Monotonluktan çıkmanın tam zamanı

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Bu hafta nispeten daha yumuşak bir atmosfer var gökyüzünde! Ne de olsa Güneş, 18 Şubat günü hayallerin, şefkatin, bağışlamanın, kabul etmenin burcu olan Balık’a geçiyor ve bu durum

20 Mart’a kadar hepimizi etkileyecek. Burçlar üzerindeki etkilerine geçmeden önce günlük astrolojik detaylara göz atalım.

Bugün Ay tüm gün Terazi burcunda ilerlerken sosyal ilişkilerimiz ve denge ihtiyacımız ön plana çıkacak. İnsanlarla daha uyumlu olmayı, ortak noktada buluşmayı ve ilişkilerde barışçıl çözümler üretmeyi isteyebiliriz. Estetik, sanat ve güzellikle ilgili konulara yönelmek için uygun bir gün olabilir. Kendi isteklerimizi göz ardı etmemeye de dikkat etmeliyiz.

Yarın Ay’ın Terazi burcundaki seyahati, ilişkiler ve sosyal denge arayışını ön plana çıkarıyor. İnsanlarla uyumlu iletişim kurmak, ortak kararlar almak ve güzelliklere odaklanmak için uygun bir gün. Diplomatik tavırlarla işler daha kolay ilerlerken duygusal anlamda huzur arayışımız ağır basabilir. Başkalarının onayına fazla bağımlı olabiliriz.

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Salı günün ilk saatlerinde Ay boşlukta olacağı için belirsizlikler yaşayabiliriz. Sonrasında Ay, Akrep burcuna geçerek duygusal derinliğimizi arttıracak. Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte sezgiler güçlenirken ruhsal farkındalığımız ön plana çıkacak. İçsel dönüşüm yaşamak, gizli konuları keşfetmek veya duygusal bağları derinleştirmek için uygun bir gündeyiz. Zihinsel olarak keskin ve sezgisel bir enerji hâkim olabilir, ancak aşırı takıntılı düşüncelerden kaçınmamız önemli.

Araştırmaya yatkınız

Çarşamba Ay’ın Akrep burcundaki seyahati, yoğun duygular ve güçlü sezgilerle bize içsel dönüşüm sağlayabilir. Bugün olayları derinlemesine analiz etmek, yüzeyin altındaki gerçekleri görmek için harika bir zaman. Gizemli konulara, araştırmalara veya stratejik kararlar almaya yatkın olabiliriz. Fazla kontrolcü ya da şüpheci olmamaya dikkat etmek de önemli.

Perşembe öğleden sonra Ay boşlukta olacağından önemli işleri ve kararları sabaha bırakmak daha iyi olabilir. Merkürle Jüpiter’in kare açısı, iletişimde abartılı sözler, gereksiz iyimserlik ya da yanlış anlaşılmalara işaret ediyor. Büyük vaatlerde bulunmaktan ve düşünmeden harekete geçmekten kaçınmamız önemli. Bilgi akışına dikkat etmek, doğruluk payını sorgulamak ve sabırsızlığa kapılmamak günün ana temaları olacak.

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Cuma Ay, Yay burcunda seyahat ettiği için özgürlük, macera ve keşif isteğimiz artıyor. Gün içinde seyahat planları yapmak, yeni şeyler öğrenmek veya ufuk genişleten konuşmalara katılmak bize keyif verebilir. Ancak aşırı iyimserlik halinde ve detayları göz ardı etme eğiliminde olabiliriz. Bu yüzden önemli işlerde dikkatli olmakta fayda var. Hayata daha pozitif bakmayı sağlayan bu enerjimiz monotonluktan çıkmak ve yeni deneyimlere açılmak için güzel fırsatlar sunabilir.

22 Şubat Cumartesi Ay tüm gün Yay burcunda ilerlediğinden neşeli, enerjik ve hareketli bir atmosfer hâkim olacak. Merkür’le Mars arasındaki üçgen açı, zihinsel keskinliği ve hızlı karar alma yetisini arttırarak iletişimde bize cesaret kazandırabilir. Gün boyunca aktif, girişimci ve pratik olmak işlerimizi hızlandırabilir. Ancak aceleyle verilen kararları iyi değerlendirmemiz önemli. Özellikle öğrenme, seyahat veya ticari konularla ilgili işlerde yüksek motivasyon hissedebiliriz.

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GÜNEŞ’İN BALIK BURCUNA GEÇİŞİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Sezgileriniz güçlenebilir, rüyalar yol gösterebilir

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Güneş’in Balık burcuna geçişiyle iç dünyanıza dönmeye, ruhsal ve duygusal derinliklerinize inmeye başlayacaksınız. Kendinizi yalnız hissedebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Yaralarınızı iyileştirmek, affetmek ve arınmak için harika bir dönem. Sezgileriniz güçlenebilir. Rüyalarınız yol gösterebilir. Yaratıcılığınız da artıyor. Sanatla ilgileniyorsanız ilham verici bir süreç sizi bekliyor.

İlişkileriniz ve hayalleriniz ön plana çıkıyor

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz önem kazanacak. Yeni insanlarla tanışabilir, gruplara dahil olabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz, daha yakın ilişkiler kuracağınız bir dönemdesiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ilham alabilir, projelerinizi hayata geçirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla yollarınız kesişebilir.

