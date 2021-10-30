Kurallar değişiyor!

Haftanın ilk günü Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek.
Pazartesi hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, aktif iletişim zamanı. Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliriz ama dikkat sorunu sıkıntı yaratabilir. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek için güzel bir gün.
Salı, Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Bugün eve ait işlerle, ailemizle yakından ilgilenmemiz gerekebilir.
Çarşamba günüyse Venüs ile Neptün arasında sert bir etkileşim olacak. Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz, belki de çevrenizdeki insanların onaylamayacağı ilişkiler olabilir bu. Ciddi sonuçlar doğurabilecek konulara ve tartışmalara girmeyin.
Perşembe günü Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz biri varsa duygularınızı paylaşmak için iyi zaman. Evlenme teklif etmek, evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak için de çok uygun.
Cuma
Astrolojideki öngörü yöntemlerinden biri ‘Solar Return’ dediğimiz ‘Güneş Dönüşü’ haritalarıdır. Neden bu haritalara ihtiyaç duyulur, diyebilirsiniz... Çünkü Dünya’nın geoit şekli sebebiyle, Güneş her sene aynı derece ve dakikaya aynı gün ve saate gelmez. Örneğin, Türkiye’de cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te saat 20.30’da Ankara’da ilan edildi. Ve Türkiye’nin Güneş’i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda yer alıyordu. Ancak 2021’de Güneş 5 derece 18 dakikaya, 28 Ekim, saat 14.36’da gelecek. İşte, Güneş’in kişinin, ülkenin doğum haritasındaki o derece ve dakikaya gelmesine özel oluşturulan haritalara ‘Güneş dönüşü’ haritaları denir. Bu haritalar sadece bir sene için geçerlidir; kişinin veya ülkenin bu süreçte neler yaşayabileceği hakkında fikir sahibi olmamıza yardım eder.
ŞİFAYLA İLGİLİ GELİŞMELER
Türkiye’nin Güneş Dönüşü 2021-2022 Haritası’nda Balık burcu yükselmekte. Önümüzdeki bir yıllık süreçte Balık burcunun dünya astrolojisine göre temsil ettiği konular ülkemizin ana gündemi olacak. Balık şifayla ilgili olduğundan tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Mesela COVID-19 ilacı yüksek başarı oranı yakalayabilir.
Bu sene su önemli bir gündem maddesine dönüşebilir. Ülkece su kaynaklarımızı kullanma şeklimize, yeni kaynaklar yaratmaya ve yatırımlar yapmaya özen göstermemizde fayda var. Bu arada denizlerde müsilaj veya benzer sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Gelecek bir yılda sanat ve yaratıcılık gerektiren işlerde gelişmeler yaşanabilir. İnanç, dini değerler, dini temsil eden kişiler önplana çıkabilir. Uyuşturucu, uyarıcı, bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili başarılı birçok operasyon yapılabilir fakat diğer yandan bu konularla ilgili skandal gelişmeler de meydana gelebilir.
SÜRPRİZLER, DEĞİŞİMLER...
Türkiye’nin yeni yaş haritasında 1’inci evinde Neptün var. Bu gezegenin etkisiyle sene boyunca pek çok konuda belirsizlik, askıya alınma, netleşememe gibi durumlar oluşabilir; yön kaybı yaşanabilir. Neptün’ün vurgulandığı seneler seller, sisler ve özellikle deniz kaynaklı depremler konusunda tehlikeli zamanlardır.
Bu hafta Koç burcundaki dolunayla hayatlarımız büyük bir sabır sınavından geçecek. Şartlarımız ve koşullarımız epey değişecek.
Pazartesi, Merkür ve Jüpiter’in geri hareketinin sona ermesiyle birlikte yeni projelere, eğitimlere başlayabilir, elektronik aletler alabilir, kendimize özgürlük alanları açabiliriz. Hukuki konularda da işler artık istediğimiz gibi gidebilir.
Salı, Mars ile Jüpiter arasında güzel bir görünüm olacak. İnançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapılabilir. Spora ve egzersize başlamak için ideal bir gün. Maceracı işlere girişmek, risk almak için de çok uygun. Eğer alım-satım işleriniz varsa halledin. Cinsel anlamda da yeni maceralara açık olabilirsiniz. Libidonuz oldukça yüksek seyredebilir. Ayrıca cesaretiniz de yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Fiziksel uğraş gerektiren işlerin altından rahatlıkla kalkabilirsiniz. Özellikle iş hayatında rekabetten keyif alabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı her türlü girişim için uygun bir dönem. Ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip enerji, aile dizilimi gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Bugünler eylemlere başarı, ticari görüşmelere şans getirir. Kişisel gelişim alanında yararlı eğitimler alabilirsiniz.
Çarşamba, Koç burcunda oldukça sert ve stresli bir dolunay meydana gelecek. Zira hem Mars hem de Pluton ile sert etkileşimi olacak. İlişkiler, evlilik, kariyer, para ile ilgili konularda stresli, güç çekişmelerinin olabileceği dönemlerdeyiz. Sakin bir şekilde hareket etmek zorlaşırken gündemimiz çok hızlı bir şekilde değişecek. Özellikle bencilce tavırlar yüzünden sık sık köşeye sıkışabiliriz.
Cuma, Mars ile Pluton arasında sert bir görünüm olacak. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve etliye sütlüye karışmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmaya çalışın. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır.
Cumartesi, Güneş burç değiştirerek Akrep burcuna geçecek ve bir ay seyahat edecek. Şimdiden tüm Akreplerin doğum günü kutlu olsun. Ay boyunca odaklanacağımız konular; vergiler, maddiyat, gizli ve tabu sayılabilecek işler ve cinsellikle ilgili olabilir. Bu bir aylık süreçte önemli krizleri yönetmemiz gerekebilir.
