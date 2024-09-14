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Karar verme aşamalarında belirsizlikler...

#Astroloji#Tutulma#Burçlar

Tüm dünya Neptünyen Ay tutulmasının etkilerini güçlü bir şekilde hissedecek. Toplumsal travmaların tetikleneceği tehlikeli bir tutulma bu. Denizler ve sularla ilgili olaylar ortaya çıkabilir. Ayrıca halk sağlığını, psikolojisini bozacak açıklamalar, dolandırıcılar, sosyal yardımlar gündemde olabilir. Türkiye’yse diğer ülkelerle ilişkilerine dikkat etmeli.

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Geçen hafta, Balık burcundaki Neptünyen Ay tutulmasının bireysel etkilerinden bahsetmiştim. Sıra geldi bu tutulmanın hem dünya hem de Türkiye üzerindeki etkilerine... Tutulma 18 Eylül günü meydana gelecek ve -/+ 2 hafta boyunca en güçlü etkilerini hissedeceğiz. Bu tutulmanın başrol oyuncusu Neptün.

Balık burcunun dünya astrolojisinde temsil ettiği konular; denizler, uyuşturucu, kaçaklar, dolandırıcılar, şifacılar, doktorlar, manevi ve dini konular, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı yurtları, bakımevleri, sosyal yardım ve hayır işleri, sanat ve sanatın temsil ettiği her türlü konu.

Tutulmayla birlikte bu alanlarla ilgili önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Uyuşturucu, alkolle ilgili konular çok sık gündeme gelebilir. Halk sağlığını, halkın psikolojisini bozacak, nevrozlarını anımsatacak, travmalarını harekete geçirecek açıklamalar, söylemler olabilir. Toplumsal travmaların tetikleneceği tehlikeli bir tutulma aslında bu. Siyasi ve sosyal alanlarda net olmayan durumlar ve karışıklıklar yaratabilir. Karar verme süreçlerinde belirsizlikler ve kafa karışıklıkları yaşanabilir. Her şeyin birbirine geçtiği zamandır ve doğru ve yanlış zor ayırt edilebilir.

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Bu tutulma döneminde sağlıkla ilgili konular, özellikle psikolojik ve ruhsal sağlık meseleleri önem kazanabilir. Bu konularda topluma fayda sağlayacak bilgilendirmeler yapılabilir, filmler çekilebilir, terapistler önem kazanabilir.

Karar verme aşamalarında belirsizlikler...

Su kaynakları, denizler ve okyanuslarla ilgili konular daha fazla dikkat çekebilir. Bu denizcilik, balıkçılık ve su kaynaklarının korunması gibi meseleleri kapsayabilir. Derinleşen bir su krizine işaret edebilir ya da aşırı yağışlar yüzünden sorunlar, sel baskınları ya da deniz kaynaklı depremler ortaya çıkabilir.

İşin içinde Neptün olduğu için toplumlarda maneviyat ve dini meselelere artan bir ilgi olabilir. Spiritüel hareketler, mistik deneyimler ve inanç sistemlerindeki değişimler ön plana çıkabilir. Dini konuları, dini kişileri, dini yerleri, dini olayları çok konuşabiliriz.

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Özellikle büyük dolandırıcılık şebekelerine baskınlar olabilir sık sık. Bu dönem büyük hayır organizasyonları düzenlenebilir. İlaç, ilaç sektörü, eczanelere ilişkin yeni düzenlemeler de bu tutulmayla birlikte yapılabilir. Yine deniz kazaları, zehirlenme vakalarında artışlar, gaz kaçakları yüzünden sorunlar da oluşabilir.

Jüpiter ile Neptün arasında da stresli bir açı meydana gelecek tutulmada. Ekonomik alanda, bu açı spekülatif hareketleri ve finansal belirsizlikleri tetikleyebilir. Ekonomik balonların şişmesi veya patlaması gibi durumlar yaşanabilir. Din veya inanç sistemleri arasında anlaşmazlıklara veya karışıklıklara yol açabilir. Toplumlar arasında ideolojik çatışmalar artabilir ve yanıltıcı veya aldatıcı bilgiler yayılabilir. Propaganda veya yanlış bilgilendirmeler artabilir. Ayrıca 25 derece Balık burcunun 3’üncü dekanıdır. Bu dekanın anlamıysa soygunların artmasıdır.

 

#Astroloji#Tutulma#Burçlar
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