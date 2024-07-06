Kim daha değerli, kim daha önemli, tartışmayın!

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Aşkın ve zarafetin gezegeni Venüs 11 Temmuz Perşembe Aslan burcuna geçecek ve 5 Ağustos’a kadar burada seyahat edecek. Bakalım haftanın gün gün detayları ve burçlara etkisi nasıl olacak…

Bugün Ay 6.46 ile 6.55 arasında Yengeç burcunda boşlukta, akabinde Aslan burcuna geçecek. Venüs ile Uranüs arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi +/- 2 gün. Daha fazla sosyalleşmek ve heyecan verici aktiviteler içinde olmak isteyeceğiz. Sürpriz kazançlar, tekliflerle karşılaşabiliriz. Sanat konusunda özgün fikirler aklımızda uçuşabilir. Daha önce giymediğiniz farklı kıyafetler deneyebiliriz. Heyecanlı, romantik karşılaşmalar olabileceği gibi yeni dostlar da edinebiliriz.

Yarın Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Merkür ile Jüpiter arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 2 gün. İletişim becerilerimizi ustalıkla ortaya koyabiliriz. Bu aralar arkadaş edinmek daha kolay olur. Her türlü anlaşma, ticaret işleri için oldukça uygun. Sınavlar, mülakatlar başarılı geçebilir. Seyahat organize etmek için de güzel zamanlar.

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Salı Ay 9.02 ile 16.47 arasında Aslan burcunda boşlukta olacak, akabinde Başak burcuna geçecek. Venüs ile Neptün arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Bugün itibariyle başlayan ilişkilerimiz çok romantik ve sevgi dolu olacaktır hatta rüyaların aşkı gibi bir etki yaratır. Hayal gücümüz yüksektir ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgular. Yalnız olanlar bu birkaç gün içinde romantik bir ilişkiye başlar. Hayır işlerine girişmek için de çok uygun.

Çarşamba Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Güneş ile Satürn arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Hayatı daha fazla ciddiye alabileceğiz. Girişilecek işlerde istikrar ve başarı oranı daha yüksek. Yeni iş girişimleri için bugün ve sonrasını değerlendirebiliriz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için idealdir. Hedef odaklı olmaya işaret eder, hedeflerimize çok daha rahat bir şekilde ulaşırız. Kariyer planlaması için çok uygun bir zaman.

Perşembe Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Bugün itibariyle Venüs Aslan burcuna geçip 5 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Venüs Aslan burcunda olduğunda, ilişkilerde kimin daha değerli, kimin daha önemli olduğu kaygısı veya tartışmaları ön plana çıkabilir veya ego-gurur yüzünden ilişkiler zarara uğrayabilir. Ama tabii bu olası en kötü senaryo. İlişkilerde eğlenceli, hareketli, dinamik bir dönem başlıyor. Aslında tam da yaz aşkları ‘mevsiminin’ başlangıcı diyebiliriz. Kısa ama hızlı gelişen, tutkulu, heyecanlı, kırılgan. Bu süreçte kendimize ve sevdiklerimize daha gösterişli hediyeler almaya eğilimli oluruz.

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Cuma Ay 4.53 ile 5.06 arasında Başak burcunda boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçecek. Venüs ile Plüton karşıt açı oluşturacak. Etki süresi 3 gün. İlişkilerimiz yoğun ve tutkulu olabilir, ancak aynı zamanda kontrol ve kıskançlık gibi güç mücadeleleri de yaşanabilir. İlişkilerde duygusal yoğunluk nedeniyle güven sorunları ve kontrol isteği ortaya çıkabilir. Finansal zorluklar veya parayla ilgili konularda güç mücadeleleri getirebilir.

13 Temmuz Cumartesi Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Mars ile Uranüs birlikte hareket ediyor. Etki süresi 5 gün. Bu durum özgürlük için savaşmak demektir; bizi kısıtlayan koşullar her neyse, bundan kurtulmak için fırsatlarımız olacak. İstediğimiz kadar plan-program yapalım son dakika golleri her defasında olacaktır. Spontane takılmalıyız. Hızlı davranacağız, hızlı çözümler üreteceğiz ve tezcanlı davranacağız. Kazalar gelişebilir, özellikle hız içeren aktivitelerden uzak durmalı.

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5 AĞUSTOS’A KADAR ASLAN’DA SEYAHAT EDECEK VENÜS’ÜN BURÇLARA ETKİSİ

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Kalbiniz âşık olmak için yeterince hazır

Yalnızlar bu dönem kararlı davranıp birlikte olmak istediği kişiyi seçebilir, fakat bir eleme dönemi yaşanacak. Kalbiniz âşık olmak için yeterince hazır, beklediğiniz işareti de alacaksınız. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyenler harekete geçebilir. Çocuğu olanlar, onların hayatlarına ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilir. Oyuncular yeni iş teklifleri alabilir. Borsadan da para kazanabilirsiniz.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Evle ilgili tüm konular yoluna giriyor

Evinizi güzelleştirmek için harika bir süreç. Taşınmak isteyebilir, kafanıza göre bir ev bulabilirsiniz. Aile içi ilişkilerinizi düzenleyebilir, olası sorunların üstesinden çok daha rahat şekilde gelebilirsiniz. Geleceğe daha iyimser bakmaya ve plan yapmaya başlıyorsunuz. Ev arkadaşı arayanlar bu süreçte istedikleri gibi bir ev arkadaşı bulabilir, aile içi kırgınlıklar varsa çözülür, evde barış atmosferi olur.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Tatilinizi organize edin, imzalarınızı atın

Sizler için keyifli bir dönem başlıyor. Tatilinizi organize edin, biletlerinizi alın, internet sitenizi açın, önemli anlaşmalarınızı yapın, imzalarınızı atın. Çevrenizle olan ilişkilerinizde daha uyumlu ve sıcak bir hava hâkim olabilir. Kardeşler, yakın arkadaşlar ve komşularla olan bağlarınız güçlenebilir. Yazılı ve sözlü iletişimde yaratıcılığınız artar. Eğer bir şeyler yazmak istiyorsanız, bu dönem çok uygun.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Hem kazançlarınız hem de lüks ihtiyacınız artabilir

Eğlenceli organizasyonlardan gelir elde edebilirsiniz. Kazançlarınızı arttırabileceğiniz bir süreçtesiniz. Güzellik, kıyafet ve kuaföre para harcayabilirsiniz. Lükse ihtiyacınız bu tarihlerde artabilir. Ama hemen korkmayın, Venüs finans evinizden geçerken kazançlarınızı arttırmak için de yardımcı olacaktır. Yeni iş teklifleriyle de karşılaşabilirsiniz. Finansal durumunuzu iyileştirmek için harika bir zaman.

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Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Yaşamınızı güzelleştirecek adımlar atabilirsiniz

Hayata pozitif bakmaya başlayacaksınız. Sevgi hayatınızda önemli bir rol oynayacak. Fiziki değişiklikler yapabilir, bakıma gidebilir, yaşamınızı güzelleştirmek için adımlar atabilirsiniz. Yalnız şeker ve tatlı ihtiyacınız artabilir. Daha sıcak ve spontane ilişkiler kurabilirsiniz. Flörtöz bir süreç sizi bekliyor. İlişkisi olanlar, partnerinizle aranızdaki bağ daha da güçlenebilir. Bekârlar, yeni bir aşk kapıda.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Platonik aşklar da var, kıskançlıklar, gerginlikler de...

İlişkisi olanlar için kriz dönemi. Partnerinizle anlaşmakta zorlanabilir, kıskançlık, türlü gerginlikler yaşayabilirsiniz. Yalnız olanlar hassas ve alıngan davranabilir. Aşk ve ilişkilerde biraz geri planda kalmak isteyebilirsiniz. Gizli hayranlıklar veya platonik aşklar gündeme gelebilir. Cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalı. Bu yüzden özellikle günübirlik ilişkilerde ekstra dikkat gerekiyor.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Arkadaşlarınızla bol bol gezebilirsiniz

Oldukça sosyal, hareketli bir sürece giriyorsunuz. Türlü etkinliklere katılabilir hatta siz de organize edebilirsiniz. Hayatınıza yeni kişiler katılabilir. Arkadaşlarınızla tiyatro, sinema, moda, sergi gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Haydi bir güzel haber daha size! Bu tarihe kadar iş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz güzel gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Venüs kariyerinizi desteklemek için kolları sıvıyor

İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha mutlu olacağınız bir süreç başlıyor. İsteklerinizi net şekilde ortaya koyabilir, destek bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra popülerliğiniz artıyor. İş arayanlar güzellik, giyim, organizasyonlarla ilgili konularda işe başlayabilirler. Venüs kariyeriniz konusunda size destek vermek için kolları sıvıyor. Terfi, zam veya yeni iş teklifleri gibi güzel gelişmelerle karşılaşmanız olası.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Spiritüel ve felsefi konular ilginizi çekebilir

Yabancılar, yurtdışıyla ilgili işler, ticaret, ithalat, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda şanslı bir süreç. Yalnız olanlar, yurtdışında veya uzakta yaşayan biriyle gönül macerasına girebilir. Felsefi ve spiritüel konular bu geçiş sırasında ilginizi çekebilir. Kendinizi daha derin ve anlamlı sorular sormaya yönlendirebilir, ruhsal yolculuğunuzda önemli adımlar atabilirsiniz. Meditasyon, yoga yapabilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Mali kararlarınızda daha başarılı olabilirsiniz

Bu geçiş size finansal anlamda destek sağlayacak. Başkalarına ait finansal kaynaklardan daha rahat faydalanmanız mümkün olacak; kredi çekmek, bankacılık işlerini halletmek, prim, burs gibi şeylere başvurmak ve güzel sonuçlar almak için olumlu bir süreç. Beklenmedik kazançlar veya maddi yardımlar alabilirsiniz. Yatırımlarınızda ve mali kararlarınızda daha başarılı olabilirsiniz.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Evlilik ya da nişan olabilir, ciddi bir ilişki başlayabilir

Yalnız olanlar, yalnızlıklarına son verebilir. Bunun yanı sıra size mutluluk getirecek sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar gündeminizde olabilir. Bazılarınız evlenebilir, nişanlanabilir hadi bunların hiçbiri olmadı ciddi bir ilişkiye başlayabilir. İstediğiniz her konuda rahatlıkla destek bulabileceksiniz. İş arkadaşlarınızla ve işbirliği yaptığınız kişilerle uyumlu bir ortamı oluşturabilirsiniz.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Yeni bir ev hayvanı sahiplenebilirsiniz

İş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz güçlenebilir. Daha uyumlu ve işbirlikçi bir atmosfer yaratabilir, projelerde birlikte çalışırken destek ve anlayış görebilirsiniz. Kendinize daha iyi bakma ve sağlığınıza özen gösterme isteğiniz artabilir. Evcil hayvanlarınızla ilişkileriniz de bu geçişten olumlu etkilenebilir. Venüs evcil hayvanlarınıza olan sevginizi arttırır. Ayrıca yeni bir ev hayvanı da sahiplenebilirsiniz.