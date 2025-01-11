Kızgınlıklar, kırgınlıklar yüzeye çıkabilir

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Bir süredir Mars gezegeni Aslan burcunda geri hareket ediyordu ve Kova burcundaki Plüton ile olan karşı karşıya hali hem bireysel olarak hem de dünyevi konularda oldukça yıprattı ve yordu. Yükselen savaş sesleri, üst üste meydana gelen uçak kazaları gibi olaylara sahne oldu.

Mars 6 Ocak’tan beri geri gitme hareketini artık Yengeç burcunda devam ettiriyor. En azından Plüton ile karşı karşıya olma halinden uzaklaşmış olması, kötünün iyisi bir durum. Çünkü bu sefer Mars aslında pek mutlu olmadığı bir burçta geri hareketine devam edecek, 26 Şubat’a kadar.

Mars gökyüzünün hareket ve enerji dolu savaşçısı olarak bilinir. Ancak Yengeç burcunda retroya girdiğinde, hepimizi biraz farklı bir atmosfer karşılar. Normalde cesur ve dışadönük olan Mars, Yengeç burcunun duygusal ve korumacı sularında yol alırken gerileme (retro) dönemine girdiğinde bu enerji tam anlamıyla iç dünyamıza doğru yönlenir. Hem öfkemizi hem de eylemlerimizi kendimize saklama; ailemizle, yakın çevremizle ya da geçmişimizle ilgili konuları daha derinden sorgulama eğilimimiz artar. Tıpkı kabuğuna çekilen bir yengeç gibi, içedönük bir mücadele verirken zaman zaman savunmaya geçmemiz de olasıdır.

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İÇİMİZDE KAYNAYAN BİR TUTKU

Bu retro süreci boyunca tema, duygusal alanda birikmiş kızgınlık ve kırgınlıkların yüzeye çıkmasıdır. Normalde harekete geçip meseleyi hemen çözmeye meyilli olduğumuz konularda, bir anda ‘Acaba bunu dile getirsem mi, yoksa alttan mı alsam’ ikilemi yaşayabiliriz. Bu çekingen ve ürkek tavır, aslında Mars’ın su burcunda rahat edememesinden kaynaklanıyor. Bir yandan içimizde kaynayan bir tutku, öfke ya da mücadele arzusu hissederken, diğer yandan kırılgan olduğumuz konularda kendimizi koruma ihtiyacı duyabiliriz.

Özellikle aile, yuva, geçmiş travmalar veya köklerle ilgili konular bu dönemde sık sık gündeme gelebilir. Mesela uzun süredir halının altına süpürdüğünüz bir aile meselesi, Mars retrosu sayesinde birdenbire patlak verebilir. Bu yüzleşme bazen istemeden de olsa kırıcı veya sert tepkilerle ortaya çıkabilir. Duygularımızı dile getirirken karşımızdakine de alan tanımayı ihmal etmememiz önemli.

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Bu dönemde büyük adımlar atmak, agresif atılımlar yapmak yerine kendimizi daha çok iç dünyamıza dönük bulabiliriz. Meditasyon, yazı yazmak, duygularımızı ifade eden sanatsal aktiviteler ya da hobilerle ilgilenmek enerjimizi daha yapıcı şekilde kanalize etmemize yardımcı olur. Fark etmeden biriktirdiğimiz öfke veya kızgınlığı, ilgi duyduğumuz alanlarda yaratıcı biçimde dönüştürebiliriz.

Bu süreçte taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilat, bakım, onarım gibi çalışmalar için uygun olmayabilir, planladığımız veya istediğimiz verimi tam olarak alamayabiliriz. Sağlık olarak mide, göğüs, ciğerlerle ilgili şikâyetlerimiz artabilir. Duygusal açıdan kendimizi güvende hissetmediğimiz noktalarda çok daha tepkisel davranabiliriz.

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GIDA KRİZLERİ TETİKLENEBİLİR

Mars’ın hareketi dünyada toplumsal ve siyasal arenada da ‘koruma, savunma ve duygusal reaksiyon’ temalarını tetikleyebilir. Ülke yönetimlerinin ve liderlerin tavırlarında duygusal kararların öne çıkması, halkınsa eve ve yuvaya dair güvenlik endişelerinin artması olası. Toplumda milliyetçilik duygularının biraz daha yoğunlaştığını, içe kapanıldığını görebiliriz.

Yengeç burcu, aile, vatan ve köklere dair temaları temsil ettiği için Mars retrosu bu konuları bir nevi büyüteç altına alır. Aniden patlak veren gündemler, geçmişe dayalı sorunların hortlaması veya sınırlarla ilgili hassasiyetlerin artması gibi durumlar olabilir. Ülke politikalarında uzun süredir görmezden gelinen toplumsal meseleler bu retro dönemiyle birlikte beklenmedik şekilde yüzeye çıkabilir. Siyasi figürler duygusal söylemlere ağırlık verebilir, toplumsal hareketlerdeyse kendini koruma içgüdüsüyle sokağa çıkma veya sesini yükseltme temaları görülebilir. İnşaat ve konut projelerinde gecikmeler ve krizler de olabilir. Genel olarak güvenlik krizlerinin tetiklenebileceği bu süreçte sadece ülkelerin sınırları değil bankalar, verilerin depolandığı yerler, gıda depoları da risk altında olabilir. Gıda krizi ortaya çıkabilir.