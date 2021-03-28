Kadınlarla ilişkileri yöneten kazanır

Yarın 8 derece Terazi burcunda hem Venüs’ün hem de Şiron’un güçlü bir şekilde etkin olacağı bir dolunay bekliyor bizi. Bu dolunayda ekstradan Diadem sabit yıldızı varlığını hisettirecek. Etkileri 10-12 gün kadar sürecek. Bu durum hayatlarımızınasıl etkileyecek?
Dolunay Terazi burcunda olduğu için Terazi burcunun sembolize ettiği konular gündemde olacak demektir. Bu burç astrolojide ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair meseleler, nezaket, kararsızlık gibi konuları kapsar. Sağlık olarak da bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarıyla ilgilidir.
Normal şartlar altında bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayın beklemesi gerekirdi. Ya da uzlaşmalara, güzel birlikteliklere, ortaklıklara yönelten, ilişkilerin başlayacağı ve kolay yönetilebileceği bir dolunay olması beklenirdi. Ama ne yazık ki bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayın yöneticisi olan Venüs zararlı olduğu Koç burcunda.
YENİ İLİŞKİLER BAŞLAYABİLİR AMA...
Buradan yola çıkarak ilişkilerde çekişmelerin ve bencilce tavırların artacağını düşünmek yanlış olmaz. Ortaklıklarda finansal sorunların ortaya çıkması beklenebilir.
Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Uzlaşma zeminini yakalamak da pek kolay olmayabilir.
Venüs kadınları temsil ettiği için hayatımızdaki kadınlarla iletişim kurmak kolay olmayabilir, krizler çıkabilir.
Bu hafta cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde şansımız oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akılcı bir şekilde kullanabileceğiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için de uygun zaman. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebiliriz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direncimiz olacak.
Hafta ortası itibariyle Mars ile Merkür arasında gergin bir görünüm olacak. İletişimle ilgili sorunlar baş gösterebilir. Kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar olabilir. Bugüne yakışan en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacak. Açıksözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir; kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat etmeliyiz.
Yine bu hafta cüzdanımıza, değerli eşyalarımıza hâkim olalım, hırsızlıkların artabileceği bir zaman. Hız yapmak için de uygun bir dönem değil, trafikte dikkatli olmalıyız.
HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bugün yani 20 Mart Cumartesi biz astrologlar için hem çok önemli hem de çok özel bir gün. Her yıl Güneş’in Koç burcuna geçtiği gün tüm dünyada Dünya Astroloji Günü olarak kutlanır. Buradan astrolojiye emek ve gönül vermiş tüm meslektaşlarımın ve takipçilerimin Dünya Astroloji Günü’nü kutlarım.
Güneş’in Koç burcuna geçme anı sadece bizim için önemli değil, herkes için önemli. Bugün, önümüzdeki altı aylık sürecin şekillendiği bir gün. Özellikle mundane astrolojiye göre önümüzdeki süreçte ekonomik, siyasi, politik koşullar şekillenmeye başlar. Güneş’in Terazi burcuna geçeceği zamana kadar... Bu şekilde Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği ana özel haritalar oluşturulur ve bunlara Ingrees haritalar denir.
DİNİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK
Bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki süreçte yaşadığımız ülkede neler olabileceğine göz atalım. Bakalım bizi neler bekliyor... Koç giriş haritasında bu sene Yengeç burcu yükseliyor. Demek ki önümüzdeki altı ayda ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiği konular ön planda olacak.
Mundane (dünya) astrolojisine göre Yengeç burcunun temsil ettiği konular: Vatan ve millet sevgisi, vatanı ilgilendiren konular, inşaat sektörü, gayrimenkuller, çocuklar, hamilelikle ilgili konular, anneler, güven duygusu, halk, tarih, antikalar, nüfus, nüfus planlaması, gıda ve gıda kaynakları, tarım, milliyetçilik...
