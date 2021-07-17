Kova burcunda dolunay: Özgürlük, bağımsızlık, eşitlik

Bu hafta para kazandıracak projeler geliştirebilir, ticari atılımlarda bulunabiliriz. Aşk isteyenler de yaşadı... Beğendiğimiz kişiye açılabilir, flört edebiliriz. Ruhumuz daha hovarda ve çapkın...

Bu hafta gökyüzünde güzel etkiler olacak. Merkür’le Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim sayesinde, geleceğe yönelik hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel haftadayız. Bu açı etkisiyle fazlaca iyimser davranma eğilimli oluruz. Felsefe, din, inanç ve eğitimle ilgili bol bol konuşabilir, aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için internet sitesi açmak, yeni bir eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletmek ve seyahat planlamak için de ideal zamanlar. Bu hafta özellikle ticarette ve eğitimde şans var, nasıl daha çok para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz.

Bu hafta proje haftası... Fırsat kapılarını açabilecek zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Özellikle bugün pozitif düşünmek, kendinizi bilgi ve becerileriniz konusunda geliştirmek, sevdiğiniz kitapları okumak, ulaşmak istediğiniz bilgilere erişmek, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolaylıkla ulaşmak bakımından oldukça yararlı bir gün. Aşk için en güzel haftalardan birinde olduğumuzu da belirteyim. Venüs ve Mars birlikte hareket edecek; flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika bir zaman... Cinsel anlamda da isteğiniz artabilir, ruhunuz bu hafta biraz daha hovarda ve çapkın olabilir.

AŞKA VE ROMANTİZME HAZIR OLUNKoç (21 Mart-19 Nisan)

Ailevi meseleler ve konutla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Venüs ve Mars, Aslan burcunda birlikte hareket edecek, e bu da artık size bir aşk getirir sanırım. Mevcut ilişkinizde de romantik zamanlar var. Yaratıcı işler konusunda da bu hafta önünüz açık.

EVİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN, DEKORE EDİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Haftaya dostlarınızdan güzel haberler alarak başlıyorsunuz. Belki de dostlarınızla ortak bir proje yapacaksınız. Venüs ve Mars’ın Aslan burcundaki seyahatiyle evinizi güzelleştirebilir, dekoratif dokunuşlar yapabilirsiniz.