretleri iyi yakalamaya bakÄ±n. YaÅŸam hedefleriniz ve kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere düÅŸülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atÄ±lÄ±mlar yapmak için pek uygun deÄŸil.
EÄŸer imkânÄ±nÄ±z varsa bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygun. Eskiye, geçmiÅŸe ait konular çok sÄ±k gündeme gelebilir. Eski resimler, anÄ±lar, fotoÄŸraflar, müzikler. Cuma ve cumartesi Ay, BalÄ±k burcunda seyahat edecek hatta BalÄ±k burcunda yeniay meydana gelecek. Haftaya cumartesi köÅŸe yazÄ±sÄ±nda BalÄ±k yeniayÄ±nÄ± detaylÄ±ca yazacaÄŸÄ±m. Ama siz bu sÄ±rada kafanÄ±za ve ruhunuza iyi gelecek ÅŸeylere yönelin…
KABUÄžUNUZA ÇEKÄ°LÄ°P GÖZLEMLEYÄ°NKoç (21 Mart-19 Nisan)
William Lilly, 1602-1681 arasÄ±nda Ä°ngiltere’de yaÅŸadÄ±.
Astrolojinin artan popülaritisi nedeniyle sektör içinde ister istemez bazÄ± bozuÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor ve bu artacaktÄ±r da... Ben, mesleÄŸini çok seven ve bu konuda idealist biriyim. Hatta bu mesleÄŸin çok daha iyi icra edilmesi için çok deÄŸerli dokuz astrologla birlikte Profesyonel Astroloji DerneÄŸi’ni (PAD) kurduk geçen sene. Åžu an sesimizi çok yükseltmeden büyük bir hazÄ±rlÄ±k ve yapÄ±lanma içindeyiz. AmacÄ±mÄ±z astrolojinin doÄŸru, etik ve kurallara baÄŸlÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±.
Bugün size William Lilly’den biraz bahsetmek istiyorum. Rönesans döneminin en önemli isimlerinden biri... Hatta hem klasik hem de soru astrolojinin (Horary) babasÄ±dÄ±r. En önemli eseri ‘Christian Astrology’ (HÄ±ristiyan Astrolojisi) 1647’de yayÄ±mlandÄ±. 1985 yÄ±lÄ±ndaysa eseri basitleÅŸtirilmiÅŸ haliyle yeniden basÄ±ldÄ±. Türkçe çevirisini ben yaptÄ±rdÄ±m ama henüz yayÄ±mlanmadÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar bitince astrolojiseverlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±m.
William Lilly, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dönemde hem halk hem askeri hem de politik anlamda geniÅŸ kitlelere ulaÅŸtÄ±. OnlarÄ± da etkiledi. Böylece hem politikacÄ±lara hem de kraliyete danÄ±ÅŸmanlÄ±k verdi. 1658’de Ä°sveç ile Ä°ngiliz ittifakÄ±nÄ± teÅŸvik ederek siyasete girdi ve Ä°sveç KralÄ± X. Karl Gustav’dan altÄ±n bir zincirle madalya aldÄ±.
Lilly, genellikle yürüttüÄŸü mantÄ±ÄŸÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± verirdi. ‘England’s Prophetical Merlin’ (1644) adlÄ± eserinde Jüpiter ve Satürn’ün kavuÅŸumuna iliÅŸkin tahminlerini Büyük BaÄŸlaçlar teorisi üzerine uzun bir incelemeyle sundu. Benzer ÅŸekilde, 1652’de ‘Annus Tenebrosus’ (KaranlÄ±k YÄ±l) adlÄ± eseri ‘TutulmalarÄ±n Etkilerini DeÄŸerlendirmek Ä°çin KÄ±sa Bir Yöntem’ ile yayÄ±mlandÄ±.
Astrolojinin doÄŸru ve etik yapÄ±labilmesi için William Lilly’nin yazdÄ±ÄŸÄ± çok özel bir mektubu paylaÅŸacaÄŸÄ±m sizinle. Bu mektup hem astrologlar hem astroloji öÄŸrenme yolunda olanlar hem de astrolog olmak isteyen herkesi kapsÄ±yor. Ve haddimizi bildiriyor.
ETÄ°K ASTROLOJÄ° Ä°ÇÄ°N...