Sakin bir şekilde hareket etmenin güçleşeceği günler bizi bekliyor. Başaklar abartılı harcamalardan kaçınmalı, Balıklar için de maddi kayıplar söz konusu olabilir.
ÇARPMALAR, DÜŞMELER ZARAR VEREBİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Başrollerini hem Mars hem de Plüton’un oynayacağı oldukça stresli bir dolunay, 20 Ekim günü 27 derece Koç burcunda meydana gelecek. Dolunay Koç burcunda olacağı için bu burcun sembolize ettiği konular gündemimize taşınacak. Koç burcu harekete geçmek, tempo, hız, liderlik, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar ve ilkel dürtülerle sembolize edilir. Hayatımıza ciddi anlamda hız, motivasyon, enerji, sabırsızlık ve bir o kadar stres ve agresyon geliyor. Zaman zaman çabuk öfkelenip ani tepkiler verebiliriz. Her işimizin hızlı olmasını isteriz. Sakin bir şekilde hareket etmek zorlaşır, gündemimiz çok hızlı değişir.
Dolunaylar bir tamamlama, bitiş teması taşır. Yani son 15 gündür hayatımızda uğraştığımız konuların artık yavaş yavaş sonuna geliyor olabiliriz. Fakat bu dolunayda Mars ve Plüton’un oldukça zorlayıcı bir etkileşimi olacak. Dolayısıyla sonlanmaları biraz kıra döke, tahammülsüz bir şekilde yapabiliriz.
İlişkiler, evlilik, kariyer ve parayla ilgili konularda stresli dönemlerdeyiz. Güç savaşları, egosantrik davranışlar ve çıkar çatışmaları yaşanabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. İnsanları kendi istek ve hedeflerimiz için kullanmamak veya zorlamamak gerek. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden de uzak durmalıyız.
İLİŞKİ YÖNETİMİ ZOR
Risk almak için hiç de doğru bir zaman değil. Ateşli, kesici, delici her türlü alet, silahlar ve yangın riskine karşı dikkatli olmalıyız. Gece tek başımıza karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen göstermeliyiz. Özellikle trafikte araç kullanırken dikkatli olmalı, hız sınırını aşmamalıyız. Risk taşıyan, başımıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara girmemek; böyle kimselere bulaşmamak ve tehditkâr konuşmalar içinde bulunmamak çok akıllıca olacaktır.
Her şeyi kontrol etmeye çalışırken otorite figürleriyle çatışma yaşayabiliriz. İş hayatımızda özellikle ilişki yönetimine ekstra dikkat göstermemizde fayda var. İşte büyük değişiklikler söz konusu olabilir. Bu dolunay birtakım psikolojik sorunları veya korkuları tetikleyebilir. Belki de bu süreci korkuların üstüne giderek bunları aşma, dönüştürme zamanı olarak kullanabiliriz.
Sağlık açısından bakarsak kafa bölgemizdeki organların hassas olacağını söyleyebiliriz. Koç, baş ağrıları ve migren ataklarıyla da ilişkilidir. Özellikle başla ensenin bağlantı noktasına dikkat etmeliyiz, rahatsız edici ağrılar yaşayabiliriz. Cinsel anlamda libidomuz çok yüksek olabilir ama genital bölge ekstra hassaslaşabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da dikkat edilmesi gerekir.
Bir süredir iş, kariyer, özgürlük, bağımsızlık, kendimize alan açmakla ilgili konularda gecikmeler yaşamış ve istediğimiz verimi elde etmekte biraz zorlanmış olabiliriz. Pazartesi günü Satürn’ün geri hareketinin sonlanmasıyla bu konularda hayatımızda artık hızlı gelişmelere şahit olabiliriz. Salı günü Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Duygusal meseleleri halletmek için uygun değil. İş yapmalı ve iş konuşmalıyız. Toprak, arsa, gayrimenkulle ilgili konularla ilgilenebiliriz.
Çarşamba günü Venüs ile Satürn arasında olumlu bir etkileşim olacak. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zaman. Perşembe günü Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Farklı, sıradışı, orijinal, marjinal konulara daha rahat bir şekilde çekilebiliriz. Kalabalık gruplarla takılmak, arkadaşlarla organizasyonlar yapmak, vakit geçirmek için idealdir. Elektronik-elektrikli cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz çok yüksek. Vücutta elektrik yükü çok fazla olabilir, arada toprakla temas etmeyi ihmal etmeyin.
Cuma günü hafta boyu sürecek Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim zirve yapıyor. Coşku ve iyimserlik yükseliyor. Gayet neşeli, eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun zamanlar. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zaman. Her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans kapınızı çalabilir; gözünüzü dört, kulaklarınızı sekiz açın.
Cumartesi Merkür ile Venüs arasında güzel bir etkileşim var. Barış konuşmaları yapmak, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, ilanı aşk etmek, seyahat planlamak için harika bir gün.
Merkür retrosu olsa da tüm burçlar iş, kariyer, aşk, ilişkiler ya da aile konularında kapılarını çalacak fırsatları görmezden gelmemeli.
YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLAYABİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
İlişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, anlaşmalar, dostluklar konusunda şahane fırsatlara hazır olun. Dostlarınızdan yardım görebilir, büyük anlaşmalar yapabilir, önemli işbirlikleri içine girebilir, yeni ilişkilere başlayabilirsiniz.
İŞ TEKLİFLERİNİ KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Astroloji döngülerle çalışır. Bu döngüler en kaba haliyle dört etaptan oluşur: İlk etapta iki gezegen yan yana gelir ve yeniay sürecini başlatır. Sonra ilkdördün başlar, bu bir sınav zamanıdır. Yeniayda ortaya çıkan temalar test edilir. Sonra dolunay fazı başlar, yeniay zamanı meydana gelen olaylar en olgun anına ulaşır. Sonra sondördün başlar, döngünün sonuna gelinir. Ve sonra tekrar devam eder.
