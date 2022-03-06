Kafa karışıklığına dikkat!

Perşembe günü Merkür Balık burcuna geçecek, 27 Mart’a kadar bu burçta kalacak. Mantıklı kararlar vermemiz gerekirken duygularımızın esiri olabiliriz. Yay burçlarının ebeveynleriyle ilgili sorumlulukları, Terazilerin iş yoğunluğu artıyor.
Bu hafta hem Neptün etkisinden hem de Merkür’ün Balık burcuna geçişinden dolayı daha sezgisel davranacağız, kararlarımızda duygularımız hâkim olacak. Ayrıca zaman zaman kafa karışıklığı yaşayabileceğimiz, hesap hatalarına da çok dikkat etmemiz gereken bir hafta...
Yarın Merkür’le Ay düğümleri arasında sert bir etkileşim olacak. Etki süresi + /- 1 gün... Fikirlerimizi ifade ederken aşırı inatçı ve dediğim dedik davranabilir; yeniliklere, yeni fikirlere kapalı olabiliriz. Açık fikirli olursak büyük farkındalıklar yaşayabiliriz. Yeni eğitimlere başlamak, seyahat planları yapmak için de uygun. İmza atmadan önce her zamankinden daha dikkatli okumalıyız.
Salı Ay 21.39’a kadar Boğa burcunda seyahat edecek, akabinde İkizler burcuna geçecek. Gökyüzü oldukça inatçı olacağımıza, koşullarımızı değiştirmek istemeyeceğimize ve maddi konulara odaklanacağımıza işaret ediyor. Boyun ve boğaz bölgemize dikkat etmekte fayda var; gün içinde çok yemek yemekten dolayı mide ve sindirimle ilgili sorunlar yaşanabilir.
Çarşamba Ay tüm gün İkizler burcunda... Hızlı, aktif ve dinamik bir gün! Sosyalleşebilir, çeşitli konularda araştırmalar yapabilir, merak ettiklerimizi sorup öğrenebilir, seyahatler organize edebilir, kardeşlerimizle önemli işlerimizi halledebiliriz. Ancak planlar her an değişebilir. Ayrıca gün içinde kendimizi bol bol dedikodu yaparken bulabiliriz!
Perşembe Merkür Balık burcuna geçecek ve 27 Mart’a kadar bu burçta kalacak. Bu 17 gün boyunca karar verirken daha çok duygularımıza, sezgilerimize kulak vereceğiz, objektif olmakta biraz zorlanabiliriz. Belki de mantıklı ve gerçekçi kararlar vermemiz gerekirken bir duygunun esiri olacağız veya aklımız karışacak...
Öte yandan zihnimizin çok yaratıcı olacağı bir dönem bu... Yazalım, çizelim, boyayalım, resim yapaım. Merkür Balık sürecinin en güzel aktivitelerinden biri de resim ve video çekmek; bunları kurgulamaktır. Veya bu alanda bir eğitime katılmaktır. Öte yandan psikolojik ve spiritüel konularla ilgili bilgiler edinebiliriz. Ama malum, her yer bilgi çöplüğü... Umarım doğru bilgiyi bu çöplüklerde yolumuzu kaybetmeden bulabiliriz.
Cuma Ay 9.24’te Yengeç burcuna geçip tüm gün bu burçta seyahat edecek. Hassas, sezgisel yanımız daha daha güçlenmeye başlayacaktır. Ailemizle ilgilenmek, evimizin eksiklerini tamamlamak, güven duyduğumuz insanlarla bir araya gelmek için ideal bir gün... Sevdiklerimize karşı ekstra korumacı davranabiliriz. Bugün her türlü güvenlikle ilgili konu da önem kazanacaktır.
Cumartesi Ay tüm gün Yengeç burcunda. Geçmişe dair konular gündeme gelebilir. Uzun süredir görüşmediğimiz akrabalarımız veya arkadaşlarımızla bir araya gelebiliriz. Mutfakta daha fazla zaman geçirmek isteyebilir, ev almak-satmak, kiralamak ve gayrimenkul gibi işlerle ilgilenebiliriz.
13 Mart Pazar Güneş’le Neptün birlikte hareket edecekler; etki süresi +/- 4 gün... Özellikle sezgilerimize çok güvenelim, rüyalarımızın neleri sembolize ettiğine dikkat edelim. Evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri yakalamaya bakalım! Yaşam hedeflerimizi, işimizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşebiliriz; bugün kariyer konusunda büyük kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değil.
Hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zaman dilimi bu... Geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak için gökyüzü destekleyici bir konumda. Ancak alerji, zehirlenme ve ishal gibi durumlara karşı dikkatli olun. Ev içinde su boruları, mutfak ve banyo gibi noktalarda da minik sorunlar meydana gelebilir.
Ummadığınız taş baş yarabilir
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemediğiniz bir dönemdesiniz. Sözlerin duygularınızı tam anlamıyla yansıtmadığını düşünebilir; kendinizle başbaşa kalmak isteyebilirsiniz. Arkanızdan konuşan biri olabilir, ummadığınız taş baş yarabilir!
Oldukça sosyal olacaksınız
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yeni idealler, yeni umutlar gündemde... Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza rahatlıkla kabul ettirebilirsiniz. Oldukça sosyal ve etkin olacağınız bir süreç bekliyor sizleri. Kendinizi bir grubun sözcülüğünü yaparken bulabilirsiniz.
Gerçekçi ve somut kararlar alın
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Ebeveyninizden biriyle iletişiminiz artabilir. İşiniz veya hayat hedefleriniz için kendinizi geliştirecek planlar yapmanız mümkün. Gerçekçi ve somut kararlar alın. Görüş ve düşünceleriniz herkesin gözünde önem kazanabilir.
Uzun bir yolculuğa çıkma ihtiyacı...
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Merkür’ün Balık burcuna geçişi öğreniminizi bir üst aşamaya taşımak için sizlere güzel bir fırsat getiriyor. Uzun bir yolculuğa çıkma ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Hayata bakış açınızı sorgulayabilir, felsefi akımlarla ilgilenebilirsiniz.
Vasiyet konusu gündeme gelebilir
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Bu dönem sezgileriniz güçlenebilir; karşınızdaki kişilerin gerçek niyetini fark edebilirsiniz. Para kaynaklarınızı güvenceye almak için bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Kredi başvuruları, vergi ve sigorta gibi işler, vasiyet konuları gündemde.
Ayrıntıları çok iyi inceleyin
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Yalnız kalmak istemeyip partnerinizle daha çok zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Anlatmak istedikleriniz karşınızdakini tatmin etmezse anlaşmazlıklar yaşanabilir. İletişim dilinize dikkat! Ayrıntıları çok iyi inceleyin.
Sağlığınızla ilgili kuruntu yapmayın
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Merkür’ün Balık burcuna geçişi, işlerinizin yoğunluğunu arttıracaktır. Ancak üstesinden gelebileceksiniz. Ayrıntılarla uğraşırken gerginlikler olabilir; iletişim kurmanız gereken insan sayısı artabilir. Sağlığınızla ilgili kuruntu yapmayın.
Aşk trafiğinizde artış olabilir
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Zihninizi meşgul edecek yeni hobi alanları bulabilir, yaratıcı yönünüzü ortaya koyabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sözler sizi oldukça etkileyecektir, aşk trafiğinizde artış olabilir. Çocuklarla iletişiminiz oldukça yoğun!
Ailenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Bu dönem aşina olduğunuz ortamlarda bulunmayı daha çok tercih edebilir, kendinizi rahat ve güvenli hissedeceğiniz ortamlara çekilebilirsiniz. Ebeveyninizden biriyle ilişkiniz yoğun olabilir; ailenizle nitelikli zaman geçirmek isteyebilirsiniz.
Hayatınıza yeni insanlar girebilir
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Yakın çevrenizde iletişiminiz artıyor. Bir kursa yazılabilir, yeteneklerinizi geliştirmek için eğitim alabilirsiniz. Yazmanız gereken bir şey varsa bu günleri değerlendirin. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Kısa yolculuklar da gündemde!
Para akışının yoğun olduğu bir dönem
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Yeteneklerinizi paraya çevirebilecek yeni bir alana yönelebilirsiniz. Para akışının yoğun olduğu bir dönem... Hem kendinize verdiğiniz değeri hem de başkalarının gözündeki değerinizi arttırma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
Sözlerinizle dikkat çekiyorsunuz
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Düşüncelerinizi başkalarıyla rahatlıkla paylaşabilir, sözlerinizle etrafınızdakilerin dikkatini çekebilirsiniz. Yeni ilişkiler, yeni hobiler ve yeni bir bakış açısı için ideal bir zaman... Konuşun, yazın, öğrenin... Sizin için hareketli bir süreç bu...
Kafa karışıklığına dikkat!
Perşembe günü Merkür Balık burcuna geçecek, 27 Mart’a kadar bu burçta kalacak. Mantıklı kararlar vermemiz gerekirken duygularımızın esiri olabiliriz. Yay burçlarının ebeveynleriyle ilgili sorumlulukları, Terazilerin iş yoğunluğu artıyor.
Bu hafta hem Neptün etkisinden hem de Merkür’ün Balık burcuna geçişinden dolayı daha sezgisel davranacağız, kararlarımızda duygularımız hâkim olacak. Ayrıca zaman zaman kafa karışıklığı yaşayabileceğimiz, hesap hatalarına da çok dikkat etmemiz gereken bir hafta...
Yarın Merkür’le Ay düğümleri arasında sert bir etkileşim olacak. Etki süresi + /- 1 gün... Fikirlerimizi ifade ederken aşırı inatçı ve dediğim dedik davranabilir; yeniliklere, yeni fikirlere kapalı olabiliriz. Açık fikirli olursak büyük farkındalıklar yaşayabiliriz. Yeni eğitimlere başlamak, seyahat planları yapmak için de uygun. İmza atmadan önce her zamankinden daha dikkatli okumalıyız.
Salı Ay 21.39’a kadar Boğa burcunda seyahat edecek, akabinde İkizler burcuna geçecek. Gökyüzü oldukça inatçı olacağımıza, koşullarımızı değiştirmek istemeyeceğimize ve maddi konulara odaklanacağımıza işaret ediyor. Boyun ve boğaz bölgemize dikkat etmekte fayda var; gün içinde çok yemek yemekten dolayı mide ve sindirimle ilgili sorunlar yaşanabilir.
Çarşamba Ay tüm gün İkizler burcunda... Hızlı, aktif ve dinamik bir gün! Sosyalleşebilir, çeşitli konularda araştırmalar yapabilir, merak ettiklerimizi sorup öğrenebilir, seyahatler organize edebilir, kardeşlerimizle önemli işlerimizi halledebiliriz. Ancak planlar her an değişebilir. Ayrıca gün içinde kendimizi bol bol dedikodu yaparken bulabiliriz!
Perşembe Merkür Balık burcuna geçecek ve 27 Mart’a kadar bu burçta kalacak. Bu 17 gün boyunca karar verirken daha çok duygularımıza, sezgilerimize kulak vereceğiz, objektif olmakta biraz zorlanabiliriz. Belki de mantıklı ve gerçekçi kararlar vermemiz gerekirken bir duygunun esiri olacağız veya aklımız karışacak...
Öte yandan zihnimizin çok yaratıcı olacağı bir dönem bu... Yazalım, çizelim, boyayalım, resim yapaım. Merkür Balık sürecinin en güzel aktivitelerinden biri de resim ve video çekmek; bunları kurgulamaktır. Veya bu alanda bir eğitime katılmaktır. Öte yandan psikolojik ve spiritüel konularla ilgili bilgiler edinebiliriz. Ama malum, her yer bilgi çöplüğü... Umarım doğru bilgiyi bu çöplüklerde yolumuzu kaybetmeden bulabiliriz.
Cuma Ay 9.24’te Yengeç burcuna geçip tüm gün bu burçta seyahat edecek. Hassas, sezgisel yanımız daha daha güçlenmeye başlayacaktır. Ailemizle ilgilenmek, evimizin eksiklerini tamamlamak, güven duyduğumuz insanlarla bir araya gelmek için ideal bir gün... Sevdiklerimize karşı ekstra korumacı davranabiliriz. Bugün her türlü güvenlikle ilgili konu da önem kazanacaktır.
Cumartesi Ay tüm gün Yengeç burcunda. Geçmişe dair konular gündeme gelebilir. Uzun süredir görüşmediğimiz akrabalarımız veya arkadaşlarımızla bir araya gelebiliriz. Mutfakta daha fazla zaman geçirmek isteyebilir, ev almak-satmak, kiralamak ve gayrimenkul gibi işlerle ilgilenebiliriz.
13 Mart Pazar Güneş’le Neptün birlikte hareket edecekler; etki süresi +/- 4 gün... Özellikle sezgilerimize çok güvenelim, rüyalarımızın neleri sembolize ettiğine dikkat edelim. Evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri yakalamaya bakalım! Yaşam hedeflerimizi, işimizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşebiliriz; bugün kariyer konusunda büyük kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değil.
Hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zaman dilimi bu... Geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak için gökyüzü destekleyici bir konumda. Ancak alerji, zehirlenme ve ishal gibi durumlara karşı dikkatli olun. Ev içinde su boruları, mutfak ve banyo gibi noktalarda da minik sorunlar meydana gelebilir.
Ummadığınız taş baş yarabilir
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemediğiniz bir dönemdesiniz. Sözlerin duygularınızı tam anlamıyla yansıtmadığını düşünebilir; kendinizle başbaşa kalmak isteyebilirsiniz. Arkanızdan konuşan biri olabilir, ummadığınız taş baş yarabilir!
Oldukça sosyal olacaksınız
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yeni idealler, yeni umutlar gündemde... Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza rahatlıkla kabul ettirebilirsiniz. Oldukça sosyal ve etkin olacağınız bir süreç bekliyor sizleri. Kendinizi bir grubun sözcülüğünü yaparken bulabilirsiniz.
Gerçekçi ve somut kararlar alın
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Ebeveyninizden biriyle iletişiminiz artabilir. İşiniz veya hayat hedefleriniz için kendinizi geliştirecek planlar yapmanız mümkün. Gerçekçi ve somut kararlar alın. Görüş ve düşünceleriniz herkesin gözünde önem kazanabilir.
Uzun bir yolculuğa çıkma ihtiyacı...
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Merkür’ün Balık burcuna geçişi öğreniminizi bir üst aşamaya taşımak için sizlere güzel bir fırsat getiriyor. Uzun bir yolculuğa çıkma ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Hayata bakış açınızı sorgulayabilir, felsefi akımlarla ilgilenebilirsiniz.
Vasiyet konusu gündeme gelebilir
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Bu dönem sezgileriniz güçlenebilir; karşınızdaki kişilerin gerçek niyetini fark edebilirsiniz. Para kaynaklarınızı güvenceye almak için bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Kredi başvuruları, vergi ve sigorta gibi işler, vasiyet konuları gündemde.
Ayrıntıları çok iyi inceleyin
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Yalnız kalmak istemeyip partnerinizle daha çok zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Anlatmak istedikleriniz karşınızdakini tatmin etmezse anlaşmazlıklar yaşanabilir. İletişim dilinize dikkat! Ayrıntıları çok iyi inceleyin.
Sağlığınızla ilgili kuruntu yapmayın
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Merkür’ün Balık burcuna geçişi, işlerinizin yoğunluğunu arttıracaktır. Ancak üstesinden gelebileceksiniz. Ayrıntılarla uğraşırken gerginlikler olabilir; iletişim kurmanız gereken insan sayısı artabilir. Sağlığınızla ilgili kuruntu yapmayın.
Aşk trafiğinizde artış olabilir
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Zihninizi meşgul edecek yeni hobi alanları bulabilir, yaratıcı yönünüzü ortaya koyabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sözler sizi oldukça etkileyecektir, aşk trafiğinizde artış olabilir. Çocuklarla iletişiminiz oldukça yoğun!
Ailenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Bu dönem aşina olduğunuz ortamlarda bulunmayı daha çok tercih edebilir, kendinizi rahat ve güvenli hissedeceğiniz ortamlara çekilebilirsiniz. Ebeveyninizden biriyle ilişkiniz yoğun olabilir; ailenizle nitelikli zaman geçirmek isteyebilirsiniz.
Hayatınıza yeni insanlar girebilir
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Yakın çevrenizde iletişiminiz artıyor. Bir kursa yazılabilir, yeteneklerinizi geliştirmek için eğitim alabilirsiniz. Yazmanız gereken bir şey varsa bu günleri değerlendirin. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Kısa yolculuklar da gündemde!
Para akışının yoğun olduğu bir dönem
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Yeteneklerinizi paraya çevirebilecek yeni bir alana yönelebilirsiniz. Para akışının yoğun olduğu bir dönem... Hem kendinize verdiğiniz değeri hem de başkalarının gözündeki değerinizi arttırma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
Sözlerinizle dikkat çekiyorsunuz
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Düşüncelerinizi başkalarıyla rahatlıkla paylaşabilir, sözlerinizle etrafınızdakilerin dikkatini çekebilirsiniz. Yeni ilişkiler, yeni hobiler ve yeni bir bakış açısı için ideal bir zaman... Konuşun, yazın, öğrenin... Sizin için hareketli bir süreç bu...