Pazartesi ve salÄ± Ay, Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik ve güzelleÅŸmek için uygun bir zaman. AranÄ±zÄ±n bozuk olduÄŸu birileri varsa barÄ±ÅŸmak için adÄ±mlar atÄ±labilir. ÇarÅŸamba günüyse Venüs ile Uranüs arasÄ±nda güzel bir etki olacak. Ä°liÅŸkilere heyecan katmak, sürprizler yapmak için güzel bir gün. Heyecan verici karÅŸÄ±laÅŸmalar yaÅŸanabilir, birilerinden aniden hoÅŸlanabiliriz.
PerÅŸembe itibariyle Mars burç deÄŸiÅŸtirerek Ä°kizler’e geçecek. 23 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars savaÅŸmak, savunmak, mücadele etmek anlamÄ±na gelir. Ä°kizlere geçtiÄŸinden bilgi ve eÄŸitim için savaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸaret edebilir. Beyin ve dil arasÄ±ndaki koordinasyon bozulabilir.
Cuma ÅŸahane güzel gün. Zira Merkür ile Jüpiter birlikte hareket edecekler Kova burcunda. EÄŸitim, teknoloji, dijital konular, satÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam, halkla iliÅŸkiler gibi konularda güzel fÄ±rsatlar belirebilir.
Cumartesiyse Ay tüm gün Yay burcunda. Yeni kitaplar okumaya baÅŸlamak, farklÄ± ve yabancÄ± kültürlerle ilgili bilgi edinmek için uygun.
KARDEÅžLERLE AÄžIZ DALAÅžINA GÄ°RMEYÄ°NKoç (21 Mart-19 Nisan)
YakÄ±n çevreniz, kardeÅŸlerle olan iliÅŸkilerde stresli durumlar, aÄŸÄ±z dalaÅŸlarÄ± yaÅŸanabilir. Otomobilinizin bakÄ±mÄ±nÄ± ihmal etmeyin, trafikte çok daha dikkatli olun. Ä°letiÅŸimin hÄ±zlanacaÄŸÄ± bir süreç baÅŸlÄ±yor. EÄŸitim alÄ±yorsanÄ±z eÄŸitmenlerinizle kavga etmeyin.
Astrolojide Mars ve Satürn’ün burç deÄŸiÅŸtirdiÄŸi dönemlere her zaman ekstra dikkat kesiliriz. Çünkü bu iki gezegen de, klasik astrolojide malefik denilen, kötücül gezegenlerdir. Hatta Satürn’e ‘büyük ÅŸeytan’, Mars’a ise ‘küçük ÅŸeytan’ demiÅŸler zamanÄ±nda. Bugünkü konumuz küçük ÅŸeytan Mars’la ilgili. Zira 45 gündür BoÄŸa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç deÄŸiÅŸtirip Ä°kizler’e geçecek. 23 Nisan’a dek de bu burçta seyahat edecek.
Mars, yani Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiÄŸi konular: Harekete geçme, savaÅŸma, savunma, yakÄ±p yÄ±kma, saldÄ±rÄ±, kÄ±yasÄ±ya mücadele, her türlü yanÄ±cÄ±-kesici-delici aletler, patlamalar, hastalÄ±klar, ameliyatlar, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamalarÄ±... Mars, Ä°kizler burcuna geçerek sembolize ettiÄŸi tüm bu kavramlarÄ± bu burçla birleÅŸtirip yoluna devam edecek.
Bunun etkilerini anlayabilmek için Ä°kizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiÄŸini bilmeliyiz... Ä°kizler astrolojide ifade, konuÅŸma, bilgi, seyahat, eÄŸitim, her türlü yazÄ±lÄ±-sözlü-görsel iletiÅŸim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k demektir. Medikal astrolojiye göre eller, kollar, dil ve zihinle temsil edilir. Dünya astrolojisine göreyse eÄŸitim sistemleri, her türlü ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±, bilgi aÄŸÄ±, internet, gazeteciler, okullar gibi temalara iÅŸaret eder. Mars, Ä°kizler burcunun sembolize ettiÄŸi tüm kavramlarÄ± harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumlar yaratabilir.
