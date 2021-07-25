Köle gibi çalışma dönemi başlıyor

Astroloji evreni yaradılışı anlamak için kullandığımız eşsiz bir sembolizmdir. Biz bu sembolizm içinde sadece kişinin karakter yapısını analizde değil, dünyayla ilişkili her konuda astrolojiden yararlanırız. Bu süreçte gezegenlerin sembolize ettiği önemli temalar vardır. Her gezegenin temsil ettiği coğrafi yerler, renkler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar... Bu yazıda size gezegenlerin, ayrıca astrolojide iki kutsal ışık olarak gördüğümüz Güneş ve Ay’ın, karakter özellikleri dışında başka neleri sembolize ettiğinden bahsedeceğim.
SATÜRN: BÜYÜK KÖTÜCÜL GEZEGEN
Kova ve Oğlak burçlarını yöneten Satürn aşırı soğuk ve kurudur. Büyük kötücül gezegendir. Uyumsuz, sert, rahatsız edici derecede asitli ve kötü kokuludur. Simsiyah, sarı siyah ve kurşun rengindedir. En soğuk, en sert, en kötü kokan ve en güçlü şeyler... Günü cumartesiyle çarşamba gecesidir. Bitki olarak; biber, zeytin, muşmula, acı nar, mercimek, keten, kenevir tohumu, susam... Meşe, limon, zeytin ağaçları... Hintyağı bitkisi, ceviz ve badem... Yani hoş olmayan tat ve kokuya sahip ya da sert kabuklu meyveler...
JÜPİTER: BÜYÜK ŞANSLI GEZEGEN
Yay ve Balık burçlarını yöneten Jüpiter orta derecede sıcak ve nemlidir. Büyük şanslı gezegendir. Tatlı, acı-tatlı lezzetleri simgeler. Polen rengi, sarılı-kahverengili beyaz, parlak ve ışıltılı renktedir. Ölçülülük, sağlamlık ve pürüzsüzlüğü simgeler. Günü perşembeyle pazartesi gecesidir. Kalay, beyaz kurşun, ince pirinç, elmas, insan tarafından kullanılan tüm mücevherler... Yabani nar, elma, buğday, arpa, pirinç, nohut, şeftali, incir, kayısı, armut ve tatlı meyveler veren ağaçlar... Güller, çiçekler, tatlı kokulu, tohumları rüzgârla uçuşan bitkiler...
Gökyüzü gündemi bu hafta epey kalabalık. Aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs, Başak’a geçecek. Bu dönemde ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için sıkça eleştirebilir, kusurları gidermek için kolları sıvayabiliriz. Venüs, Başak burcundayken ilişkilerin ana teması ‘yarar sağlamak’ üzerine olacaktır. Derlenip toparlanmak, sağlık kontrolü yaptırmak, hayatımızdaki dağınıklıklardan kurtulmak, rejim yapmak için ideal bir süreç.
Venüs, Başak burcunda 16 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Akabinde Güneş, Aslan burcuna geçecek. Bu dönemde yatırım, borsa kuru, döviz ve altın gibi konular gündeme gelir. Siz de bu süreçte kendinizi daha çekici kılmak için neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Kendine güvenen, karizmatik ve kalbinizi hoplatan biriyle karşılaşabilirsiniz.
Son olarak Kova burcundaki dolunayla hayatımızda bizi kuşatan sorumluluklardan biraz olsun kurtulmak, nefes almak, özgür hissetmek için cesur adımlar atabiliriz. Özgürlük, yaşamlarımızda ana tema haline dönüşebilir.
SAĞLIĞINIZ İYİ, İŞLER YOLUNDAKoç (21 Mart-19 Nisan)
16 Ağustos’a kadar hem sağlık hem de iş konularında mutluluk verici bir sürece gireceksiniz. Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle de aşk sezonunuz başlıyor... Aşk, yatırımlar, çocuklarla ilgili konular gündeminizde olacak. Arkadaşlık sorumluluklarınız artabilir.
TAŞINMAK İÇİN UYGUN ZAMANBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
16 Ağustos’a kadar aşkta verimli, heyecanlı, mutlu bir süreç başlıyor. Çocuk sahibi olmak için de güzel bir zaman. Odak noktanız ev ve aileyle ilgili konular olacak. Taşınmak için uygun bir dönem. İşte sorumluluklar artabilir ve daha çok çalışabilirsiniz.
Kova burcunun 1’inci derecesinde 24 Temmuz’da bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın uzak bir bağlantıyla Satürn ile de kontağı var. Etkilerini 21 Temmuz ile 6 Ağustos arasında hissedeceğiz. Kova burcu astrolojide özgürlük, farklı ve sıradışı konular, teknoloji, ifade özgürlüğü, devrimler, isyanlar, dostluklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Bu dolunayla birlikte hayatımızda kendimize özel alanlar açmak adına harekete geçebiliriz. Bunun asıl sebebi özgürlük kazanmak olabilir. Zira bu dolunayda biraz isyankâr davranabilir, kuralları yıkmak isteyebiliriz. Her zamanki davranışlarımızın dışına çıkabilir, bize veya topluma sıradışı ya da marjinal gelen kişilerle bir araya gelebiliriz. Bu dolunay sadece kendimiz adına değil toplum için de ifade özgürlüğüne önem vereceğimize işaret ediyor.
İRİLİ UFAKLI DEVRİMLER
Hayatımızda beğenmediğimiz, sevmediğimiz, bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, değişiklikler hatta irili ufaklı devrimler gerçekleştirebiliriz. Her zamankinden çok daha sosyal olacağımız, dostluklar ve arkadaşlıklarımızla kurduğumuz ilişkilerin önem kazanacağı bir dönem olacak. Toplumdaki haksızlıklar, sosyal alanda oluşan adaletsizliklere karşı da kayıtsız kalamayız bu dolunayda! Tek başına hareket etmek zor olursa diğer insanlarla bir araya gelerek işlerimizi halletmeye çalışacağız. Dernekler, sivil toplum örgütleriyle toplumun faydası adına çalışabiliriz. Sorunlara akıllıca çözümler üreteceğimiz, çevremizde gelişen olaylara sağduyulu yaklaşacağımız bir dönem... Teknolojinin nimetlerinden yararlanabilir, yeni cihazlar alabilir, internet sitesi veya yeni sosyal medya hesapları açabiliriz.
Sağlık açısındansa Kova burcu dolaşım sistemini, kalp ve tansiyon sorunlarını sembolize eder. Bu burcun birinci derecesiyse yeme-içme bozuklukları ve kavalkemiğiyle ilgilidir. Bunlara dikkat etmekte fayda var bu dönemde.
Kova burcunun sembolize ettiği konular; bilimsel gelişmeler, insan hakları, farklı ya da marjinal kişiler, azınlıklar, uzay ve astroloji ile ilgili konular, havayolları, uçaklar, fırtına ve kasırgalar, büyük teknolojik altyapılar, yeni icatlar ile ilgilidir.
Dolunay ile birlikte; dünya üzerinde ayaklanmalar, hak ve özgürlükler için yürüyüşler, protestolar gündeme gelebilir. Hükümetlerle halk veya işverenle işçi karşı karşıya gelebilir. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları gibi konularda isyanlar söz konusu olabilir. Aykırı, azınlık, marjinal kişi ve gruplar ön plana çıkabilir. Böyle kişi ve grupların üzerindeki baskı nedeniyle asilikler artabilir ve isyanlar çıkabilir. Sosyal medya mecralarıyla ilgili kurallar, yasalar gündeme gelebilir.
Bu hafta gökyüzünde güzel etkiler olacak. Merkür’le Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim sayesinde, geleceğe yönelik hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel haftadayız. Bu açı etkisiyle fazlaca iyimser davranma eğilimli oluruz. Felsefe, din, inanç ve eğitimle ilgili bol bol konuşabilir, aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için internet sitesi açmak, yeni bir eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletmek ve seyahat planlamak için de ideal zamanlar. Bu hafta özellikle ticarette ve eğitimde şans var, nasıl daha çok para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz.
Bu hafta proje haftası... Fırsat kapılarını açabilecek zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Özellikle bugün pozitif düşünmek, kendinizi bilgi ve becerileriniz konusunda geliştirmek, sevdiğiniz kitapları okumak, ulaşmak istediğiniz bilgilere erişmek, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolaylıkla ulaşmak bakımından oldukça yararlı bir gün. Aşk için en güzel haftalardan birinde olduğumuzu da belirteyim. Venüs ve Mars birlikte hareket edecek; flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika bir zaman... Cinsel anlamda da isteğiniz artabilir, ruhunuz bu hafta biraz daha hovarda ve çapkın olabilir.
AŞKA VE ROMANTİZME HAZIR OLUNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Ailevi meseleler ve konutla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Venüs ve Mars, Aslan burcunda birlikte hareket edecek, e bu da artık size bir aşk getirir sanırım. Mevcut ilişkinizde de romantik zamanlar var. Yaratıcı işler konusunda da bu hafta önünüz açık.
EVİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN, DEKORE EDİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Haftaya dostlarınızdan güzel haberler alarak başlıyorsunuz. Belki de dostlarınızla ortak bir proje yapacaksınız. Venüs ve Mars’ın Aslan burcundaki seyahatiyle evinizi güzelleştirebilir, dekoratif dokunuşlar yapabilirsiniz.
Farklı kültür ve medeniyetlerin kullandığı farklı astroloji sistemleri vardır. Örneğin benim kullandığım sistem, Batı-klasik astrolojidir. Biz bu sistemde mevsimsel bir zodyak kullanırız. Bu mevsimlerin oluşturduğu durumlar önem kazanır. Farklı ev sistemlerimiz vardır, hem kader hem de özgür irade birlikte ele alınır.
Bir de Şamanik astroloji var. Ben bu sistemle Kızılderili Şaman Gaisheda Keawok sayesinde tanıştım. Bir dönem kendisinden danışmanlık aldım. Onların sistemlerinde, ruhun bu dünyadaki yolculuğu önem kazanıyor ve bu yolculuk esnasında kullandıkları ‘kano’lar var. Gaisheda ile geçen hafta yeniden iletişim kurdum ve aklımdaki bazı soruları sordum.
YAŞAMIN GERÇEĞİNİ HESAPLAMA
Kızılderili Şamanların inancına göre her ruh bu dünyaya bir yolculuk için geliyor ve bu yolculukta onlara rehber olan ‘kano’lar var. Her kanonun kendine göre özel bir rengi var ve kişi hangi kanoyla yolculuğa başlıyorsa o kanonun temsil ettiği rengi hayatına uygulaması ona iyi geliyor. Ve aslında ruh, bu kanolarla gerçeğin ne olduğunu bulmaya dair bir yolculuk gerçekleştiriyor.
İşin en kolay kısmı doğduğun ayın kanosunun temsil ettiği temaları okumak. Ama iş bununla bitmiyor, ufak bir hesaplamayla yaşamın gerçeğini bulmak için kullandığımız diğer kanoları da öğrenebiliyoruz.
1, 4, 7 ve 10’uncu kanoları bulmamız gerekiyor. Diyelim ki ocakta doğdunuz. Hayata gelirken kullandığınız ilk kano doğduğunuz ay oluyor. Bu kano, yaşamdaki yolculuğunuz başlarken size ilk rehberlik edenin ne olduğunu anlatıyor.
Sonra 4’üncü kanoyu bulmanız gerek. Bunun için doğduğunuz ay dahil dört ay sayıyorsunuz. Ocak, şubat, mart, nisan. Demek ki 4’üncü kanonuz nisan. 4’üncü kano, hayatın bizi zorladığı, sınavlardan geçirdiği temaların ne olduğunu ifade ediyor. Siz bunları öğrenmek için nisan ayını okuyacaksınız.
Bu yeniayda Neptün’ün olumlu etkisiyle yaratıcılığımız artacak ve sezgilerimiz keskinleşecek. Başkalarına yardım etmemiz ve hatta bazı durumlarda fedakârlık etmemiz gerekebilir. Plüton’un bu yeniayın tam karşısında olması, iş ve kariyere ilişkin birtakım krizleri çözmemiz gerektiğine işaret ediyor. Krizler strateji ve mantıkla çözülmeli. Bu dönem belki de iş veya yer değişikliği gündeme gelebilir. Ama kimseyle güç savaşları içine girmeyin.
Neptün
Bunların dışında salı günü özellikle Merkür ile Neptün arasındaki sert açıyla aklınız dağınık olabilir, unutkanlıklar yaşayabilir, hesap hataları yapabilir, yanlış kararlar alabilirsiniz. Çarşamba günü de Venüs ile Satürn karşı karşıya gelecek. Özel hayat, ilişkiler açısından oldukça stresli, koparıcı etkiler söz konusu. Zayıf ilişkiler bitebilir.
İŞTE ALIŞTIĞINIZ DÜZEN DEĞİŞİYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Odak noktanız eviniz, aileniz, gayrimenkulle ilgili konular olacak. Bu konularda yeni adımlar atabilirsiniz. İş konusunda alıştığınız düzende değişimler olabilir. Hafta boyunca psikolojik olarak size iyi gelecek konulara yönelebilirsiniz.
KENDİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKEBİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yeni fikirler, projeler aklınıza gelebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir seyahat de gündeme gelebilir. Yurtdışı, akademik konular, medya ve yasal konularda sevimsiz durumlar oluşabilir. İletişimle ilgili kendinizde bir şeyleri değiştirmeniz gerekebilir.
Yeniay Yengeç burcunda olacağından Yengeç’in sembolize ettiği tüm konular bireysel yaşamımızda gündemimizde olabilir. Yengeç burcu astrolojide güvenlik duygusu, ailevi her türlü konu, barınma ihtiyacı, üreme, beslenme, anılar, eski ve yaşam kökleriyle ilgili konuları temsil eder.
Yeniay sürecinde evimize ait birtakım uğraşlar içine girebiliriz. Evin eksiklerini gidermek, tamirat ve bakım işleriyle ilgilenmek, taşınmak, ev alıp satmak, şehir veya ülke değiştirmek, evimizin dekorasyonuyla ilgilenmek, güvenlik için alarm taktırmak gibi uğraşlarımız olabilir. Sadece evimizde değil, etrafımızdaki diğer insanlarla kurduğumuz bağlarla ilgili de güvenli ortamlar yaratabilir, güvensiz olanlarıysa eleyebiliriz.
ESKİ DOSTLAR, ANILAR...
Ailemizle ilgili önemli konular masaya yatırılabilir; eskide kalan ya da konuşulmayıp üstü kapanan konular gündeme gelebilir. Bu yeniay zamanında ailevi sorumluluklarımız da artabilir.
Çocuklar da ön planda... Hamile kalmak isteyenler için destekleyici bir tarafı olacak bu yeniayın. Yine çocuklarımızla özel olarak ilgilenmek, onların yaşamlarındaki önemli konuları çözmek için de kolları sıvayabiliriz. Etrafımızdaki insanlara farkında olmadan biraz annelik de yapabiliriz. Sevdiğimiz insanları daha fazla korumak ve kollamak isteyebiliriz.
Eskiye dair birçok konu gündeme gelebilir. Eski dostlar, eski resimler, eski anılar... Bu arada soyunuz kimlere dayanıyor merak edip aile geçmişinize dair araştırmalar yapabilirsiniz. Ya da aile içinde böyle sohbetler dönebilir...
Bu hafta gökyüzüne damgasını, Mars-Satürn-Uranüs arasındaki sert etkileşim vuracak. Yılın en tehlikeli ve zor zamanlarından birine giriyoruz. Bir yanımız gurur, kibir ve egoyla büyük savaşlara yelken açarken bir yanımız özgürlük mücadelesi içinde yorgun düşebilir. Bir de üstüne beklenmedik skandallardan başımız dönebilir. Hafta boyunca maddi konular başta olmak üzere hayatımızın hiçbir noktasında risk almamakta fayda var. Sakin kalmalı ve bir daha geçmek zorunda kalacağımız köprüleri yıkmamalıyız. Bu hafta beklentimizi minimumda tutmakta fayda var. Riskli sporlardan da uzak durmalı. Hafta boyunca her türlü sakarlık ve kazalara açık olacağız. Otoriteyle ilişkilerde isyankâr enerjiler hâkim. Sabırlı davranmak kolay olmayabilir. Ruhsal olarak rahatlatın kendinizi, sevdiğiniz işlere yönelin, ruhunuza iyi gelecek konularla ilgilenin. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayın. Dünyada büyük depremler, isyanlar, büyük kazalar, toplumsal hareketler, patlamalar söz konusu olabilir.
KENDİNİZİ DEĞERSİZ HİSSEDEBİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta koşullar zorlu. Sosyal çevreniz ve özel hayatınızla ilgili konularda ciddi hayal kırıklıkları ya da sizi öfkelendirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konular kendinizi değersiz hissetmenize ya da para kaybetmenize neden olabilir.
EN İYİSİ ETLİYE SÜTLÜYE PEK KARIŞMAMAKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bir yandan ailevi konular, diğer yandan işle ilgili sorumluluklar ağır gelebilir. Ciddi ve büyük hayal kırıklığı yaşamanıza ya da çok öfkelenmenize neden olabilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Sakin kalmak, etliye sütlüye karışmamak en iyisi.
ÖFKE VE ANİ PATLAMA ENERJİSİ!İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Bir süredir her cumartesi günü saat 23.00’te Instagram hesabımdan ‘Harita Metod’ isimli yayınlar yapıyorum. Bir önceki hafta magazin, ekonomi, siyaset düzleminde neler olmuş, bu olanların astrolojik yansıması nedir, anlatıyorum.
Şeyma Subaşı sevgilisinden evlilik teklifi alınca herkes onun haritasını merak etmişti. Yayından önce doğum bilgilerini araştırdım. Tam saat olmasa da bir doğum haritası çıkardım. Elbette yayında herkesin merak ettiği konu, Şeyma Subaşı’nın nasıl bir şansla bu dünyaya geldiğiydi... Ekonomik yönden çok güçlü erkeklerle yolu kesişiyordu.
Astrolojide ilişkiler, aşk, mutluluk, keyif, haz, kazançlarla ilgili konularda söz sahibi Venüs’tür. Evrensel aşk ve mutluluk anlamına gelir. Ve Şeyma’nın doğum haritasında Venüs, 8 derece İkizler burcunda yer alıyor. İkizler burcunun 8 derecesinde kraliyet yıldızlarından Aldebaran sabityıldızı var. Yayında Aldebaran sabityıldızını ve diğerlerini anlattım. Herkesin ilgisini çekti, DM kutum yüzlerce haritayla doldu.
Elbette hiçbirine bakamadım. Konu bu derece ilgi çekince biraz daha kapsamlı bir şekilde size de anlatayım istedim...
KÖTÜ HUYLARDAN VAZGEÇMEK...
Gökyüzünde dört kraliyet yıldızı var; dört ana yönü temsil ediyorlar: Doğu, batı, kuzey ve güney... Bu yıldızlara ‘gökyüzü koruyucuları’ da denir. Kraliyet yıldızlarıyla ilgili bilgiler Perslerden, MÖ 3000’li yıllardan geliyor. Bu yıldızlar; Aldebaran (Boğanın Gözü), Antares (Akrebin Kalbi), Regulus (Aslanın Kalbi) ve Fomalhaut (Balığın Ağzı)... Her bir yıldız Zodyak kuşağının belli derecelerinde... Bu yüzden herkesin haritasında kraliyet yıldızı yoktur. Olması iyi midir kötü müdür, tartışma konusu... Çünkü kişiye büyük bir başarı, onur, zenginlik, şans verirler fakat bu karşılıksız değildir, bir anlaşma söz konusudur... Vaat ettiği, temsil ettiği güzelliklere ulaşmak için bazı huylardan vazgeçmek gerekir.
Merak edenler doğum haritalarını astro.com sitesinden ücretsiz çıkarabilir. Dereceleri hesaplarken saat yönünün tersine hareket edin. Kısa çizgiler 5, uzun çizgiler 0’la biten dereceleri ifade ediyor. Her burçta 30 derece var.
Üç haftadır geri harekette olan Merkür artık normal hareketine başlıyor. Elektronik aletler alabilir, imzalarınızı atabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçişiyle eve, aileye, yuvaya odaklanacağınız, duygusal açıdan kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, sevdiklerinizle daha çok zaman geçireceğiniz günler geliyor.
Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim iyiyken kariyerle ilgili ve finansal fırsatları iyi değerlendirmeye bakın. Şans bu konularda yüzünüze gülecek. Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Romantik, keyifli, huzurlu ilişkilerle hobilere daha fazla zaman ayırma fırsatı, maneviyat ve duygusal bağların güçlenmesi olası... Güzellik ve estetik için doğru zaman dilimindeyiz. Pazar günü Venüs, Aslan burcuna geçerek aşkta heyecanlı, hareketli, tutkulu, eğlenceli, dinamik bir dönemi başlatacak. Güneş’in Yengeç, Venüs’ün Aslan burcundaki etkilerini hafta içi hurriyet.com.tr/astroloji sayfasından detaylı okuyabileceksiniz.
Bereketli bir iş hayatıyla hareketli bir aşk hayatını bu dönemde yakalamak mümkün.
ODAK NOKTANIZ YUVANIZ OLACAKKoç (21 Mart-19 Nisan)
Güneş, Yengeç burcuna geçince odak noktanız eviniz, aileniz, yuvanız olacak. Venüs, Aslan burcuna geçinceyse aşk hayatınız renklenmeye ve hareketlenmeye başlıyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de destekleyici bir dönem geliyor.
EVDE HUZUR VE KEYİF VARBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Güneş Yengeç burcundayken seyahat, eğitim ve ilişkiler hız kazanıyor. Venüs, Aslan burcunda seyahat ederken yuvanızda huzur ve keyfi bulacaksınız. Evinizin dekorasyonunu yenileyebilirsiniz. Taşınmak da gündeme gelebilir.
Perşembe Oğlak burcunun 3’üncü derecesinde bir dolunay meydana gelecek ve bu dolunayda ‘Polis sabit yıldızı’ etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Jüpiter karakterinde bir yıldız; çok çalışma ve başarı elde etmekle ilgilidir ve hırsları sembolize eder. Yani dolunay zamanı hırslanıp çok çalışacağız ve emek vereceğimiz konularda başarı yakalayabileceğiz.
Etkilerini 15 gün boyunca hissedeceğimiz bu doğa olayı, Oğlak burcunun sembolize ettiği konuları gündemimize taşıyacak. Astrolojik olarak Oğlak burcu; disiplin, ciddiyet, kurallar, sıkı çalışmak, görevler, ödevler, düzen getirmek, gerektiğinde sınırlar koymak, kariyer, statü, sorumluluklar, prestij ve yalnızlıkla ilgilidir. Dizler, kemikler, cilt ve eklemler de yine Oğlak burcunun yönettiği alanlardır. Dünyada ve ülkemizde etkileri neler olacak ve nasıl hissedeceğiz; bakalım...
MELANKOLİ AĞIR BASABİLİR
Dolunayla birlikte hayatımıza çekidüzen vermek gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanacak, görev ve sorumluluklarımızın üstesinden gelebileceğiz. Bu dönem üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem kurmak, düzen kurmak adına adımlar atabiliriz. Kariyerimiz açısından da önemli kararlar verebiliriz. İş kurabilir, iş değiştirebilir, üstlerimizle işimizle ilgili hedeflerimizi konuşabiliriz. Bu dolunay zamanı amacımız her ne olursa olsun ancak ciddi adımlar atarsak başarılı olabiliriz. Bizi, statümüze ve prestijimize daha fazla önem vereceğimiz bir süreç bekliyor. Belki yapacağımız işler pek eğlenceli olmayacak ama yapmak zorunda olduğumuz için yapacağız. Ayrıca parasal konular önem kazanacak; para biriktirmek, parayla ilgili orta ve uzun vadeli planlar veya yatırımlar yapmak için de adımlar atabiliriz.