Bu döngü bütün gezegenler arasında olur. İki gezegen yan yana gelince yeniay fazı gibi bir etki yaratır. Bunların içinde en popüler olanı Güneş ve Ay arasındaki ilişkidir. Bu ikili arasındaki döngü bir ayda tamamlanır. Çünkü Ay hızlı hareket eder ve bir aylık dönemde bütün fazlarını gerçekleştirir. Her ay bir yeniay ve bir de dolunay meydana gelir. Gezegenlerin hızları farklı olduğu için bu döngülerin tamamlanması Güneş ve Ay arasındaki kadar hızlı olmaz.
BU KEZ TERAZİ BURCUNDA...
Bunları anlattım çünkü size 8 Ekim’de başlayan Güneş ve Mars arasındaki döngüden bahsedeceğim. Bu ikilinin ilişkisinde döngünün tamamlanması ortalama iki yıl sürüyor. Bundan önceki döngü, 2019’da Başak burcunda başlamıştı. Mücadele alanımız Başak burcunun temsil ettiği konular oldu. Temizlik, sağlık, hastalıklar, organize olmak, düzen sağlamak... Malum, koronavirüs pandemisi bize Başak’ın temsil ettiği her şeyi yaşattı... Şimdi yeni bir döngü başlıyor.
Güneş ve Mars arasında döngü mücadele edilecek konulara, harekete geçeceğimiz temalara, yaşayacağımız stresin ana sebebine, kazaların meydana geleceği alanlara, motivasyon kaynaklarımızın ne olacağına işaret eder.
SONUÇ, SÜRECE BAĞLI
Bu seferki döngü 15 derece Terazi burcunda başlayacak. Bu Güneş ve Mars’ın yeniayı olacak. Terazi burcunda başlayacağı için ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, uyum, denge, hukuk, sosyal ilişkiler, estetik ve güzellikle ilgili konular gündemde olacak. Demek ki, temel motivasyonumuz ilişki kurmak, ortaklıklar, anlaşmalar yapmak... Diğer yandan bu konular bizim mücadele edeceğimiz temel alanlara da işaret ediyor. Mars özellikle Terazi burcunda değer kaybettiği bir pozisyonda olduğu için bu konular ister istemez hepimizin ciddi stres noktası haline dönüşebilecek.
Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşimle başlıyoruz. Geleceğe dair hedef koymak, harekete geçmek için en güzel zaman. Aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, seyahat etmek, internet sitesi açmak, eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili işleri halletmek için çok ideal. Ama Merkür geri harekette, aksaklıklara karşı bir B planı yapmakta fayda var.
Çarşamba, Terazi burcunda Mars etkili bir yeniay meydana gelecek. Hem Merkür, Terazi burcunda geri gidiyor hem de Mars bu yeniayda etkin. Dolayısıyla bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklar zora girebilir, kötü giden ilişki ve evlilikler sonlanabilir, boşanmalar artabilir, hakkımızı ararken zorluklarla karşılaşabiliriz.
Perşembe, Venüs, Yay burcuna geçecek ve 5 Kasım’a kadar burada seyahat edecek. Aşkta hareketli zamanlar başlayacak ama ciddi ilişkiler kurmak kolay olmayabilir. Zira bağlanmak istemeyebilir, birden çok kişiyle flört edebiliriz. Eğlenceli ve hayata karşı bir duruşu olan insanlara yönelebiliriz. Bu dönem farklı etnik gruplara, dinlere, kültürlere ait kişiler daha çok ilgimizi çekebilir.
Cuma, Güneş ve Mars birlikte hareket edecek. Enerjik olduğu kadar gergin bir gün. Rekabet etmek, meydan okumak, savaş başlatmak ve harekete geçmek için koşullar uygun. Ama barış ortamı yaratılması zor görünüyor. Otorite figürleriyle gerginlikten, ilişkilerde ego savaşından kaçınmak gerek. Ayrıca kazalara, sakarlıklara yatkınız. Bugün enerjimizi atmak için spor yapabiliriz ama kalbe ve tansiyona dikkat.
Hafta sonu Merkür ve Mars birlikte hareket edecek. İletişim sorunları baş gösterebilir. Kardeşlerle tartışmalar yaşanabilir. Bugün için en anlamlı söz; ‘İki kere düşün, bir kere konuş’. Patavatsızlıklarla karşılaşmaya veya pot kırmaya müsait sayılırız. Hırsızlıklar artabilir veya eşyalar kaybolabilir. Aceleciliğimiz üstümüzdedir. Sinirsel ya da psikosomatik rahatsızlıklara yatkın oluruz.
İLİŞKİLERİ DOĞRU YÖNETİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ortaklıklar, anlaşmalar, evlilikler, ilişkiler risk altında. Kavgalar, ayrılıklar yaşanabilir. Karşınızda ne yapacağını bilmeyen, sakin kalamayan kişiler olabilir. İlişkileri yönetmek konusunda size büyük iş düşüyor.
Terazi burcundaki yeniay zamanları genel olarak motivasyonumuz; ilişki kurmak, ortaklıklara eğilmek, adalet aramak, kendimizi ve etrafımızı güzelleştirmek, orta yol bulmak, sosyalleşmek, nazik ve kibar davranmak, evlenmek, modayla ilgilenmek, hayatımızda denge kurmaya çalışmak, yaratıcı işlere zaman ayırmak ve danışmanlıklar almak olur.
Fakat bu seferki yeniayda işin içinde ne yazık ki, hem retro Merkür hem de Mars var! Mars ortalığı kasıp kavurur, retro Merkür de adeta üzerine tüy diker! Ortalıkta ne ilişki kalır, ne ortaklık ne de evlilik... Dengeyi ve adaleti sağlamaya çalışırken huzurunuzu kaçırabilirsiniz.
İlişkiler ve ortaklıklar açısından stresli geçecek yeniayda sudan sebeplerden çıkan tartışmalardan kaçınmak yerinde olacaktır. Yeni ortaklıklar kurmak, evlenmek için hiç uygun bir zaman değil.
Hakkımız olanı elde etmeye çalışırken bile büyük bir mücadele vermek zorunda kalabiliriz. Güzellik, estetik gibi konularda da çıkan sonuçtan yeteri kadar memnun kalmayabiliriz. Bu yüzden imaj yenilemek için iyi bir zaman olmayabilir.
ALTTAN ALMAK GEREKEBİLİR
Mevcut ilişkilerimizde alttan almak, köprüleri yıkmamak ve olaylara sağduyu ve empatiyle yaklaşmak durumu az da olsa kurtarabilir. Sosyal ilişkilerde ağız dalaşları, aynı fikirde olamamaktan kaynaklı sorunlar görülebilir. Tabii bu dönemde tartışmalar öyle öfke dolu, saldırı şeklinde değil, aksine tamamen diplomatik bir savaş şeklinde geçebilir. Bu süreçte barış ortamı yaratmak gerçekten çok zor olacak. Özellikle iki arada bir derede kalmak, karar verememek stresimizi daha da arttırabilir.
Yeniay zamanı Algorab sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Satürn karakterinde olup gecikmelere, fiyaskolara ve konuların yanlış bir şekilde ele alınmasından dolayı ortaya çıkan sorunlara işaret eder.
Terazi burcunda yılın son Merkür retrosu bugün başlıyor. 19 Ekim’e kadar da etkileri sürecek. Özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda gecikmeler, sorunlar yaşanabilir. Haliyle bu yeni işlere, yeni ortaklıklara başlamak için uygun bir dönem değil. Yine, yeni elektronik aletler almak için de 19 Ekim sonrasını beklemenizde fayda var. Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bence önemli verilerinizi yedekleyin. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.
Çarşamba, Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek ve cumartesi gününe kadar etkili olacak. Sevdiklerinize ve yakın çevrenizdeki insanlara yardım etmek ve anlayışlı davranmak için harika bir fırsat. Ama ilişkilerde kusurları görmezden gelmeye eğilimli ve kandırılmaya, aldatılmaya açık olabilirsiniz. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değil. Sanatsal her türlü girişim içinse çok elverişli. Fazla enerji gerektiren işler yapmak yerine romantik ve sanat dolu bir aktiviteye kaçmak akıllıca olabilir.
Perşembe, Güneş ile Satürn arasında güçlü bir kontak meydana gelecek ve pazar gününe kadar da etkili olacak. Bugünlerde her türlü sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. İşlerde başarı oranı daha yüksek olacaktır. Hayatınızın gidişatını ve içinde bulunduğunuz çevreyi değerlendirip istediğiniz yapılanmayı gerçekleştirmeniz olası görünüyor. Acil durumları, çatışmaları ve krizleri rahatlıkla çözebileceğiniz ve dha da önemlisi bunlardan etkilenmeyeceğiniz günler...
KISKANÇLIKTAN KAÇININ
Cuma, Merkür ile Plüton arasında sert bir görünüm olacak. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde... Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün ama dikkat edin, sözlerinizle kalp kırmayın. Paranoya ve gereksiz kıskançlıklardan kaçının. İletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza neden olur. Bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternette güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın.
Cumartesiyse Venüs ile Jüpiter arasında sert bir etkileşim yaşanacak. Daha çok sevilmek, ilgiyi üzerinize çekmek isteyebilirsiniz. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Aşk konusunda ve duygusal meselelerde de abartılı davranışlar sergileyebilir, pahalı ve lüks ürünler alabilirsiniz. Bugün yöneticilerinizi, partnerinizi memnun etmek çok kolay olmayabilir. Güzelleşmek için atacağınız adımlardan da memnun kalmayabilirsiniz.
İMZA GEREKTİREN İŞLERİ ERTELEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yılın son Merkür retrosu, gölgesini ve durağanını da hesaba katarsak 26 Eylül’de başlayıp 20 Ekim’e kadar devam edecek. Bu seferki Merkür retrosunu Terazi burcunda deneyimleyeceğiz. Şunu söylemeden geçmeyeyim: Aslında hiçbir gezegen geri gitmez, sadece yavaşlar ve Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir. Ama biz buna astrolojide gezegenin geri gitmesi (retrosu) diyoruz.
Retro süreçlerinde işler yavaşlar, durur, gecikmeler meydana gelir. En temel haliyle Merkür; iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronikler, eğitim, ulaştırma, ticari konular ve kardeşlerle ilgilidir. Bu yüzden geri giderken yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerle ilgili sorunlar, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, bavul kayıpları, ticari anlaşmazlıklar, kardeşler arasında sağlıklı iletişim kurulamaması gibi etkiler ortaya çıkabilir.
Bu sefer Merkür, Terazi burcunda geri hareket edecek. Yani ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, güzellik ve estetikle ilgili konular birinci dereceden etkilenecek. Bu nedenle 20 Ekim’e kadar herhangi bir anlaşma ve sözleşme önerilmez, yeni bir ortaklık kurmak ya da evlenmek için de uygun bir süreç değildir.
SON NOKTAYI KOYUYORUZ
Bu dönem eski sevgililerden haberler alabilir ve bir şekilde onlarla iletişim kurabiliriz. Sanıyorum ki; bu seferki Merkür retrosu tüm eski sevgilileri hortlatacak cinsten olacak. O hep sorulan ‘Acaba bana geri döner mi’ sorusunun cevabı belki de birçoğumuz için bu sefer ‘Evet’ olacak. Ama dönmesi hayırlı mıdır? Pek sanmıyorum.
