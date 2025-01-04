Mars, Yengeç burcunda

Haberin Devamı

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Mars’ın geri hareket ederek Yengeç burcuna gelmesi! 6 Ocak’ta Yengeç’te başlayacak geri gitme hareketini 26 Şubat’a kadar burada devam ettirecek. En azından Plüton ile karşı karşıya olma halinden uzaklaşması kötünün iyisi bir durum. Bu hafta gün gün gökyüzü hareketleriyse şöyle:

Bugün Ay 17.26 ile 22.00 arası Balık burcunda boşlukta olacak, bu saatlerde önemli kararlar almak yerine akışta kalmamız daha uygundur.

Pazartesi Ay, Koç burcunda ilerleyerek enerjik ve harekete geçmeye yönelik bir ruh hali yaratıyor.

Salı Ay yine Koç burcunda hareket ederek hızlı kararlar ve ani tepkiler getirebilir.

Çarşamba Ay kısa bir süre boşlukta kalarak ardından Boğa burcuna geçecek bu da huzur ve güven arayışını öne çıkaracak.

Haberin Devamı

Perşembe Ay tüm gün Boğa burcunda ilerleyerek maddi konulara ve somut güvenlik arayışına vurgu yapıyor.

Cuma ise kısa bir süre boşlukta kalarak İkizler burcuna geçiyor; bu da iletişim ve bilgi alışverişine açık bir gün yaratıyor.

11 Ocak Cumartesi Ay, İkizler burcunda hareket ederek zihinsel aktiviteleri ve sosyal iletişimi arttırıyor.

Sabırlı kalın, sakinliği elden bırakmayın

Koç ve Yükselen Koç;

Mars, Yengeç’te retro yaparken enerjinizin zaman zaman düştüğünü hissedebilirsiniz. Özellikle ailevi konular ve geçmişle bağlantılı kırgınlıklar sık sık gündeminize gelebilir. Genelde fevri ve atak tepkileriniz olsa da içinizde biriktirdiğiniz öfke bu kez dışa patlamaktansa içten içe sizi zorlayabilir. Savunma mekanizmanız yükseldiği için kabuğunuza çekilmek veya ‘Kimse beni anlamıyor’ hissiyle yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kariyer cephesinde de beklenmedik duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz; aniden iş değiştirme veya büyük bir projeyi iptal etme fikri aklınıza gelebilir. Sabırlı kalmalı ve sakinliği elden bırakmamalısınız.

Eksik kaldığını düşündüğünüz yönlerinizi tamamlayın

Boğa ve Yükselen Boğa;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosu yakın çevre, kardeşler ve iletişim alanlarında sizi etkileyeceği için sözlerinizi daha dikkatli kullanmanız gerekebilir. Duygusal yükünüz arttığında, istemeden de olsa daha sert veya alıngan tavırlar sergileyebilirsiniz. Geçmişte dile getirmediğiniz konuların bir anda gündeme gelmesi ‘Bunları neden daha önce konuşmadım’ diye düşündürebilir. Büyük ekonomik kararlar alırken de duygusal dalgalanmaların etkisinde kalabilirsiniz; bu yüzden iki kere düşünmekte fayda var. Arkadaş çevrenizden beklediğiniz anlayışı veya desteği göremeyebilirsiniz. Bu retro planlarınızı gözden geçirmek ve eksik kaldığını düşündüğünüz yönlerinizi tamamlamak için iyi bir dönem olabilir.

Haberin Devamı

Ertelediğiniz eğitim planlarını gözden geçirin

İkizler ve Yükselen İkizler;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosuyla harcamalarınızı, yatırımlarınızı ve maddi güvence ihtiyacınızı gözden geçirmekle meşgul olabilirsiniz. Eskiden ‘nasılsa çözülür’ diye önemsemediğiniz pürüzler bu dönemde tekrar karşınıza çıkıp canınızı sıkabilir. Duygusal motivasyonlarla büyük parasal adımlar atma eğilimi gösterirseniz, sonuçlar beklediğiniz gibi olmayabilir, o yüzden temkinli hareket etmek en iyisi. Ortaklıklar veya ilişkilerde maddi konular yüzünden tartışmalar alevlenebilir. Geçmişte ertelediğiniz eğitim veya kişisel gelişim planlarını gözden geçirmek için iyi bir zaman dilimi.

Haberin Devamı

Duygusal dünyanız epey çalkalanabilir

Yengeç ve Yükselen Yengeç;

Mars tam da sizin burcunuzda retro yaparken duygusal dünyanızın epey çalkalanmasına neden olabilir. Zaman zaman savunmasız, zaman zaman öfkeli hissederken tepkilerinizin bir anda patlayabileceğini görebilirsiniz. Aile ve geçmişe dair konular, eskiden kalan kırgınlıklar veya yaralar sanki dün yaşanmış gibi yeniden ortaya çıkabilir. Bu süreçte kabuğunuza çekilme, kimseyle konuşmadan kendi halinizde durma eğilimi yüksek olabilir, ancak bu da içinizdeki duygusal yükü arttırabilir. Ayrıca bu dönem çarpmalara, düşmelere, sakarlıklara yatkın olabilirsiniz. Sağlık olarak ise bağışıklık sisteminiz çok güçlü olmayabilir.

