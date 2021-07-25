Köle gibi çalışma dönemi başlıyor

Her gezegenin temsil ettiği coğrafi yerler, renkler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, kokular vardır. Örneğin, Satürn ‘kötü kokulu’dur. Jüpiter parlak ve ışıltılı, Mars acı, Venüs yağlı ve tatlıdır... Merkür karmaşık bir tat ve renktedir. Güneş ve Ay ise astrolojide iki kutsal ışık olarak görülür. Ay bilinçaltımızdan gelen etkileri yönetirken Güneş de bilinçli davranışlarımızı gösterir...

Astroloji evreni yaradılışı anlamak için kullandığımız eşsiz bir sembolizmdir. Biz bu sembolizm içinde sadece kişinin karakter yapısını analizde değil, dünyayla ilişkili her konuda astrolojiden yararlanırız. Bu süreçte gezegenlerin sembolize ettiği önemli temalar vardır. Her gezegenin temsil ettiği coğrafi yerler, renkler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar... Bu yazıda size gezegenlerin, ayrıca astrolojide iki kutsal ışık olarak gördüğümüz Güneş ve Ay’ın, karakter özellikleri dışında başka neleri sembolize ettiğinden bahsedeceğim.

SATÜRN: BÜYÜK KÖTÜCÜL GEZEGEN

Kova ve Oğlak burçlarını yöneten Satürn aşırı soğuk ve kurudur. Büyük kötücül gezegendir. Uyumsuz, sert, rahatsız edici derecede asitli ve kötü kokuludur. Simsiyah, sarı siyah ve kurşun rengindedir. En soğuk, en sert, en kötü kokan ve en güçlü şeyler... Günü cumartesiyle çarşamba gecesidir. Bitki olarak; biber, zeytin, muşmula, acı nar, mercimek, keten, kenevir tohumu, susam... Meşe, limon, zeytin ağaçları... Hintyağı bitkisi, ceviz ve badem... Yani hoş olmayan tat ve kokuya sahip ya da sert kabuklu meyveler...

JÜPİTER: BÜYÜK ŞANSLI GEZEGEN

Yay ve Balık burçlarını yöneten Jüpiter orta derecede sıcak ve nemlidir. Büyük şanslı gezegendir. Tatlı, acı-tatlı lezzetleri simgeler. Polen rengi, sarılı-kahverengili beyaz, parlak ve ışıltılı renktedir. Ölçülülük, sağlamlık ve pürüzsüzlüğü simgeler. Günü perşembeyle pazartesi gecesidir. Kalay, beyaz kurşun, ince pirinç, elmas, insan tarafından kullanılan tüm mücevherler... Yabani nar, elma, buğday, arpa, pirinç, nohut, şeftali, incir, kayısı, armut ve tatlı meyveler veren ağaçlar... Güller, çiçekler, tatlı kokulu, tohumları rüzgârla uçuşan bitkiler...