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Beğeni toplayacağınız bir dönemdesiniz

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Terfi alabilir, yeni bir işe başlayabilir veya mevcut işinizde daha başarılı olabilirsiniz. Daha görünür olacağınız, beğeni toplayacağınız bir dönemdesiniz. Ayrıca, bu dönemde bazı rakipleriniz de ortaya çıkabilir. Mesleğinizle ilgili yaratıcı projelere adım atabilir, hayal gücünüzü işinize yansıtabilirsiniz. Eğer yolunda gitmeyen bir iş varsa, bırakmak ya da farklı bir yön belirlemek için doğru zaman olabilir.

Önemli gelişmeler ve deneyimler gündeme geliyor

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Güneş’in Balık burcuna geçişiyle yurtdışı seyahatleri, eğitim, hukuk gibi konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni kültürler keşfedebilir, farklı bakış açıları kazanabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek, deneyiminizi arttırmak için harika bir dönem. Hayata daha geniş bir perspektiften bakmak, ufkunuzu açmak isteyebilirsiniz. Yurtdışı bağlantıları, seyahatler, spiritüel keşifler gündeminizde olabilir.

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Harcamalarınıza ve sağlığınıza özen gösterin

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Maddi konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik gelirler elde edebilir, yatırımlarınızdan kazanç sağlayabilirsiniz. Ortaklıklarınızda ve ilişkilerinizde de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak riskli yatırımlardan kaçınmalı, harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Bu dönemde bazı sağlık sorunları da yaşayabileceğinizden kendinize iyi bakmalı, stresten uzak durmalısınız.

Romantik, hassas ve hayalperest günler...

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Partnerinizle veya iş ortağınızla yakın ilişkiler kurabilir, birbirinize destek olabilirsiniz. Ancak bazı anlaşmazlıklar da yaşanabilir. İletişiminize dikkat etmeli, açık olmalısınız. Evlilik veya boşanma gibi önemli kararlar da alabilirsiniz. Romantik açıdan daha duygusal, hassas ve sezgisel bir dönemdesiniz. Mantığınızdan çok kalbinize güvenmeyi deneyin. Eski bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu.

Netleşmeyen durumlar strese sokabilir

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

İş hayatınız ve sağlık konuları ön planda. İşinizde daha verimli olabilir, projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, düzenli egzersiz yapmalı ve dengeli beslenmelisiniz. Stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmalı, dinlenmeye özen göstermelisiniz. İşyerinde belirsizlikler olabilir, netleşmeyen durumlar sizi yorabilir. Yorgunluklara karşı kendinizi korumalısınız.

Duygularınızı kontrol altında tutmalısınız

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Güneş’in Balık burcuna geçişiyle aşk, romantizm ve yaratıcılık konuları ön plana çıkacak. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yaratıcılığınız artacak. Ancak bu dönemde bazı hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz. Gerçekçi olmaya çalışmalı, duygularınızı kontrol altında tutmalısınız. Riskli yatırımlardan kaçınmanız gereken bir dönemde olduğunuzu unutmayın.

Sakin kalmaya, anlayışlı davranmaya çalışın

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Ev ve aile konuları ön plana çıkacak. Ailenizle daha yakın ilişkiler kurabilir, yaşam alanlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Geçmişteki ailevi sorunları çözmek için harika bir zaman dilimi. Ancak bazı gerginlikler de yaşanabilir. Sakin olmalı, anlayışlı davranmaya çalışmalısınız. Aile ilişkilerinde hassasiyetler olabilir, sevdiklerinizin sorunlarıyla daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

Yanlış anlaşılmalar mümkün, açık ve net olmalısınız

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Güneş’in Balık burcuna geçişiyle iletişim, seyahat ve eğitim konuları ön plana çıkacak. Yeni bilgiler öğrenebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Kardeşlerinizle daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Bu dönemde bazı yanlış anlaşılmalar yaşamanız da mümkün. İletişiminize dikkat etmeli, açık ve net olmalısınız. Yakın çevreniz, komşularınız ya da arkadaşlarınızla ilgili bir haber sizi fazlasıyla şaşırtabilir.

Mutluluğu sorgulayabilir, anlam arayabilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Yeni kazanç fırsatları elde edebilirsiniz. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmalı, gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Bu dönemde bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakmalı, stresten uzak durmalısınız. Değerinizi sorgulayabilir, sahip olduklarınızın sizi gerçekten mutlu edip etmediğini düşünebilirsiniz. Hayatta para kazanmaktan öte bir anlam arayabilirsiniz.

Enerjik, canlı ve yaratıcı hissedeceksiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Güneş burcunuza geçiyor. Sizin için en önemli dönemlerden biri. Kendinizi enerjik, canlı ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Kişisel gelişiminiz ve yeni kararlar almak için harika bir zaman. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin. Bu dönemde bazı ego çatışmaları da yaşayabilirsiniz. Kibirli davranışlardan kaçınmalısınız. Romantik ilişkilerinizde hassas bir tutum içinde olabilirsiniz.