Haberin Devamı

Dinlenmek size güç kazandıracaktır

Aslan ve Yükselen Aslan;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosu bilinçaltınızı ve bastırılmış duygularınızı tetikleyebilir. Eski korkularınız, geçmişte sizi inciten durumlar yeniden ortaya çıkabilir. Bu süreçte kendinize biraz daha fazla alan tanıyarak içsel huzurunuzu bulmaya odaklanın. Meditasyon, terapi veya sanatsal aktivitelerle bu enerjiyi dönüştürebilirsiniz. Dinlenmek ve enerji toplamak, uzun vadede size güç kazandıracaktır.

İletişimde net olmaya özen gösterin

Başak ve Yükselen Başak;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosuyla sosyal çevreniz, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleriniz mercek altına alınacak. Eski arkadaşlarla karşılaşabilir ya da geçmişte bıraktığınız bir hedefi yeniden değerlendirebilirsiniz. Kimlerin sizin için gerçekten değerli ve hangi dostlukların sürdürülebilir olduğunu gözden geçirebilirsiniz. Grup çalışmalarında yanlış anlamalara açık bir dönem olabilir, bu yüzden iletişimde net olmaya özen gösterin.

Haberin Devamı

Patronlar, üstler veya otoriteyle diplomatik tavrınızı koruyun

Terazi ve Yükselen Terazi;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosu kariyer alanınızı etkiliyor; iş hayatınızda daha önce çözülmemiş meseleler tekrar karşınıza çıkabilir. Bu dönemde yeni projeler başlatmak yerine var olanları tamamlamaya odaklanmak daha doğru olacaktır. Patronlar, üstler veya otorite figürleriyle gerginlik yaşama olasılığınız yüksek, bu yüzden diplomatik tavrınızı koruyun. Gelecekteki hedeflerinizi ve kariyer planlarınızı yeniden gözden geçirmek için iyi bir zaman olabilir.

Başkalarının düşüncelerine de açık olmaya çalışın

Akrep ve Yükselen Akrep;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosu uzak yolculuklar, eğitimler ve inançlar alanında etkili olacak. Planladığınız bir seyahat ertelenebilir ya da akademik konularda tekrar değerlendirme yapmanız gerekebilir. Hayata bakış açınız ve değerlerinizi yeniden tanımlamak için sorgulamalar içine girebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi savunurken başkalarının düşüncelerine de açık olmaya çalışın. Yurtdışıyla ilgili konularda gecikmeler söz konusu olabilir.

Yarım bıraktığınız araştırma konularına dönebilirsiniz

Yay ve Yükselen Yay;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosu finansal paylaşımlar ve duygusal bağlarınızda etkili olacak. Ortak bir borç ya da miras konusunun çözülmesi gerekebilir. Başkalarına güvenme konusundaki sınırlarınızı ve korkularınızı gözden geçirme zamanı. Eski bir borç, unutulan bir fatura, bir vergi konusu gündeme gelebilir. Bu dönem sağlık harcamalarınız da artabilir, eskiden yarım bıraktığınız araştırma konularına yeniden geri dönebilirsiniz.

İlişkiler ve ortaklıklar alanınızda önemli değişimler olabilir

Oğlak ve Yükselen Oğlak;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosu ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda önemli değişimlere sebep olabilir. Geçmişte çözülmemiş ilişki problemleri yeniden gündeme gelebilir. Partnerinizle daha fazla empati yaparak ve açık bir iletişim kurarak sorunları çözme şansınız var. Sabırlı ve anlayışlı kalmak, bu süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olacaktır. Aynı şekilde ortaklıklarda da güven konusu testten geçebilir. Bu dönem eskiden yarım kalan sözleşmeler, anlaşmalar yeniden gündeme gelebilir.

İş hayatınızda aksaklıklar ya da yanlış anlamalar yaşanabilir

Kova ve Yükselen Kova;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosu günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız üzerinde etkili olacak. İş hayatınızda yavaşlamalar, görevlerde aksaklıklar ya da yanlış anlamalar yaşanabilir. Sağlık konusunda, geçmişte ihmal ettiğiniz bir durumun tekrar gündeme gelmesi olasıdır. Eskiden başvurduğunuz veya yarım kalan bir iş konusu yeniden önünüze çıkabilir.

Hayatınıza neşe katacak aktiviteler keşfedin

Balık ve Yükselen Balık;

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosu romantik ilişkileriniz ve çocuklarla ilgili konularda etkili olabilir. Duygusal iniş-çıkışlarla başa çıkmak için kendinizi ifade etmenin yaratıcı yollarını arayın. Aşk hayatınızda daha fazla sabır ve anlayış göstermeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Eski bir hobiye dönebilirsiniz ya da geçmiş bir ilişkiniz yeniden gündeme gelebilir. Hayatınıza neşe ve keyif katacak aktiviteleri yeniden keşfedin. Bu dönem riskli yatırımlar için doğru bir zaman olmayabilir.