Liderlik kavgası bu oluşuma zarar verebilir

Güçlendirilmiş parlamenter sisteminin doğum haritasına baktım. Mars’ın Oğlak burcundaki hali başarıya giden yolda bu oluşuma güç katıyor; özellikle Plüton’la birlikteliği büyük değişim, dönüşüm yaratma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise liderlik kavgasına girmemek olacaktır.
28 Şubat günü saat 15.03’te Ankara’da altı parti liderinin bir araya gelerek eski parlamenter sisteminin güçlendirilmiş halinin metnini imzaladılar ve Türkiye için yeni bir yolculuğa çıktılar.
İmzanın atıldığı an, astroloji anlamında çok önemli. Zira yapı artık doğdu, dünyaya geldi. Bu sayede güçlendirilmiş parlamenter sisteminin doğum haritası da oluşmuş oldu. Şimdi yazacaklarım bu doğum haritasının ne gibi avantajları ve dezavantajları var; bunları incelemek için...
Haritayı ilk açtığımda yükselen burcun Yengeç olduğunu görüyorum. Türkiye’nin de yükselen burcu Yengeç. Ülkeyle uyumlu bir çıkış noktası var. Yengeç burcu, duygusal bağlar kurmakla, güvenlikle, korumakla, beslemekle ve bakmakla ilgilidir. Dünya astrolojisindeyse halkı temsil eder.
Yükselen burcun yöneticisinin haritadaki yeri önem kazanıyor. Yükselen burcun yöneticisi Ay, haritada Kova burcunda yer alıyor. Kova burcu astrolojide ekiplerle, gruplarla yapılan çalışmalara, birlik ve toplum bilincine, özgürlere işaret eder. Aslında altı farklı parti liderinin bir araya gelme haline, yani olayın ruhuna uygun bir konumda duruyor Ay. Yalnız Ay’ın Uranüs’le olan sert etkileşimi, bu birliğin içinde oluşabilecek isyankâr seslere de işaret ediyor. Özellikle Uranüs’ün 10. Ev’de yer alması bu isyanların kimin gerçekten lider olacağı tartışması yüzünden olabilir. Çok değil, bunu 1 yıl içinde görebiliriz.
Haritanın Ay fazına baktığımızdaysa Ay ışığının kapanmakta olduğu görüyoruz. Balsamik fazda... Balsamik faz genel olarak bitişleri, sonlanmaları, bir sürecin sonuna gelmeye işaret eder. Bu faz içsel karmaşaları barındırır. Aslında yeni herhangi bir oluşumda tercih ettiğimiz bir durum değildir, yeni oluşumlarda daha çok yeniay ve büyüyen ay fazlarını tercih ederiz, yapının güçlü olabilmesi için... Balsamik fazda olan Ay, zayıflıklara işaret eder. Yani bu sistemin gelişmesi için ciddi anlamda bir zamana ihtiyacı var, bunu görüyoruz.
Gerçekçi yaklaşımlar içinde olunmalı
Haritanın tepe noktasına (MC) baktığımızda -ki bu kısım başarıyla ve toplumsal imajla ilgilidir- bu alanda Koç burcunu ve burada yerleşmiş olan Şiron’u görüyoruz. Koç olduğundan, çabuk sonuçlar elde etmek için harekete geçecek olan, iddialı, girişimci bir yapı olduğunu düşünebiliriz. Ama burada yer alan Şiron ilginç. Astrolojide, ‘yaralı şifacı’ demektir; kendi yaralarını sararak, zamanla o yarada uzmanlaşan bir arketipe işaret eder. Toplum imajına ve başarıya işaret eden yerde olması, birtakım toplumsal yaraları sarmaya ama öncesinden çokça yaralanmış bir yapıya işaret eder. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus; liderlik kavgasına girmemek olacaktır. Zira liderlik kavgası bu oluşuma ciddi zarar getirebilir.
MC’nin yöneticisi olan Mars, haritada asalet kazandığı Oğlak burcunda ve Plüton’la beraber haritanın ‘zor evi’ olan 6. Ev’inde duruyor. Mars’ın Oğlak burcundaki hali başarıya giden yolda bu oluşuma güç katıyor, özellikle Plüton’la birlikteliği büyük değişim, dönüşüm yaratma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ama 6. Ev’de oluşu, çok fazla çalışmaya, çok hizmet vermeye işaret eder. 6. Ev köle gibi çalışmak ve hizmet etmekle ilgilidir. Bu yapının gerçek anlamda çok çalışması gerekecek ve özellikle yaptıkları hizmetleri stratejik ve organize şekilde (bunlar Oğlak burcundan gelen özellikler) ortaya çıkarması, parlatması gerekiyor.
Güneş’se Balık burcunda yer alıyor ve Jüpiter’le etkileşimi bulunuyor. Ama 8. Ev’de... Güneş’le Jüpiter birliktelikleri; şansa, fırsatlara işaret eder. Özellikle Balık burcunda yer alması; duygulara dokunmasını bilen, vizyon ve hayal sunan bir yapıya işaret ediyor. Tüm bunlar gayet güzel ve olumlu ama ancak Balık burcunun organize olamayan, dağılan, ayakları yere basmayan tavrından uzak durarak başarılabilir. Bunlara dikkat edilmesi ve boş hayallerin peşinden koşulmaması gerek. Özellikle ekonomi, vergi, para, maddi konularla ilgili gerçekçi yaklaşımlar içinde olmak oldukça elzem...
7. Ev’de yer alan Ay, Merkür ve Satürn de oldukça önemli bir yerleşimde haritada ve Kova burcunda yer alıyor. Herkesi aynı anda kucaklamak, kapsamak, tek bir çatı altında toplumun faydası için birleştirmesi gerektiğine işaret ediyor. Ama 7. Ev’de olması, bunun çok da rahat olmayacağını ve bu konuda ciddi muhalefetlerle karşılaşabileceklerini gösteriyor.
Şans noktası, haritanın 12.Ev’inde yer alıyor. 12. Ev’deki şans noktası gizli kalan bir şansa işaret eder. En olmadık yerlerde, en olmadık krizlerde etkisini ortaya çıkarır.
Bu harita, şansları olan ama çok da güçlü olmayan bir harita... Aşırı efor sarf etmeye, çok çalışmayla ve birlik-beraberlik duygusunu kaybetmemeyle ancak başarılı olabileceğine işaret ediyor. Özellikle temmuz ve kasım ayları oldukça önemli ve kritik zamanlar. Temmuz ayında yeni görüşmeler, yeni destekçiler almak açısından önemli, kasımda ise bu yapının son şekillenmiş ve revize edilmiş halini görebiliriz.
Liderlik kavgası bu oluşuma zarar verebilir
Güçlendirilmiş parlamenter sisteminin doğum haritasına baktım. Mars’ın Oğlak burcundaki hali başarıya giden yolda bu oluşuma güç katıyor; özellikle Plüton’la birlikteliği büyük değişim, dönüşüm yaratma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise liderlik kavgasına girmemek olacaktır.
28 Şubat günü saat 15.03’te Ankara’da altı parti liderinin bir araya gelerek eski parlamenter sisteminin güçlendirilmiş halinin metnini imzaladılar ve Türkiye için yeni bir yolculuğa çıktılar.
İmzanın atıldığı an, astroloji anlamında çok önemli. Zira yapı artık doğdu, dünyaya geldi. Bu sayede güçlendirilmiş parlamenter sisteminin doğum haritası da oluşmuş oldu. Şimdi yazacaklarım bu doğum haritasının ne gibi avantajları ve dezavantajları var; bunları incelemek için...
Haritayı ilk açtığımda yükselen burcun Yengeç olduğunu görüyorum. Türkiye’nin de yükselen burcu Yengeç. Ülkeyle uyumlu bir çıkış noktası var. Yengeç burcu, duygusal bağlar kurmakla, güvenlikle, korumakla, beslemekle ve bakmakla ilgilidir. Dünya astrolojisindeyse halkı temsil eder.
Yükselen burcun yöneticisinin haritadaki yeri önem kazanıyor. Yükselen burcun yöneticisi Ay, haritada Kova burcunda yer alıyor. Kova burcu astrolojide ekiplerle, gruplarla yapılan çalışmalara, birlik ve toplum bilincine, özgürlere işaret eder. Aslında altı farklı parti liderinin bir araya gelme haline, yani olayın ruhuna uygun bir konumda duruyor Ay. Yalnız Ay’ın Uranüs’le olan sert etkileşimi, bu birliğin içinde oluşabilecek isyankâr seslere de işaret ediyor. Özellikle Uranüs’ün 10. Ev’de yer alması bu isyanların kimin gerçekten lider olacağı tartışması yüzünden olabilir. Çok değil, bunu 1 yıl içinde görebiliriz.