Bu süreçte ülke gündeminin ana konularının bunlar olacağını düşünebiliriz. Vatani konuların önem kazanacağı, nüfus planlamasıyla ilgili birtakım adımların atılacağını, ülkenin tarihini anlatan projelerin öne çıkacağını, gıda ve tarım konusunda önemli gelişmelerin olacağını, inşaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi hareketliliğin olacağını, çocukların eğitimi, sağlığı ve korunmasına ilişkin önemli durumların yaşanacağını düşünmek de hata olmaz.
Yeni bir döneme giriyoruz... 13 Mart günü 23 derece Balık burcunda Neptünyen etkili bir yeniay meydana gelecek. Markab sabit yıldızı etkin olacak. Bu durum, önümüzdeki 15 gün boyunca da etkisini sürdürecek. Şimdi Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniayın hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.
Öncelikle yeniay Balık burcunda olacağından, Balık burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adamak, yalnız kalmak, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanmak, kandırılmak, gerçeklerden uzaklaşmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.
Neptün ise tüm bu saydığım Balık özelliklerini tamamen kapsar. Neptün de Balık burcunda ve modern astrolojiye göre Neptün zaten Balık burcunun yönetici gezegeni...
SESSİZLİK İHTİYACI ARTACAK
Şimdi buradan yola çıkarak bu yeniay zamanı hayaller kurmak, kendimize dönmek, yalnız kalmak, kafamızı dinlemek ve sessizlik ihtiyacı daha çok artacak diyebiliriz. Farkında olarak ya da olmayarak kendimizi bir şeye adadığımızı görebiliriz. Ama dikkatli olun, kendinizi büyük bir yardım ve fedakârlık duygusuyla adadığınız konu, kurban moduna girmenize neden olabilir. Bu dönem her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç.
Yalnız işin içinde Neptün olduğu için, bazen katı gerçekler gözümüzün önünde dursa bile bunu görmekte zorlanabiliriz, adeta gözümüze perde inmiş gibi olur. Çevremizdeki insanlar sizi bir konuda uyarıyorsa, dışarıdan üçüncü bir kişi fikir veriyorsa bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Belki uyanış yaşamanıza yardımcı olabilir.
Elbette Balık burcunun olduğu yerde, hele ki Neptün etkili bir yeniayda, yolumuzu daha çok sezgilerle, duygularımızla bulmaya çalışırız. Bu dönemde akılcı davranmak pek kolay olmayabilir. Ya da içimizden geldiği gibi, inandığımız gibi hareket etmek isteyebiliriz...
William Lilly, 1602-1681 arasında İngiltere’de yaşadı.
Astrolojinin artan popülaritisi nedeniyle sektör içinde ister istemez bazı bozuşmalar yaşanıyor ve bu artacaktır da... Ben, mesleğini çok seven ve bu konuda idealist biriyim. Hatta bu mesleğin çok daha iyi icra edilmesi için çok değerli dokuz astrologla birlikte Profesyonel Astroloji Derneği’ni (PAD) kurduk geçen sene. Şu an sesimizi çok yükseltmeden büyük bir hazırlık ve yapılanma içindeyiz. Amacımız astrolojinin doğru, etik ve kurallara bağlı bir şekilde yapılması.
Bugün size William Lilly’den biraz bahsetmek istiyorum. Rönesans döneminin en önemli isimlerinden biri... Hatta hem klasik hem de soru astrolojinin (Horary) babasıdır. En önemli eseri ‘Christian Astrology’ (Hıristiyan Astrolojisi) 1647’de yayımlandı. 1985 yılındaysa eseri basitleştirilmiş haliyle yeniden basıldı. Türkçe çevirisini ben yaptırdım ama henüz yayımlanmadı. Çalışmalar bitince astrolojiseverlerle paylaşacağım.
William Lilly, yaşadığı dönemde hem halk hem askeri hem de politik anlamda geniş kitlelere ulaştı. Onları da etkiledi. Böylece hem politikacılara hem de kraliyete danışmanlık verdi. 1658’de İsveç ile İngiliz ittifakını teşvik ederek siyasete girdi ve İsveç Kralı X. Karl Gustav’dan altın bir zincirle madalya aldı.
Lilly, genellikle yürüttüğü mantığın ayrıntılı açıklamalarını verirdi. ‘England’s Prophetical Merlin’ (1644) adlı eserinde Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumuna ilişkin tahminlerini Büyük Bağlaçlar teorisi üzerine uzun bir incelemeyle sundu. Benzer şekilde, 1652’de ‘Annus Tenebrosus’ (Karanlık Yıl) adlı eseri ‘Tutulmaların Etkilerini Değerlendirmek İçin Kısa Bir Yöntem’ ile yayımlandı.
Astrolojinin doğru ve etik yapılabilmesi için William Lilly’nin yazdığı çok özel bir mektubu paylaşacağım sizinle. Bu mektup hem astrologlar hem astroloji öğrenme yolunda olanlar hem de astrolog olmak isteyen herkesi kapsıyor. Ve haddimizi bildiriyor.
ETİK ASTROLOJİ İÇİN...
Astrolojide Mars ve Satürn’ün burç değiştirdiği dönemlere her zaman ekstra dikkat kesiliriz. Çünkü bu iki gezegen de, klasik astrolojide malefik denilen, kötücül gezegenlerdir. Hatta Satürn’e ‘büyük şeytan’, Mars’a ise ‘küçük şeytan’ demişler zamanında. Bugünkü konumuz küçük şeytan Mars’la ilgili. Zira 45 gündür Boğa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç değiştirip İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a dek de bu burçta seyahat edecek.
Mars, yani Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı, kıyasıya mücadele, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamaları... Mars, İkizler burcuna geçerek sembolize ettiği tüm bu kavramları bu burçla birleştirip yoluna devam edecek.
Bunun etkilerini anlayabilmek için İkizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini bilmeliyiz... İkizler astrolojide ifade, konuşma, bilgi, seyahat, eğitim, her türlü yazılı-sözlü-görsel iletişim, yayıncılık demektir. Medikal astrolojiye göre eller, kollar, dil ve zihinle temsil edilir. Dünya astrolojisine göreyse eğitim sistemleri, her türlü ulaşım ağı, bilgi ağı, internet, gazeteciler, okullar gibi temalara işaret eder. Mars, İkizler burcunun sembolize ettiği tüm kavramları harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumlar yaratabilir.
BİLGİLERİ CEPHANENİZE EKLEYİN
Peki, bizi neler bekliyor? Bireysel olarak kendimizi daha güçlü ve hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Ancak zaman zaman beyin hızımızla konuşma hızımız aynı olmayabilir. Bazen ağzımızdan anlamsız sözler dökülebilir veya yazabiliriz. Olup olmadık her yerde pot kırabiliriz. Ama iletişim dediğimiz anda aklımıza gelen her konuda ciddi bir hız kazanacağımız kesin. Elbette bilginin temsilcisi İkizler burcuna kötücül Mars yerleştiğinde kötü ve hatalı bilgilerin bu dönem çok hızlı yayılabileceğini de unutmamak gerek.
Mars, İkizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ediyorsa bu, birçok şeyi aklımızda halledebileceğimiz anlamına gelir. Ama sadece akılda; düşünsel olarak. Fiziksel olarak eylemlerimizde eksik kalabiliriz. Bu dönem çokça ağız dalaşı yaşanabilir; kötü ve kırıcı kelimeler ağzımızdan dökülebilir. Dikkat etmeliyiz.
Mars savaşmak anlamına geliyor. Mars İkizler burcundaysa savaşmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacağız. Belki de sırf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephanemize yerleştireceğiz.