Zira ‘ex’ten next olacağına’ (eski sevgiliden yeni ilişki çıkacağına) inanmıyorum. Merkür retrosundaki dönüşler aslında akılda kalan ne varsa yaşamak ve artık son noktayı koymak için yaşanabilir. Yani ‘eskiler’in geri dönüşüyle mutlu ilişki veya evlilik hayalleri kurmamakta fayda var. Üstelik Merkür, Terazi burcunda geri hareket edeceği için özellikle ilişkilerde ve evlilikte sağlıklı iletişim kurmanın zor olacağı bir zaman. Sürekli birbirlerini yanlış anlayan, araları bozulan çiftleri göreceğiz çevremizde. Ama Terazi’nin kibar ve ilişki yöneten hali sayesinde bozulan aralar hızla onarılacak. Yani ayrılık olursa korkmayın, barışırsınız. Bu dönemde birileri hakkında ilişkiler üzerine dedikodular yapacaksanız dikkatli olun. Kiminle konuştuğunuza, kime ne yazdığınıza, telefonunuzdaki dedikodu gruplarında dönen muhabbetlerin orada kaldığına dikkat edin. Başınız ağrımasın.
Terazi burcunun kararsız yapısı Merkür retrosuyla birleşince ortaya çıkabilecek kaosu düşünebiliyor musunuz? Bu dönem karar verememek ve alınan kararlardan emin olamamak zihinleri epey meşgul edecek. Terazi arabuluculuk, avukatlık gibi hukuki konuları da temsil eder. Yeni bir dava açmadan önce iyi düşünmeli, avukatınızı dikkatli seçmelisiniz. Arabuluculukla ilgili konular uzayabilir. Öte yandan Terazi burcunda gerileyen Merkür geç tecelli eden bir adaleti sembolize edebilir. Bu süreçte ameliyat olabilirsiniz, korkmayın.
Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki güçlü etkiyle başlıyoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman... Fazlaca iyimser olabiliriz. Bu hafta konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim ve dinle ilgili konular olabilir. Evlilik, aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşmeli işleri halletmek, ticaret yapmak için atılımda bulunmak, eğitime başlamak, seyahat planlamak için çok ideal bir hafta.
Salı, Balık burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay akılcı ve gerçekçi olmakla duygular arasında bir denge kurmanın gerekliliğini hissettirecek. Ruhumuzu rahatlatmak için meditasyon yapabiliriz.
Çarşamba günüyse Güneş, Terazi burcuna geçecek. Bir ay boyunca odak noktamız estetikle ilgili konular, güzellikler, sanat, moda, evlilik ve ilişkiler olacak.
Perşembe, Venüs ile Uranüs karşı karşıya olacak. Partnerinizi kısıtlamamaya özen gösterin. Ortaklıklar kurmak için pek de olumlu bir zaman değil. İlişkiler ani başlayıp bitebilir.
Cuma ise Ay, tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması maddi konular, rahatlık, keyif, yeme-içme olacak.
Cumartesi, Mars ile Satürn arasında güçlü bir etkileşim olacak. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden fazla ciddileşebiliriz.
Biz astrologlar için 22 Eylül çok önemli bir gün. Çünkü Güneş Terazi burcuna geçecek ve önümüzdeki 6 aylık süreçte dünya ve ülke gündeminde yaşanacak gelişmelere ışık tutacak. Özellikle Dünya astrolojisine (Mundane astroloji) göre ekonomik, siyasi, politik koşullar buna göre şekillenir. Ta ki Güneş, Koç burcuna geçene kadar... O nedenle Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği anlara özel haritalar oluşturulur; bunlara da ‘Ingrees’ haritalar denir. Güneş, Koç burcuna geçiyorsa bu; Koç Ingrees harita, Terazi burcuna geçtiğindeyse Terazi Ingrees harita olur. Şu an inceleyeceğimiz Terazi Ingrees haritası... Şimdi bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki 6 aylık süreçte yaşadığımız ülkede neler olabilir, bunlara bir göz atalım.
YATIRIMLARDA KRİZ OLABİLİR
- Terazi haritasında bu sene İkizler burcu yükseliyor. Önümüzdeki 6 ayda ülkemizde İkizler’in sembolize ettiği konular; yani eğitim, iletişim, trafik, seyahatler, satış, pazarlama, reklam, gazeteler, dergiler, yayıncılık, sınavlar, yazışmalar, sosyal medya ve diplomatlar önem kazanacak.
- İkizler’in yönetici gezegeni Merkür, Terazi burcunda ve 5’inci evde. Bu ev çocuklar, gençler, eğlence, yatırımlar, spor etkinlikleri, eğlence sektörüyle ilgili. Merkür-Plüton sert etkileşimi krizlere işaret eder. Buradan 5’inci evin işaret ettiği konularda krizler olabileceğini düşünebiliriz.
- Bu dönemde sırlar açığa çıkabilir. Özellikle ekonomi, yatırım, eğitimle ilgili birtakım sırların ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.
- Bu etkileşim, değişim-dönüşüm anlamına da geliyor. Eğitim sistemini, gençleri ve çocukları ilgilendiren uygulamaların değişeceğine işaret ediyor. Belki tam zamanlı açık olan okullara sınıfların dönüşümlü olarak gitmesi kararı alınabilir.
- Yine bu süreçte sosyal medya uygulamalarıyla ilgili yeni kurallar, kanunlar, maddi cezalar gündeme gelebilir.
Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşimle bu haftaya başlıyoruz. Yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Neşeniz olmayabilir. Oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz.Bu hafta özellikle aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olun. Kendimizi gereksiz yere feda edebileceğimiz koşullar oluşabilir. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için uygun zaman değil. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.
