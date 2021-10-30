Kurallar değişiyor!

Dolunay dönemini geride bırakarak daha sakin bir haftaya giriyoruz. Umarım geçen hafta etrafı kırıp dökmediniz, ilişkilerinize zarar vermediniz. Bu hafta o kadar kötü değil. Evinizle, ailenizle ilgilenin ve tartışmalardan kaçının.

Haftanın ilk günü Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek.

Pazartesi hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, aktif iletişim zamanı. Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliriz ama dikkat sorunu sıkıntı yaratabilir. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek için güzel bir gün.

Salı, Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Bugün eve ait işlerle, ailemizle yakından ilgilenmemiz gerekebilir.

Çarşamba günüyse Venüs ile Neptün arasında sert bir etkileşim olacak. Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz, belki de çevrenizdeki insanların onaylamayacağı ilişkiler olabilir bu. Ciddi sonuçlar doğurabilecek konulara ve tartışmalara girmeyin.

Perşembe günü Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz biri varsa duygularınızı paylaşmak için iyi zaman. Evlenme teklif etmek, evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak için de çok uygun.

Cuma