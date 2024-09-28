Merkür’ün başrol oynayacağı yılın son güneş tutulmasına dikkat!

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Yılın son güneş tutulması 2 Ekim günü 10 derece Terazi burcunda meydana geliyor. Merkür’ün başrol oynayacağı yılın son güneş tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerine geçmeden önce, bu haftanın

gün gün detaylarında neler var göz atalım.

Bugün Ay 6.34 ile 12.41 arasında Aslan burcunda boşlukta olacak, akabinde Başak burcuna geçecek. İşlerimize odaklanıp yapmamız gerekenleri, çalışkan ve verimli bir enerjiyle halletmek için gereken destek gökyüzünde var. Yararlı olmak, kendimizi işe yarar hissetmek, sağlığımıza ve bedenimize özen göstermek, faydalı besinlere yönelmek akıllıca olacaktır. Önemli ve tamamlanması gereken işleri bitirmeye bakın.

Yarın Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Başak burcu teması ağır basacağından daha titiz, detaycı ve eleştirel olabiliriz. Derin analiz gerektiren işlere yönelmek ve buna benzer sorunları halletmek için uygun bir süreç. Daha çok yaptığımız işlerle ön plana çıkabiliriz. Sabırsız davranışlar, sürekli muhalif olmaya çalışmak bizi zor duruma sokabilir. Her şeyden nem kapmak için de ideal bir dönem. Bu dolunay yarım kalan işleri bitirmek, bozuk olan aletlere tamir ve bakım yaptırmak için güzel bir süreç.

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Salı Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Merkür ile Güneş birlikte hareket edecekler. Etki süresi 1 gün. Düşüncelerimizi net ve akıcı bir şekilde ifade etme eğilimi gösterebiliriz. İletişim becerilerimiz güçlenebilir ve etkili bir şekilde fikirlerimizi başkalarına aktarabiliriz. Karşımızdaki kişileri etkileme konusunda başarılı olabiliriz. Yaratıcılığımız ve zekâmız artabilir. Problem çözme becerilerimiz daha keskin olabilir. Öğrenme sürecimiz hızlanabilir.

Çarşamba 10 derece Terazi burcunda Merküryen Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaya Yengeç burcundaki Mars’ın sert bir kontağı olacak ve etki süresi 10 gün. Terazi, ilişkiler ve ortaklıklarla ilişkilendirilir. Bu tutulma, ilişkilerde denge arayışını vurgulayabilir. Adaletsizliklere karşı ses çıkarmak önemli olabilir. Özellikle ilişkiler, iş hayatı ve kişisel hedeflerle ilgili kararlar almak için etkili bir dönem. Yeni eğitimler, ortaklıklar, işbirlikleri gündeme gelebilir. Güvenlikle ilgili konularda çok dikkatli olmak gerek. Aileyle atışmalardan kaçınmalı,

ev kazalarına karşı dikkatli olmalıyız.

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Perşembe Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Venüs ile Satürn arasında üçgen açı olacak. Etki süresi 3 gün. Ciddi, uzun soluklu ilişkiler başlatmak için uygun bir zaman. Bugün keyiflerden çok sorumlulukların üzerine eğileceğimiz bir gün olacak. Parasal kaynaklar sınırlı olabilir ancak kazanç sabit ve düzenli gelir. Yaşça büyük birine akıl danışabilir ya da böyle birinden yardım görebiliriz.

Cuma Ay 13.39 ile 14.22 arasında Terazi burcunda boşlukta olacak akabinde Akrep burcuna geçecek. Merkür ile Mars arasında kare açı oluşacak. Etki süresi +/-3 gün. İletişim sorunları baş gösterebilir, daha agresif iletişim yöntemlerine maruz kalabiliriz. Özellikle varsa kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, tartışmalar, gergin durumlar olabilir. Bugüne en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacaktır. Cüzdanınıza da hâkim olun.

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5 Ekim Cumartesi Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Bu dönemde içsel yolculuklar yapabilir ve kendimizi daha iyi tanıyabiliriz. Yakınlarımızla duygusal paylaşımlar yapabilir, derin sohbetler gerçekleştirebiliriz. Bütçemizi gözden geçirebilir, tasarruf etmeye yönelebilir, yatırımlarımızı değerlendirebiliriz.

Terazi burcundaki Güneş tutulmasının burçlara etkisi

Açık, adil ve dürüst iletişim arayışınız artabilir

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Bu tutulma romantik ilişkiler veya iş ortaklıklarında denge arayışına neden olabilir. İlişkilerdeki iletişim tarzında daha açık, dürüst ve adil bir iletişim arayışı artabilir. Yeni ilişkileri veya işbirliklerinin başlangıcı yaşanabilir. Özellikle iş alanında yeni ortaklıklar gündeme gelebilir. Karar vermekte de zorlanabilirsiniz. Bu tutulma, dengesiz veya adaletsiz ilişkilerin sonlanmasına veya değişmesine yol açabilir.

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Daha cesur veya agresif olabilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Tutulma, işlerinizi objektif şekilde analiz etmek ve iyileştirmek için bir fırsat sunabilir. Yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Mars’ın etkisiyle iletişimde daha cesur veya agresif olabilirsiniz. Mars’ın hırslı ve rekabetçi enerjileri, işyerindeki dengeye karşı gelebilir. İş arkadaşları veya astlarla hatta kardeşler ve yakın çevrenizle ilişkileri sakin ve sabırlı bir yerden yönetmekte fayda var. Trafikte dikkat!

