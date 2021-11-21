Maceraya var mısınız?

Bu hafta Boğa burcundaki Ay tutulmasıyla hepimizin hayatında büyük değişimler meydana gelmeye başlayacak. Tutulmanın etkileri yaklaşık 1 ay sürecek.

Pazartesi Güneş’le Jüpiter etkileşimde. Aşırı yeme ve aşırı alışveriş etme isteğine dikkat edin. Bu etkileşim egoyu şişiren bir durum yaratabilir; gereksiz kibir ve ukalalıktan kaçının. Salı Güneş’le Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Destek beklediğiniz her konuda, karizma sahibi, güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. Tamirat işleri gibi konulara eğilebilirsiniz. Kendinizi etkin biçimde ifade edebileceğiniz, sözleriniz ve eylemlerinizle etki yaratabileceğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz.

Çarşamba Mars’la Uranüs arasında oldukça zorlu bir görünüm olacak. Bu, özgürlük için savaşmak demektir, sizi kısıtlayan, bağlayan koşullar her neyse bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu 10 gün boyunca... Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak, hız içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilirsiniz.

Perşembe Merkür’le Neptün arasında uyumlu bir görünüm olacak. Bugün fal baktırmak veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak için uygun. Sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize. Cuma 27 derece Boğa burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Etkisi 1 ay sürecek olan Ay tutulması zamanı gündemimiz daha çok düzene girmek, parasal konular, güvende hissetmek olacak. Bu konularda önemli gelişmeler olmasını bekleyebiliriz.

Cumartesi Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Konferans ve seminer vermek için uygun bir gün. Birden fazla kişiyle aynı güne randevulaşabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek; sohbet, muhabbet, dedikodu yapmak için harika bir süreç. Pazar günüyse Merkür’le Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Pireyi deve yapabilirsiniz, tepkilerinizi abartmayın. Bu açı etkisiyle fazlaca iyimserliğe eğilimli oluruz. Dalgınlık mümkün, evden çıkmadan önce çantanız, anahtarınız, cüzdanınız, hepsini kontrol edin. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz.