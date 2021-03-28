Kadınlarla ilişkileri yöneten kazanır

Normal şartlar altında bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayın beklemesi gerekirdi. Ama bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayın yöneticisi olan Venüs zararlı olduğu Koç burcunda. İlişkilerde çekişmeler artabilir, ortaklıklarda finansal sorunlar ortaya çıkabilir, güzellikle ilgili konularda istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz.

Yarın 8 derece Terazi burcunda hem Venüs’ün hem de Şiron’un güçlü bir şekilde etkin olacağı bir dolunay bekliyor bizi. Bu dolunayda ekstradan Diadem sabit yıldızı varlığını hisettirecek. Etkileri 10-12 gün kadar sürecek. Bu durum hayatlarımızınasıl etkileyecek?

Dolunay Terazi burcunda olduğu için Terazi burcunun sembolize ettiği konular gündemde olacak demektir. Bu burç astrolojide ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair meseleler, nezaket, kararsızlık gibi konuları kapsar. Sağlık olarak da bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarıyla ilgilidir.

Normal şartlar altında bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayın beklemesi gerekirdi. Ya da uzlaşmalara, güzel birlikteliklere, ortaklıklara yönelten, ilişkilerin başlayacağı ve kolay yönetilebileceği bir dolunay olması beklenirdi. Ama ne yazık ki bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayın yöneticisi olan Venüs zararlı olduğu Koç burcunda.

YENİ İLİŞKİLER BAŞLAYABİLİR AMA...

Buradan yola çıkarak ilişkilerde çekişmelerin ve bencilce tavırların artacağını düşünmek yanlış olmaz. Ortaklıklarda finansal sorunların ortaya çıkması beklenebilir.

Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Uzlaşma zeminini yakalamak da pek kolay olmayabilir.

Venüs kadınları temsil ettiği için hayatımızdaki kadınlarla iletişim kurmak kolay olmayabilir, krizler çıkabilir.