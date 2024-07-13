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Mars ve Uranüs gökyüzünün en sert sabit yıldızı olan 26 derece Boğa burcundaki Algol’ün üstünde kavuşacaklar. Etkisini 11 Temmuz’da hissetmeye başladık, 22 Temmuz’a kadar da devam edecek. Duygularımıza odaklanacağımız günler bizi bekliyor. Hafta başında geçmiş travmalarımızla yüzleşebiliriz. Kendimizi sabırsız hissedebilir ve abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Bakalım haftanın astroloji reçetesinde hangi gelişmeler var?

Bugün Ay 1.47 ile 17.52 arasında Terazi burcunda boşlukta olacak. Ardından Akrep burcuna geçecek. Güneş ile Şiron arasında kare açı oluşacak (etkisi 2 gün). Bu açı zorlu ve yıpratıcı olabilir ama aynı zamanda şifa ve büyüme için bir fırsattır. Kendimizi yalnız ve anlaşılmaz hissedebiliriz. Ayrıca geçmiş travmalarımızla yüzleşebiliriz. Bu dönemde kendimize şefkat ve anlayış göstermeliyiz. Duygularımızı ifade etmeli, güvendiğimiz kişilerden destek almalıyız.

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Yarın Ay tüm gün Akrep burcunda olacak. Derin duygulara dalacağımız; ruhumuza, sezgilerimize, bilinçaltımıza odaklanacağımız bir gün. Psişik radarımız açık olabilir. Çevremizdekilerin ruh hallerini algılayabiliriz. Gizemlerle ilgilenmek, bu tür kitaplar okumak ve filmler seyretmek için uygun bir gün. Sohbetlerimiz derinleşebilir, karşımızdakilerin kalplerindeki sıkıntıları açığa çıkarmak isteyebiliriz.

Salı Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Güneş ile Uranüs arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Güzel sürprizlerle ve bizi mutlu edecek kişilerle karşılaşabiliriz. Özgürlük kazanmak için adımlar atabiliriz. Yaratıcı işlerle uğraşmak isteyebiliriz. Bilimsel konular ve teknoloji daha çok ilgimizi çekebilir.

Çarşamba Ay 4.09 ile 4.24 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak. Ardından Yay burcuna geçecek. Detay gerektiren işlerde başarı elde etmemiz zor olabilir. Çünkü kendimizi sabırsız hissedeceğiz. Abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Verdiğimiz sözlere dikkat etmeliyiz çünkü sonrasında tutmakta zorlanabiliriz. Felsefe ve din gibi konularda araştırma yapmak için elverişli bir gün.

Perşembe Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Mars ile Neptün arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 3 gün). Yaratıcı projeler için motivasyonumuz yükselebilir. Başkalarının duygularını anlamak için içgüdülerimiz güçlenebilir. Önemli kararlar alırken iç sesimizi dinlemek bize fayda sağlayabilir. Ruhsal gelişim için uygun bir zaman. Meditasyon veya yogayla ilgilenebiliriz. Empatik bir şekilde iletişim kurma eğilimimiz güçlenebilir. Yüzmek veya su kenarında olmak için de harika bir gün.

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Cuma Ay 10.57 ile 11.13 arasında Yay burcunda boşlukta olacak. Ardından Oğlak burcuna geçecek. Venüs ile Jüpiter arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Eğlenmek ve bedenimizi tatmin etmek için ideal bir dönem. Finansal açıdan da mutlu edici gelişmeler yaşayabiliriz. Etrafımızdaki insanlara karşı gayet cömert davranabiliriz. Sosyalleşebilir, dostlarımızla vakit geçirebiliriz. Flört etmek, yeni insanlarla tanışmak için harika bir dönem. Aşkta güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. Çıkacağımız seyahatlerden memnun kalabiliriz. Sanatsal faaliyetlere olan ilgimiz de artabilir.

Cumartesi Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Mars bugün İkizler burcuna geçecek ve 4 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde aklımıza geleni yapabilmek için hızlı hareket edebiliriz. Daha meraklı ve araştırmacı olabiliriz. Söz savaşları yaşayabiliriz ama kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimizi fark edeceğiz. Birçok işe aynı anda başlayıp çok azını tamamlayabiliriz.

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Bu hafta burçları neler bekliyor

Riskleri dikkatli değerlendirin

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Finansal konularda beklenmedik değişimler kapınızda. Sürpriz gelir artışları veya beklenmedik harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Maddi konularda cesur adımlar atma isteğiniz artabilir, bu da hem büyük kazançlar hem de ani kayıplar getirebilir. Alışılmadık yöntemlerle gelir elde etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak dikkatli olmalı ve plansız harcamalar yapmamalısınız. Riskleri dikkatli değerlendirmelisiniz.

Beklenmedik kararlar alabilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Büyük ve beklenmedik değişimlere hazır olun. Bu dönemde enerjiniz zirve yapabilir. Kendinizi daha cesur hissedebilirsiniz. Bu da sizi yeni maceralara atılmaya teşvik edebilir. Özgürlük arzunuz artabilir. Başkalarından bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz. Beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Rutinlerinizden sıkılabilir ve sıradışı deneyimler arayabilirsiniz. İmajınızı değiştirmek de isteyebilirsiniz.

