Mars Aslan burcuna geçiyor

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Bu seneyi Mars’ın Aslan burcu enerjisiyle kapatacağız ve 2025 yılının ilk yarısı da bu etkiyi hissedeceğiz çünkü 4 Kasım’da Aslan burcuna geçecek olan Mars, geri hareketiyle bir süre Yengeç burcuna dönse de haziran ayına kadar Aslan burcunda olacak. Bakalım, bu önemli süreçte burçları neler bekliyor? Ama önce yeni haftanın gün gün astrolojik olaylarına göz atalım.

Bugün sabah saatlerinde Ay boşlukta olacak. Bu yüzden günün erken saatlerinde önemli başlangıçlar yapmak yerine mevcut işlerimizi tamamlayalım. Ay’ın Yay burcuna geçişi iyimserlik ve özgürlük arayışını arttıracak. Mars ve Plüton karşıtlığıysa güç mücadelelerine ve ani çatışmalara zemin hazırlayabilir, sabırlı ve stratejik olmak önemli.

Yarın Ay’ın Yay burcundaki enerjisi gün boyu maceracı, keşfetmeye yönelik bir hava yaratıyor. Yeni şeyler öğrenmek, seyahat planları yapmak ve ufkumuzu genişletmek için ideal bir gün olabilir. Mars’ın Aslan burcuna geçişiyse özgüven, cesaret ve liderlik temalarını ön plana çıkaracak. Önümüzdeki aylarda enerjimizi daha yaratıcı ve cesur bir şekilde ortaya koyabileceğiz.

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Özgürlükçü ve yenilikçiyiz

Salı günü Ay’ın Yay burcundaki boşluk etkisi saat 13.22’den 18.17’ye kadar sürecek. Bu saatler arasında önemli başlangıçlardan kaçınmak iyi olabilir. Ardından Ay, Oğlak burcuna geçecek ve daha disiplinli, hedef odaklı bir atmosfer yaratacak. Güneş ile Satürn arasındaki üçgen açı, sorumluluklarımızı üstlenmek ve uzun vadeli planlar yapmak için mükemmel bir enerji sunuyor.

Çarşamba Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat ediyor. Bu da iş, kariyer ve sorumluluklarla ilgili konuların hayatımızda ön planda olacağı anlamına geliyor. Bugün görev bilinciyle hareket etmek ve hedeflerimize adım adım ilerlemek için uygun bir gün. Disiplinli bir yaklaşım sergilememiz başarı getirebilir.

Perşembe günü Ay, Oğlak burcundaki seyrine devam ederken Venüs ve Neptün arasında bir kare açı meydana gelecek. Bu açı, ilişkilerde ve finansal konularda kafa karışıklığı veya hayal kırıklığı yaratabilir. Beklentilerle gerçekler arasında uyumsuzluk yaşayabiliriz. Ayaklarımızı yere sağlam basmak ve hayalcilikten kaçınmak önemli olacak.

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Cuma günü Ay sabah saatlerinde Oğlak burcunda kısa bir boşluk süreci yaşadıktan sonra Kova burcuna geçecek. Kova burcundaki Ay gün boyu yenilikçi, özgürlükçü ve toplumsal konulara duyarlı bir enerji yayacak. Yeni fikirlere daha açık olacağımız ve sosyal bağlantılarımızı güçlendireceğimiz bir gün geçirebiliriz.

9 Kasım Cumartesi Ay’ın Kova burcundaki enerjisi devam ediyor. Bugün topluluklar, grup çalışmaları ve sosyal aktiviteler ön planda. Zihinsel olarak uyarıcı bir gün olabilir. Arkadaşlarla vakit geçirmek, yeni projelere katılmak veya toplumsal meselelere katkıda bulunmak için uygun bir zaman.

MARS’IN ASLAN BURCUNA GEÇİŞİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

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Aşkta hayatında tutku dolu bir dönem

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Mars’ın Aslan burcuna geçişi güçlü ve dinamik bir etki yaratır. Yönetici gezegeniniz Mars, size cesaret, enerji ve atılganlık kazandırırken yaratıcı projelerde öne çıkmanız için motivasyon sağlayacak. Aşk hayatınızda tutkulu bir dönem yaşayabilirsiniz. Fiziksel olarak enerjiniz yüksek. Hobilerinize zaman ayırmak ve tatil planları yapmak keyif verecek. Çocuk sahibi olmayı düşünebilirsiniz.

Evde ve aile içinde huzur önemli

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Özellikle ev ve aile yaşamına odaklanmayı gerektiren bir dönem olacak. Aile içinde bazı gerilimler veya güç savaşları yaşanabilir. Bu durum sizi evde değişiklikler yapmaya, dekorasyon veya tadilat işlerine yönlendirebilir. Aile büyükleriyle ilgili konular gündemdeyken daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Gayrimenkul ya da yatırım fırsatlarıyla ilgilenmek için uygun zaman.

