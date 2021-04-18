Para, gÃ¼ven, sadakat, istikrar...

Mars, 23 Nisanâ€™da Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziranâ€™a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde hem iÅŸte hem evde iliÅŸkiler pek sütliman gitmeyebilir. Öte yandan taÅŸÄ±nmak, ev almak-satmak gibi konular da gündemde olacak. 5 Haziran civarÄ±nda dünya üzerinde büyük yangÄ±nlar ve patlamalar yaÅŸanabilir; Türkiyeâ€™deyse halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve halkÄ±n talepleri gündeme gelebilir.





Gökyüzünde bu hafta önemli bir gezegen geçiÅŸi olacak, Mars burç deÄŸiÅŸtirecek. “Bu neden önemli” diyeceksiniz. Önemli çünkü astrolojik olarak Mars ‘küçük kötücül’ olarak bilinir ve burç deÄŸiÅŸtirdiÄŸi anda geçtiÄŸi burcun temsil ettiÄŸi konularda birtakÄ±m zorlanmalarÄ± ve stresleri beraberinde getirir. Mars’Ä±n Yengeç burcuna geçiÅŸi bizim için ekstra önemli. Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç ve bu süreç bizi ülke açÄ±sÄ±ndan çok daha yakÄ±ndan ilgilendiriyor.

Bu durum bireysel yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l etkileyecek, hem dünyada hem de ülkemizde nelere neden olacak, göz atalÄ±m...

Mars 23 Nisan’da Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars’Ä±n astrolojik olarak temsil ettiÄŸi konular: Harekete geçme, savaÅŸma, savunma, yakÄ±p yÄ±kma, saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirme, yangÄ±nlar, kÄ±yasÄ±ya bir ÅŸekilde mücadele etme, her türlü yanÄ±cÄ±-kesici-delici aletler, yangÄ±nlar, patlamalar, hastalÄ±klar, ameliyatlar, rekabet etmek, cinsel güç, eril enerji, agresyon ve öfke patlamalarÄ±dÄ±r.

EVDE HUZUR ZOR...

Mars, Yengeç burcuna geçerek bütün bu kavramlarÄ± Yengeç burcuyla birleÅŸtirip yoluna devam edecek. Etkilerinin ne olacaÄŸÄ±nÄ± anlayabilmemiz için Yengeç burcunun astrolojik olarak neleri sembolize ettiÄŸini de bilmeliyiz... Bu burç, astrolojide güven duygusu, annelik etmek, duygusal konular, ailevi temalar, gayrimenkulle ilgili konular, çocuklar, vatani konular, korumak ve kollamak, gÄ±dayla ilgili konular, kafeler, restoranlar ve saÄŸlÄ±kta mideyi temsil eder. YalnÄ±z ÅŸunu eklememiz gerekiyor: Astroloji terminolojisine göre Mars, Yengeç burcunda ‘düÅŸtüÄŸü’ bir konumda. DüÅŸmesi demek; asalet kaybetmesi demek. Asalet kaybetmesi de Mars’Ä±n kalitesiz bir kullanÄ±mÄ±na iÅŸarettir. Ne demek istediÄŸimi, vereceÄŸim örneklerle daha iyi anlayacaksÄ±nÄ±z.

Mars’Ä±n Yengeç burcunda seyahat edeceÄŸi 11 Haziran’a kadar olan süreçte ÅŸunlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± bekleriz: