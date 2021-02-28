MÃ¼cadele etmemiz gerekecek

Astrolojide Mars ve Satürn’ün burç deÄŸiÅŸtirdiÄŸi dönemlere her zaman ekstra dikkat kesiliriz. Çünkü bu iki gezegen de, klasik astrolojide malefik denilen, kötücül gezegenlerdir. Hatta Satürn’e ‘büyük ÅŸeytan’, Mars’a ise ‘küçük ÅŸeytan’ demiÅŸler zamanÄ±nda. Bugünkü konumuz küçük ÅŸeytan Mars’la ilgili. Zira 45 gündür BoÄŸa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç deÄŸiÅŸtirip Ä°kizler’e geçecek. 23 Nisan’a dek de bu burçta seyahat edecek.
Mars, yani Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiÄŸi konular: Harekete geçme, savaÅŸma, savunma, yakÄ±p yÄ±kma, saldÄ±rÄ±, kÄ±yasÄ±ya mücadele, her türlü yanÄ±cÄ±-kesici-delici aletler, patlamalar, hastalÄ±klar, ameliyatlar, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamalarÄ±... Mars, Ä°kizler burcuna geçerek sembolize ettiÄŸi tüm bu kavramlarÄ± bu burçla birleÅŸtirip yoluna devam edecek.
Bunun etkilerini anlayabilmek için Ä°kizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiÄŸini bilmeliyiz... Ä°kizler astrolojide ifade, konuÅŸma, bilgi, seyahat, eÄŸitim, her türlü yazÄ±lÄ±-sözlü-görsel iletiÅŸim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k demektir. Medikal astrolojiye göre eller, kollar, dil ve zihinle temsil edilir. Dünya astrolojisine göreyse eÄŸitim sistemleri, her türlü ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±, bilgi aÄŸÄ±, internet, gazeteciler, okullar gibi temalara iÅŸaret eder. Mars, Ä°kizler burcunun sembolize ettiÄŸi tüm kavramlarÄ± harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumlar yaratabilir.
BÄ°LGÄ°LERÄ° CEPHANENÄ°ZE EKLEYÄ°N
Peki, bizi neler bekliyor? Bireysel olarak kendimizi daha güçlü ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ifade etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ancak zaman zaman beyin hÄ±zÄ±mÄ±zla konuÅŸma hÄ±zÄ±mÄ±z aynÄ± olmayabilir. Bazen aÄŸzÄ±mÄ±zdan anlamsÄ±z sözler dökülebilir veya yazabiliriz. Olup olmadÄ±k her yerde pot kÄ±rabiliriz. Ama iletiÅŸim dediÄŸimiz anda aklÄ±mÄ±za gelen her konuda ciddi bir hÄ±z kazanacaÄŸÄ±mÄ±z kesin. Elbette bilginin temsilcisi Ä°kizler burcuna kötücül Mars yerleÅŸtiÄŸinde kötü ve hatalÄ± bilgilerin bu dönem çok hÄ±zlÄ± yayÄ±labileceÄŸini de unutmamak gerek.
Mars, Ä°kizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ediyorsa bu, birçok ÅŸeyi aklÄ±mÄ±zda halledebileceÄŸimiz anlamÄ±na gelir. Ama sadece akÄ±lda; düÅŸünsel olarak. Fiziksel olarak eylemlerimizde eksik kalabiliriz. Bu dönem çokça aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ± yaÅŸanabilir; kötü ve kÄ±rÄ±cÄ± kelimeler aÄŸzÄ±mÄ±zdan dökülebilir. Dikkat etmeliyiz.
Mars savaÅŸmak anlamÄ±na geliyor. Mars Ä°kizler burcundaysa savaÅŸmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacaÄŸÄ±z. Belki de sÄ±rf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephanemize yerleÅŸtireceÄŸiz.
BaÅŸak burcunun 8’inci derecesinde, baÅŸrolünde Venüs’ün olduÄŸu dolunay eli yüzü düzgün, kötü açÄ±sÄ± olmayan, stres katsayÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yükseltmeyecek, sakin ve ‘minnoÅŸ’ olacak. Bu sefer gamlÄ± baykuÅŸluk yok, rahat olun.
Dolunay bu haftadan baÅŸlayarak yaklaÅŸÄ±k 15 gün etkisini gösterecek. BaÅŸak burcunda meydana geldiÄŸi için hem kiÅŸisel yaÅŸamlarÄ±mÄ±zda hem de dünya üzerinde BaÅŸak burcunun sembolize ettiÄŸi temalar ön planda...
BaÅŸak dendiÄŸi anda aklÄ±nÄ±za gelmesi gerekenler ÅŸunlar: Düzenlemek, bir ÅŸeyleri toparlamak, hazÄ±rlÄ±k yapmak, temizlemek, detaylar, çalÄ±ÅŸmak ama çok çalÄ±ÅŸmak, hizmet ve servis vermek, saÄŸlÄ±kla ilgili konular, beslenmek, detoks, eleÅŸtiriler, hata aramak, mükemmele ulaÅŸma gayreti, kontrol ve analiz etmek, vesvese, endiÅŸe...
SaÄŸlÄ±k konularÄ±nda anksiyeteler, psikosomatik rahatsÄ±zlÄ±klar; karÄ±n bölgesi, baÄŸÄ±rsaklar, sindirim sistemi, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi, kolonlar, pankreas öne çÄ±kÄ±yor.
KOLLARI SIVAYIN
Bu dolunayÄ±n baÅŸrol oyuncusu Venüs... Dolunay sÄ±rasÄ±nda Venüs, BalÄ±k burcunda olacak. Venüs ise temel anlamda aÅŸk, meÅŸk, keyif, haz, mutluluk, parasal konularla ilgilidir.
Bu bilgileri de hesaba katÄ±nca dolunayÄ±n etkileri nasÄ±l olacak, bir göz atalÄ±m...
HaftanÄ±n ilk iki günü Ay, Koç burcunda seyahat edecek. Haftaya dinamik ve hÄ±zlÄ± baÅŸlÄ±yoruz. Biraz sabÄ±rsÄ±z ve tepkisel de olabiliriz. BaÅŸ ve göz aÄŸrÄ±larÄ±na dikkat! PerÅŸembe günü GüneÅŸ’in BalÄ±k burcuna geçiÅŸiyle beraber atmosfer biraz yumuÅŸamaya baÅŸlÄ±yor. Merhamet, fedakârlÄ±k, yaratÄ±cÄ± iÅŸlerle ilgilenmek daha fazla gündemimizde olacak. Cuma günü Ay, Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Ä°letiÅŸimin hÄ±zlanacaÄŸÄ± ve önemli haber akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± bir gün. Yine koÅŸullarÄ±nÄ±z izin verirse yeni bir ÅŸeyler öÄŸrenebilir ve eÄŸitim araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapabilirsiniz. Cumartesi günü Venüs ile Mars arasÄ±ndaki etkileÅŸimle iliÅŸkilerde sevgi ve aÅŸk yarÄ±ÅŸÄ± ortaya çÄ±kabilir. AÅŸktan ve sevgiden kaynaklanan gerginlikler olabilir, çok büyütmeyin. Pazar günü Merkür duraÄŸan halde olacak, en zor konum! Bu nedenle iletiÅŸim, ifade, konuÅŸma, elektronik aletlerle ilgili konularda pazar günü daha dikkatli davranÄ±n. YazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± doÄŸru kiÅŸilerle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±za emin olun.
Ä°letiÅŸim sorunlarÄ± ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar olabilir.
Satürn ve Uranüs etkileÅŸimi bu haftanÄ±n belirleyicisi olacak. BaÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±na dikkat! PerÅŸembeden itibaren sokak hayvanlarÄ±na yardÄ±m gibi merhamet yoÄŸunluklu iÅŸlerle daha fazla ilgileneceksiniz.
PARA KAZANMA KOÅžULLARINIZ FARKLILAÅžIYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
YÄ±lÄ±n en önemli haftalarÄ±ndan birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasÄ±nda bir etkileÅŸim olacak. Bu ikilinin etkileÅŸimi aslÄ±nda 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yÄ±l boyunca güçlü bir ÅŸekilde devam etse de ÅŸubat, haziran ve aralÄ±k ayÄ±nda en güçlü seviyeye ulaÅŸacak.
Peki, bu ikiliyi özel kÄ±lan ne? Astroloji döngülerle çalÄ±ÅŸÄ±r. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardÄ±r. Ancak bu döngüler sadece GüneÅŸ ve Ay arasÄ±nda gerçekleÅŸmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileÅŸimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardÄ±r. Ä°ÅŸte Satürn ve Uranüs arasÄ±nda da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yÄ±lda tamamlanÄ±r. Her 10 senede bir de kendi aralarÄ±nda etkileÅŸim içinde olurlar.
Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±, denetleyici, düzenleyici, test eden yaÅŸlÄ± kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar ve zamanÄ± yönetir. Kendi yerini almalarÄ±ndan korktuÄŸu için çocuklarÄ±nÄ± yiyen bir titandÄ±r. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, ÅŸoke edici ve aniden geliÅŸen skandal olay ve durumlarla iliÅŸkilidir. Satürn ve Uranüs arasÄ±nda bir etkileÅŸim meydana geldiÄŸi anda eskiyle yeni arasÄ±nda bir çekiÅŸme baÅŸlar. Eski ve yeni düzen arasÄ±ndaki çekiÅŸme... Uranüs bizi konfor alanÄ±mÄ±zdan çÄ±kmamÄ±z için harekete geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken Satürn alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekiÅŸmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal deÄŸiÅŸimler, diÄŸer yanda bu deÄŸiÅŸimlere direnenler...
ÖzgürleÅŸmek adÄ±na...
Åžubat, haziran ve aralÄ±k aylarÄ±nda bizi büyük deÄŸiÅŸimler bekliyor. Yeni düzen yavaÅŸ yavaÅŸ eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n yerini alacak. Bu nedenle eskiye sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya tutunmak yerine hayatÄ±n getirdiÄŸi deÄŸiÅŸimlere adapte olmak en akÄ±llÄ±casÄ±. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoÄŸumuzun iÅŸimizi, iÅŸ yapma ÅŸeklimizi, iÅŸle ilgili alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatÄ±rÄ±m alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zda deÄŸiÅŸimler meydana gelebilir.
Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduÄŸunu da düÅŸünecek olursak belki de hayatÄ±mÄ±zda özgürlük elde etmek adÄ±na ciddi adÄ±mlar atmanÄ±n eÅŸiÄŸinde de olabiliriz. Bazen alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz koÅŸullarda rahat hareket ettiÄŸimizi ve hatta daha özgür olduÄŸumuzu düÅŸünürüz. Ancak o koÅŸullarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra görürüz ki onlar aslÄ±nda bizi baÄŸlayan, hareket etmemizi zorlaÅŸtÄ±ran ÅŸeylermiÅŸ... Bu tÄ±pkÄ± bir iliÅŸkiyi alÄ±ÅŸkanlÄ±klar yüzünden bitiremeyip bittiÄŸi zaman ‘KeÅŸke daha önce bitirseymiÅŸim, hayat ÅŸu an daha güzel’ duygusunu yaÅŸamak gibidir. Bu yüzden omuzlarÄ±nÄ±za yük olan ve hayattaki alanÄ±nÄ±zÄ± kÄ±sÄ±tlayan konulara karÅŸÄ± büyük bir farkÄ±ndalÄ±k geliÅŸtirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doÄŸru zamanlardayÄ±z. Kolay olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiyorum elbette ama bir yerden baÅŸlamak gerek, deÄŸil mi!
KÄ±sÄ±tlamalar artabilir
Bu yeniay, 23 derece Kova burcunda meydana gelecek. Bu derecede Sadalsuud ve Kitalpha yÄ±ldÄ±zlarÄ± bulunuyor. Åžimdi bu yeniayÄ± enine boyuna masaya yatÄ±ralÄ±m ve önümüzdeki 15 gün ne gibi etkiler altÄ±nda olacaÄŸÄ±z, öÄŸrenelim.
Kova dendiÄŸi zaman aklÄ±mÄ±za gelen anahtar kelimeler ÅŸunlar: Dostluk, grup çalÄ±ÅŸmalarÄ±, akÄ±l, özgürlük, orijinal olmak, yenilikçi ve entelektüel konular, tabularÄ± yÄ±kmak, teknoloji, dijital dünya, isyanlar, asilik, marjinal her türlü konu, toplumun faydasÄ±na bir ÅŸeyler yapma ihtiyacÄ±, yeni akÄ±mlar, elektrik, icatlar, uzay, gökyüzü, astroloji, insan haklarÄ±, dernekler, azÄ±nlÄ±klar... SaÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaysa sembolize ettiÄŸi konular; alt bacaklar, baldÄ±rlar, sinir sistemi, kan dolaÅŸÄ±mÄ± sistemi, kalp ve topuklardÄ±r.
Ä°letiÅŸimde özen gerekiyor
Bu yeniayla birlikte arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkileri ön planda olacak. Her ne kadar ÅŸu an pandemiden dolayÄ± eskisi kadar yakÄ±n iliÅŸkiler kurup bir araya gelemesek bile, belki de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak dostlarÄ±mÄ±za daha fazla zaman ayÄ±rabiliriz. Merkür’ün de aynÄ± alanda geri hareketi, bazen grup içi iletiÅŸimde yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalara neden olabilir. Bu yüzden iletiÅŸim kurarken özenli olmakta fayda var.
Dört gezegen ve GüneÅŸ’in Kova’da toplanmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir yeniay zamanÄ±. Hepimiz yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n belli alanlarÄ±nda devrim yapmak isteyebiliriz. Bize yük olan ve artÄ±k taÅŸÄ±mak istemediÄŸimiz her iliÅŸkiden kendimizi kurtaracak yollar arayabiliriz. KiÅŸisel hayatÄ±mÄ±zda daha fazla özgürlük alanÄ± açmak için de harekete geçebiliriz.
Karar alÄ±rken dikkat!
TabularÄ± yÄ±kmak isteyebilir, hatta zaman zaman çevremize karÅŸÄ± isyankâr tavÄ±rlar içinde olabiliriz. Yeri geldiÄŸinde muhalefet etmekten de çekinmeyeceÄŸiz. HayatÄ±mÄ±zda farklÄ± bir ÅŸeyler denemek, çizginin biraz olsun dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak isteyebiliriz. Bunu bazen dÄ±ÅŸ görünüÅŸümüzde de yapabiliriz. Risk alÄ±p daha önce denemediÄŸimiz saç renk ve modelleri deneyebilir veya normalde gardÄ±robumuzda hiç olmayacak renkte bir kÄ±yafet alabiliriz.
SalÄ± günü Mars ve GüneÅŸ arasÄ±nda sert bir görünüm var. Sinirlerimize hâkim olmamÄ±z pek kolay olmayabilir. Her ÅŸeyi kiÅŸiliÄŸimize söylenmiÅŸ bir söz gibi algÄ±layÄ±p savaÅŸ açabiliriz. Patronlarla veya hayatÄ±mÄ±zda patron görevi gören kimselerle iliÅŸkiler stresli seyredebilir.
ÇarÅŸamba ay günün büyük bir çoÄŸunluÄŸunu boÅŸlukta geçirecek, 16.14’e kadar. Yani iÅŸler askÄ±da kalabilir, istediÄŸiniz sonuca ulaÅŸmakta zorlanabilirsiniz.
PerÅŸembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. O gün biraz daha gizlilik içinde hareket edebilir; banka iÅŸleri, borçlar, vergiler gibi konulara eÄŸilebilirsiniz.
Cuma, GüneÅŸ’in Ay düÄŸümleriyle güzel bir etkileÅŸimi olacak. Ä°stediÄŸiniz her türlü bilgiye kolayca ulaÅŸabileceksiniz, gün içinde iletiÅŸim çok hÄ±zlÄ± akacak. Ama Merkür’ün de geri harekette olduÄŸunu unutmayarak her ÅŸeye hemen inanmayÄ±n.
Cumartesi, Venüs ve Satürn birlikte hareket edecek. Ne yazÄ±k ki pek mutlulukla dolu bir gün deÄŸil. Ä°liÅŸkilerde sorunlarÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±, bir ÅŸeylerin zevk vermemesi gibi bir etki yaratÄ±r. Özellikle evinizde saçÄ±nÄ±zÄ± boyayacak veya estetikle ilgili bir ÅŸeyler yapacaksanÄ±z cumartesiyi seçmemelisiniz.
Akrepler yeni eÅŸya alabilir. Ä°kizler burcundakiler çevrimiçi flörte açÄ±k. OÄŸlaklarÄ±n paradan yana yüzü gülüyor. Teraziler çocuklarÄ±yla mutlu bir döneme giriyor. BaÅŸaklar ÅŸekere dikkat etmeli.
Yine bir Merkür retrosu haberiyle karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±m. Merkür retrosu dillere pelesenk olmuÅŸ durumda. Günlük hayatta bir ÅŸeyler istediÄŸimiz gibi gitmediÄŸinde ya da elektronik aletlerle ilgili sorunlar üst üste ortaya çÄ±kÄ±nca artÄ±k birçoÄŸunuz anlÄ±yor ki Merkür’de doÄŸru gitmeyen bir ÅŸeyler var.
Bir astrolog olarak, bu aslÄ±nda benim için harika bir ÅŸey. Çünkü astrolojik bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n toplumda yavaÅŸ yavaÅŸ oturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Ama yine de astrolojiye dair hiçbir bilgisi olmayanlara Merkür retrosunu enine boyuna anlatmak isterim...
Mitolojide Merkür, namÄ± diÄŸer Hermes, Antik Yunan’da hÄ±rsÄ±zlarÄ±n, tüccarlarÄ±n, haber alÄ±ÅŸveriÅŸinde görevli kiÅŸilerin, sihirbazlarÄ±n, kumarbazlarÄ±n tanrÄ±sÄ± olarak geçiyor. TanrÄ±lar arasÄ±nda hem en zeki hem de en kurnaz olan o. BabasÄ± Zeus onu kendi habercisi olarak atÄ±yor. Hermes doÄŸduÄŸu andan itibaren de yeni ÅŸeyler yaratmaya baÅŸlÄ±yor. Ä°lk yarattÄ±ÄŸÄ±ysa bir enstrüman olan lir. Hermes’in hÄ±rsÄ±z olduÄŸundan bahsetmiÅŸtim... Apollon’un öküzlerini de o çalÄ±yor. ÇaldÄ±ÄŸÄ± belli olmasÄ±n diye de öküzler geri geri yürümüÅŸ gibi gösteriyor. Ve bunu çabucak yapÄ±yor. Çünkü ayaklarÄ±nda kanatlÄ± sandaletler var.
O kadar hÄ±zlÄ± seyahat eder ki rüzgârdan bile hÄ±zlÄ± olduÄŸu söylenir. Sadece kendi de deÄŸil, yolculara, özellikle de yolunu kaybedenlere yardÄ±m ediyor. Yine aynÄ± ÅŸekilde gemicilerin de taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± ticari mallarÄ±n doÄŸru limanlara ulaÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.
Hermes’in yani Merkür’ün neleri temsil ettiÄŸini ÅŸu kÄ±sacÄ±k mitolojik öyküden bile anlayabiliyoruz. Zekâ, ticaret, iletiÅŸim, seyahat, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, haberleÅŸme... Ä°ÅŸte bu Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Ve bu dönemde temsil ettiÄŸi konularda bir dizi aksaklÄ±k ve sorun meydana gelir.
Etkileri çoktan baÅŸladÄ±!
Bu konuya derinlemesine dalmadan önce geri hareketle neyi ifade ettiÄŸimizi açalÄ±m. AslÄ±nda hiçbir gezegen geri gitmez. Bu sadece hÄ±zÄ±yla ilgilidir. Dünya merkezli bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±zla, Merkür’ün hÄ±zÄ± düÅŸtüÄŸünde onu geri gidiyormuÅŸ gibi zannederiz. AslÄ±nda sadece yavaÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dönemler önemlidir. Hatta hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiÄŸi özellikleri de iÅŸin içine katarak etkilerini düÅŸünmek gerekir.
Haftaya GüneÅŸ ile Uranüs arasÄ±ndaki sert etkileÅŸimle baÅŸlÄ±yoruz. Otorite figürleriyle çatÄ±ÅŸmamaya özen gösterin. HayatÄ±nÄ±zda radikal deÄŸiÅŸiklikler yapma adÄ±na güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eÄŸilimli olabileceÄŸiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun deÄŸil.
Öfke patlamalarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olun. Kontrolsüz, orantÄ±sÄ±z tepkiler vermeyin. Sakin kalÄ±n. PerÅŸembe günü Aslan burcunda zorlayÄ±cÄ± bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda baÅŸrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çÄ±karan; tanÄ±nma, beÄŸenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratÄ±cÄ± yanÄ±nÄ±zÄ± besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartÄ±lÄ±, dikkat çekici davranmanÄ±za neden olabilir.
Aslan dolunayÄ±nda hem Mars hem de Jüpiter etkili olduÄŸu için her ÅŸey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aÅŸkÄ± büyütmeye özen gösterin!
EÄžLENMEK VE GÜLMEK Ä°STEYECEKSÄ°NÄ°ZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta daha fazla eÄŸlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. AÅŸka kendinizi daha yakÄ±n hissedebilirsiniz. YalnÄ±z parasal konular ve arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaÅŸlÄ±klarÄ± ilgilendiren alanda geri hareketine baÅŸlÄ±yor. 22 Åžubat’a kadar yanlÄ±ÅŸ anlamalar ve planlarda ani deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸanabilir.
SAKÄ°N KALMAK Ä°ÇÄ°N ÇABALAMANIZ GEREKECEKBoÄŸa (20 Nisan-20 MayÄ±s)
Bu hafta odak noktanÄ±z eviniz ve aile iliÅŸkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taÅŸÄ±nabilir, yer deÄŸiÅŸtirebilir, evinize yeni eÅŸyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanÄ±nÄ±zda 22 Åžubat’a dek geri hareket edecek. Ä°letiÅŸim kazalarÄ±na dikkat!
PerÅŸembe günü, yani 28 Ocak’ta Aslan burcunun dokuzuncu derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bir taraftan Mars ile Uranüs birlikteliÄŸi, diÄŸer taraftan Jüpiter ile Satürn birlikteliÄŸi bu dolunayla etkileÅŸimde olacak. Oldukça sert ve zor bir dolunay haftasÄ±. Dolunay 13 gün kadar etkin kalacak.
GüneÅŸ’in yönettiÄŸi Aslan’da ve GüneÅŸ gününde gerçekleÅŸen bu dolunay kendinize inancÄ±nÄ±zÄ± ve güveninizi pekiÅŸtirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beÄŸenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adÄ±mlar atmaya yönlendirebilir.
Benlik duygusunu ön plana çÄ±kararak tanÄ±nma, beÄŸenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren enerji yaratÄ±cÄ± özelliklerinizi besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartÄ±lÄ±, dikkat çekici davranmanÄ±za neden olabilir. DolunayÄ±n etkin günlerinde sahnede olmak, dostlarla
eÄŸlenmek, size uzatÄ±lan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize isteklerinizi kabul ettirmek gündeminizde olabilir.
Ä°lgi odaÄŸÄ± olma arzusu...
AyrÄ±ca, bu dolunay sanat faaliyetleri, her türlü eÄŸlence, gösteri ve etkinlik için uygun bir zaman yaratÄ±yor. DüÅŸüncelerinizi samimi, candan ama bir yandan da esprili bir ÅŸekilde aktarmak size popülerlik katacak. Aslan’Ä±n ilgi odaÄŸÄ± olma arzusunu içimizde hissedeceÄŸiz. SevdiÄŸinize ilanÄ± aÅŸk edebilir ya da çok seveceÄŸini bildiÄŸiniz bir hediye alarak aÅŸkÄ±nÄ±zÄ± pekiÅŸtirebilirsiniz. YaratÄ±cÄ±, eÄŸlenceli yönlerinizi öne çÄ±karan tavÄ±rlarla sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. Dolunay haftasÄ±nda risk almaya çok daha yatkÄ±n olacaÄŸÄ±z ama dikkatli olmakta fayda var. Ä°ÅŸin içinde Jüpiter de olacaÄŸÄ± için her türlü duygu ve hareketi abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸayabilirsiniz. EÄŸitimler ve yolculuklar da organize edilebilir.
Bu süreçte saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de kalp, omurga, üst mide, dolaÅŸÄ±m sistemi ve sÄ±rt bölgesine... DolunayÄ±n meydana geleceÄŸi Aslan burcunun dokuzuncu derecesi ÅŸahdamar ve boyunla ilgilidir. Åžimdi daha çok sÄ±vÄ± tüketin. Çok fazla kafein veya uyku kaçÄ±racak gÄ±dalar almamakta fayda var. Zira uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalple ilgili bir probleminiz varsa bu dolunay haftasÄ±nda kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Asselus Austral sabit yÄ±ldÄ±zÄ± da dolunayla etkileÅŸimde olduÄŸu için kazalara ve yanÄ±klara dikkat etmek gerekiyor. Bu yÄ±ldÄ±z göz sorunlarÄ±na da iÅŸaret eder, gözlerinize de dikkat.
Haftaya özgürlük çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± atarak baÅŸlÄ±yoruz. Jüpiter ile Uranüs arasÄ±ndaki etkileÅŸimle birlikte hayatÄ±nÄ±zda özgürleÅŸmek istediÄŸiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanÄ± olacak. SalÄ± günü GüneÅŸ’in Kova burcuna geçiÅŸiyle gökyüzünde bir aylÄ±k Kova dönemi baÅŸlayacak. Bir ay boyunca odak noktamÄ±z, düÅŸünce ve fikir özgürlüÄŸü, insan haklarÄ±, uzay, teknolojik geliÅŸmeler, dostluklar ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla kurduÄŸumuz iliÅŸkiler olacak. ÇarÅŸamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda ani ve fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket ediÅŸi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacaÄŸÄ±mÄ±za hatta isyan bayraklarÄ±nÄ± çekeceÄŸimize iÅŸaret ediyor. PerÅŸembe gününe geldiÄŸimizde Ay tüm gün BoÄŸa burcunda seyahat edecek. Günün ana temasÄ±; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacÄ±. Bugün aÅŸÄ±rÄ± inatçÄ± davranÄ±ÅŸlar ve baÅŸkalarÄ±na hoÅŸgörüsüz davranÄ±ÅŸlar bizi zor duruma düÅŸürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasÄ±nda sert etkileÅŸimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlardan da kaçÄ±nmanÄ±z yerinde olacaktÄ±r. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz ÅŸartlarÄ±dÄ±r, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasÄ±nda güzel iliÅŸkiyle zor baÅŸlayan haftayÄ± mutlu tamamlayacaksÄ±nÄ±z. Ä°liÅŸkiler, aÅŸk, estetik ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren konularda ÅŸans sizden yana olacak.
ArkadaÅŸlÄ±k zamanÄ±
Koç ve Yükselen Koç
Önümüzdeki bir aylÄ±k dönemde hayatÄ±nÄ±zÄ±n merkezinde arkadaÅŸlÄ±klar, sosyal iliÅŸkiler, iÅŸ hayatÄ±nÄ±zdan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gelirler, grup aktivitelerikonularÄ± olacak.. Odak noktanÄ±z iÅŸ hayatÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za kaymaya baÅŸlayacak, daha çok sosyalleÅŸebilecek, yeni arkadaÅŸlar edinebilecek, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.
Ä°ÅŸ hayatÄ±na dikkat
BoÄŸa ve Yükselen BoÄŸa
Önümüzdeki bir aylÄ±k dönemde hayatÄ±nÄ±zÄ±n merkezinde iÅŸ, kariyer ve mesleki konular olacak . Bu bir aylÄ±k süreçte terfi alabilir, iÅŸ deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda her adÄ±mÄ±nÄ±zla (doÄŸu veya yanlÄ±ÅŸ) görünür olacaksÄ±nÄ±z. Tüm Ä±ÅŸÄ±klar üzerinize çevrilmiÅŸ olacak. EÄŸer iÅŸ arÄ±yorsanÄ±z pek havalÄ± bir iÅŸe girebilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±z oldukça yoÄŸun bir döneme giriyor.
Bu hafta GüneÅŸ artÄ±k Kova burcuna geçecek ve burada ortalama bir ay kadar seyahat edecek. GüneÅŸ bizim odaklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konular, fiziksel anlamda ihtiyaçlarÄ±mÄ±z, hedeflerimiz ve amaçlarÄ±mÄ±zÄ±n ne olduÄŸuyla ilgilidir. GüneÅŸ’in Kova burcuna geçiÅŸiyle birlikte önümüzdeki bir aylÄ±k süreçte ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ±, hedeflerimizi, amaçlarÄ±mÄ±zÄ± bu burç karÅŸÄ±layacak demektir.
Kova burcu astrolojide ÅŸu baÅŸlÄ±klarÄ± sembolize eder: Egonun ikinci planda kalmasÄ±, hareket özgürlüÄŸü, bilgi, özgürce kendini ifade etmek, her anlamda özgürlük, bilimsel konular, sosyal iliÅŸkiler, dostluklar, hümanizm, idealist olmak, ileri teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayÄ±nlarÄ±, baÅŸkaldÄ±rÄ±, asilik, yenilikçi her türlü konu, devrimci grup aktiviteleri, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kiÅŸiler, birey olmak, toplumsal konular, insan haklarÄ±, geleneksel olanÄ± yÄ±kmak, farklÄ± olmak, havayollarÄ±, uzayla ilgili çalÄ±ÅŸmalar...
GüneÅŸ hava elementinden sabit nitelikteki Kova burcuna geçtiÄŸinde atmosfer deÄŸiÅŸir. Daha fazla iletiÅŸim kurduÄŸumuz, sosyal baÄŸlarÄ±mÄ±za önem verdiÄŸimiz, özgürlük, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, eÅŸitlik ve insan haklarÄ±yla iliÅŸkili konularda hassas olduÄŸumuz bir süreç yaÅŸarÄ±z. Ä°deallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düÅŸünce ve siyasi görüÅŸlerimiz ön plana çÄ±kar. Daha objektif, rasyonel olabilir, iÅŸin içine duygularÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmadan, kiÅŸisellik katmadan konulara ‘kuÅŸbakÄ±ÅŸÄ±’ yaklaÅŸabiliriz. Genel anlamda arkadaÅŸlÄ±klar, ‘network’ çalÄ±ÅŸmalarÄ±, internet sitesi tasarÄ±mÄ± veya aynÄ± grupta olduÄŸumuz kiÅŸilerle interaktif olmak, sosyal medya sitelerinde dolaÅŸmak, internet paylaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z ve internetteki arkadaÅŸlÄ±klarÄ±mÄ±z bu süreçte önemli olur. Yine bu dönemde sosyal bilincimiz artar. GörüÅŸ ve düÅŸüncelerimizi açÄ±k ve net olarak karÅŸÄ±mÄ±zdakine aktarmak isteriz. Bazen de baÅŸkalarÄ±nÄ±n ne düÅŸündüÄŸü umurumuzda olmadan özgür bir ÅŸekilde davranmak isteriz.
SÄ±radÄ±ÅŸÄ± olaylar mümkün
SÄ±radÄ±ÅŸÄ± konular, kiÅŸiler ve olaylarla karÅŸÄ±laÅŸmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklÄ± giyinen, düÅŸünen, davranan ve yaÅŸayan kiÅŸiler göze daha çok çarpmaya baÅŸlar.
Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, astroloji, buluÅŸlar, ileri teknoloji ürünleri, robotlar, uçaklar ve havacÄ±lÄ±kla ilgili haberler öne çÄ±kabilir. Etnik konularla ilgilenebilirsiniz, eklektik bir dekorasyon tarzÄ±yla evinizi dekore edebilirsiniz. Modern eÅŸyalarla antikalarÄ±n veya yöresel tarzlarÄ±n birbiriyle harmanlanmasÄ±yla ortaya çÄ±kan görünümle yaratÄ±cÄ±, orijinal tarzÄ±nÄ±zÄ± ortaya koyabilirsiniz. Giyiminiz de daha sade ama sofistike bir tarzÄ± yansÄ±tabilir.
GüneÅŸ Kova burcuna geçtiÄŸinde hayatÄ±mÄ±zda hafif hafif birtakÄ±m konulara isyan etmeye, özgürlüÄŸümüzü elimize almak için planlar yapmaya baÅŸlayabiliriz. AmacÄ±mÄ±z daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalÄ±ÅŸmak olacaktÄ±r. EÄŸer ki bunu kolay yoldan baÅŸaramazsak o zaman isyan etmeye, baÅŸkaldÄ±rmaya baÅŸlarÄ±z.
Haftaya Merkür ile Jüpiter birlikteliÄŸiyle baÅŸlÄ±yoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Evlilik, evlilik için aileleri tanÄ±ÅŸtÄ±rmak, imza atmak, sözleÅŸme gerektiren iÅŸleri halletmek için de ideal. AyrÄ±ca ticaret yapmak için internet sitesi açma, eÄŸitime baÅŸlama, yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili önemli iÅŸlemleri halletme, seyahat gibi planlarÄ±nÄ±z varsa mutlaka ÅŸimdi halledin.
SalÄ± günüyse Merkür ile Uranüs arasÄ±nda sert bir etkileÅŸim olacak. AÄŸzÄ±mÄ±zdan çÄ±kana dikkat etmemiz gereken bir gün, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaÅŸanabilir. ÇarÅŸamba günü OÄŸlak burcunda Plüton etkili bir yeniay meydana gelecek. Ä°ÅŸ hayatÄ±, parasal konular, sorumluluklar, görevler, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸlerin altÄ±nda biraz ezilebiliriz. Bugün biten bir ÅŸeylerin peÅŸinden daha fazla koÅŸmayÄ±n, her türlü deÄŸiÅŸime açÄ±k olun.
PerÅŸembe, Mars ve Satürn arasÄ±ndaki etkileÅŸim nedeniyle birtakÄ±m engeller ve zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Çok önemli iÅŸlerinizi o güne denk getirmeyin. Otorite figürlerle çatÄ±ÅŸmamaya özen gösterin.
Cuma günü, Venüs ve Uranüs arasÄ±nda güzel bir etkileÅŸim var. Sürpriz aÅŸklar kapÄ±nÄ±zÄ± çalabilir; estetik ve güzellikle ilgili konularda farklÄ± ÅŸeyler deneyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleriyse Ay, BalÄ±k burcunda seyahat edecek. Hayallere dalmak, hiçbir ÅŸey yapmamak, uyuklamak, film seyretmek, tembellik yapmak için harika bir hafta sonu!
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ANÄ° KARARLARA DÄ°KKAT ETMELÄ°SÄ°NÄ°ZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Plütonik yeniay kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma anlamÄ±na gelebilir. ÜstlendiÄŸiniz bir projenin sonuna gelmek, peÅŸinde koÅŸtuÄŸunuz bir iÅŸi tamamlamak da olabilir. Üstlerinizden birinin istifasÄ±, terfisi veya görevden ayrÄ±lmasÄ± gibi bir durum da... Ani kararlara ve öfke durumlarÄ±na dikkat edin.
Bu hafta içinde, 13 Ocak’ta, 23 Derece OÄŸlak burcunda, Plüton’un baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± ‘Plütonik’ bir yeni ay meydana gelecek. YÄ±lÄ±n ilki. Oldukça sert ve zorlu bir yeni ayla baÅŸlÄ±yoruz... Peki bu süreçte neler yaÅŸanabilir; hem bireysel yaÅŸamlarÄ±mÄ±zda, hem Türkiye hem de dünyada...
OÄŸlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sÄ±kÄ± çalÄ±ÅŸma, özveri, iÅŸ hayatÄ±, mesafeli olma, yalnÄ±zlÄ±k, cimrilik, katÄ± olma gibi temalarÄ± içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, diÅŸler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeni ayÄ±n baÅŸrolündeki Plüton ise güç kazanmak, yok etmek ve yeni bir sistem-düzen kurmakla ilgilidir.
Demek ki bu yeni ay iÅŸ kurmak, iÅŸe odaklanmak, disiplinli çalÄ±ÅŸmak, kendimize çekidüzen vermemiz gereken konularda gerekli adÄ±mlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken iÅŸlerin üzerine gitmek, iÅŸ hayatÄ±na ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç. Ä°ÅŸ odaklÄ± harekete geçebilir, projeler üretebilir, ÅŸirket kurabiliriz. Ä°ÅŸ hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyon almak için çok ama çok uygundur. Ä°ÅŸ deÄŸiÅŸtirmek, iÅŸ yapÄ±ÅŸ ÅŸeklinde deÄŸiÅŸimlere gitmek için de güzel bir dönem.
Ya iÅŸkoliklik ya istifa
Bu süreçte iÅŸ hayatÄ±mÄ±za iliÅŸkin geliÅŸmeler yaÅŸayabiliriz. BirtakÄ±m olaylara daha ciddi, kuralcÄ± ve mesafeli yaklaÅŸabiliriz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatÄ±mÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabiliriz. Sosyal olmak yerine yalnÄ±z kalmayÄ± tercih edebiliriz. Görevlerimize sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kalabilir, hatta bu süreçte fazla iÅŸkolik olabiliriz. Kontrol mekanizmamÄ±z her zamankinden daha güçlü bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸabilir. Duygular bu kadar geri plandayken melankoliye de elveriÅŸliyiz.
Yeni ay, Plütonik olduÄŸu için biten ÅŸeyler konusunda daha fazla çabalama zamanÄ± deÄŸil, onlarla yüzleÅŸme ve veda etme zamanÄ±. Bu gezegen güç de verir fakat bu gücü yanlÄ±ÅŸ kullanmamak gerek. Konu OÄŸlak olunca para ve statü gücünden bahsediyoruz. YaklaÅŸan deÄŸiÅŸime direnmeyenler hem para hem de statü anlamÄ±nda güçlenecek ama bazÄ±larÄ±mÄ±z da bir güç sÄ±navÄ±na gireceÄŸiz. Elimizdeki sosyal ve ekonomik gücü nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z önem kazanacak. Ä°stifalar daha da artabilir. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlere karÅŸÄ± tahammülünüz azalabilir. Ä°ÅŸ deÄŸiÅŸtirmeyi, belki istifa etmeyi düÅŸünebilirsiniz.
Cildimize, diÅŸlerimize dikkat
Pazartesi günü Ay BaÅŸak’ta. Bu dönemde her ÅŸeyin mükemmel olmasÄ± için çok çaba sarf ederiz. Duygusal deÄŸil daha akÄ±lcÄ±, mantÄ±klÄ± kararlar alma eÄŸiliminde oluruz. YaÅŸamÄ±mÄ±zda daÄŸÄ±nÄ±k, göze batan konularÄ± düzenlemek için ÅŸahane bir dönem.
SalÄ± günü Merkür’le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaÅŸmak için her yolu deneyebileceÄŸimiz zamanlar. Bugün yapÄ±lan konuÅŸmalar etkili olabilir, iz bÄ±rakabilir. Çok fazla eleÅŸtiri alabileceÄŸiniz veya yapabileceÄŸiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kÄ±rmayÄ±n.
ÇarÅŸamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar için güzel bir gün. Estetik kaygÄ±lar artabilir, estetik dokunuÅŸlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacÄ± artar, yüksek sesli her ÅŸey rahatsÄ±z edebilir. Adalet kavramÄ± öne çÄ±kabilir. GeliÅŸen olaylara karÅŸÄ± iyimser yaklaÅŸÄ±mlar sergileriz.
PerÅŸembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, BoÄŸa burcuna geçecek ve 4 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. BoÄŸa’nÄ±n temsil ettiÄŸi tembellik, aÄŸÄ±rkanlÄ±lÄ±k, parasal konular stres alanÄ±na dönüÅŸebilir. SaÄŸlÄ±kta boyun ve boÄŸaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir ÅŸekilde kaçabilir.
Cuma günü iliÅŸkileri sembolize eden Venüs, OÄŸlak burcuna geçecek ve 31 Ocak’a kadar orada seyahat edecek. Ä°liÅŸkiler ve aÅŸk konusu romantizmden çok bir sorumluluÄŸa dönüÅŸebilir. ArtÄ±k sevgi için emek harcama, sabÄ±r gösterme zamanÄ±! Bununla birlikte iliÅŸkiler arenasÄ±nda kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.
Cumartesi Venüs’le Mars arasÄ±nda çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beÄŸendiÄŸiniz kiÅŸiye açÄ±lmak, iliÅŸki baÅŸlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. AÅŸk için en güzel günlerden biri.,
KARÄ°YERDE DESTEKLEYÄ°CÄ° ETKÄ°LERKoç (21 Mart-19 Nisan)
O hiç sevmediÄŸiniz, okudukça insanÄ±n sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor. Enteresan bir yÄ±la girdik. Zira 21 AralÄ±k’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya geliÅŸine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karÅŸÄ±mÄ±za zamanÄ±n tanrÄ±sÄ± Kronos çÄ±kÄ±yor, Jüpiter’deyse tanrÄ±larÄ±n tanrÄ±sÄ± Zeus ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bu ikilinin döngüsel iliÅŸkisi önümüzdeki çaÄŸlarÄ± anlatÄ±yor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: AteÅŸ, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanÄ±r: Ahlak (ateÅŸ), estetik ve ruh (su), akÄ±l (hava) ve fiziksel her ÅŸey (toprak)... Sümerlilerde de tanrÄ±lar bu dört elemente karÅŸÄ±lÄ±k gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarÄ±ndaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yÄ±lda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yÄ±llÄ±k büyük döngüleri oluÅŸur. 200 yÄ±llÄ±k her döngü bir elementle iliÅŸkilendirilir. 200 yÄ±l hava, 200 yÄ±l su, 200 yÄ±l toprak, 200 yÄ±l ateÅŸ gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynÄ± elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya geliÅŸleri farklÄ± bir elementte meydana gelir ve bir kÄ±rÄ±lÄ±m yaÅŸanÄ±r. 20 yÄ±l sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluÅŸarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaÅŸla, ya hastalÄ±kla, ya bir icatla ya da keÅŸifle tamamlanÄ±r. 21 AralÄ±k 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yÄ±llÄ±k zamanÄ± baÅŸladÄ±. Tarihi bir duruma tanÄ±klÄ±k ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sÄ±nÄ±rlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doÄŸayla ilgilidir. YaklaÅŸÄ±k 180 yÄ±l her ÅŸey yolunda gibiydi. 20 yÄ±l önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiÄŸi konularda büyük yozlaÅŸmalar baÅŸladÄ± ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalÄ± ki yeni döngüye hÄ±zlÄ± ve çabuk adapte olalÄ±m. Yeni perde hava elementiyle açÄ±ldÄ±. Hava elementi astrolojik olarak aklÄ±, bilimi, insan haklarÄ±nÄ±, ifade özgürlüÄŸünü, teknolojiyi ve dijital temalarÄ± temsil eder. YaratÄ±cÄ±lÄ±k ve entelektüel çabaya deÄŸer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasÄ±nda büyük bir kargaÅŸa ve kaos çÄ±kabilir. Ama ilginçtir, salgÄ±ndan birkaç ay sonra “ArtÄ±k hiçbir ÅŸey eskisi gibi olmayacak” sloganlarÄ± atÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± bile. Çok iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir senaryonun hayata geçiÅŸi gibi adeta... Daha önce hava elementi çaÄŸÄ± yaÅŸanmadÄ± mÄ± diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yÄ±llara denk bu dönemde tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren çok önemli olaylar meydana geldi.
MÃ¼cadele etmemiz gerekecek
Hafta güzellikle baÅŸlÄ±yor ama savaÅŸçÄ± gezegen Mars, Ä°kizler burcunda seyahat etmeye baÅŸlayÄ±nca bazÄ± alanlarda mücadele vermemiz gerekecek. Cuma günüyse eÄŸitim, teknoloji, satÄ±ÅŸ ve pazarlama konularÄ± için ÅŸahane bir gün. SaÄŸlÄ±ÄŸa dikkat etmeyi unutmayÄ±n.
Pazartesi ve salÄ± Ay, Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik ve gÃ¼zelleÅŸmek iÃ§in uygun bir zaman. AranÄ±zÄ±n bozuk olduÄŸu birileri varsa barÄ±ÅŸmak iÃ§in adÄ±mlar atÄ±labilir.ÂÃ‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼yse VenÃ¼s ile UranÃ¼s arasÄ±nda gÃ¼zel bir etki olacak. Ä°liÅŸkilere heyecan katmak, sÃ¼rprizler yapmak iÃ§in gÃ¼zel bir gÃ¼n. Heyecan verici karÅŸÄ±laÅŸmalar yaÅŸanabilir, birilerinden aniden hoÅŸlanabiliriz.
PerÅŸembe itibariyle Mars burÃ§ deÄŸiÅŸtirerek Ä°kizlerâ€™e geÃ§ecek. 23 Nisanâ€™a kadar bu burÃ§ta seyahat edecek. Mars savaÅŸmak, savunmak, mÃ¼cadele etmek anlamÄ±na gelir. Ä°kizlere geÃ§tiÄŸinden bilgi ve eÄŸitim iÃ§in savaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸaret edebilir. Beyin ve dil arasÄ±ndaki koordinasyon bozulabilir.
Cuma ÅŸahane gÃ¼zel gÃ¼n. Zira MerkÃ¼r ile JÃ¼piter birlikte hareket edecekler Kova burcunda. EÄŸitim, teknoloji, dijital konular, satÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam, halkla iliÅŸkiler gibi konularda gÃ¼zel fÄ±rsatlar belirebilir.
Cumartesiyse Ay tÃ¼m gÃ¼n Yay burcunda. Yeni kitaplar okumaya baÅŸlamak, farklÄ± ve yabancÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerle ilgili bilgi edinmek iÃ§in uygun.
KARDEÅžLERLE AÄžIZ DALAÅžINA GÄ°RMEYÄ°N
KoÃ§ (21 Mart-19 Nisan)
YakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸlerle olan iliÅŸkilerde stresli durumlar, aÄŸÄ±z dalaÅŸlarÄ± yaÅŸanabilir. Otomobilinizin bakÄ±mÄ±nÄ± ihmal etmeyin, trafikte Ã§ok daha dikkatli olun. Ä°letiÅŸimin hÄ±zlanacaÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor. EÄŸitim alÄ±yorsanÄ±z eÄŸitmenlerinizle kavga etmeyin.Â
EKONOMÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡OK Ä°YÄ° YÃ–NETÄ°N
BoÄŸa (20 Nisan-20 MayÄ±s)
Parasal konularda ciddi bir hareketlilik baÅŸlÄ±yor. DeÄŸiÅŸen fikirler sizi gerebilir. Bu bir mÃ¼cadele dÃ¶nemi olabilir. Tahmininizden Ã§ok daha fazla para harcayabilirsiniz. Bu yÃ¼zden ekonominizi nasÄ±l yÃ¶neteceÄŸinize dikkat etmelisiniz.Â
ÅžÄ°MDÄ° HAREKETE GEÃ‡ME ZAMANI
Ä°kizler (21 MayÄ±s-20 Haziran)
Mars, 23 Nisanâ€™a kadar burcunuzda! Son 45 gÃ¼nÃ¼ adeta uykuda gibi geÃ§irmiÅŸ olabilirsiniz ama artÄ±k hareket etme, savaÅŸma, hedefler iÃ§in mÃ¼cadele verme dÃ¶nemi. EÄŸitim, yurtdÄ±ÅŸÄ± gibi konularda Ã¶nemli kararlar verebilirsiniz. Seyahat planlamanÄ±z gerekebilir.
ARKANIZDAN DÃ–NEN DEDÄ°KODULAR...
YengeÃ§ (21 Haziran-22 Temmuz)
Size keyifli haberler vermek pek kolay deÄŸil: 23 Nisanâ€™a kadar enerjiniz biraz dÃ¼ÅŸebilir, isteklerinizi elde etmeniz kolay olmayabilir. Bu dÃ¶nem ciddi uyku sorunlarÄ± baÅŸ gÃ¶sterebilir. ArkanÄ±zdan dÃ¶nen dedikodular canÄ±nÄ±zÄ± biraz sÄ±kabilir.
DEÄžÄ°ÅžEN PLANLAR SÄ°ZÄ° SÄ°NÄ°RLENDÄ°REBÄ°LÄ°R
Aslan (23 Temmuz-22 AÄŸustos)
23 Nisanâ€™a kadar mÃ¼cadeleniz sosyal Ã§evre ve arkadaÅŸlÄ±klarla... Ciddi iletiÅŸim Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸayabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zla yapacaÄŸÄ±nÄ±z planlar son dakikada deÄŸiÅŸebilir, bu sizi biraz sinirlendirebilir. Bu sÃ¼reÃ§te daha fazla sosyalleÅŸmek de isteyeceksiniz.
SAKÄ°N KALIN, KAZANÃ‡LI Ã‡IKIN
BaÅŸak (23 AÄŸustos-22 EylÃ¼l)
Kariyeriniz aÃ§Ä±sÄ±ndan hÄ±zlÄ± ve motivasyonu yÃ¼ksek bir dÃ¶neme giriyorsunuz. EÄŸer iletiÅŸiminiz rayÄ±nda gider, sakin kalarak kendinizi iyi ifade edebilirseniz kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in de uygun bir sÃ¼reÃ§te olacaksÄ±nÄ±z.
GÃœZELLÄ°ÄžÄ°NÄ°ZE ZAMAN AYIRABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
Terazi (23 EylÃ¼l-22 Ekim)
HaftanÄ±n ilk iki gÃ¼nÃ¼ Ay sizin burcunuzda. Bu sizi duygusal aÃ§Ä±dan hassas kÄ±labilir. Ama bu iki gÃ¼n gÃ¼zellikle ilgili konular iÃ§in uygun. YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim konularÄ± stres ve mÃ¼cadele alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Ä°letiÅŸime dikkat. Odaklanma sorunlarÄ±yla da uÄŸraÅŸabilirsiniz.Â
RÃœYALARINIZ RAHATSIZ EDÄ°CÄ° OLABÄ°LÄ°R
Akrep (23 Ekim-21 KasÄ±m)
ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan destek gÃ¶rebilirsiniz. Hafta ortasÄ± biraz huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. RÃ¼yalarÄ±nÄ±z rahatsÄ±z edici olabilir. Ay, Ã§arÅŸamba ve perÅŸembe burcunuzda. BorÃ§lar, alacak-verecek konularÄ±nda deÄŸiÅŸen fikirleriniz sizi zor duruma sokabilir.
Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERDE ORTALIK KARIÅžABÄ°LÄ°R
Yay (22 KasÄ±m-21 AralÄ±k)
Partneriniz veya ortaÄŸÄ±nÄ±z daha stresli olabilir. Ä°liÅŸkiler ve ortaklÄ±klarda iÅŸler karÄ±ÅŸabilir! Onu idare etme ihalesi size kalabilir. Ä°letiÅŸimi sakince yÃ¶netmelisiniz. Cuma ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ay burcunuzda seyahat edecek. Yeni deneyimlere aÃ§Ä±k olacaksÄ±nÄ±z.Â
Ä°ÅžLERÄ°NÄ°Z, GÃ–REVLERÄ°NÄ°Z ARTABÄ°LÄ°R
OÄŸlak (22 AralÄ±k-21 Ocak)
SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za her zamankinden Ã§ok daha fazla dikkat edin. Marsâ€™Ä±n Ä°kizler burcuna geÃ§iÅŸiyle egzamalar ve alerjilerde artÄ±ÅŸ yaÅŸanabilir. Pazar gÃ¼nÃ¼ Ay burcunuzda seyahat edecek. YapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸler, gÃ¶revler, sorumluluklar artabilir.
AÅžK HAYATINIZ BÄ°R HAYLÄ° HAREKETLENÄ°YOR
Kova (22 Ocak-18 Åžubat)
HÄ±zlÄ± ve tempolu bir hafta... MerkÃ¼r ile JÃ¼piterâ€™in burcunuzda kavuÅŸmasÄ± iletiÅŸim, eÄŸitim, ticaret, seyahat, anlaÅŸmalar konularÄ±nda gÃ¼zelliklere iÅŸaret ediyor. FÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±z bir hayli hareketlenmeye baÅŸlÄ±yor ama iletiÅŸime dikkat!
Ä°LETÄ°ÅžÄ°MDE Ã‡ATIÅžMA Ä°HTÄ°MALÄ° VAR
BalÄ±k (19 Åžubat-20 Mart)
23 Nisanâ€™a kadar yuvanÄ±zda huzur bozulabilir. Aile iÃ§indeki iletiÅŸiminiz Ã§atÄ±ÅŸmalara aÃ§Ä±k. TaÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek, ev almak ya da satmak gibi konularda stres ve gecikmeler yaÅŸayabilirsiniz. Delici, kesici, yanÄ±cÄ± aletleri kullanÄ±rken dikkat etmelisiniz.