Haftanın ilk günü Ay’ın Yengeç burcundaki seyahatiyle geçecek. Eve dair uğraşlar, aileyle birlikte olmak, kendinizi güvende hissetmek önemli olacak. Yarın bazı yatırım araçlarıyla da ilgilenebilirsiniz. Salı günü Mars ile Plüton arasındaki dinamik görünüm etkin olacak. Oldukça güç içeren bir etkisi olduğu için kavgadan, çatışmadan uzak durmak gerek. Yürümeyen ve eskimiş ilişkileri veya hayat kalıplarını sona erdirmek için gereken cesareti bulabilirsiniz.
Çarşamba günü Güneş ile Uranüs arasında destekleyici bir konumlanma olacak. Ufak tefek iş fırsatları çıkabilir; kariyerle ilgili konularda hızlı kararlar alabileceksiniz. Perşembe Venüs, Balık burcuna geçecek ve 21 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.
İlişkilerin rengi değişiyor; daha romantik, sezgisel, yumuşak, ayaklarınızı yerden kesecek ilişkiler zamanı başlıyor. Bu dönem estetik, güzellik, yaratıcılık gerektiren her türlü konu için de çok uygun. Cuma günüyse Ay günün büyük bir çoğunluğunu Aslan burcunda geçirecek. Onaylanmak, fark edilmek önemli olurken egosu yüksek kişilerle de bir araya gelebilirsiniz.
Hafta sonu Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Zamanınızı temizlikle, el oyalayan uğraşlarla, çekmeceleri, bilgisayarınızı, telefonunuzu düzenlemekle geçirebilir, çok fazla iş yapabilirsiniz.
YETİŞTİRMENİZ GEREKEN İŞLER SIRADAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Başak burcunun 8’inci derecesinde, başrolünde Venüs’ün olduğu dolunay eli yüzü düzgün, kötü açısı olmayan, stres katsayılarımızı yükseltmeyecek, sakin ve ‘minnoş’ olacak. Bu sefer gamlı baykuşluk yok, rahat olun.
Dolunay bu haftadan başlayarak yaklaşık 15 gün etkisini gösterecek. Başak burcunda meydana geldiği için hem kişisel yaşamlarımızda hem de dünya üzerinde Başak burcunun sembolize ettiği temalar ön planda...
Başak dendiği anda aklınıza gelmesi gerekenler şunlar: Düzenlemek, bir şeyleri toparlamak, hazırlık yapmak, temizlemek, detaylar, çalışmak ama çok çalışmak, hizmet ve servis vermek, sağlıkla ilgili konular, beslenmek, detoks, eleştiriler, hata aramak, mükemmele ulaşma gayreti, kontrol ve analiz etmek, vesvese, endişe...
Sağlık konularında anksiyeteler, psikosomatik rahatsızlıklar; karın bölgesi, bağırsaklar, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kolonlar, pankreas öne çıkıyor.
KOLLARI SIVAYIN
Bu dolunayın başrol oyuncusu Venüs... Dolunay sırasında Venüs, Balık burcunda olacak. Venüs ise temel anlamda aşk, meşk, keyif, haz, mutluluk, parasal konularla ilgilidir.
Bu bilgileri de hesaba katınca dolunayın etkileri nasıl olacak, bir göz atalım...
Yılın en önemli haftalarından birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim olacak. Bu ikilinin etkileşimi aslında 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yıl boyunca güçlü bir şekilde devam etse de şubat, haziran ve aralık ayında en güçlü seviyeye ulaşacak.
Peki, bu ikiliyi özel kılan ne? Astroloji döngülerle çalışır. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardır. Ancak bu döngüler sadece Güneş ve Ay arasında gerçekleşmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileşimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardır. İşte Satürn ve Uranüs arasında da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yılda tamamlanır. Her 10 senede bir de kendi aralarında etkileşim içinde olurlar.
Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kısıtlayıcı, denetleyici, düzenleyici, test eden yaşlı kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karşımıza çıkar ve zamanı yönetir. Kendi yerini almalarından korktuğu için çocuklarını yiyen bir titandır. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, şoke edici ve aniden gelişen skandal olay ve durumlarla ilişkilidir. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim meydana geldiği anda eskiyle yeni arasında bir çekişme başlar. Eski ve yeni düzen arasındaki çekişme... Uranüs bizi konfor alanımızdan çıkmamız için harekete geçirmeye çalışırken Satürn alıştığımız sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekişmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal değişimler, diğer yanda bu değişimlere direnenler...
Özgürleşmek adına...
Şubat, haziran ve aralık aylarında bizi büyük değişimler bekliyor. Yeni düzen yavaş yavaş eski alışkanlıklarımızın yerini alacak. Bu nedenle eskiye sıkı sıkıya tutunmak yerine hayatın getirdiği değişimlere adapte olmak en akıllıcası. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoğumuzun işimizi, iş yapma şeklimizi, işle ilgili alışkanlıklarımızı değiştirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatırım alışkanlıklarımızda değişimler meydana gelebilir.
Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduğunu da düşünecek olursak belki de hayatımızda özgürlük elde etmek adına ciddi adımlar atmanın eşiğinde de olabiliriz. Bazen alışkın olduğumuz koşullarda rahat hareket ettiğimizi ve hatta daha özgür olduğumuzu düşünürüz. Ancak o koşulları değiştirmeye başladıktan kısa bir süre sonra görürüz ki onlar aslında bizi bağlayan, hareket etmemizi zorlaştıran şeylermiş... Bu tıpkı bir ilişkiyi alışkanlıklar yüzünden bitiremeyip bittiği zaman ‘Keşke daha önce bitirseymişim, hayat şu an daha güzel’ duygusunu yaşamak gibidir. Bu yüzden omuzlarınıza yük olan ve hayattaki alanınızı kısıtlayan konulara karşı büyük bir farkındalık geliştirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doğru zamanlardayız. Kolay olacağını iddia etmiyorum elbette ama bir yerden başlamak gerek, değil mi!
Kısıtlamalar artabilir
Haftaya Venüs ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Pazartesi ve salı günü estetik-güzellikle ilgili konular için gökyüzü pek uygun değil. Aynı şekilde ilişkilerde de asilik yapabiliriz. Bunun dışında salı günü oldukça özel bir gün. Özellikle 15.48 ile 16.10 arası Merkür, Güneş’in kalbinde olacak. Bu saat diliminde aklınızdan geçirdiklerinize dikkat edin, gerçekleşebilir. Çarşamba günü Merkür’le Mars arasındaki sert görünüm nedeniyle ifadelerimize, kelimelerimize çok dikkat! Kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Perşembe günü Kova burcunda oldukça güçlü bir yeniay meydana geliyor. Hayatımızın birçok alanında yenilikler yapmak ve özgürleşmek isteyeceğiz.
Tabii Merkür’ün retro olduğunu unutmadan, dijital alandaki planlarımızı 25 Şubat’tan sonraya bırakmalıyız. Cuma günü Venüs ve Jüpiter birlikte hareket edecek. Hem güzelleşme hem yatırımlar konusunda olumlu gelişmeler var.
Cumartesi de Venüs ve Merkür birlikte hareket edecek. Hoş sohbetler çevirmek, mutluluk verici haberler almak-vermek için çok güzel bir gün...
Uranüs’le Venüs arasında sert etkileşim var. Kalp kırmamaya özen göstermeli... Öte yandan Merkür retrosu devam ettiği için teknolojik aksaklıklara dikkat!
Yine bir Merkür retrosu haberiyle karşınızdayım. Merkür retrosu dillere pelesenk olmuş durumda. Günlük hayatta bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde ya da elektronik aletlerle ilgili sorunlar üst üste ortaya çıkınca artık birçoğunuz anlıyor ki Merkür’de doğru gitmeyen bir şeyler var.
