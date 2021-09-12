Özel hayatta ayrılıklar, kavgalar, gözyaşları...

Mars bu hafta Terazi burcuna geçiyor. İlişkiler zarar görebilir; boşanmalar, ayrılıklar, ortaklıkların bitişi söz konusu olabilir. Bunların olmaması için karşımızdaki insanı dinlemek, empati kurmak, adaletli davranmak hiç olmadığı kadar önemli.





Bu hafta önemli bir gezegen geçişimiz var. Astrolojinin küçük kötücülü Mars, Başak burcundan çıkıp Terazi burcuna geçiyor. Mars, Terazi burcunda 30 Ekim’e kadar seyahat edecek.

Astrolojik olarak Mars; ateşli konular, savaş, rekabet, güç gösterme, kendimizi savunma, düşmanlıklar, öfke ve harekete geçme şeklimiz demektir.

30 Temmuz’da Başak burcuna geçen Mars’ın yolculuğu 15 Eylül’de sona eriyor. Bu dönemde birçok konuda stres ve sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Başak burcu ekinlerle, toprakta yetişen ürünlerle, ağaçlarla, bitkilerle, sağlıkla ilgilidir. Ve Mars’ın, Başak burcundayken temsil ettiği ateş, ülkemizin birçok noktasında ağaçların ve ormanların yanmasına neden oldu.

Sağlıkla ilgili de COVID-19’un yeni varyantları çıkarken PCR testlerinin zorunluluğu, yurtdışından gelenlere yönelik yeni uygulamalar, aşılı-aşısız tartışmasını da beraberinde getirdi.

ASALETİNİ, DEĞERİNİ KAYBEDECEK

Şimdi Mars, 30 Ekim’e kadar Terazi burcunda seyahat edecek. Yeni stres ve mücadele alanı Terazi burcunun temsil ettiği konular olabilir. Gelin bunu; önce kişiler, sonra dünya ve Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir, masaya yatıralım.