Bu dönem irade gerektiren konularda da başarılı olabiliriz. Sigarayı bırakmak ya da diyete başlamak istiyor ama bir türlü o iradeyi gösteremiyorsanız işte bu dolunayda gerekli olan motivasyonu kendinizde bulabilirsiniz. Bu dönem tek başına olmak keyif verebilir, birçok işimizi yalnız halletmek isteyebiliriz; belki de tercih edilen bir yalnızlık bize iyi gelebilir. Melankolinin ağır basabileceğini de söyleyeyim.
Sağlıkla ilgili olarak da dişlerimize özen göstermeli, diş kontrollerimizi yaptırmalıyız. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmemizde de fayda var. 3 derece Oğlak, bacak üstleri ve gözlerle ilgilidir; bu bölgeler ekstra hassas olabilir. Göz doktoruna görünmemiz gerekebilir veya göz hassasiyetleri artabilir. Spor yaparken bacaklarınızın özellikle üst kısmını çok zorlamayın.
Gökyüzü çok hareketli. Ama en önemlisi bu yıla damgasını vuran Satürn ile Uranüs arasındaki sert etkileşim... Bu etkileşim eski ve yeni düzen arasında bir bocalamaya, çatışmaya işaret ediyor. Artık eski ve işe yaramayan ne varsa geride bırakma, hayatımızda ciddi reformlar yapma zamanı. Şubatta bu etkileşimin ilk sinyallerini almaya başladık. O dönem hayatınızda hangi radikal değişiklikler oldu, neler yaşadınız? O tarihte yarım kalan, tamamlanmayan değişiklikleri gerçekleştirmek için bir fırsat daha... İşler yine yarım kalırsa korkmayın, sene sonu yine aynı etki olacak ve 2022’ye değişimleri tamamlamış şekilde girebileceğiz. Satürn’ün temsil ettiği iş hayatı, ev ve aile düzeni yerine yeni işler ve yeni düzene geçilecek.
Uranüs’ün temsil ettiği alanlarda da yarım kalan değişimleri gözden geçirin. İşinizin ne kadarını dijitalleştirebildiniz? Şehir veya ülke değiştirmek adına adımlar atabildiniz mi? Attığınız adımlar sizi tatmin etmediyse bu hafta bunların üzerinden geçmek ve eksikleri tespit edip başlamak için uygun.
PARAYLA İLİŞKİNİZİ DÜZENLEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yeni gelir arttırma stratejileri söz konusu olabilir. Elektronik cihazlar, dijital sistemler, sosyal medya size para kazandırabilir. Bu dönemde parayla ilişkinizi düzenlemeniz gerekebilir. Dostlar ve arkadaşlarla ilgili sorunlar yaşanabilir.
İŞLER İSTEDİĞİNİZ GİBİ DEĞİLBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş hayatınızda baskı altında kalabilirsiniz. İş yükü ağır gelebilir. Zor yöneticilerle çalışmak zorunda kalabilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu konularda büyük bir yol ayrımında olabilirsiniz, sektör değiştirebilirsiniz. Değişime direnmeyin.
Bu yıl Kova burcunda seyahat eden Satürn ile Boğa burcunda seyahat eden Uranüs arasında zorlayıcı bir açı oluşacak. Bu etkileşimi 2021’de ilk kez şubatta deneyimledik. Bu ay ikinci raunt... Aralıkta bir tane daha...
Satürn ve Uranüs etkileşimi dünyada ve hisse senedi piyasalarında finansal istikrarsızlık ortaya çıkacağına ve belki de teknolojinin yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor olabilir. Eğer Satürn, hâkimiyetini dikte eden bir hükümet olarak düşünülürse Uranüs de özgürlük, bağımsızlık dürtüsünü temsil eden halk olarak düşünülebilir... Ortaya çıkan uyuşmazlıklar zorlayıcı bir hale gelecektir. Bu durum mevcut hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir, halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir. Yenilik (Uranüs, Kova) taleplerine karşı kontrolünü kaybetmek istemeyenler (Satürn) azimle dirayet gösterebilir. Ancak en nihayetinde liderler ya değişiklikleri kabul edecek ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınacak. Çünkü Uranüs’ün Satürn’e ‘kare açı’ gerçekleştirmesi ayrılıklar ve görevden alınmalarla ilişkilidir.
Haziran ve aralıkta Uranüs ile Satürn arasındaki çekişme büyük depremlere zemin hazırlayabilir. Ayrıca Avrupa’da yükselişe geçen milliyetçiliği engelleme çalışmalarıyla karşılaşabiliriz bu aylarda. Uranüs ve Satürn etkileşimiyle hava yolculuklarında sıkıntılar, kazalar, grev gibi konular da gündeme gelebilir. Yine bu aylarda nükleer denemeler, kazalar, sızıntılar yaşanabilir.
GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?
1951 ve 1952’deki Satürn-Uranüs etkileşimi Terazi ve Yengeç burçlarındaydı...
- 1951’de Türkiye işsizlikte rekor kırdı: 1.1 milyon işsiz...
- Adnan Menderes istifa etti.
Bu hafta Merkür’ün geri harekette olduğu İkizler burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. İkizler burcundaki tutulma zamanları bilginin, iletişimin hızla aktığı zamanlardır. Söyleyeceklerimiz ve aklımıza gelenler çok önemli olur. Hatta ağzımızdan çıkanlar hayat değiştirebilir. Merkür de işin içinde olduğundan eğitim, ticaret ve seyahatle ilgili konuların da hayatımızın merkezinde olacağını anlıyoruz. Fakat Merkür geri harekette; iletişim sorunları, kararsızlıklar, aksaklıklar yaşanabilir. Neptün’ün tutulmaya sert bir etkisi olacak. Hatalı ya da duygusal kararlar almaya eğilimli olabiliriz. Yanlış bilginin yayılması, hesap hataları, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu tutulmaya Satürn’ün de destek vermesi özgürlük, insanlık, insan hakları, düşünce özgürlüğü, teknolojiyle ilgili konular ve yatırımlarda destekleyici olacak.