Bir astrolog olarak, bu aslında benim için harika bir şey. Çünkü astrolojik bakış açısının toplumda yavaş yavaş oturmaya başladığına işaret ediyor. Ama yine de astrolojiye dair hiçbir bilgisi olmayanlara Merkür retrosunu enine boyuna anlatmak isterim...
Mitolojide Merkür, namı diğer Hermes, Antik Yunan’da hırsızların, tüccarların, haber alışverişinde görevli kişilerin, sihirbazların, kumarbazların tanrısı olarak geçiyor. Tanrılar arasında hem en zeki hem de en kurnaz olan o. Babası Zeus onu kendi habercisi olarak atıyor. Hermes doğduğu andan itibaren de yeni şeyler yaratmaya başlıyor. İlk yarattığıysa bir enstrüman olan lir. Hermes’in hırsız olduğundan bahsetmiştim... Apollon’un öküzlerini de o çalıyor. Çaldığı belli olmasın diye de öküzler geri geri yürümüş gibi gösteriyor. Ve bunu çabucak yapıyor. Çünkü ayaklarında kanatlı sandaletler var.
O kadar hızlı seyahat eder ki rüzgârdan bile hızlı olduğu söylenir. Sadece kendi de değil, yolculara, özellikle de yolunu kaybedenlere yardım ediyor. Yine aynı şekilde gemicilerin de taşıdıkları ticari malların doğru limanlara ulaşmasına yardımcı oluyor.
Hermes’in yani Merkür’ün neleri temsil ettiğini şu kısacık mitolojik öyküden bile anlayabiliyoruz. Zekâ, ticaret, iletişim, seyahat, hırsızlık, haberleşme... İşte bu Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Ve bu dönemde temsil ettiği konularda bir dizi aksaklık ve sorun meydana gelir.
Etkileri çoktan başladı!
Bu konuya derinlemesine dalmadan önce geri hareketle neyi ifade ettiğimizi açalım. Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Bu sadece hızıyla ilgilidir. Dünya merkezli bakış açımızla, Merkür’ün hızı düştüğünde onu geri gidiyormuş gibi zannederiz. Aslında sadece yavaşlamıştır. Bu dönemler önemlidir. Hatta hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiği özellikleri de işin içine katarak etkilerini düşünmek gerekir.
Haftaya Güneş ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Otorite figürleriyle çatışmamaya özen gösterin. Hayatınızda radikal değişiklikler yapma adına güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eğilimli olabileceğiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun değil.
Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun. Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin. Sakin kalın. Perşembe günü Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir.
Aslan dolunayında hem Mars hem de Jüpiter etkili olduğu için her şey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aşkı büyütmeye özen gösterin!
EĞLENMEK VE GÜLMEK İSTEYECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta daha fazla eğlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. Aşka kendinizi daha yakın hissedebilirsiniz. Yalnız parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaşlıkları ilgilendiren alanda geri hareketine başlıyor. 22 Şubat’a kadar yanlış anlamalar ve planlarda ani değişiklikler yaşanabilir.
SAKİN KALMAK İÇİN ÇABALAMANIZ GEREKECEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bu hafta odak noktanız eviniz ve aile ilişkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taşınabilir, yer değiştirebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanınızda 22 Şubat’a dek geri hareket edecek. İletişim kazalarına dikkat!
Perşembe günü, yani 28 Ocak’ta Aslan burcunun dokuzuncu derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bir taraftan Mars ile Uranüs birlikteliği, diğer taraftan Jüpiter ile Satürn birlikteliği bu dolunayla etkileşimde olacak. Oldukça sert ve zor bir dolunay haftası. Dolunay 13 gün kadar etkin kalacak.
Güneş’in yönettiği Aslan’da ve Güneş gününde gerçekleşen bu dolunay kendinize inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beğenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir.
Benlik duygusunu ön plana çıkararak tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren enerji yaratıcı özelliklerinizi besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir. Dolunayın etkin günlerinde sahnede olmak, dostlarla
eğlenmek, size uzatılan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize isteklerinizi kabul ettirmek gündeminizde olabilir.
İlgi odağı olma arzusu...
Ayrıca, bu dolunay sanat faaliyetleri, her türlü eğlence, gösteri ve etkinlik için uygun bir zaman yaratıyor. Düşüncelerinizi samimi, candan ama bir yandan da esprili bir şekilde aktarmak size popülerlik katacak. Aslan’ın ilgi odağı olma arzusunu içimizde hissedeceğiz. Sevdiğinize ilanı aşk edebilir ya da çok seveceğini bildiğiniz bir hediye alarak aşkınızı pekiştirebilirsiniz. Yaratıcı, eğlenceli yönlerinizi öne çıkaran tavırlarla sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. Dolunay haftasında risk almaya çok daha yatkın olacağız ama dikkatli olmakta fayda var. İşin içinde Jüpiter de olacağı için her türlü duygu ve hareketi abartılı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Eğitimler ve yolculuklar da organize edilebilir.
Bu süreçte sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine... Dolunayın meydana geleceği Aslan burcunun dokuzuncu derecesi şahdamar ve boyunla ilgilidir. Şimdi daha çok sıvı tüketin. Çok fazla kafein veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalple ilgili bir probleminiz varsa bu dolunay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Asselus Austral sabit yıldızı da dolunayla etkileşimde olduğu için kazalara ve yanıklara dikkat etmek gerekiyor. Bu yıldız göz sorunlarına da işaret eder, gözlerinize de dikkat.
Kadınlarla ilişkileri yöneten kazanır
Bu haftayı belirleyen iki kelime varsa biri dolunay, diğeri de kadınlar. Hafta içi Koç’taki Venüs bencillikle yaralayacak. Hafta sonu Merkür’ün Koç’a geçmesiyle iletişimde hızlı ve dürtüsel olabiliriz...
Haftanın geneli Terazi burcunda meydana gelen dolunayın etkileriyle geçecek. Normal şartlarda ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, estetikle ilgili konulardan yana destekleyici olması gerekir. Fakat bu sefer kazın ayağı pek öyle değil. Zira Venüs, Koç burcunda seyahat ediyor ve bencilce davranışlar yüzünden ilişkilerde yara alabiliriz.
Ortak paydada buluşmak, anlaşmaya varmak kolay olmayabilir. Hafta boyunca kadınlarla ilişkileri de dikkatli yönetmek gerekiyor. Salı itibariyle Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. Her türlü yaratıcılık gerektiren işler için destekleyicidir. Fakat bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Şifre unutma, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir.
Çarşamba ve perşembe günleri iş konularında organize olmak, iş kurmak, iş başvuruları yapmak için ideal olacaktır. Hafta sonu yeni fikirler yaratmak, fikirlerle öncü olmak, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni düşünceler keşfetmek için harika bir süreç. Güçlü olacağız ve riskli kararları alırken hiç korkmayacağız.
GÜZELLİKLE İLGİLİ KONULARDA SONUÇ KÖTÜ OLABİLİR
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ilişkiler, anlaşmalar ve ortaklıklar devrede olacak. Bencilce davranışlar üzülmenize yol açabilir. İlişki ihtiyacınız varsa da empati ve anlayışla başlayın. Bu hafta güzellik ve estetikle ilgili konularda istediğiniz sonucu almakta zorlanabilirsiniz.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZI KIRMAYIN
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Birlikte çalıştığınız kişileri kırmamaya özen gösterin. İş başvuruları yapabilir, görüşmeye gidebilirsiniz. Kadınlardan gelebilecek tehlikelere dikkat! Arkanızdan iş çevirebilir, zarar verebilirler. İlişkilerden yana yalnız hissedebilir ama ruhsal olarak şifalanabilirsiniz.