Haritanın Ay fazına baktığımızdaysa Ay ışığının kapanmakta olduğu görüyoruz. Balsamik fazda... Balsamik faz genel olarak bitişleri, sonlanmaları, bir sürecin sonuna gelmeye işaret eder. Bu faz içsel karmaşaları barındırır. Aslında yeni herhangi bir oluşumda tercih ettiğimiz bir durum değildir, yeni oluşumlarda daha çok yeniay ve büyüyen ay fazlarını tercih ederiz, yapının güçlü olabilmesi için... Balsamik fazda olan Ay, zayıflıklara işaret eder. Yani bu sistemin gelişmesi için ciddi anlamda bir zamana ihtiyacı var, bunu görüyoruz.
Gerçekçi yaklaşımlar içinde olunmalı
Haritanın tepe noktasına (MC) baktığımızda -ki bu kısım başarıyla ve toplumsal imajla ilgilidir- bu alanda Koç burcunu ve burada yerleşmiş olan Şiron’u görüyoruz. Koç olduğundan, çabuk sonuçlar elde etmek için harekete geçecek olan, iddialı, girişimci bir yapı olduğunu düşünebiliriz. Ama burada yer alan Şiron ilginç. Astrolojide, ‘yaralı şifacı’ demektir; kendi yaralarını sararak, zamanla o yarada uzmanlaşan bir arketipe işaret eder. Toplum imajına ve başarıya işaret eden yerde olması, birtakım toplumsal yaraları sarmaya ama öncesinden çokça yaralanmış bir yapıya işaret eder. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus; liderlik kavgasına girmemek olacaktır. Zira liderlik kavgası bu oluşuma ciddi zarar getirebilir.
MC’nin yöneticisi olan Mars, haritada asalet kazandığı Oğlak burcunda ve Plüton’la beraber haritanın ‘zor evi’ olan 6. Ev’inde duruyor. Mars’ın Oğlak burcundaki hali başarıya giden yolda bu oluşuma güç katıyor, özellikle Plüton’la birlikteliği büyük değişim, dönüşüm yaratma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ama 6. Ev’de oluşu, çok fazla çalışmaya, çok hizmet vermeye işaret eder. 6. Ev köle gibi çalışmak ve hizmet etmekle ilgilidir. Bu yapının gerçek anlamda çok çalışması gerekecek ve özellikle yaptıkları hizmetleri stratejik ve organize şekilde (bunlar Oğlak burcundan gelen özellikler) ortaya çıkarması, parlatması gerekiyor.
Güneş’se Balık burcunda yer alıyor ve Jüpiter’le etkileşimi bulunuyor. Ama 8. Ev’de... Güneş’le Jüpiter birliktelikleri; şansa, fırsatlara işaret eder. Özellikle Balık burcunda yer alması; duygulara dokunmasını bilen, vizyon ve hayal sunan bir yapıya işaret ediyor. Tüm bunlar gayet güzel ve olumlu ama ancak Balık burcunun organize olamayan, dağılan, ayakları yere basmayan tavrından uzak durarak başarılabilir. Bunlara dikkat edilmesi ve boş hayallerin peşinden koşulmaması gerek. Özellikle ekonomi, vergi, para, maddi konularla ilgili gerçekçi yaklaşımlar içinde olmak oldukça elzem...
7. Ev’de yer alan Ay, Merkür ve Satürn de oldukça önemli bir yerleşimde haritada ve Kova burcunda yer alıyor. Herkesi aynı anda kucaklamak, kapsamak, tek bir çatı altında toplumun faydası için birleştirmesi gerektiğine işaret ediyor. Ama 7. Ev’de olması, bunun çok da rahat olmayacağını ve bu konuda ciddi muhalefetlerle karşılaşabileceklerini gösteriyor.
Şans noktası, haritanın 12.Ev’inde yer alıyor. 12. Ev’deki şans noktası gizli kalan bir şansa işaret eder. En olmadık yerlerde, en olmadık krizlerde etkisini ortaya çıkarır.
Bu harita, şansları olan ama çok da güçlü olmayan bir harita... Aşırı efor sarf etmeye, çok çalışmayla ve birlik-beraberlik duygusunu kaybetmemeyle ancak başarılı olabileceğine işaret ediyor. Özellikle temmuz ve kasım ayları oldukça önemli ve kritik zamanlar. Temmuz ayında yeni görüşmeler, yeni destekçiler almak açısından önemli, kasımda ise bu yapının son şekillenmiş ve revize edilmiş halini görebiliriz.