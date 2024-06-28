Önemli bir yeniay kapıda

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Yılın belki de en önemli yeniaylarından birini yaşayacağız. 14 derece Yengeç burcundaki yeniaya gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan ve yol gösterici niteliğiyle öne çıkan Sirius eşlik edecek. Ayrıca Satürn’ün de desteği olacak. Etki süresi ortalama 10 gün kadar. Şimdi 6 Temmuz’daki bu yeniayın ne gibi etkileri olabilir, ona bakalım.

Bu dönem duygusal yenilenme, ev ve aile konularında başlangıçlar yapma fırsatı yakalayabiliriz. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruma içgüdümüz artar. Evimizde değişiklik yapma, ailemize daha fazla zaman ayırma veya geçmişte yaşadığımız duygusal yaraları iyileştirme isteği duyabiliriz. Taşınma, yer değiştirme, ev alma- satma, evde tadilat, bakım gibi işlere odaklanabiliriz.

Satürn’ün desteğiyle de hayatımıza çekidüzen vermek, orta-uzun vadeli planlar yapmak, ayakları yere sağlam basan hayallerin peşinden koşmak, gelecek hedeflerimizi revize etmek mümkün olacak. Sevdiğimiz insanlarla duygusal bağlarımızı güçlendirmek isteyeceğimiz bir sürece giriyoruz.

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Geçmişe dair konular gündeme gelebilir. Eski dostlar, eski aşklar… Bazen de eski defterler yeniden açılabilir. Eskiden bitmemiş konular bu sefer tamamlanmak için önümüze düşebilir. Ayrıca bu yeniay zamanı duyguları ifade etmek, paylaşmak, konuşmak, duyguları sağaltmak, belki de terapi desteği almak açısından oldukça faydalı olabilir.

Beslenme alışkanlıkları, besinler, diyet, sağlıklı yaşamı ilgilendiren konular ön planda olacak. Çocuk sahibi olmak, tasarruf yapmak, yatırım planları yapmak için de uygun bir süreç. Bu dönemde ayrıca mide ve sindirim sistemiyle göğüs bölgesine dikkat etmek gerekiyor.

Dünyadaki gelişmelere gelince; Yengeç burcunun sembolize ettiği konular; toprak bütünlüğü, vatani ve bağımsızlık meseleleri, rejimler, emlak ve gayrimenkul sektörüyle tarım ve çocuklardır.

Muhafazakârlık ve milliyetçi duygular güçlenir. Ayrıca ulusal güvenlik, sınır güvenliği, aile olma ve nüfus planlaması meseleleri ön planda olabilir. Tarihi eserler ve yerlerle müzelerin önemi çok daha artarken eskiye ait kültürlerin, geleneklerin-göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Arkeolojik kazılarda tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler vb. bulunabilir.

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Sirius yol gösterir

Konaklama alanında oteller, pansiyonlar, lokanta ve kafeler, yiyecek ve içecek sektörüyle ilgili konularda yeni uygulamalar görebiliriz. Çocuklarla ilgili önemli konular gündeme gelebilir. Onların beslenmesi, barınması, sağlığını ilgilendiren konular olabilir bunlar.

Sirius köpeklerle ilgili bir yıldızdır ve ayrıca yol gösterici özelliği vardır. Bu yeniay zamanı köpeklerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ayrıca bu yıldızın etkin olduğu zamanlar sıcaklık rekorlarının da kırıldığı süreçlerdir, çok sıcak zamanlar bizi bekliyor. Bu yıldız saldırılar ve hırsızlıklarla da ilgilidir. Bu dönem çokça soygun-hırsızlık haberleri de okuyabiliriz.

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Emlak sektörüne ilişkin yeni düzenlemeler görebiliriz. Fiyatlama, alım-satım alanlarında... Yeni vergiler de olabilir.

Ülkede gündem eğitim

Yeniayın gerçekleştiği anın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında gökyüzünde Boğa burcu yükseliyor. Boğa maddi konular, beslenme ve gıdayla ilgilidir. Besinlerin fiyatlanması, gıdaların tedarik zinciri, kafe ve restoranların fiyat politikaları gibi konularda önemli gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz.

Yeniay 3’üncü eve düştüğünden; eğitimle ilgili konularda yeni düzenlemeler, eğitim-fiyat politikaları da önemli bir gündem maddesi olabilir. Bu dönem yakın çevre ve komşularla daha ılıman ilişkiler geliştirebiliriz.

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Türkiye’nin kendi doğum haritası üzerinden baktığımızdaysa Plüton’un tetikleneceği bir yeniay bu. Depremler, maden ocakları, yeraltı kaynakları, petrol, petrol kuyuları gibi alanlarda stresli olaylar yaşanabilir.