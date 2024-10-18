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Dinçer Güner
Dinçer Güner
Dinçer GünerYazarın Tüm Yazıları

Önemli kararlar alınabilir, değişim yaşanabilir

#Astroloji#Burçlar#Akrep Burcu

Bu hafta çarşamba günü Akrep dönemine giriyoruz. Ülkemiz de Akrep burcu olduğundan bu bizim için ekstra önemli. Bu sene 29 Ekim’de Türkiye’nin 101’inci yaşını kutlayacağız. Oldukça hareketli ve diğer senelere nazaran hızlı gelişmelerle karşılaşabileceğimiz yeni bir süreç bizleri bekliyor.

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Her sene doğum günlerimizde hem bireysel hem de ülkeler açısından sadece o yaşa ait özel bilgilerin olduğu solar haritalarımız ortaya çıkar. Bunların değerlendirilmesine de ‘solar return’ tekniği denir. O yaşa özel olayları öngörebildiğimiz bir yöntemdir bu.

29 Ekim 1923, saat 20.30’da Ankara’da cumhuriyet ilan edildi. Türkiye’nin Güneş’i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda. Güneş’in aynı konuma geldiği anın bu yılki haritasını incelersek yeni yaşında ülkemizi nelerin beklediğini görebiliriz.

Ülkemizin 2024-2025 haritasında ve yeni yaş döneminde Akrep burcu yükseliyor. Karşılaşacağımız temel konular ve imajımız hakkında yükselen burç bize bilgi verebilir. Akrep burcunun dünya astrolojisinde temsil ettiği konular ana gündem maddelerimiz olabilir. Yani krediler, borçlar, finans, köklü değişim-dönüşümler, krizler, petrol, yeraltı kaynakları, madenler ve cinsellikle ilgili konular ön plana çıkabilir.

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Önemli kararlar alınabilir, değişim yaşanabilir

 

KOMŞULARLA İLİŞKİLERE DİKKAT!

Akrep burcunun yönetici gezegeni olan Mars haritada Yengeç burcunda, 9’uncu evde ve Plüton ile karşı karşıya. Genel olarak Mars ve Plüton karşıtlığı öfkeli durumlar, gerginlikler, kavgalar ve sert durumlarla ilgilidir. Özellikle komşularla ve diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz gergin bir hale gelebilir, kavgalı ortamlar oluşabilir. Hatta bu etkileşim ticari ilişkilerin sonlanabileceğine de işaret ediyor. Eğitim, medya, hukuk gibi alanlarda da büyük değişimler yaşanabilir.

Yükselen burcun üzerinde Merkür gezegeni var. Bu sene çocuklar, eğitim, iletişim hizmetleri, ticari ilişkiler ve seyahatler önem kazanabilir. Merkür’ün Akrep burcunda oluşu toplumdan daha önce gizlenmiş olan bilgilerin, sırların veya skandalların açığa çıkmasına neden olabilir. Bu dönemde medya, hükümetler ya da önemli kuruluşlarla ilgili ifşalar ve araştırmacı gazetecilik faaliyetleri artabilir. Bilimsel keşifler ortaya çıkabilir. Psikoloji, tıp, yeraltı kaynakları gibi konularda yeni bilgiler edinebiliriz.

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Stratejik ve önemli kararların alınabileceği bir yıl bizleri bekliyor. Hatta bunlar yönetimle ilgili olabilir, erken seçim gibi bir konu da gündeme gelebilir. Türkiye’nin haritasında Merkür ve Uranüs karşı karşıya. Bu da şu demek: Ülkemizin yeni yaşında siyasi liderler, medya organları veya büyük kuruluşlardan gelen beklenmedik açıklamalar bizi çok şaşırtabilir.

Teknolojiyle ilgili önemli gelişmeler, buluşlar ya da dijital iletişim alanında devrim niteliğinde yenilikler ortaya çıkabilir. Ayrıca bu süreçte dijital dünyada büyük kesintiler veya siber saldırılar gibi teknoloji kaynaklı krizler yaşanabilir. Havayolu, tren, internet, telefon gibi iletişim ve ulaşım ağlarında kesintiler ya da teknik arızalar olabilir. Teknoloji, uzay, yapay zekâ gibi konularda önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Kısacası oldukça hareketli ve diğer senelere nazaran hızlı gelişmelerin olacağı bir yeni yaş bizleri bekliyor.

#Astroloji#Burçlar#Akrep Burcu
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