Aşk, meşk, gönül işlerinde yeni adımlar atabilirsiniz

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Hobilerinize, size mutluluk veren konulara hayatınızda daha fazla yer açmaya çalışacaksınız. Aşk, meşk, gönül işleriniz konusunda yeni adımlar atabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa birçok kişiyi tanımak isteyeceksiniz. Hayal gücünüzü kullanarak çözümler bulabilir veya yeni projelere başlayabilirsiniz. Bu dönem eviniz, aileniz, çocuklarınız için beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir.

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İstekler ve ihtiyaçlar arasında denge kurmak zor

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Ev, araba, toprak, arsa fiyatlarıyla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Taşınmak gibi planlarınız varsa bunları organize edebilirsiniz. Yalnız aile içi iletişim çatışmalarından olabildiğince kaçının. Belki de evinizde bakım işlerine girişebilir, güvenlikle ilgili bir şeyler alabilirsiniz. Kendi isteklerinizle ailenin ihtiyaçları arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bedeninize dikkat! Sakarlıklar, kazalar, hastalıklar söz konusu...

Yeni fikirler, projeler, eğitimler...

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Yeni anlaşmalar, projeler, eğitim, reklam ve dijital işler gündeme gelebilir. Özellikle ticari konular ve internetle ilgili düşünerek hareket edin. İşin içinde Merkür olduğundan önemli fikirler aklınıza gelebilir. İçsel bir çatışma ve gerginlik içinde olabilirsiniz ve bunu yakın çevrenize yansıtmayın. Arkanızdan dönen işler, gizli düşmanlıklar sizi yorabilir. Hesapta olmayan ama keyifli bir seyahat gündemde.

Finansal konularla ilgili ani karar vermeyin

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Maddi konularla değer duygusu ana gündem maddeleriniz olacak. İşin içinde Merkür olduğundan maddi konularda araştırmalar yapabilir, bunun için seyahate çıkabilirsiniz. İhtiyacınız olan dijital aletleri alabilirsiniz. Borç vermeyin ya da dostlarınızla bir para alışverişi içinde olmayın. Finansal konularla ilgili ani kararlar vermek hataya sürükleyebilir. Sahip olduğunuz bir dijital eşya bozulabilir.

Dedikodular yüzünden gerginlik çıkabilir

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Çok önemli anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Dijital işler, projeler gündeme gelebilir. Hayatınızı değiştirecek bir eğitime başlayabilir ya da seyahate çıkabilirsiniz. Mars’ın sert kontağı nedeniyle aile ilişkilerine dikkat etmelisiniz. Ev içi kazalar, aletlerin bozulması, dedikodular yüzünden çıkabilecek gerginlikler söz konusu. Gayrimenkul ve ailevi konularda alelacele bir karar vermeyin.

Bu dönem neyi imzaladığınıza dikkat edin

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Odak noktanız; ruh sağlığınız, arkanızdan dönen işler, yurtdışı bağlantılı konular olacaktır. Bu dönem neye imza attığınıza dikkat edin, hiçbir şeyi çok dikkatli okumadan kabul etmeyin. İletişimde ve elektronik aletlerde sıkıntılar meydana gelebilir. Yurtdışı bağlantılı işlerinizi bu dönem halledebilirsiniz. Hırsızlıkların da artabileceğini düşünerek, fikirlerinizi herkesle paylaşmayın.

Alacak-verecek ve borç işlerine girmeyin

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Sözlerinizle, tavsiyelerinizle ilişkilerde fikri sorulan birine dönüşebilirsiniz. Yeni insanları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Dostlarınızla ortak işler gündeme gelebilir. Yalnız Mars’ın sert kontağından dolayı dostlar arası iletişim diline dikkat etmek gerek, birtakım krizler meydana gelebilir. Bu dönem borç, alacak-verecek konularına pek girmeyin. Vergi, banka, miras, nafaka gibi konularda stres artabilir.

Sözlü saldırılar, kırıcı konuşmalar gündeme gelebilir

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Yeni işbirlikleri ve ortak projelerle ilgilenmeniz gerekebilir. İşin içinde Merkür olduğundan yeni birçok bilgi öğrenebilirsiniz. Önemli anlaşmalar ve sözleşmeler gündeme gelebilir. Belki mesleki bir seyahate çıkmanız gerekebilir ya da bir eğitime katılabilirsiniz. Ciddi bir iletişim gerginliği, sözlü saldırılar, kırıcı olabilecek konuşmalar gündeme gelebilir. Bazı işbirlikleri, sözleşmeler bitebilir.

Düşünmeden konuşmalar üzücü sonuçlar yaratabilir

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Bu dönem yeni eğitimlere katılabilir, seyahatler organize edebilir, ticari anlaşmalar yapabilir, hayatı çokça sorgulayabilir, rüyalarınıza odaklanabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişim diline dikkat, düşünmeden konuşmalar üzücü sonuçlara yol açabilir. Yurtdışıyla ilgili işler, ticari konularda hızlı kararlar vermeyin. Seyahatlerde anlık gerginlikler yaşanabilir. İş fikirlerinizi herkese söylemeyin, çalınabilir.

Maddi konularda kararsız kalmayın

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Kredi, borçlanma ve yatırımla ilgili konular gündeminiz olabilir. İşin içinde Merkür olduğundan araştırma yapmak, bilgi sahibi olmak, sözleşmeler yapmak, seyahatlere çıkmak gerekebilir. Maddi konularda akıllıca davranmanız gereken bir dönem. Kararsız kalmak sizi zora sokabilir. Çocuklarla ve yatırımlarla ilgili konularda düşünmeden karar vermeyin. Sakin kalın ve iletişim dilinize dikkat edin.