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Duygularınız yüzeye çıkabilir

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Derinlerde saklı kalmış arzularınızı ve korkularınızı keşfetme zamanı. Gizli öfkeniz veya baskıladığınız duygular yüzeye çıkabilir. Hislerinizi serbest bırakarak kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri faydalı olabilir. Gizli düşmanlıklarla veya arkanızdan iş çeviren insanlarla karşılaşabilirsiniz. Kime güvendiğinize dikkat etmenizde fayda var.

Eski arkadaşlıklar canlanabilir

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Arkadaşlık ilişkilerinizde beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz. Sosyal hayatınızda ani ve heyecan verici gelişmeler olabilir. Yeni ve sıradışı insanlarla tanışabilirsiniz. Eski arkadaşlıklar yeniden canlanabilir veya beklenmedik şekilde sonlanabilir. Uzun süredir hayalini kurduğunuz projelerinizi gerçekleştirmek için cesaret bulabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durmanızda yarar var.

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Yöneticilerinizle birbirinize girmeyin

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

İş hayatınızda ve profesyonel hedeflerinizde heyecan verici gelişmeler olabilir. Kariyerinizde cesur ve yenilikçi adımlar atabilirsiniz. Yeni projeler başlatabilir, fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. İşyerinde liderlik özelliğiniz ön plana çıkabilir. Kendi yolunuzu çizmek ve bağımsız çalışmak da isteyebilirsiniz. Ama işte kimseyle kavga etmeyin, yöneticilerinizle birbirinize girmeyin.

Dünyayı keşfetmek isteyebilirsiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Eğitim, seyahat ve dünya görüşü konularında beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz. Dünyayı keşfetme isteğiniz artabilir. Alışılmışın dışında konulara ilgi duyabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenebilir veya farklı kültürlerle tanışabilirsiniz. Seyahat etmek için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Daha önce hiç düşünmediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Bu dönemde kendi doğrularınızı bulma arzunuz da artabilir.

Dürtüsel davranmak size zarar verebilir

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Mali durumunuzda sürprizler yaşayabilirsiniz. Yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Ancak dürtüsel davranmak size zarar verebilir. Para yüzünden birileriyle tartışabilirsiniz. Bankacınızın veya muhasebecinizin yaptığı bir hatanın faturası size çıkabilir. Ayrıca bu dönemde gizli kalmış duygularınız yüzeye çıkabilir. İlişkilerinizde daha açıksözlü ve dürüst olma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Aşkta daha girişken olabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Romantik ilişkiler ve iş ortaklıklarında heyecan verici gelişmeler meydana gelebilir. Aşkta daha cesur ve girişken olabilirsiniz. Partnerinizle yeni maceralara atılmak veya ilişkinizi yeni bir seviyeye taşımak isteyebilirsiniz. Ama aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık arzunuz artabilir. Bu dönemde sabırsız ve aceleci davranma eğiliminde olabilirsiniz, sakin kalmaya özen göstermelisiniz.

Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Günlük rutinlerinizde, kariyerinizde ve sağlık konularında değişimler olabilir. İşyerinde yeni projelere atılmak isteyebilirsiniz. Sağlıklı yaşam konusunda adımlar atabilir, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Yalnız bu hafta birlikte iş yaptığınız kişilerle ani kavgalardan, çatışmalardan uzak durmanızda yarar var. “Öfkeyle kalkan zararla oturur” sözünü unutmamanızı tavsiye ederim.

Yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Hayatınıza yeni bir heyecan ve dinamizm gelebilir. Kendinizi ifade etmek için yeni yollar keşfedebilirsiniz. Cesur ve yenilikçi fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda da büyük değişimlere hazır olun. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ya da mevcut ilişkinizde sürpriz gelişmeler olabilir. Partnerinizle farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Daha önce denemediğiniz aktivitelere de yönelebilirsiniz.

Aniden çıkan tartışmalardan kaçınmalısınız

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Ev ortamında ve aile ilişkilerinde sürprizlerle dolu olaylar meydana gelebilir. Taşınma, evde tadilat yapma veya yaşam alanını tamamen yenileme gibi durumlar söz konusu olabilir. Aile ilişkilerinde beklenmedik gelişmeler de yaşanabilir. Fakat ani tartışmalardan kaçının. Eğer kiracıysanız ev sahibinizle problemler yaşayabilirsiniz. Evle ilgili hiçbir konuyu riske atmamaya bakın.

Fikirlerinizi cesurca paylaşabilirsiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Bu dönemde kendinizi ifade etme şekliniz değişebilir. Fikirlerinizi cesurca paylaşabilirsiniz. Kardeşler, kuzenler gibi yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz biriyle yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Aniden bir seyahate çıkmaya karar verebilirsiniz. Bu dönemde yeni yerler keşfetme ve rutin dışına çıkma isteğiniz artabilir.