Çarşamba; Mars, Terazi burcuna geçerek 30 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar için stresli bir süreç. Kötü giden ilişkiler iyice stres yumağına dönüşebilir. Yeni ortaklıklar kurmak faydalı olmayabilir.
Perşembe, gökyüzünde Venüs ile Satürn arasında negatif bir görünüm olacak. Duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde uzaklaşma meydana gelebilir. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bize böyle hissettirebilir, buna mahal vermeyelim. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Üreme organları, mesane, böbrekler ve tiroitle ilgili sorunlar olabilir. Bu dönem partnerinizden gerekli ilgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Beklenmedik problemler, ayrılıklar gündeme gelebilir.
Cumaysa Güneş ile Pluton arasında güçlü bir etkileşim meydana gelecek ve tüm hafta sonu etkili olacak. Güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz. Yapılması gereken değişikliklere, tamirat, temizlik işleri gibi konulara eğilebilirsiniz. Bir sorunun köklerine inmek; ayrıca psikolojik araştırmalar, seanslar ve eğitimler için de uygun bir zaman. Kendinizi etkin biçimde ifade edebilirsiniz. İş arayanlar bugünlerde iş bulabilir. İş değiştirmek için de uygun dönem, gelen teklifleri iyi değerlendirin.
EVLİLİKTE, ORTAKLIKLARDA STRES VARKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta önemli bir gezegen geçişimiz var. Astrolojinin küçük kötücülü Mars, Başak burcundan çıkıp Terazi burcuna geçiyor. Mars, Terazi burcunda 30 Ekim’e kadar seyahat edecek.
Astrolojik olarak Mars; ateşli konular, savaş, rekabet, güç gösterme, kendimizi savunma, düşmanlıklar, öfke ve harekete geçme şeklimiz demektir.
30 Temmuz’da Başak burcuna geçen Mars’ın yolculuğu 15 Eylül’de sona eriyor. Bu dönemde birçok konuda stres ve sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Başak burcu ekinlerle, toprakta yetişen ürünlerle, ağaçlarla, bitkilerle, sağlıkla ilgilidir. Ve Mars’ın, Başak burcundayken temsil ettiği ateş, ülkemizin birçok noktasında ağaçların ve ormanların yanmasına neden oldu.
Sağlıkla ilgili de COVID-19’un yeni varyantları çıkarken PCR testlerinin zorunluluğu, yurtdışından gelenlere yönelik yeni uygulamalar, aşılı-aşısız tartışmasını da beraberinde getirdi.
ASALETİNİ, DEĞERİNİ KAYBEDECEK
Şimdi Mars, 30 Ekim’e kadar Terazi burcunda seyahat edecek. Yeni stres ve mücadele alanı Terazi burcunun temsil ettiği konular olabilir. Gelin bunu; önce kişiler, sonra dünya ve Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir, masaya yatıralım.
“Yeni bir tarz denemekten çekinmeyin. Romantik bir seyahate çıkabilirsiniz.”
Haftaya Venüs ile Jüpiter arasındaki güzel etkiyle başlıyoruz. Hoşlandığınız biri varsa bu hafta ona açılabilir, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Maddi anlamda yatırım yapmak veya kaynak aramak ve bulmak için de uygun bir hafta.
Sosyalleşmek, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmak için ideal günlerdeyiz. Partnerinizle romantik bir seyahate çıkabilirsiniz.
Estetik yaptırmak, saçınızı boyatmak, yeni bir tarz yaratmak ve güzelleşmek adına yeni şeyler denemekten de kaçınmayın.
Bu hafta Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniay hayatımıza çekidüzen vermek, derlenip toparlanmak ve sağlık kontrolleri yaptırmak için uygun bir dönem.
Uranüs de yeniayla güzel bir ilişki kuracağı için, sürprizler ve olumlu finansal gelişmeler söz konusu olabilir. Duygusal açıdan kendinizi daha özgür bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ev içinde değişiklikler yapmak için de ideal bir zaman diliminde olacaksınız.
Bu ayın 7’sinde, 14 derece Başak burcunda bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün de güzel bir desteği var. Ayrıca Coxa sabit yıldızı da bu dönemde etkin olacak.
Yeniay Başak’ta olacağı için burcun temsil ettiği konular gündemimize gelecek. Yani düzen getirme, hizmet etme, temizlik, detay gerektiren ince işlerle ilgilenme, sağlık, zaman zaman eleştiri, mükemmele yakın işler, mantıklı yaklaşımlar, analiz etme, kuruntu ve endişeler...
Hayatımızda düzene ihtiyacı olan alanlar varsa kolları sıvayabiliriz. Bu ister özel, ister ev, isterse de iş hayatımız olsun... Bir şekilde işleri düzene sokmak için harekete geçebileceğiz. Bu düzenleme esnasında son bir bahar temizliğine de girişerek kışa hazırlık yapabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara bol bol hizmet edebilir ya da onlardan hizmet alabilirsiniz. İşin içinde Başak burcu var, köle gibi çalışmaktan bahsetmeme gerek yok sanırım!
HUZURUMUZ KAÇMASIN
Çalışma hayatında da çok verimli bir zaman diliminde olacağız. Zihnimiz sürekli yapılması gereken işlerle meşgul... Sık sık yapılacaklar listesini kontrol edebiliriz. Detay gerektiren işlerle daha çok meşgul olurken hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlıklarıyla da yakından ilgilenebiliriz. Bu dönemin ‘gölge tarafı’ kuruntu ve endişelere teslim olarak kendimizi ve bedenimizi sıkça dinleyerek huzurumuzu kaçırabiliriz. Ama bunun dışında bir check-up yaptırmak için de hiç fena bir zaman
değil.
Bu bir yeniay, yani yeni başlangıçlar, yeni işler, yeni projeler zamanı... İşin içinde Uranüs olduğu için işlerimizi hallederken yeni ve yaratıcı yollar keşfedebiliriz. Hayatımızda hızlı ve olumlu değişimlerin meydana gelebileceği bir zaman bu. Yeniay rutinimizin dışına çıkmamız konusunda destekleyici olacaktır. Farklı, sıradışı insanlarla bir araya gelebilir, yeni dostluklar edinebiliriz. Yine sürpriz ve beklenmedik iş koşulları ya da maddi kazanç olasılıklarıyla da karşılaşabiliriz.
KARACİĞERİNİZİ YORMAYIN
Haftanın genelinde Mars ile Neptün karşı karşıya olacak. Paranıza dikkat etmelisiniz. Unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanınızı kaybedebilir, paranızı düşürebilirsiniz. Kayıplar yaşanabilir.
Yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Bugünlerde alkol tüketiminde dikkatli olun, zehirlenmeler görülebilir ya da yan etkileri çok daha fazla ortaya çıkabilir. Gıdaları tüketirken son kullanma tarihinin geçmiş olmamasına dikkat edin, zehirlenme vakalarında artışlar meydana gelebilir. Daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin, bugünlerde vücudumuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir. Evde veya işyerinde lavabo, su giderleri ile ilgili problemler meydana gelebilir.
Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlar, bu yüzden bir şeyler uğruna yarışmak, güç ve gövde gösterisi yapmak için pek uygun değil. Kandırılma, aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projede çok dikkatli olunmalı, gelen tekliflerin ardı arkasının olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilmeli.
Sağlık anlamında, teşhis zorlaşabilir, bugünlerde tek bir doktorun görüşüyle hareket etmemek en doğrusu olacaktır. Doktorunuza başvurmadan kafanıza göre ilaç kullanmayın, ağrı kesici alırken bile profesyonel bir destek alın.
El altından, gizlilik içinde yürüttüğünüz işlerde başarısızlığa uğrayabilirsiniz. Romantik görüşmeler ve ilişkiler başlatmak için de pek uygun bir dönem değil. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin, boş hayaller peşinde koşmayın, ciddi riskler almayın!
YENİ ANLAŞMALAR, ORTAKLIKLAR...Koç (21 Mart-19 Nisan)
Yepyeni bir aya giriyoruz. Ben her yeni aya girmeden önce yaşayacağımız ayda ‘Ay’ın boşlukta olacağı zamanları çıkarıp telefonumun takvimine not ederim. Bu günlere önemli işlerimi denk getirmemeye çalışırım, hayat müsaade ettiği sürece tabii.
Peki neden bu kadar önemli bu Ay’ın boşlukta olma meselesi? Ay, bizim günlük yaşam dinamiğimizde çok etkilidir. Modumuzla, günlük olarak gündemimizin ne olacağıyla, yani günlük ritmimizle ilişkilidir.
Ay’ın boşlukta olmasını şöyle açıklayabiliriz: Ay’ın, bir burçta seyahat ederken son açısını yaptıktan sonra bir sonraki burca kadar açı yapmadığı zaman dilimi... Bu durumun biz faniler üzerindeki etkisi şöyle... İşler askıda kalır, ilerlemez. Bu yüzden hemen sonuç almak istediğimiz konular olduğunda, harekete geçmek için bu dönemin geçmesini beklemek önemli.
Zaten genelde Ay boşluktayken pek de bir şey yapmak istemeyebiliriz, keyfimiz pek yerinde olmaz ve üzerimize bir tembellik çöker. Aslında bu dönemde yapılacak en güzel şeyler dinlenmek, uyumak ve yarım kalan işleri halletmektir. Aşağıda sizler için, eylülde gün gün Ay’ın boşlukta olduğu zamanları ve saat aralıklarını hazırladım. Siz de bu sayede, aşağıdaki konularda önemli adımlarınızı o zamanlara denk getirmeyerek yaşamınıza fayda sağlamış olursunuz...
AY NE ZAMAN, HANGİ BURÇTA BOŞLUKTA?
Bu, hangi konuları etkiliyor?
3 Eylül 8.37 ile 18.58 arasında, Yengeç’te:
Çarşamba itibariyle Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak devreye girecek. Dalgın ve dikkatsiz hareket edersek eşya kaybedebilir, unutkanlıklara kapılabilir ve yolda yanlış yöne gidebiliriz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz de yüksektir. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyun. Size sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette şifrelere dikkat! Unutabilirsiniz, kontrolünüz dışında değişebilir. Hafta sonu Merkür ile Pluton arasındaki güçlü etkileşimle içinizde gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir. Çok fazla eleştiri alabilir veya çok fazla eleştiri yapabilirsiniz ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın.
YENİ İLİŞKİ, ORTAKLIK VE DOSTLUKLARKoç (21 Mart-19 Nisan)
İlişkiler, dostluklar bakımından destek alabileceğiniz, yeni ilişkilerin, ortaklıkların ve arkadaşlıkların kurulabileceği bir hafta. İletişimde hatalar, fikirlerin çalınması, dedikodular yüzünden alınganlık veya zehirlenme olabilir.
KADINLARDAN DESTEK ALACAKSINIZBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sağlam adımlar atıp yeni ortaklıklar kurabileceğiniz ve kadınlardan destek alabileceğiniz bir hafta. Özel hayat ve dostluk ilişkilerinde karar vermekte zorlanabilirsiniz.
UZUN SOLUKLU BİR AŞK GELİYORİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Aşk hayatınızda sağlam adımlar atabilirsiniz. Yeni ilişkiler başlayabilir, uzun soluklu olma ihtimali de yüksek. Hem iş hem de ailevi konularda kafanız karışıp karar vermekte zorlanabilirsiniz, iletişim krizleri oluşabilir.
Kurallar değişiyor!
Perşembe, Akrep burcunda gerçekleşecek yeniayda gizli saklı ne varsa ortaya çıkabilir, otorite figürleriyle aramızda birtakım sürtüşmeler yaşanabilir, ilişkiler aniden kopabilir. Finansal konularda temkinli davranmakta fayda var. Öte yandan krizleri fırsata çevirmek ve hayatımızdaki gereksiz yüklerden kurtulmak için de uygun zamanlar.
Kasıma Akrep burcunun 12’nci derecesinde meydana gelecek, Uranüs ve Satürn etkili önemli bir yeniayla başlıyoruz. 4 Kasım’da gerçekleşecek bu yeniayda Alphecca, Acrux yıldızları etkin. Yaklaşık 15 gün kadar tesirini hissedeceğimiz bu yeniayda sırlar, bilinçaltı, cinsellik gibi Akrep’in temsil ettiği konular hayatımızda önemli bir yere oturacak.
Akrep burcunun yönetici gezegeni olan Mars’ın kendi yönettiği burçta olmasından dolayı daha tutkulu, daha ihtiraslı hissedebiliriz.
Sezgilerimizin güçlü olacağı bir yeniay dönemine giriyoruz. Akrep derinlere inmekle ilgilidir. Her şeyi merak edeceğimiz, araştıracağımız, sırlarla ilgileneceğimiz, arkadaşlarla en mahrem konuları konuşacağımız, hatta gizli saklı ne varsa önümüze düşebileceği günler bunlar... Ayrıca kendimizle, iç dünyamızla ve psikolojimizle ilgili de derinlere inebiliriz. Bilinçaltında saklı kalan korkular, endişeler ortaya çıkabilir. Paranoya ve takıntılara karşı dikkatli olmalıyız. Ufak bir kelimeye takılıp içimizde çok büyütebiliriz ve kendi kendimizi huzursuz edebiliriz. Bu yeniay sürecinde psikolojik olarak güç kazanmak isteriz, psikolojik bir savaş verebiliriz. Akrep yeniayı, krizle mücadele dönemidir. Özellikle Mars’ın Akrep burcunda olmasından dolayı krizleri başarıyla yönetebilir, hatta büyük bir gizlilik içinde ve derin bir stratejiyle fırsata bile çevirebiliriz.
Bu süreçte özgürlük konusu da öne çıkıyor. Yeniayın Satürn’le olan sert açısı birtakım istek ve arzularımızın kısıtlanacağına, özgürlükle ilgili sorunlar yaşayabileceğimize işaret ediyor. İşin içinde Uranüs olacağından dolayı özellikle otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir. Kuralları yok saymaya, asice ve dengesiz davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazıları aniden istifa edebilir, bazıları aniden ilişkilerini sonlandırabilir; sürpriz kopmalar, ani ayrılıklar yaşanabilir. Diğer yandan Uranüs’ün etkisiyle bu süreci dikkatli bir şekilde yüklerimizden ayrılmak, kurtulmak ve kendimize daha fazla alan açmak için de kullanabiliriz.
Yeniayda gizli konular gündeme gelecek.
Akrep net olmakla ilgilidir. ‘Ya hep ya hiç’ der. Bu yeniay hayatımızdaki belirsiz konuları netleştirmek ve açıklığa kavuşturmak için
en ideal dönemdir. Bu yeniayda Satürn-Uranüs etkileşimi devrede olacak. Bu etkiyle şartlar bizi yeni bir sistem ve düzene doğru götürmeye çalışır ama biz eski düzenimizde kalmak için elimizden geleni yaparız. Yine de kontrollü bir şekilde hayatımızda gereken devrimleri gerçekleştirmek mümkün.
Akrep yeniayında kredi, finansal kaynak arayışları da öne çıkar ama finansal istikrarı yakalamak pek kolay olmayabilir. Adımlarımızı temkinli atmalıyız.
Libidonun yükseldiği, cinselliğe ve fantezilere daha açık olacağımız bir yeniay olabilir. Akrep burcunun yönetici gezegeni Mars, kendi yönettiği burçta hareket ediyor. Dolayısıyla daha tutkulu, daha ihtiraslı hissedebiliriz. Sağlık açısından genital bölge ve üreme organlarına dikkat etmekte fayda var.
TÜRKİYE’DE BORSA, SANAT VE ÇOCUKLARLA İLGİLİ DEĞİŞİM
Akrep’te yaşanacak yeniay Türkiye’nin doğum haritasında şans noktasının tam üstünde. Şans noktası, zahmetsiz elde edilen gelirlerle, fırsatlarla ilgilidir. Yeniay 5’inci evde olduğundan; sanat, yaratıcılık, borsa alanlarında şanslı olaylar yaşanabilir. Ülke haritasında yeniayın Plüton ile güçlü bir etkileşimi var. Plüton değişim, dönüşüm ve güç kazanmak demektir. Bu dönem borsa, sanat, çocuklarla ilgili konularda değişimler ve güç kazandıracak durumlar gerçekleşebilir. Ülke haritasında Uranüs iktidarı temsil eden bir alanda duruyor. Bu, iktidarın elini güçlendireceğini, krizleri fırsata çevirebileceğini gösteriyor. Ayrıca borsada yeni bir şekillenmeye doğru gidilebilir.
Dünyadaysa cinsellikle ilgili suçlarda artış, cinsel skandallar artabilir. Örgütler, mafya, gizli kuruluşlar, hırsızlıklar, terör olayları, finansal krizler, vergiyle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Depremler, maden ocakları ve petrol kuyularında krizler, isyanlar, uçak kazaları, havayolu problemleri, elektrik sorunları yaşanabilir. Bu yeniayda Acrux ve Alphecca sabit yıldızları etkin. Acrux dini konulara vurgu yapar. Alphecca ise sanatsal başarı, cinsel rezillikler, hastalıklar ve zehirlenmelerle ilgilidir.