BÄ°LGÄ°LERÄ° CEPHANENÄ°ZE EKLEYÄ°N
Peki, bizi neler bekliyor? Bireysel olarak kendimizi daha güçlü ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ifade etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ancak zaman zaman beyin hÄ±zÄ±mÄ±zla konuÅŸma hÄ±zÄ±mÄ±z aynÄ± olmayabilir. Bazen aÄŸzÄ±mÄ±zdan anlamsÄ±z sözler dökülebilir veya yazabiliriz. Olup olmadÄ±k her yerde pot kÄ±rabiliriz. Ama iletiÅŸim dediÄŸimiz anda aklÄ±mÄ±za gelen her konuda ciddi bir hÄ±z kazanacaÄŸÄ±mÄ±z kesin. Elbette bilginin temsilcisi Ä°kizler burcuna kötücül Mars yerleÅŸtiÄŸinde kötü ve hatalÄ± bilgilerin bu dönem çok hÄ±zlÄ± yayÄ±labileceÄŸini de unutmamak gerek.
Mars, Ä°kizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ediyorsa bu, birçok ÅŸeyi aklÄ±mÄ±zda halledebileceÄŸimiz anlamÄ±na gelir. Ama sadece akÄ±lda; düÅŸünsel olarak. Fiziksel olarak eylemlerimizde eksik kalabiliriz. Bu dönem çokça aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ± yaÅŸanabilir; kötü ve kÄ±rÄ±cÄ± kelimeler aÄŸzÄ±mÄ±zdan dökülebilir. Dikkat etmeliyiz.
Mars savaÅŸmak anlamÄ±na geliyor. Mars Ä°kizler burcundaysa savaÅŸmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacaÄŸÄ±z. Belki de sÄ±rf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephanemize yerleÅŸtireceÄŸiz.
HaftanÄ±n ilk günü Ay’Ä±n Yengeç burcundaki seyahatiyle geçecek. Eve dair uÄŸraÅŸlar, aileyle birlikte olmak, kendinizi güvende hissetmek önemli olacak. YarÄ±n bazÄ± yatÄ±rÄ±m araçlarÄ±yla da ilgilenebilirsiniz. SalÄ± günü Mars ile Plüton arasÄ±ndaki dinamik görünüm etkin olacak. Oldukça güç içeren bir etkisi olduÄŸu için kavgadan, çatÄ±ÅŸmadan uzak durmak gerek. Yürümeyen ve eskimiÅŸ iliÅŸkileri veya hayat kalÄ±plarÄ±nÄ± sona erdirmek için gereken cesareti bulabilirsiniz.
ÇarÅŸamba günü GüneÅŸ ile Uranüs arasÄ±nda destekleyici bir konumlanma olacak. Ufak tefek iÅŸ fÄ±rsatlarÄ± çÄ±kabilir; kariyerle ilgili konularda hÄ±zlÄ± kararlar alabileceksiniz. PerÅŸembe Venüs, BalÄ±k burcuna geçecek ve 21 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.
Ä°liÅŸkilerin rengi deÄŸiÅŸiyor; daha romantik, sezgisel, yumuÅŸak, ayaklarÄ±nÄ±zÄ± yerden kesecek iliÅŸkiler zamanÄ± baÅŸlÄ±yor. Bu dönem estetik, güzellik, yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren her türlü konu için de çok uygun. Cuma günüyse Ay günün büyük bir çoÄŸunluÄŸunu Aslan burcunda geçirecek. Onaylanmak, fark edilmek önemli olurken egosu yüksek kiÅŸilerle de bir araya gelebilirsiniz.
Hafta sonu BaÅŸak burcunda dolunay meydana gelecek. ZamanÄ±nÄ±zÄ± temizlikle, el oyalayan uÄŸraÅŸlarla, çekmeceleri, bilgisayarÄ±nÄ±zÄ±, telefonunuzu düzenlemekle geçirebilir, çok fazla iÅŸ yapabilirsiniz.
YETÄ°ÅžTÄ°RMENÄ°Z GEREKEN Ä°ÅžLER SIRADAKoç (21 Mart-19 Nisan)
BaÅŸak burcunun 8’inci derecesinde, baÅŸrolünde Venüs’ün olduÄŸu dolunay eli yüzü düzgün, kötü açÄ±sÄ± olmayan, stres katsayÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yükseltmeyecek, sakin ve ‘minnoÅŸ’ olacak. Bu sefer gamlÄ± baykuÅŸluk yok, rahat olun.
Dolunay bu haftadan baÅŸlayarak yaklaÅŸÄ±k 15 gün etkisini gösterecek. BaÅŸak burcunda meydana geldiÄŸi için hem kiÅŸisel yaÅŸamlarÄ±mÄ±zda hem de dünya üzerinde BaÅŸak burcunun sembolize ettiÄŸi temalar ön planda...
BaÅŸak dendiÄŸi anda aklÄ±nÄ±za gelmesi gerekenler ÅŸunlar: Düzenlemek, bir ÅŸeyleri toparlamak, hazÄ±rlÄ±k yapmak, temizlemek, detaylar, çalÄ±ÅŸmak ama çok çalÄ±ÅŸmak, hizmet ve servis vermek, saÄŸlÄ±kla ilgili konular, beslenmek, detoks, eleÅŸtiriler, hata aramak, mükemmele ulaÅŸma gayreti, kontrol ve analiz etmek, vesvese, endiÅŸe...
SaÄŸlÄ±k konularÄ±nda anksiyeteler, psikosomatik rahatsÄ±zlÄ±klar; karÄ±n bölgesi, baÄŸÄ±rsaklar, sindirim sistemi, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi, kolonlar, pankreas öne çÄ±kÄ±yor.
KOLLARI SIVAYIN
Bu dolunayÄ±n baÅŸrol oyuncusu Venüs... Dolunay sÄ±rasÄ±nda Venüs, BalÄ±k burcunda olacak. Venüs ise temel anlamda aÅŸk, meÅŸk, keyif, haz, mutluluk, parasal konularla ilgilidir.
Bu bilgileri de hesaba katÄ±nca dolunayÄ±n etkileri nasÄ±l olacak, bir göz atalÄ±m...
HaftanÄ±n ilk iki günü Ay, Koç burcunda seyahat edecek. Haftaya dinamik ve hÄ±zlÄ± baÅŸlÄ±yoruz. Biraz sabÄ±rsÄ±z ve tepkisel de olabiliriz. BaÅŸ ve göz aÄŸrÄ±larÄ±na dikkat! PerÅŸembe günü GüneÅŸ’in BalÄ±k burcuna geçiÅŸiyle beraber atmosfer biraz yumuÅŸamaya baÅŸlÄ±yor. Merhamet, fedakârlÄ±k, yaratÄ±cÄ± iÅŸlerle ilgilenmek daha fazla gündemimizde olacak. Cuma günü Ay, Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Ä°letiÅŸimin hÄ±zlanacaÄŸÄ± ve önemli haber akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± bir gün. Yine koÅŸullarÄ±nÄ±z izin verirse yeni bir ÅŸeyler öÄŸrenebilir ve eÄŸitim araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapabilirsiniz. Cumartesi günü Venüs ile Mars arasÄ±ndaki etkileÅŸimle iliÅŸkilerde sevgi ve aÅŸk yarÄ±ÅŸÄ± ortaya çÄ±kabilir. AÅŸktan ve sevgiden kaynaklanan gerginlikler olabilir, çok büyütmeyin. Pazar günü Merkür duraÄŸan halde olacak, en zor konum! Bu nedenle iletiÅŸim, ifade, konuÅŸma, elektronik aletlerle ilgili konularda pazar günü daha dikkatli davranÄ±n. YazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± doÄŸru kiÅŸilerle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±za emin olun.
Ä°letiÅŸim sorunlarÄ± ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar olabilir.
Satürn ve Uranüs etkileÅŸimi bu haftanÄ±n belirleyicisi olacak. BaÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±na dikkat! PerÅŸembeden itibaren sokak hayvanlarÄ±na yardÄ±m gibi merhamet yoÄŸunluklu iÅŸlerle daha fazla ilgileneceksiniz.
PARA KAZANMA KOÅžULLARINIZ FARKLILAÅžIYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
YÄ±lÄ±n en önemli haftalarÄ±ndan birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasÄ±nda bir etkileÅŸim olacak. Bu ikilinin etkileÅŸimi aslÄ±nda 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yÄ±l boyunca güçlü bir ÅŸekilde devam etse de ÅŸubat, haziran ve aralÄ±k ayÄ±nda en güçlü seviyeye ulaÅŸacak.
Peki, bu ikiliyi özel kÄ±lan ne? Astroloji döngülerle çalÄ±ÅŸÄ±r. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardÄ±r. Ancak bu döngüler sadece GüneÅŸ ve Ay arasÄ±nda gerçekleÅŸmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileÅŸimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardÄ±r. Ä°ÅŸte Satürn ve Uranüs arasÄ±nda da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yÄ±lda tamamlanÄ±r. Her 10 senede bir de kendi aralarÄ±nda etkileÅŸim içinde olurlar.
Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±, denetleyici, düzenleyici, test eden yaÅŸlÄ± kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar ve zamanÄ± yönetir. Kendi yerini almalarÄ±ndan korktuÄŸu için çocuklarÄ±nÄ± yiyen bir titandÄ±r. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, ÅŸoke edici ve aniden geliÅŸen skandal olay ve durumlarla iliÅŸkilidir. Satürn ve Uranüs arasÄ±nda bir etkileÅŸim meydana geldiÄŸi anda eskiyle yeni arasÄ±nda bir çekiÅŸme baÅŸlar. Eski ve yeni düzen arasÄ±ndaki çekiÅŸme... Uranüs bizi konfor alanÄ±mÄ±zdan çÄ±kmamÄ±z için harekete geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken Satürn alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekiÅŸmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal deÄŸiÅŸimler, diÄŸer yanda bu deÄŸiÅŸimlere direnenler...
ÖzgürleÅŸmek adÄ±na...
Åžubat, haziran ve aralÄ±k aylarÄ±nda bizi büyük deÄŸiÅŸimler bekliyor. Yeni düzen yavaÅŸ yavaÅŸ eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n yerini alacak. Bu nedenle eskiye sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya tutunmak yerine hayatÄ±n getirdiÄŸi deÄŸiÅŸimlere adapte olmak en akÄ±llÄ±casÄ±. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoÄŸumuzun iÅŸimizi, iÅŸ yapma ÅŸeklimizi, iÅŸle ilgili alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatÄ±rÄ±m alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zda deÄŸiÅŸimler meydana gelebilir.
Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduÄŸunu da düÅŸünecek olursak belki de hayatÄ±mÄ±zda özgürlük elde etmek adÄ±na ciddi adÄ±mlar atmanÄ±n eÅŸiÄŸinde de olabiliriz. Bazen alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz koÅŸullarda rahat hareket ettiÄŸimizi ve hatta daha özgür olduÄŸumuzu düÅŸünürüz. Ancak o koÅŸullarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra görürüz ki onlar aslÄ±nda bizi baÄŸlayan, hareket etmemizi zorlaÅŸtÄ±ran ÅŸeylermiÅŸ... Bu tÄ±pkÄ± bir iliÅŸkiyi alÄ±ÅŸkanlÄ±klar yüzünden bitiremeyip bittiÄŸi zaman ‘KeÅŸke daha önce bitirseymiÅŸim, hayat ÅŸu an daha güzel’ duygusunu yaÅŸamak gibidir. Bu yüzden omuzlarÄ±nÄ±za yük olan ve hayattaki alanÄ±nÄ±zÄ± kÄ±sÄ±tlayan konulara karÅŸÄ± büyük bir farkÄ±ndalÄ±k geliÅŸtirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doÄŸru zamanlardayÄ±z. Kolay olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiyorum elbette ama bir yerden baÅŸlamak gerek, deÄŸil mi!
KÄ±sÄ±tlamalar artabilir
Para, gÃ¼ven, sadakat, istikrar...
Bu hafta birçok önemli gökyüzü olayÄ± gerçekleÅŸecek. 4 MayÄ±sâ€™a kadar para, güven, sadakat konularÄ±nda istikrar var. Mars, Yengeç burcuna geçince iÅŸler biraz deÄŸiÅŸiyor. Yeni mücadelelere hazÄ±r olmamÄ±z gerekiyor.
OldukÃ§a hareketli bir haftaya giriyoruz. YarÄ±n hem MerkÃ¼r hem de GÃ¼neÅŸ, BoÄŸa burcuna geÃ§ecek. Ä°stikrÃ¢r, saÄŸlamlÄ±k ve para dÃ¶nemi baÅŸlÄ±yor. Parasal konularda mantÄ±klÄ± ve kazanÃ§ getirecek kararlar alabiliriz. Etkisi 4 MayÄ±sâ€™a kadar devam edecek. Hafta ortasÄ±nda VenÃ¼s ile UranÃ¼s birlikte hareket edecek. Ani aÅŸk ve flÃ¶rtlere iÅŸaret ediyor. Ã‡arÅŸambaÂ ve perÅŸembe iliÅŸkilerle ilgili gÃ¼zel sÃ¼rprizlere aÃ§Ä±k olmalÄ±yÄ±z. Ancak mevcut iliÅŸkilerinizde karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlarÄ± Ã§ok sÄ±kmayÄ±n.
Cuma Mars, YengeÃ§ burcuna geÃ§ecek ve 11 Haziranâ€™a kadar bu burÃ§ta seyahat edecek. Kendimizi gÃ¼vende hissetmek iÃ§in mÃ¼cadele ederken aileyle ilgili konulardaki stresli durumlarÄ± dikkatli yÃ¶netmek gerekebilir. Bu dÃ¶nemde mide daha hassastÄ±r. Besin zehirlenmelerine dikkat!ÂCumartesi, MerkÃ¼r ile UranÃ¼s birlikte hareket edecek. Evimizin elektrik tesisatÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irip onarabiliriz. HÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nme kapasiteniz yÃ¼ksek; orijinal ve dÃ¢hice fikirler aklÄ±nÄ±za gelebilir. Pazar gÃ¼nÃ¼yse VenÃ¼s ile SatÃ¼rn arasÄ±nda sert bir etkileÅŸim olacak. Ä°liÅŸkilerde soÄŸukluk, mesafe, ayrÄ±lÄ±klar sÃ¶z konusu olabilir. BugÃ¼n parasal konularda da iÅŸler istediÄŸimiz gibi gitmeyebilir.
KAZANÃ‡ ARTTIRACAK FÄ°KÄ°RLER
KoÃ§ (21 Mart-19 Nisan)
4 MayÄ±sâ€™a kadar parasal konularda akÄ±llÄ±ca kararlar verecek, kazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak fikirlerle ilgileneceksiniz. Mars, YengeÃ§ burcuna geÃ§ince ev, yuva, aile, gayrimenkulle ilgili konularda stresli durumlar yaÅŸanabilir, aile iliÅŸkileri gergin olabilir.Â
KARDEÅžLERLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER STRESLÄ° OLABÄ°LÄ°R
BoÄŸa (20 Nisan-20 MayÄ±s)
MerkÃ¼r burcunuza geÃ§iyor, 4 MayÄ±sâ€™a kadar tÃ¼m iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k. Ã–nemli anlaÅŸmalar yapabilir, eÄŸitimlere baÅŸlayabilirsiniz. Mars, YengeÃ§ burcuna geÃ§ince, 11 Haziranâ€™a kadar kardeÅŸlerle ve komÅŸularla iliÅŸkilerde stresli durumlar sÃ¶z konusu olabilir.
DOSTLARLA PARA KAZANMA ZAMANI
Ä°kizler (21 MayÄ±s-20 Haziran)
MerkÃ¼râ€™Ã¼n BoÄŸa burcundaki seyahatiyle dostlarÄ±nÄ±zla iletiÅŸim trafiÄŸiniz artacak, onlarla para kazanmak adÄ±na projeler geliÅŸtirebilirsiniz. Marsâ€™Ä±n YengeÃ§ burcundaki seyahatiyle parasal konularda stres sÃ¶z konusu. Kendinizi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§inde bulabilirsiniz.
MÃœCADELE GÃœCÃœ BULACAKSINIZ
YengeÃ§ (21 Haziran-22 Temmuz)
Mars burcunuza geÃ§ecek, 11 Haziranâ€™a kadar seyahat edecek. Mars harekete geÃ§me ve mÃ¼cadeleyle ilgili. HayatÄ±nÄ±zda mÃ¼cadele edecek gÃ¼cÃ¼ kendinizde bulacaksÄ±nÄ±z. Kazalara karÅŸÄ± dikkatli olun. GÃ¼vende hissetmeyince agresifleÅŸebilirsiniz.
AKILLICA HAREKET EDECEKSÄ°NÄ°Z
Aslan (23 Temmuz-22 AÄŸustos)
MerkÃ¼râ€™Ã¼n BoÄŸa burcundaki seyahatiyle kariyerinizle ilgili konularda akÄ±llÄ±ca hareket edeceksiniz. Ä°ÅŸ baÅŸvurularÄ± yapmak iÃ§in de uygun bir zaman. Marsâ€™Ä±n YengeÃ§ burcundaki seyahati sÄ±rasÄ±nda psikolojik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat etmelisiniz.Â
BOL BOL OKUYUP ARAÅžTIRACAKSINIZ
BaÅŸak (23 AÄŸustos-22 EylÃ¼l)
4 MayÄ±sâ€™a kadar bol bol okuyacak, araÅŸtÄ±rma yapacak, seyahat planlayacaksÄ±nÄ±z. Reklam, tanÄ±tÄ±m iÅŸlerinden fayda saÄŸlayabilirsiniz. Marsâ€™Ä±n YengeÃ§ burcundaki seyahatiyle dostlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zda gÃ¼ven sorunlarÄ± oluÅŸabilir. Gerginlikler ortaya Ã§Ä±kabilir.
PATRONLARINIZLA TARTIÅžMAMAYA Ã‡ALIÅžIN
Terazi (23 EylÃ¼l-22 Ekim)
Kariyerinizle ilgili konularda mÃ¼cadele gerektiren ve harekete geÃ§eceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor. Mars, YengeÃ§ burcunda seyahat edecek ve kendinizi sÃ¼rekli gÃ¼vende hissetmek iÃ§in sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. PatronlarÄ±nÄ±zla tartÄ±ÅŸmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin.
GELÄ°RÄ°NÄ°ZÄ° YÃœKSELTECEK ANLAÅžMALAR...
Akrep (23 Ekim-21 KasÄ±m)
4 MayÄ±sâ€™a kadar gelirinizi arttÄ±racak anlaÅŸmalar yapabilirsiniz. Mars, YengeÃ§ burcunda seyahat ederken eÄŸitim, medya iÅŸleri, pazarlama, reklam gibi konularda mÃ¼cadele etmeniz gerekecek. Bu sÃ¼reÃ§te kendinizi gÃ¼vende hissetmeyebilirsiniz.
GÃœZEL TEKLÄ°FLER ALABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
Yay (22 KasÄ±m-21 AralÄ±k)
4 MayÄ±sâ€™a kadar kariyerinizde verimli bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor. GÃ¼zel teklifler alabilirsiniz. ArdÄ±ndan 11 Haziranâ€™a kadar borÃ§lar, krediler, nafakalar, burslar, sponsorluklar, kredi kartlarÄ±yla mÃ¼cadele edeceksiniz. Kendinizi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda bulabilirsiniz.Â
EVLÄ°LÄ°K, ORTAKLIKLAR, SÃ–ZLEÅžMELER...
OÄŸlak (22 AralÄ±k-21 Ocak)
Ä°liÅŸkiler, evlilik, ortaklÄ±klar, sÃ¶zleÅŸmeler konusunda stresi bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor. Mars, YengeÃ§ burcunda seyahat ederken zayÄ±f olan ve gÃ¼ven vermeyen iliÅŸkiler yara alacak. 4 MayÄ±sâ€™a kadar akÄ±llÄ±ca yatÄ±rÄ±mlar yapabilir, eÄŸitimlere baÅŸlayabilirsiniz.
MÄ°DE SAÄžLIÄžINA DÄ°KKAT EDÄ°N
Kova (22 Ocak-18 Åžubat)
TaÅŸÄ±nmak ya da ev almakla ilgili planlarÄ±nÄ±z varsa 4 MayÄ±sâ€™a kadar harekete geÃ§in. 11 Haziranâ€™a kadar iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±za, sizin ve evcil hayvanÄ±nÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat edin. Ã–zellikle de midenize... GÃ¼vende hissetmediÄŸiniz noktalarda iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla tartÄ±ÅŸabilirsiniz.
PLANLAMA YAPACAÄžINIZ BÄ°R SÃœREÃ‡
BalÄ±k (19 Åžubat-20 Mart)
Yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸreneceÄŸiniz, seyahatler planlayacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼reÃ§. Ama 4 MayÄ±sâ€™a kadar... Daha sonra, 11 Haziranâ€™a kadar yatÄ±rÄ±mlar konusunda dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda kendinizi gÃ¼vende hissetmediÄŸiniz noktalarda arÄ±za Ã§Ä±karabilirsiniz.Â