Bu hafta Mars da Aslan burcuna geçiyor ve 29 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatımızın her alanında iyi performans sergilemeye çabasına girebiliriz. Ama bunu ego savaşlarına dönüştürmeyin.
CİDDİ KARARLAR VERMEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Kiminle ne konuştuğunuza, nereye, ne imza attığınıza dikkat edin. Yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilerde karmaşalar meydana gelebilir. Alıngan olabilir ve birçok şeyi abartabilirsiniz. Zihniniz karışık. Hayatınızın değiştirecek kararlar vermeyin.
KENDİNİZE VAKİT AYIRINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Tutulmanın etkilerini parasal alanda göreceksiniz. Kafanız karışabilir, gerçeği göremeyebilir, hatalı yatırımlar veya harcamalar yapabilirsiniz. Finansal anlamda risk almak için hiç uygun bir dönem değil. Kendinize vakit ayırın, değerinizi bilin.
1) ETKİLERİ EKİM AYINA KADAR SÜRECEK
10 Haziran Perşembe günü 19 derece İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmada Merkür başrolü oynayacak; Neptün’ün sert, Satürn’ün ise uzaktan destekleyici bir kontağı olacak. Bu Güneş tutulması ayrıca Auriga Takımyıldızındaki Hoedus 11 yıldızının üstünde meydana gelecek. Rusya, Grönland, Kuzey Kanada’da yaşayanların izleyebileceği bu doğa olayı, İstanbul saatine göre 11.12’de başlayacak ama bu sadece başlangıç anı... Ortalama 52 dakika sürecek bu tutulmanın en güçlü etkilerini 10 Temmuz’a kadar hissedeceğiz. Ama az sonra bahsedeceğim bu etkiler ekim ayına kadar devrede olmaya devam edecek.
2) KİŞİSEL BİLGİLER KORUNMALI
Yanlış anlaşılmalar, karar verememe durumları olabilir, adeta sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebiliriz. Kandırılmaya, dolandırılmaya çok açık zamanlardayız. Kişisel bilgilerinize, şifrelerinize dikkat edin. Bu dönem özellikle büyük şirketler, insanların kişisel bilgilerini kayıt altına alma konusunda çok ama çok dikkatli olmalı. Tutulma nedeniyle kendimizi ifade etmek, daha çok konuşmak, daha çok duyulmak isteriz. Ama Neptün etkisinden dolayı kendimizi doğru ifade edemeyebiliriz, bizi anlamadıkları hissine kapılabiliriz veya gerçekten anlamayabilirler. Yeni başlamayı düşündüğünüz ne varsa ay sonuna erteleyin. Erteleyemiyorsanız adımlarınızı çok dikkatli atın. Bu dönem küçük beyaz yalanlar dahi büyük utançlara sebebiyet verebilir.
3) EN KÖTÜ KOŞULDA BİLE DÜRÜST OLUN
Önemli bir sınava girecekseniz yazdıklarınızı, söylediklerinizi dikkatli seçin. Bu tutulma kafamızı allak bullak edecek. Doğru ve yanlışlar iç içe geçecek, neye inanacağımızı şaşıracağız. Her duyduğunuza inanmayın, her duyduğunuzu herkesle paylaşmayın. Bu tutulma büyük bir dürüstlük sınavına da işaret ediyor. Süreci iyi atlatmak istiyorsanız, hayatınızın her noktasında hatta en kötü koşulda bile dürüst olmalısınız. Diğer yandan bu tutulmaya Satürn’ün destek vermesi nedeniyle insan hakları, düşünce özgürlüğü ve teknolojiyle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacak. İkizler burcunun temsil ettiği eller, kollar, parmaklar, sinir sistemi, bronşlar hassas olabilir. Özellikle 19 derece İkizler kaburgalara işaret eder, bu dönem kaburgalarımıza dikkat!
4) BÜYÜK DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR
Pazartesi, Mars ile Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak; psikolojik ve mistik konulara ilgi duyabilirsiniz. Ailevi ve duygusal konularda daha şefkatli davranabilirsiniz. Salı, Güneş ile kuzey Ay düğümü birlikte hareket edecek. Alacağınız haberler hayata bakış açınızı değiştirebilir. Çarşamba günü Venüs, Yengeç burcuna geçecek. İlişkilerin dinamiği de artık gözle görülür bir şekilde değişmeye başlayacaktır. Çiftler çocuk sahibi olma yolunda ciddi adımlar atabilir. Perşembe, Güneş ile Satürn arasında uyumlu bir etki olacak. Birçok şeyi büyük bir ciddiyetle ele alma zamanı. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın. Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Cuma günü Venüs ile Jüpiter arasında çok güzel bir kontak olacak. Aşk, ilişkiler, parasal konular açısından çok şanslı ve verimli bir gün. Fırsatları iyi değerlendirin. Hafta sonuysa gökyüzü epey gergin... Mars ile Plüton arasında sert bir etkileşim olacak. Kazalara, yanıklara, çarpmalara dikkat! Kimseyle kavga etmeyin, köprüleri yıkmayın.
KARDEŞİNİZİ YANLIŞ ANLAYABİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Merkür’ün geri hareketi iletişim, kardeşlerle ilişkiler, eğitim, seyahatle ilgili konularda etkili. Kardeşler ve yakın çevrenizle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Sınavlarda odaklanmak zor olabilir. Yolculuğa çıkmadan önce hoş olmayan sürprizlere hazır olun.
PARASAL KONULARDA İKİ KERE DÜŞÜNÜNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Merkür geri giderken parasal konularda dikkatli olmalı ve karar alırken defalarca düşünmelisiniz. Unutkanlıklar olabilir. Cüzdanınızı, paranızı, kıymetli bir eşyanızı unutabilirsiniz. Hesap hataları, ödemelerde sorunlar yaşanabilir.
İLETİŞİM KRİZİ ÇIKABİLİRİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Merkür retrosunda seyahatte aksaklıklar yaşayabiliriz. Ayrıca bu dönemde aşklar da ayrılıklar da geçici olur.
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün bugün başlayan geri hareketi 24 Haziran’a kadar devam edecek. Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması... Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür’ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.
Merkür bu defa İkizler burcunda geri hareket edecek. Bu bizim için önemli çünkü Merkür, İkizler burcunu yönetir ve yönettiği yerde yapacağı geri hareket daha hissedilir olacaktır. Merkür geri gittiği süreçte iletişim konularında ciddi sorunlar ve karışıklıklar ortaya çıkarır. Bu nedenle yeni işlere ve projelere başlamak için iyi bir dönem değildir çünkü verim elde edilemez veya sonuca ulaşılamaz. Yine hayatımızın akışını değiştirecek kararlar almak için de uygun bir zaman değil çünkü objektif olmak ve doğru karar vermek mümkün olmayabilir.
GIYBET MESAJLARI KARIŞABİLİR
Bu süreçte kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar, elektronik aletler, evimizdeki elektronik aksamlar, işyerimizdeki bilgisayarlarda arızalar ortaya çıkabilir. Farkında olmadan dosyaları silebiliriz, bilgisayarlarımız bozulabilir. Merkür retrosunda elektronik eşya almayın dememe gerek yok herhalde! Elektronik ve cep telefonu firmaları türlü kampanya ve oyunlarla aklınızı çelmek isteyecek eminim ama siz temkini elden bırakmamalısınız. Yine Merkür’ün temsil ettiği araç alımlarınızı da mümkünse 24 Haziran’dan sonraya erteleyin.
Merkür seyahatleri sembolize ettiğinden yolculuklarda stres yaratacak durumlarla uğraşmamız gerekebilir. Bineceğimiz otobüs veya uçağı kaçırabiliriz, çantalarımızı unutabiliriz, siz gideceğiniz yere ulaşırsınız da bavulunuz başka bir şehre gidebilir. Merkür taşımacılıkla da ilgili olduğundan bu dönem internetten sipariş verirken adresinizi doğru yazdığınızdan ya da bir şeyleri kargolarken verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Bu Merkür retrosu İkizler burcunda olduğundan özellikle gönderimlerle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yay burcunda gerçekleşecek ve Jüpiter’den etki alacak Ay tutulması... Güney Ay düğümü tarafında gerçekleşeceği için inançlar üzerine tartışmaya girmek, yurtdışı bağlantılı her türlü iş, spor, abartılı davranışlar, eğitimle ilgili konular stres noktaları olacak. Eğer gündeminizde bu konular varsa açık fikirli olmaya gayret edin. Bu tutulmaya Jüpiter eşlik edecek. Bu nedenle coşkulu, abartılı, fanatik davranışlar zarar görmemize neden olabilir. Özellikle Jüpiter’in Balık burcunda seyahat etmesiyle şansına gereksiz yere güvenmek, egonun şişmesi, hiçbir strateji kurmadan bir hayalin peşinden gitmek bize zarar verebilir. Perşembe Venüs ile Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu, özel ilişkilerde hayal kırıklığı anlamına gelir. Özel hayatınızla ilgili önemli planlarınızı perşembe yapmayın. Cumartesi günüyse Merkür ve Venüs, İkizler burcunda birlikte hareket edecekler. Eski sevgililerden haberler gelebilir.
BU RÜYALARIN BİR ANLAMI OLMALI!
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Ay tutulmasıyla yurtdışı, yabancılar, eğitim, kariyerle ilgili konular etki altında olacak. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey abartıdan kaçınmak... Yayıncılık, medya gibi konularda destek görebilirsiniz. Rüyalar sizin için ayrı bir anlam ifade edebilir.
DESTEKLERİN DEĞERİNİ BİLİN
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
6 MADDEDE ‘SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI’
1- TUTULMANIN ADI NEREDEN GELİYOR?
26 Mayıs’ta Yay burcunun 5. derecesinde bir Ay tutulması meydana gelecek. Tam adı ‘süper çiçek kanlı Ay tutulması’... Tutulmanın en güçlü etkilerini 26 Mayıs’tan önce ve sonraki 14 gün boyunca hissedeceğiz. Tutulma, Dünya’ya çok yakın bir noktada gerçekleştiğinden ‘süper’ deniyor, ‘kanlı’ olmasının nedeniyse şu: Tam Ay tutulması sırasında Dünya; Güneş ve Ay arasında kalarak Ay’ın ışığını kesiyor, Ay’ın yüzeyi karanlık olmak yerine turuncuya ve kırmızıya çalan bir renge bürünüyor, bu yüzden de buna ‘kanlı tutulma’ deniyor. Eski geleneklere göre mayıs ayı, çiçeklerin açtığı, bozkırların renklendiği bir zaman. Mayıs ayında bir süper ay veya tutulma olduğunda da ona ‘çiçek’ diyorlar.
2- YENİ İNSANLAR TANIYABİLİRİZ
Bu tutulma güney ay düğümü (GAD) tarafında meydana gelecek. GAD tarafında meydana gelen tutulmalar stresli, zorlu ve gölge yönlerin daha çok çalışmasına neden olabilir. En iyi haliyle yeni insanlar tanıyabilir, yeni mekânlar keşfedebiliriz. İlgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabilir; en kötü zamanlarda bile gülecek, eğlenecek ayrıntılarla hayatımızı yaşanabilir hale getirebiliriz. Spora başlamak için de en güzel zamanlar... Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çalışabiliriz.
3- BÜYÜK MADDİ RİSKLER ALMAYIN
Köle gibi çalışma dönemi başlıyor
Mars bu hafta Başak burcuna geçiyor ve bu da 15 Eylül’e kadar çok çalışacağımız, başımızı kaşıyacak bile vaktimiz olmayacağı anlamına geliyor. Özellikle bu perşembe günü kimseyle tartışmayın!
