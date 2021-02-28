MÃ¼cadele etmemiz gerekecek

Astrolojide kötücül bir gezegen olarak bilinen Mars, Ä°kizler burcuna geçiyor. Etkileri 23 Nisanâ€™a dek sürecek bu dönemde iletiÅŸimle ilgili konulara özen gösterin. Beyin hÄ±zÄ±mÄ±zla konuÅŸma hÄ±zÄ±mÄ±z aynÄ± olmayabilir, aÄŸzÄ±mÄ±zdan kötü ve kÄ±rÄ±cÄ± laflar dökülebilir, pot kÄ±rabiliriz.

Astrolojide Mars ve Satürn’ün burç deÄŸiÅŸtirdiÄŸi dönemlere her zaman ekstra dikkat kesiliriz. Çünkü bu iki gezegen de, klasik astrolojide malefik denilen, kötücül gezegenlerdir. Hatta Satürn’e ‘büyük ÅŸeytan’, Mars’a ise ‘küçük ÅŸeytan’ demiÅŸler zamanÄ±nda. Bugünkü konumuz küçük ÅŸeytan Mars’la ilgili. Zira 45 gündür BoÄŸa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç deÄŸiÅŸtirip Ä°kizler’e geçecek. 23 Nisan’a dek de bu burçta seyahat edecek.

Mars, yani Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiÄŸi konular: Harekete geçme, savaÅŸma, savunma, yakÄ±p yÄ±kma, saldÄ±rÄ±, kÄ±yasÄ±ya mücadele, her türlü yanÄ±cÄ±-kesici-delici aletler, patlamalar, hastalÄ±klar, ameliyatlar, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamalarÄ±... Mars, Ä°kizler burcuna geçerek sembolize ettiÄŸi tüm bu kavramlarÄ± bu burçla birleÅŸtirip yoluna devam edecek.

Bunun etkilerini anlayabilmek için Ä°kizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiÄŸini bilmeliyiz... Ä°kizler astrolojide ifade, konuÅŸma, bilgi, seyahat, eÄŸitim, her türlü yazÄ±lÄ±-sözlü-görsel iletiÅŸim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k demektir. Medikal astrolojiye göre eller, kollar, dil ve zihinle temsil edilir. Dünya astrolojisine göreyse eÄŸitim sistemleri, her türlü ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±, bilgi aÄŸÄ±, internet, gazeteciler, okullar gibi temalara iÅŸaret eder. Mars, Ä°kizler burcunun sembolize ettiÄŸi tüm kavramlarÄ± harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumlar yaratabilir.

BÄ°LGÄ°LERÄ° CEPHANENÄ°ZE EKLEYÄ°N

Peki, bizi neler bekliyor? Bireysel olarak kendimizi daha güçlü ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ifade etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ancak zaman zaman beyin hÄ±zÄ±mÄ±zla konuÅŸma hÄ±zÄ±mÄ±z aynÄ± olmayabilir. Bazen aÄŸzÄ±mÄ±zdan anlamsÄ±z sözler dökülebilir veya yazabiliriz. Olup olmadÄ±k her yerde pot kÄ±rabiliriz. Ama iletiÅŸim dediÄŸimiz anda aklÄ±mÄ±za gelen her konuda ciddi bir hÄ±z kazanacaÄŸÄ±mÄ±z kesin. Elbette bilginin temsilcisi Ä°kizler burcuna kötücül Mars yerleÅŸtiÄŸinde kötü ve hatalÄ± bilgilerin bu dönem çok hÄ±zlÄ± yayÄ±labileceÄŸini de unutmamak gerek.

Mars, Ä°kizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ediyorsa bu, birçok ÅŸeyi aklÄ±mÄ±zda halledebileceÄŸimiz anlamÄ±na gelir. Ama sadece akÄ±lda; düÅŸünsel olarak. Fiziksel olarak eylemlerimizde eksik kalabiliriz. Bu dönem çokça aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ± yaÅŸanabilir; kötü ve kÄ±rÄ±cÄ± kelimeler aÄŸzÄ±mÄ±zdan dökülebilir. Dikkat etmeliyiz.

Mars savaÅŸmak anlamÄ±na geliyor. Mars Ä°kizler burcundaysa savaÅŸmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacaÄŸÄ±z. Belki de sÄ±rf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephanemize yerleÅŸtireceÄŸiz.