AŞK KONUSUNDA ŞANSLISINIZ
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Dolunay, aşk ve hobiler alanınızda meydana gelecek. Özel hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama yalnız olanlar için aşk konusunda şanslı bir dolunay. Bu hafta bir kadın arkadaşınıza destek olmanız gerekebilir. Birinin hayatına şifa olabilirsiniz.
KARİYERİNİZDE KADINLARA DİKKAT!
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Evinizi güzelleştirmek, taşımak, ev almak-satmak gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. İşinizle ilgili konularda yaratıcı olabilir; bu konuda önemli bir konunun üstesinden gelebilirsiniz. Ama kariyerinizde özellikle kadınlarla ilişkileri dikkatli yönetin.
ACAYİP FİKİRLER, PROJELER ÜRETECEKSİNİZ
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Bu hafta oldukça dinamik geçecek. Telefonlar, e-postalar durmayacak. Bir yandan da aklınıza acayip projeler ve fikirler gelebilir. Yakınlarınız ve kardeşlerinize karşı bencillik yapmayın. Yurtdışı ve eğitimle ilgili konularda da bir probleminize çözüm gelebilir.
PARANIZ SAĞLIK HARCAMALARINA GİDEBİLİR
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Odak noktanız paranız ve kazançlarınız olacak. Belki de para kazanabileceğiniz ortaklıklar kuracaksınız... Ama diğer yandan paranız sağlıkla ilgili harcamalara da gidebilir. Testler yaptırmanız gerekebilir. Kredi araştırması yapıyorsanız hızlı karar vermeyin.
SON 15 GÜNÜN MESELELERİ BİTİYOR
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Dolunay sizin burcunuzda! Son 15 gündür uğraştığınız bir meseleniz varsa bu dolunay zamanı artık bunu bitirebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz veya ortağınız varsa onun bencilce ve çocukça davranışları sizi yorabilir ve kendinizi ilişki yönetmek zorunda bulabilirsiniz.
İŞTE YARATICI VE GİRİŞKEN OLACAKSINIZ
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Bu hafta kendinizi biraz yalnız hissedebilirsiniz, uyku düzeniniz istediğiniz gibi olmayabilir. Endişe etmeyin, bunlar hep dolunayın etkileri. İş ortamınızda yaratıcı ve girişken olurken bencilce davranmamaya özen gösterin. Diyete başlamak için çok doğru bir hafta.
TOPLUMA FAYDALI OLMA ADIMLARI
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Sevdiklerinizle daha çok bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Toplumsal hassasiyetleriniz artabilir, topluma faydalı olmak için harekete geçebilirsiniz. Yatırımlar konusunda dikkatli adımlar atın. Aşk hayatınız epey canlanıyor, flört sayısı artıyor.
PATRONUN GÖZÜNE GİREBİLİRSİNİZ
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
İş konusunda ilişki yönetme becerileriniz sayesinde patronlarınızın gözüne girebilirsiniz. Diğer yandan evinizde iddialı, cesur renkler deneyebilir, eşyalar alabilirsiniz. İş kurmak için de güzel etkiler altında olacaksınız.
YENİ BİR ŞEYLER ÖĞRENME ZAMANI
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Yeni bir şeyler öğrenmek, bir yerlere kaçmak istiyorsanız Terazi dolunayı etkileri başlamıştır. Resmi yerlerde ilişki yönetimine dikkat etmelisiniz.
Bu hafta ilişki yönetebilen kazanır! Yurtdışı bağlantılı önemli işleriniz varsa bu hafta halledebilirsiniz.
PARANIZI DİKKATLİ KULLANIN
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Bu hafta finansal bir krizi yönetmeniz gerekebilir. Hafta boyunca paranızı dikkatli kullanmalısınız. Size kendinizi değersiz hissettiren birileri olursa aranıza mesafe koymalısınız. Bir şey satacaksanız doğru fiyatlama yapmaya dikkat edin.