Korunmak, kollanmak isteyen bir Yengeç’ti

Her hafta gökyüzü gündemiyle ilgili yazılar yazıyorum. Sizleri yeniay ve dolunaylar, tutulmalar, gezegen geçişleri hakkında bilgilendiriyorum. Bu hafta bir değişiklik yapıp bir astro-biyografi hazırladım. Hem başarılar hem trajedilerle dolu bir yaşamı, şarkıcı Bergen’in hayatını ele aldım.
Bergen’ filmi vizyona girdi. Başrolde; şarkıcıyla olan benzerliğiyle bizleri hayrete düşüren, hepimizin çok sevdiği Farah Zeynep Abdullah var. Bergen’i her birimiz söylediği şarkıların yanı sıra sevgilisi tarafından yüzüne kezzap atılması ve aynı sevgili tarafından öldürülmesiyle de biliyoruz. Çoksatan plak ve albümlerinin yanı sıra ‘Acıların Kadını’ filmiyle de hatırlıyoruz. Amerika’da konserler veren Bergen’in hayatı bu tür büyük başarıların yanı sıra çok büyük trajediler de barındırıyor.
Peki, Bergen’in doğum haritasında nasıl göstergeler vardı da bir yandan büyük başarılara imza atarken diğer yandan böyle trajik durumlar başına geldi?
Duygusal takıntılarının sebebi
Onun hayatını oldukça derinden inceledim ve başına gelen birçok olaydan yola çıkarak doğum saatini de hesaplamaya çalıştım. Elimde belli bir saat aralığı vardı.
Bergen yuva hasreti çeken bir Yengeç burcu kadını olarak karşımıza çıkıyor. Yükselen burcuysa krizleri fırsata çevirmeyi, dönüşümleri, ya hep
ya hiç şeklinde bir yaşamı temsil eden Akrep burcu. Beni yakından takip edenler bu bilgiye şaşırmamıştır. Her türlü duyguyu oldukça derinden yaşamasına neden olan ama diğer yandan duygusal takıntılarının sebebi de olan Ay burcu da Akrep.
Astrolojide bir kişinin hayata geliş amacını gösteren çok önemli iki gösterge vardır, bunlara ‘Ay düğümleri’ deriz. Ay düğümleri hayata geliş amacımızla birlikte konfor alanlarımızı, tekamülümüzü, nereden gelip nereye doğru yol alabileceğimizi, neyi çok iyi yaptığımızı ve neleri öğrenip ve deneyimlememiz gerektiğini ifade eder. Ay düğümleri iki tanedir. Biri güney Ay düğümü, diğeri de kuzey Ay düğümüdür. Güney Ay düğümüne kısaca (GAD), kuzey Ay düğümüne de kısaca (KAD)
diyeceğim. Ayrıca Ay düğümlerini astrolojide 1’inci eve çekerek kişinin bu Ay düğümleri deneyimlerine giden yolunun nasıl olduğunu da görmeye çalışırım.
Hepimizin GAD’ı ve KAD’ı var; keşke hepimiz bunları bilsek... Hayatınızdaki birçok temaya nasıl cevap olduğunu görseniz şaşırırsınız...
GAD; en temel haliyle konfor alanını, en iyi yaptıklarımızı, yeteneklerimizi ama bir yerde bizi köşeye sıkıştıran alanları anlatır. KAD ise konfor alanından çıkmak, tekamüle gitmek, büyümek ve olgunlaşmakla ilgilidir. İnsanın ömrü GAD ile KAD arasındaki bir yolculuktur. Hiçbir zaman sadece GAD’da veya KAD’da olamayız. Bu ikisi adeta iç içe geçmiş sarmallar gibidir. Ama en azından GAD’ın gölge yönlerini bilirsek kendimizi geliştirmemiz, büyümemiz, mutlu olmamız belki daha kolay olur.
Bergen’in doğum haritasında Ay düğümleri Koç-Terazi aksında. GAD, Koç burcunda. KAD ise Terazi burcunda. Bu hayattaki temel sınavı sağlıklı ilişkiler kurmak, sağlıklı ilişkiler
yönetmek...
GAD Koç haritasını incelediğimde; kendi burnunun dikine giden, kimseye eyvallahı olmayan, biraz çocuksu, haylaz, kavgacı, iddialı ve çok güçlü bir yapı çıkıyor karşımıza. Koç burcunun yönetici gezegeni GAD haritasında Aslan burcunda ve 5’inci evde. Hem Aslan hem de 5’inci ev sahne ve yaratıcılıkla ilgilidir. Bergen’in sahne başarısının geldiği yer tam da burası. Onun sahne dışında bir hayatı olması çok zormuş. Diğer yandan aşka dair takıntıların, ego ve iktidar savaşlarının da yeri burası. O hiç ayrılamadığı Halis hem yüzüne kezzap atan hem de ölümüne sebep olan kişi. Güneş 8’inci evinde ve anne-babası o çocukken ayrılmışlar. Annesi hem annelik hem de babalık etmiş Bergen’e. Bu baba eksikliği yüzünden, gördüğü ilk ilgiye çekilen Bergen nereden bilecekti ki şefkat zannettiği şeylerin hayatını kaybetmesine neden olacağını! En nihayetinde duygusal açıdan güvenmek, korunmak, kollanmak isteyen bir Yengeç kadını var karşımızda.
KAD Terazi haritasına baktığımızdaysa yaşamda gitmesi gereken alan; sanat, yaratıcılık, diplomasi, huzurlu ve sakin bir hayat, adaletli bir yaşam ve onu anlayacak sadık bir partnerle sağlıklı bir bağlanmanın olduğu bir yaşam. Ama gel gör ki Terazi burcunun yönetici gezegeni olan Venüs, haritasında asalet yani güç kaybettiği Başak burcunda. Kayıplar alanı olan 12’nci evde ve ‘ya benimsin ya kara toprağın’ diyen Plüton ile beraber. Plüton zor bir gezegendir. Manipüle etme, psikolojik güç elde etme, takıntılar, ölüm, değişim ve dönüşüm, karanlık konular, karanlık tipler gibi konuları temsil eder. Hayatında istediği erkek model(ler)i 12’nci evde olduğu için bir şekilde arkasından iş çeviren, ona pek huzur vermeyen kişileri hayatına çekiyor.
Ay düğümlerimizin hayatımızdaki birçok temaya nasıl cevap olduğunu görseniz şaşırırsınız.
Her şey çok farklı olabilirdi
Buradan farklı bir hikâye çıkabilir miydi? Neden olmasın! Büyük bir farkındalıkla, ciddi terapilerle, doğru yönlendirmelerle buradaki kuzey Ay düğümü hikâyesi bambaşka da çalışabilirdi. Arkasında onu destekleyen, Başak burcundaki yerleşimle ona hizmet eden, arka planda işleri toparlayan ve varlığıyla ona güven veren biri de olabilirdi.
Bergen 30 yaşında öldürülüyor. 30 astrolojik olarak çok önemli bir yaştır. Satürn döngüsüyle ilgilidir. Satürn, karmanın lordudur. 28.5-30.5 yaş arasına denk gelir ve hepimiz yaşamlarımızda bu yaş aralığında hayatımızın seyrini değiştiren önemli olaylar yaşarız. Kimimiz yer değiştirir, kimimiz sağlıkla sınanır, kimimiz para, kimimiz statü, kimimiz ilişkiler, kimimiz de Bergen’de olduğu gibi hayatıyla...
Korunmak, kollanmak isteyen bir Yengeç’ti
Her hafta gökyüzü gündemiyle ilgili yazılar yazıyorum. Sizleri yeniay ve dolunaylar, tutulmalar, gezegen geçişleri hakkında bilgilendiriyorum. Bu hafta bir değişiklik yapıp bir astro-biyografi hazırladım. Hem başarılar hem trajedilerle dolu bir yaşamı, şarkıcı Bergen’in hayatını ele aldım.
Bergen’ filmi vizyona girdi. Başrolde; şarkıcıyla olan benzerliğiyle bizleri hayrete düşüren, hepimizin çok sevdiği Farah Zeynep Abdullah var. Bergen’i her birimiz söylediği şarkıların yanı sıra sevgilisi tarafından yüzüne kezzap atılması ve aynı sevgili tarafından öldürülmesiyle de biliyoruz. Çoksatan plak ve albümlerinin yanı sıra ‘Acıların Kadını’ filmiyle de hatırlıyoruz. Amerika’da konserler veren Bergen’in hayatı bu tür büyük başarıların yanı sıra çok büyük trajediler de barındırıyor.
Peki, Bergen’in doğum haritasında nasıl göstergeler vardı da bir yandan büyük başarılara imza atarken diğer yandan böyle trajik durumlar başına geldi?
Duygusal takıntılarının sebebi
Onun hayatını oldukça derinden inceledim ve başına gelen birçok olaydan yola çıkarak doğum saatini de hesaplamaya çalıştım. Elimde belli bir saat aralığı vardı.
Bergen yuva hasreti çeken bir Yengeç burcu kadını olarak karşımıza çıkıyor. Yükselen burcuysa krizleri fırsata çevirmeyi, dönüşümleri, ya hep
ya hiç şeklinde bir yaşamı temsil eden Akrep burcu. Beni yakından takip edenler bu bilgiye şaşırmamıştır. Her türlü duyguyu oldukça derinden yaşamasına neden olan ama diğer yandan duygusal takıntılarının sebebi de olan Ay burcu da Akrep.
Astrolojide bir kişinin hayata geliş amacını gösteren çok önemli iki gösterge vardır, bunlara ‘Ay düğümleri’ deriz. Ay düğümleri hayata geliş amacımızla birlikte konfor alanlarımızı, tekamülümüzü, nereden gelip nereye doğru yol alabileceğimizi, neyi çok iyi yaptığımızı ve neleri öğrenip ve deneyimlememiz gerektiğini ifade eder. Ay düğümleri iki tanedir. Biri güney Ay düğümü, diğeri de kuzey Ay düğümüdür. Güney Ay düğümüne kısaca (GAD), kuzey Ay düğümüne de kısaca (KAD)
diyeceğim. Ayrıca Ay düğümlerini astrolojide 1’inci eve çekerek kişinin bu Ay düğümleri deneyimlerine giden yolunun nasıl olduğunu da görmeye çalışırım.
Hepimizin GAD’ı ve KAD’ı var; keşke hepimiz bunları bilsek... Hayatınızdaki birçok temaya nasıl cevap olduğunu görseniz şaşırırsınız...
GAD; en temel haliyle konfor alanını, en iyi yaptıklarımızı, yeteneklerimizi ama bir yerde bizi köşeye sıkıştıran alanları anlatır. KAD ise konfor alanından çıkmak, tekamüle gitmek, büyümek ve olgunlaşmakla ilgilidir. İnsanın ömrü GAD ile KAD arasındaki bir yolculuktur. Hiçbir zaman sadece GAD’da veya KAD’da olamayız. Bu ikisi adeta iç içe geçmiş sarmallar gibidir. Ama en azından GAD’ın gölge yönlerini bilirsek kendimizi geliştirmemiz, büyümemiz, mutlu olmamız belki daha kolay olur.
Bergen’in doğum haritasında Ay düğümleri Koç-Terazi aksında. GAD, Koç burcunda. KAD ise Terazi burcunda. Bu hayattaki temel sınavı sağlıklı ilişkiler kurmak, sağlıklı ilişkiler
yönetmek...
GAD Koç haritasını incelediğimde; kendi burnunun dikine giden, kimseye eyvallahı olmayan, biraz çocuksu, haylaz, kavgacı, iddialı ve çok güçlü bir yapı çıkıyor karşımıza. Koç burcunun yönetici gezegeni GAD haritasında Aslan burcunda ve 5’inci evde. Hem Aslan hem de 5’inci ev sahne ve yaratıcılıkla ilgilidir. Bergen’in sahne başarısının geldiği yer tam da burası. Onun sahne dışında bir hayatı olması çok zormuş. Diğer yandan aşka dair takıntıların, ego ve iktidar savaşlarının da yeri burası. O hiç ayrılamadığı Halis hem yüzüne kezzap atan hem de ölümüne sebep olan kişi. Güneş 8’inci evinde ve anne-babası o çocukken ayrılmışlar. Annesi hem annelik hem de babalık etmiş Bergen’e. Bu baba eksikliği yüzünden, gördüğü ilk ilgiye çekilen Bergen nereden bilecekti ki şefkat zannettiği şeylerin hayatını kaybetmesine neden olacağını! En nihayetinde duygusal açıdan güvenmek, korunmak, kollanmak isteyen bir Yengeç kadını var karşımızda.
KAD Terazi haritasına baktığımızdaysa yaşamda gitmesi gereken alan; sanat, yaratıcılık, diplomasi, huzurlu ve sakin bir hayat, adaletli bir yaşam ve onu anlayacak sadık bir partnerle sağlıklı bir bağlanmanın olduğu bir yaşam. Ama gel gör ki Terazi burcunun yönetici gezegeni olan Venüs, haritasında asalet yani güç kaybettiği Başak burcunda. Kayıplar alanı olan 12’nci evde ve ‘ya benimsin ya kara toprağın’ diyen Plüton ile beraber. Plüton zor bir gezegendir. Manipüle etme, psikolojik güç elde etme, takıntılar, ölüm, değişim ve dönüşüm, karanlık konular, karanlık tipler gibi konuları temsil eder. Hayatında istediği erkek model(ler)i 12’nci evde olduğu için bir şekilde arkasından iş çeviren, ona pek huzur vermeyen kişileri hayatına çekiyor.
Ay düğümlerimizin hayatımızdaki birçok temaya nasıl cevap olduğunu görseniz şaşırırsınız.
Her şey çok farklı olabilirdi
Buradan farklı bir hikâye çıkabilir miydi? Neden olmasın! Büyük bir farkındalıkla, ciddi terapilerle, doğru yönlendirmelerle buradaki kuzey Ay düğümü hikâyesi bambaşka da çalışabilirdi. Arkasında onu destekleyen, Başak burcundaki yerleşimle ona hizmet eden, arka planda işleri toparlayan ve varlığıyla ona güven veren biri de olabilirdi.
Bergen 30 yaşında öldürülüyor. 30 astrolojik olarak çok önemli bir yaştır. Satürn döngüsüyle ilgilidir. Satürn, karmanın lordudur. 28.5-30.5 yaş arasına denk gelir ve hepimiz yaşamlarımızda bu yaş aralığında hayatımızın seyrini değiştiren önemli olaylar yaşarız. Kimimiz yer değiştirir, kimimiz sağlıkla sınanır, kimimiz para, kimimiz statü, kimimiz ilişkiler, kimimiz de Bergen’de olduğu gibi hayatıyla...