Bu hafta mücadele ve harekete geçmeyi sembolize eden Mars gezegeni Başak burcuna geçecek ve 15 Eylül’e kadar burada seyahat edecek. Mars’ın Başak’ta olması köle gibi çalışmak demektir. Başımızı kaşımaya vaktimiz olmayacak. Böyle köle gibi çalışırken bir yandan da etrafa, oraya buraya bağırmamız da mümkün. Bu dönemde sağlığınızla ilgili konular üzerine daha ciddi bir şekilde gidebilir, size yararı olacak doktor ya da tedavi yöntemleri bulabilirsiniz.
Bunun yanı sıra Jüpiter bu hafta geri hareket ederek Kova burcuna yeniden girecek ve bu seyir 29 Aralık’a kadar devam edecek. İyi haber; teknoloji, çevrimiçi işler, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlarda sene başında kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor. Bu sefer fırsatları iyi değerlendirin. Kötü haberse şu: 12 Mayıs’tan beri Jüpiter Balık burcundaydı. Balık, şifayla ilgilidir. Dünyada iyileşme, aşılama, şifalanma oranları artıyordu. Jüpiter’in Balık’tan çıkacak olması bu şifa hızını biraz düşürebilir. Ama 29 Aralık itibariyle şifalanma oranları yeniden müthiş bir yükselişe geçecek.
Bir de bu hafta perşembe günü kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Zira gökyüzünde Mars ve Jüpiter karşı karşıya olacak.
DOSTLARINIZDAN GÜZELLİKLER GÖRECEKSİNİZ
Koç (21 Mart-19 Nisan)
6’ncı evinizde seyahat edecek olan savaşçı Mars, iş konusunda mücadeleye işaret ediyor. Çalıştığınız kişilerle ilişki yönetimine dikkat! Jüpiter’in tekrar Kova’ya geçişiyle yıl sonuna kadar dostlarınızdan faydalar göreceksiniz.
YARATICILIĞINIZ VE LİBİDONUZ YÜKSEK
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Aşk evinizde Mars’ı ağırlamaya başlıyorsunuz. Özel hayatınızda mücadele, yüksek libido, yaratıcılık ve riskli yatırım işlerine girme dönemi başlıyor. Yıl sonuna kadar kariyerinizle ilgili değerlendiremediğiniz tüm fırsatları değerlendirme şansınız var.
STRES KATSAYINIZ ARTABİLİR
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Ev, aile ilişkileri konusunda biraz stresli, mücadele gerektiren bir dönem başlıyor. Çok çalışmanız gerekecek. Aşırı eleştiriler yüzünden stres katsayısı da artabilir. Yıl sonuna kadar yurtdışı bağlantılı konularda fırsatlar olacak.
GELİR ARTTIRACAK FIRSATLAR VAR
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
15 Eylül’e kadar yakın çevreniz için çok çalışmanız ve hizmet etmeniz gerekebilir, mücadele içinde olabilirsiniz. Yıl sonuna kadar gelirlerinizi arttıracak fırsatlarla karşılaşabilir, kazançlı yatırımlara yönelebilirsiniz.
İLETİŞİMDE HAREKETLİ BİR DÖNEM
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Bu hafta Merkür burcunuza geçiyor. 11 Ağustos’a kadar iletişim konusunda oldukça hareketli bir süreç bekliyor sizi. Birçok yeni şey öğrenebilir, anlaşmalar yapabilir, seyahatlere çıkabilirsiniz. Bu dönem fikirleriniz, söylemleriniz önem kazanacak.
SAVAŞÇI TARAFINIZ ORTAYA ÇIKACAK
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Bu hafta Mars burcunuza girecek. Mars savaşmak demektir, 15 Eylül’e kadar hırslı, atak, savaşçı tarafınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Sakin kalmak zor olabilir. İşlerinizin hızlı olmasını isteyeceksiniz. Çarpmalara, düşmelere, sakarlıklara dikkat!
SİNDİRİM SİSTEMİNİZE DİKKAT EDİN
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
15 Eylül’e kadar mücadele alanınız arkanızdan iş çeviren insanlar ve düşmanlar olabilir. Bu dönem sağlığınıza, özellikle sindirim sisteminize dikkat! Yıl sonuna kadar aşk, yatırımlar, hamilelik konularında şanslı etkiler altında olacaksınız.
GAYRİMENKUL KONULARINDA ŞANSINIZ AÇIK
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Mars’ın Başak burcunda kalacağı 15 Eylül’e kadar mücadele ve harekete geçme alanınız aktif. Sosyal ilişkilerde stresli bir süreç başlıyor. Yıl sonuna kadar aile ve gayrimenkul konularında fırsatlar elde edebilirsiniz.
FİKİRLERİNİZ PARAYA DÖNÜŞEBİLİR
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Bu dönemde mücadele ve stres alanınız kariyerinizle ilgili konular olabilir. Çok çalışmanız gerekebilir. Yıl sonuna kadar fikirlerinizi rahatlıkla paraya dönüştürebilir, hayatınızı değiştirecek eğitimlere başlayabilirsiniz.
YURTDIŞI, EĞİTİM, TİCARET VE YASAL KONULAR...
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
15 Eylül tarihine kadar mücadele edeceğiniz ve harekete geçeceğiniz alanlar yurtdışı, eğitim, ticaret ve yasal konular olabilir. Çok emek harcamanız gerekebilir. Yıl sonuna kadar gelirlerinizi arttıracak güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
KAÇAN FIRSATLAR GERİ GELİYOR
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Bolluk, bereket, şans gezegeni Jüpiter yeniden burcunuza geçiyor ve sene başında kaçırdığınız fırsatları yeniden elde etmeniz konusunda size destek olacak. Kazancınızın artacağı; yurtdışı, eğitim ve yayıncılık konularında destekleneceğiniz bir zaman...
İLİŞKİLER VE ORTAKLIKLARDA MÜCADELE
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Bu dönemde mücadele edeceğiniz ve harekete geçeceğiniz konular ilişkiler, ortaklıklar ve anlaşmalar. Yıl sonuna kadar hem sağlıkta hem de size kötülük etmek isteyenlere karşı korunacağınız bir süreç olacak.