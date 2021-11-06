Medusa’nın makûs kaderi ve yaklaşan Ay tutulması

Gökyüzü oldukça hareketli! 4 Kasım’da Akrep’te gerçekleşecek yeniayla bir yandan krizlerle uğraşırken bir yandan büyük farkındalıklar yaşayacağız. Merkür de cumartesi Akrep burcuna geçecek, 24 Kasım’a kadar burada kalacak. Bu hafta Aslanlar yeni bir eve geçebilir; Kovalar yeni işlere, Yengeçler yeni aşklara yelken açabilir.

Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki güzel bir etkileşimle başlıyoruz. Pazartesi geleceğe yönelik hedefler koymak ve harekete geçmek için güzel zaman. Evlilik, imza atmak, seyahat, yurtdışıyla ilgili işlemler için de çok ideal. Bu hafta ticarette ve eğitimde şans var.

Salı, Merkür ile Plüton arasında sert bir etkileşim olacak. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku hissedebilirsiniz. Çok fazla eleştiri alabilir veya yapabilirsiniz; sözlerinizle kalp kırmayın. Paranoya ve gereksiz kıskançlıklardan kaçının. Fikirlerinizi kimseyle paylaşmayın, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir.

Çarşamba, Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik operasyonlar, ilişki veya ortaklık kurmak için güzel bir gün. Huzur, sessizlik, denge ihtiyacı artar, yüksek ses rahatsız eder. Hak, adalet kavramları öne çıkabilir. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir.

Perşembe, Akrep burcunda Uranüs ve Satürn’ün etkili olduğu bir yeniay meydana gelecek. Finansal konular, borçlar, vergiler, krediler gündemde olabilir. Önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir. Bu krizleri yönetirken büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Cuma günü Venüs, Oğlak burcuna geçiyor. İlişkilere çok daha ciddi bir şekilde eğileceğiniz bir dönem başlayacak. Bu süreç yatırım yapmak, parasal konularda adım atmak için de oldukça verimli.

Cumartesi