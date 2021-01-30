Ne demek Merkür geri gidiyor!

Bu hafta Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji, sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Ancak ani kararlara dikkat!



Haftaya Güneş ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Otorite figürleriyle çatışmamaya özen gösterin. Hayatınızda radikal değişiklikler yapma adına güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eğilimli olabileceğiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun değil.

Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun. Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin. Sakin kalın. Perşembe günü Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir.

Aslan dolunayında hem Mars hem de Jüpiter etkili olduğu için her şey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aşkı büyütmeye özen gösterin!

EĞLENMEK VE GÜLMEK İSTEYECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)

Bu hafta daha fazla eğlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. Aşka kendinizi daha yakın hissedebilirsiniz. Yalnız parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaşlıkları ilgilendiren alanda geri hareketine başlıyor. 22 Şubat’a kadar yanlış anlamalar ve planlarda ani değişiklikler yaşanabilir.

SAKİN KALMAK İÇİN ÇABALAMANIZ GEREKECEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Bu hafta odak noktanız eviniz ve aile ilişkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taşınabilir, yer değiştirebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanınızda 22 Şubat’a dek geri hareket edecek. İletişim kazalarına dikkat!