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İkna gücünüz artacak, fikirlerinizi savunacaksınız

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Fikirlerinizi daha cesur ve net bir şekilde ifade edecek, sosyal hayatınızın hızlandığını fark edeceksiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular ön planda olabilir, yeni projelere başlamak için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. İnsanları ikna etme gücünüz artarken fikirlerinizi cesurca savunacaksınız. Ancak aşırı konuşkanlık ve sabırsızlık sizi yorabilir. Bu dönem trafikte dikkatli olun.

Para konusunda rekabetçi davranmayın

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Gelir kaynaklarınızda artış yaşanabilir ancak harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Yeni yatırımlar yapma isteğiniz artacak ama riskli adımlar atmadan önce iyi düşünmelisiniz.

Bu süreçte kazancınızı arttırmak için yaratıcı yollar bulacaksınız. Para konusunda rekabetçi olmamaya dikkat edin ve başkalarıyla kendi maddi durumunuzu kıyaslamaktan kaçının. Para yüzünden kavga etmeyin.

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Cesur ve kararlı adımlar atacaksınız

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Kendinizi daha güçlü hissedecek, her alanda cesur ve kararlı adımlar atacaksınız. İmajınıza daha fazla önem vererek ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Ancak ego patlamalarından kaçınmalısınız. Özellikle spor ve fiziksel aktivitelerle enerjinizi atmak isteyeceksiniz. Tutkulu bir aşk hayatı sizi bekliyor. Sağlığa da dikkat, özellikle ateşli hastalıklara! Çarpmalar, düşmeler, yanıklar ve görünmez kazalar artabilir.

Enerjinizi içsel dünyanıza yönlendireceksiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz, dinlenmeye özen gösterin. Geri planda kalmak ve enerjinizi içsel dünyanıza yönlendirmek isteyebilirsiniz. İşyerinde perde arkasında çalışmak, hazırlık yapmak için iyi bir fırsat olabilir; ancak gizli düşmanlarla karşılaşma riskiniz de var. Pasif agresif davranışlardan kaçının. Meditasyon, yoga ya da terapiye başlamak için de ideal bir zaman olabilir.

Arkadaşlarınızla bazı çatışmalar yaşanabilir

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Sosyal hayatınız hareketlenecek. Grup çalışmaları ön plana çıkarken kendinizi lider bir pozisyonda bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bazı çatışmalar yaşama ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerekiyor. İdealist projeler ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmak için mükemmel bir zaman. Bu süreçte, ileriye yönelik büyük hayaller kurup bu hayallerin peşinden cesur adımlarla gideceksiniz.

Dikkatler üzerinizde toplanabilir

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Kariyer hedeflerinizi gözden geçirip cesur adımlar atmak için güçlü bir motivasyon hissedeceksiniz. Bu süreçte otorite figürleriyle güç mücadeleleri yaşanabilir. Kendi işinizi yönetiyorsanız büyük başarılar elde edebilir, işyerinde öne çıkarak dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. İş hayatınızda başarı elde ederken kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak fazla zorlamamaya dikkat etmelisiniz.

Macera dolu aktiviteler ilginizi çekebilir

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Seyahat etme arzunuz artacak ve yeni yerler keşfetmek için büyük bir istek duyacaksınız. Bu dönem yükseköğrenim veya akademik projelere başlamak için ideal. Yeni bir dil öğrenmek veya yurtdışı projelerine katılmak için harika fırsatlar doğacak. Macera dolu aktiviteler ve sporlar ilginizi çekebilir. Uluslararası iş projelerinde başarılar elde edebilir, akademik kariyerinizde önemli adımlar atabilirsiniz.

Sağlık harcamaları artabilir, ufak bir operasyon olabilir

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Bu dönem miras, borçlar, krediler veya ortak yatırımlar gündeminize gelirken maddi kaynaklarınızı büyütmek için büyük bir motivasyon duyacaksınız. Finansal riskler almak cazip gelse de dikkatli olmanızda fayda var. Seksüel enerjinizin arttığını hissedebilir ve romantik ilişkilerde tutkulu bir dönem yaşayabilirsiniz. Bu dönem sağlık harcamaları da artabilir,

belki ufak bir operasyon gündeme gelebilir.

Baskıcı tavırlardan kaçınmalısınız

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

İlişkilerde kontrolü ele alma isteği artabilir fakat baskıcı tavırlardan kaçınmak önemli. Yeni romantik ilişkiler başlayabilir veya mevcut ilişkilerinizde daha fazla tutku ve enerji hissedebilirsiniz. Ortaklıklarınızda liderliği ele alıp sorumluluklarınızı arttırırken iş veya ticari projelerde de yeni adımlar atmak için uygun bir dönemdesiniz. Kötü giden ilişkiler ve ortaklıklar daha fazla rahatsız edici olabilir.

Performansınız dikkat çekecek, terfi-ödül gelebilir

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Çalışma ortamınızda hareketlilik artarken cesur ve yaratıcı çözümler bulabileceğiniz bir dönem olacak. Ancak stres kaynaklı sağlık sorunlarına dikkat etmeli ve enerjinizi fiziksel aktivitelere yönlendirmelisiniz. İşyerindeki sorumluluklarınızın artması yorucu olabilir, bu yüzden dinlenmeye zaman ayırın. İşyerindeki performansınızla dikkat çekeceksiniz. Terfi ya da ödül gelebilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz.