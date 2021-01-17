Özgürlük haftası başlıyor

Haftaya Merkür ile Jüpiter birlikteliğiyle başlıyoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek için de ideal. Ayrıca ticaret yapmak için internet sitesi açma, eğitime başlama, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletme, seyahat gibi planlarınız varsa mutlaka şimdi halledin.
Salı günüyse Merkür ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gereken bir gün, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir yeniay meydana gelecek. İş hayatı, parasal konular, sorumluluklar, görevler, yapılması gereken işlerin altında biraz ezilebiliriz. Bugün biten bir şeylerin peşinden daha fazla koşmayın, her türlü değişime açık olun.
Perşembe, Mars ve Satürn arasındaki etkileşim nedeniyle birtakım engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Çok önemli işlerinizi o güne denk getirmeyin. Otorite figürlerle çatışmamaya özen gösterin.
Cuma günü, Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Sürpriz aşklar kapınızı çalabilir; estetik ve güzellikle ilgili konularda farklı şeyler deneyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleriyse Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Hayallere dalmak, hiçbir şey yapmamak, uyuklamak, film seyretmek, tembellik yapmak için harika bir hafta sonu!
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ANİ KARARLARA DİKKAT ETMELİSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Plütonik yeniay kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma anlamına gelebilir. Üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek, peşinde koştuğunuz bir işi tamamlamak da olabilir. Üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durum da... Ani kararlara ve öfke durumlarına dikkat edin.
Pazartesi günü Ay Başak’ta. Bu dönemde her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf ederiz. Duygusal değil daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan konuları düzenlemek için şahane bir dönem.
Salı günü Merkür’le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaşmak için her yolu deneyebileceğimiz zamanlar. Bugün yapılan konuşmalar etkili olabilir, iz bırakabilir. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya yapabileceğiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kırmayın.
Çarşamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar için güzel bir gün. Estetik kaygılar artabilir, estetik dokunuşlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacı artar, yüksek sesli her şey rahatsız edebilir. Adalet kavramı öne çıkabilir. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz.
Perşembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, Boğa burcuna geçecek ve 4 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. Boğa’nın temsil ettiği tembellik, ağırkanlılık, parasal konular stres alanına dönüşebilir. Sağlıkta boyun ve boğaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttığı bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir şekilde kaçabilir.
Cuma günü ilişkileri sembolize eden Venüs, Oğlak burcuna geçecek ve 31 Ocak’a kadar orada seyahat edecek. İlişkiler ve aşk konusu romantizmden çok bir sorumluluğa dönüşebilir. Artık sevgi için emek harcama, sabır gösterme zamanı! Bununla birlikte ilişkiler arenasında kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.
Cumartesi Venüs’le Mars arasında çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.,
KARİYERDE DESTEKLEYİCİ ETKİLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
O hiç sevmediğiniz, okudukça insanın sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ şimdi başlıyor. Enteresan bir yıla girdik. Zira 21 Aralık’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya gelişine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karşımıza zamanın tanrısı Kronos çıkıyor, Jüpiter’deyse tanrıların tanrısı Zeus ile karşılaşıyoruz. Bu ikilinin döngüsel ilişkisi önümüzdeki çağları anlatıyor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: Ateş, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanır: Ahlak (ateş), estetik ve ruh (su), akıl (hava) ve fiziksel her şey (toprak)... Sümerlilerde de tanrılar bu dört elemente karşılık gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarındaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yıllık büyük döngüleri oluşur. 200 yıllık her döngü bir elementle ilişkilendirilir. 200 yıl hava, 200 yıl su, 200 yıl toprak, 200 yıl ateş gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynı elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya gelişleri farklı bir elementte meydana gelir ve bir kırılım yaşanır. 20 yıl sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluşarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaşla, ya hastalıkla, ya bir icatla ya da keşifle tamamlanır. 21 Aralık 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yıllık zamanı başladı. Tarihi bir duruma tanıklık ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sınırlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doğayla ilgilidir. Yaklaşık 180 yıl her şey yolunda gibiydi. 20 yıl önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiği konularda büyük yozlaşmalar başladı ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalı ki yeni döngüye hızlı ve çabuk adapte olalım. Yeni perde hava elementiyle açıldı. Hava elementi astrolojik olarak aklı, bilimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, teknolojiyi ve dijital temaları temsil eder. Yaratıcılık ve entelektüel çabaya değer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasında büyük bir kargaşa ve kaos çıkabilir. Ama ilginçtir, salgından birkaç ay sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganları atılmaya başlamıştı bile. Çok iyi hazırlanmış bir senaryonun hayata geçişi gibi adeta... Daha önce hava elementi çağı yaşanmadı mı diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yıllara denk bu dönemde tarihin akışını değiştiren çok önemli olaylar meydana geldi.
Özgürlük haftası başlıyor
Güneş Kova burcunda. Sahne ışıkları Kovaları gösteriyor. İstedikleri her şeyi elde edecekler ancak bu dönemin tek şanslısı onlar değil; Yengeçlere para, Terazilere dolu dolu aşk var.
Haftaya özgürlük çığlıkları atarak başlıyoruz. Jüpiter ile Uranüs arasındaki etkileşimle birlikte hayatınızda özgürleşmek istediğiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanı olacak. Salı günü Güneş’in Kova burcuna geçişiyle gökyüzünde bir aylık Kova dönemi başlayacak. Bir ay boyunca odak noktamız, düşünce ve fikir özgürlüğü, insan hakları, uzay, teknolojik gelişmeler, dostluklar ve arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler olacak.
Çarşamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket edişi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacağımıza, hatta isyan bayraklarını çekeceğimize işaret ediyor.
Perşembe gününe geldiğimizde Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacı. Bugün aşırı inatçı ve başkalarına hoşgörüsüz davranışlar bizi zor duruma düşürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasında sert etkileşimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartları, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasındaki güzel ilişkiyle zor başlayan haftayı mutlulukla tamamlayacaksınız. İlişkiler, aşk, estetik ve yaratıcılık gerektiren konularda şans sizden yana.
ARKADAŞLIK ZAMANI
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktiviteleri konuları olacak. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.
İŞ HAYATINA DİKKAT!
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Hayatınızın merkezinde bir ay boyunca iş, kariyer ve mesleki konular olacak. Bu bir aylık süreçte terfi alabilir, iş değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda her adımınızla (doğru veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer iş arıyorsanız pek havalı bir işe girebilirsiniz. İş hayatınızda oldukça yoğun bir dönem başlıyor.
DAVALAR SONUÇLANACAK
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Bir ay boyunca yurtdışı, yabancılarla ilişkiler, din, felsefe, hayatın anlamı, hukuksal konular odak noktanız olacak. Bu süreçte yurtdışı seyahatleri planlayabilir, gidebilirsiniz. Hukuksal konuları olanlar, bu ay önemli davalarınız sonuçlanabilir. Önemli mevki, statü sahibi kişilerden güzel destekler alabileceksiniz.
BURS, MİRAS, PRİM DÖNEMİ
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Hayatınızın merkezinde ortaklaşa işlerden kazanılan gelirler, primler, burslar, miras, krediler, bankacılık konuları olacak. Kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Ortaklaşa gelirlerinizi arttırmak için çalışmalar yapıp öğrenciyseniz yeni burs başvurularında bulunabilirsiniz. Sponsor görüşmelerinizi de bu dönemde yapabilirsiniz.
UFUKTA EVLİLİK VAR
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
İilişkiler, ortaklıklar, partnerinizle ilgili konular önümüzdeki dönemin odakları. Bazılarınız işlerinizi ortak ve destekle halledebilecekken bazılarınızın hayatında da evlilik dahil her türlü yeni ortaklık, imza gerektiren konular ön planda olacak. Ortaklık imzaları atabilir, evlilik veya ciddi ilişkiye başlayabilir; partnerinizden destek görebilirsiniz.
SAĞLIĞINIZ GÜNDEMDE
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde çalışma ortamı, sağlığınız, günlük rutin işleriniz olacak. Bu bir aylık süreçte check-up’tan geçebilir, diyetisyenle veya bir spor hocasıyla görüşüp profesyonel destek alabilirsiniz. Yeni iş projeleri ve iş görüşmeleri gündeme gelebilir.
DOLU DOLU AŞK SIRASI GELDİ
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Hayatınızın merkezinde aşk, çocuklar, hobiler, hayatın keyifli, eğlenceli yanları, riskli aktiviteler olacaktır. Evet, sizin için aşk ayı başladı, yalnız olanlar dolu dolu flört edebilecek; bazılarınız çocuk sahibi olmak için adım atabilir, araştırmalar yapabilir. Bazılarınız hobilerine daha fazla zaman ayırıp bazılarınız da yenilerini edinebilir.
EV DEĞİŞTİR, AL YA DA SAT
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Ev, yuva, aile, yerleşim, yer değiştirme, alım-satımla ilgili konular odak noktanız olabilir. Bu bir aylık süreçte, evinizi değiştirmek için araştırmalar, evinizde bazı mini tadilatlar yapabilirsiniz. Ailenizle çok daha fazla vakit geçirebilir, onlara yardım edebilirsiniz. Bazılarınız ev satın alabilir, bazılarınız satabilir.
TATİL PLANI YAPIN
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde seyahatler, eğitim, yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konular olabilir. Bu ay bol bol seyahat edebilir, tatil planları yapabilirsiniz. İş hayatınızda kullanabileceğiniz dil, bilgisayar gibi bir eğitime başlayabilirsiniz.
İLLE DE PARA, PARA, PARA
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Hayatınızın merkezinde bu bir ay para olacak. Napolyon misali ‘Para, para, para’ diyeceksiniz. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz koşullar var, bazılarınız bunun için yatırım araçlarını kullanabilir. Maddi olarak genel anlamda iyi bir sürece giriyorsunuz. Bütçenizi akıllıca yönetebileceksiniz. Olası borçlarınızı rahatlıkla ve çalışarak ödeyebileceksiniz.
SAHNE SPOTLARI ÜZERİNİZDE
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Güneş’in burcunuza geçmesiyle tüm spot ışıkları üzerinizde olacak. Tüm yönetici özelliklerinizi rahatlıkla sergileyebileceksiniz. İsteklerinize, hedeflerinize ulaşmak size çok daha kolay gelecek. Geçen sevimsiz bir ayın ardından bu bir aylık süreç sizin için ilaç gibi. Ben buradayım ve istediğim her şeyi elde edebilirim moduna geçiyorsunuz.
ARKA PLANDA KALACAKSINIZ
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde bilinçaltı, rüyalar, psikoloji gibi konular olacak. Bu süreçte biraz daha ikinci planda kalabilir, kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Yalnız kalmak size çok daha uygun. Uyku düzeninizde sorunlar oluşabilir. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz.
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