Jüpiter’le Neptün’ün dansı

Bu ay gökyüzünde 12 yılda bir yaşanan Jüpiter ve Neptün birlikteliğine tanık olacağız. Jüpiter ve Neptün bu kez Balık burcunda bir araya gelecek. İkili en son 1856’nın mart ayında bu burçta buluşmuş.
İkilinin, Balık burcundaki bir sonraki buluşması 2188’de gerçekleşecek.
Gezegenlerin kavuşumları her zaman yeniay etkisi yaratır. Her kavuşum yeni bir döngünün başlangıcına işaret eder. Bu ay Jüpiter ve Neptün, Balık burcunda buluşuyor. İkili en son 166 yıl önce Balık burcunda bir araya gelmişti. Bir sonraki de 2188’de gerçekleşecek. Bunu görmeye ne yazık ki ömrümüz yetmeyecek.
Birlikteliğin etkisini 11 Mayıs’a kadar hissedeceğiz. Bu süreçte neler olabileceğini anlamak için sizi 1856’ya geri götüreceğim. Ve tarihten referans alarak bugün neler yaşanabileceğini tahmin etmeye çalışacağım. Ama önce astrolojide Jüpiter, Neptün gezegenleriyle Balık burcu nedir, ondan bahsetmeliyim.
Jüpiter genel anlamda büyüteç gezegendir. Dokunduğu her şeye hacim kazandırır, büyütür. Bereket, inanç, finans, spor, şans, yabancılar, hukuk ve akademik konularla ilgilidir.
Neptün’ün ilgi alanına denizler, sular, yanılsamalar, belirsizlikler, alkol, kandırılma, aldanma, illüzyon, sahtelikler, gerçeklik algısını kaybetme, sanat, yaratıcılık, inanç, spiritüel temalar ve ruhani konular girer.
Balık da astroloji sembolizminde şu konularla ilgilenir: Denizler, bilinçaltı, kabule geçme, bir olma, hayaller, affetme, şifalandırma, gerçeklerden kaçma, izole olma, kaybolma ve inanç.
Jüpiter ve Neptün’ün insanları birleştirici bir etkisi vardır. Evrensel ahlaki değerlerle, evrensel barışla, sol görüşle ve sosyalist hareketlerle ilişkilidir. İlham verici ve vizyon getiricidir. Ekonomik buhranlar, grevler, işçi hakları, protestolar
ve hiperenflasyonla ilgilidir.
Neler yaşandı?
Tarihte Jüpiter ve Neptün farklı burçlarda bir araya geldiğine neler olmuş, şimdi ona göz atalım:
* 1894’te İkizler burcundayken ilk kez işsiz kalanlar Amerika’daki büyük yürüyüşü gerçekleştirdi.
* 1919’da Aslan burcundayken Sivas Kongresi yapıldı.
* 1945’te Terazi burcundayken Birleşmiş Milletler kuruldu.
* 1958’de Akrep burcundayken Küba Devrimi gerçekleşti. Aynı yıl evrensel barış işareti tüm dünyada kullanılmaya başladı.
* 2009’da Kova burcundayken ABD tarihinde ilk defa siyah bir başkan (Barack Obama) göreve geldi. Aynı sene Yunanistan’da büyük bir ekonomik kriz çıktı.
1856’ya gittiğimizde karşımıza çıkan konularsa şunlar:
* Genel olarak Avrupa’yı etkilemekle birlikte en çok Fransa’nın zarar gördüğü büyük seller yaşandı.
* İlk defa sentetik boyalar kullanılmaya başladı. Kimyager Perkin, mor renk veren bir boya keşfetti. Bu, moda ve tekstil endüstrisinde bir devrim olarak kabul edildi.
“Sıradışı hava olayları, büyük seller, aşırı yağışlar ve bu yağışlardan kaynaklanan büyük zararlar olabilir. ”
* Osmanlı devletinde Islahat Fermanı ilan edildi.
* Kırım Savaşı’nı kaybeden Rusya ile kazanan Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında Paris Anlaşması yapıldı.
* Mendel’in genetik çalışmaları başladı.
* Biliminsanları Nikola Tesla ve Sigmund Freud doğdu.
Geçici sakinlikŞimdi de önümüzdeki sürece bakalım...
* Edebiyat ve müziğin yanı sıra görsel sanatlar ve sinema alanlarında çok başarılı işlerin ortaya çıkacağını düşünebiliriz.
* Sağlık alanında devrim etkisi yaratacak çok önemli yeni çalışmalar, buluşlar çıkabilir.
* Moda ve tekstil sektörünün canlanması, hız kazanması, gelişmesi ve büyümesine neden olacak gelişmeler yaşanabilir.
* Çok büyük ve sıradışı hava olayları, büyük seller, aşırı yağışlar ve bu yağışlardan kaynaklanan büyük zararlar olabilir.
* Geçen hafta “Plüton’un gelecek yıl Kova burcuna geçişi, 3’üncü Dünya Savaşı’nın başlangıcına işaret edebilir” diye yazmıştım. İki gezegenin buluşması geçici bir sakinlik hali yaratabilir.
* Önümüzdeki yıllarda dünyada iz bırakacak Freud ve Tesla gibi çok önemli kişilerin doğumu söz konusu olabilir. Bunu ancak 30-40 yıl sonra anlayabileceğiz.
* Yeni bir gerçeklik algısının oluşacağı bir döneme adım atıyoruz. Son dönem sıkça duyduğumuz metaverse evrenleri artık hız kazanmaya başlayacak. Sanal gerçeklikler hayatımızın içine daha güçlü bir şekilde girecek. Buna paralel dijital alanda yeni yasaların çıkması gündeme gelebilir.
* Dünyada uyuşturucu kullanımı artabilir, hatta bazı ülkeler uyuşturucu ve uyarıcı ürünlerle ilgili yeni yasal düzenlemelere gidebilir.
* Uzayla ilgili yepyeni keşifler gerçekleşebilir.
Bu buluşma gölge tarafıyla ne yazık ki artan enflasyon, fiyatlama sorunları, hiperenflasyon gibi durumlara neden olabilir.
Dünyada büyük dolandırıcılık işleri, gerçeklerin çarpıtılması, ekonomi alanında vurgun hikâyeleriyle karşılaşabiliriz.
Müsilaj sorunu yeniden gündeme gelebilir, doğalgazla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.
Arınmak için en güzel dönem
İki gezegenin birlikteliğini bireysel anlamda ele alacak olursak; hızlı ruhsal gelişim, rüyaların önplana çıkması, spiritüelliğin güçlenmesi, mistik sanatlar ve yaratıcılığın hız kazanması, evrensel şifa enerjisinin yayılması, sezgilerin güçlenmesi, maneviyatla ilgili konuların öne çıkması, faydalı meditasyonlar ve insani özelliklerin güçlenmesi gibi etkileri olacaktır. Ayrıca büyük fedakârlıklar, büyük hayal kırıklıkları, yanılgılar, boş hayallerin peşinde koşma gibi dikkat edilmesi gereken durumlara da işaret ediyor.
Arınmak, temizlenmek için en güzel dönem. Kötü huyları geride bırakmak için ideal.
Jüpiter’le Neptün’ün dansı
Bu ay gökyüzünde 12 yılda bir yaşanan Jüpiter ve Neptün birlikteliğine tanık olacağız. Jüpiter ve Neptün bu kez Balık burcunda bir araya gelecek. İkili en son 1856’nın mart ayında bu burçta buluşmuş.
İkilinin, Balık burcundaki bir sonraki buluşması 2188’de gerçekleşecek.
Gezegenlerin kavuşumları her zaman yeniay etkisi yaratır. Her kavuşum yeni bir döngünün başlangıcına işaret eder. Bu ay Jüpiter ve Neptün, Balık burcunda buluşuyor. İkili en son 166 yıl önce Balık burcunda bir araya gelmişti. Bir sonraki de 2188’de gerçekleşecek. Bunu görmeye ne yazık ki ömrümüz yetmeyecek.
Birlikteliğin etkisini 11 Mayıs’a kadar hissedeceğiz. Bu süreçte neler olabileceğini anlamak için sizi 1856’ya geri götüreceğim. Ve tarihten referans alarak bugün neler yaşanabileceğini tahmin etmeye çalışacağım. Ama önce astrolojide Jüpiter, Neptün gezegenleriyle Balık burcu nedir, ondan bahsetmeliyim.
Jüpiter genel anlamda büyüteç gezegendir. Dokunduğu her şeye hacim kazandırır, büyütür. Bereket, inanç, finans, spor, şans, yabancılar, hukuk ve akademik konularla ilgilidir.
Neptün’ün ilgi alanına denizler, sular, yanılsamalar, belirsizlikler, alkol, kandırılma, aldanma, illüzyon, sahtelikler, gerçeklik algısını kaybetme, sanat, yaratıcılık, inanç, spiritüel temalar ve ruhani konular girer.
Balık da astroloji sembolizminde şu konularla ilgilenir: Denizler, bilinçaltı, kabule geçme, bir olma, hayaller, affetme, şifalandırma, gerçeklerden kaçma, izole olma, kaybolma ve inanç.
Jüpiter ve Neptün’ün insanları birleştirici bir etkisi vardır. Evrensel ahlaki değerlerle, evrensel barışla, sol görüşle ve sosyalist hareketlerle ilişkilidir. İlham verici ve vizyon getiricidir. Ekonomik buhranlar, grevler, işçi hakları, protestolar
ve hiperenflasyonla ilgilidir.
Neler yaşandı?
Tarihte Jüpiter ve Neptün farklı burçlarda bir araya geldiğine neler olmuş, şimdi ona göz atalım:
* 1894’te İkizler burcundayken ilk kez işsiz kalanlar Amerika’daki büyük yürüyüşü gerçekleştirdi.
* 1919’da Aslan burcundayken Sivas Kongresi yapıldı.
* 1945’te Terazi burcundayken Birleşmiş Milletler kuruldu.
* 1958’de Akrep burcundayken Küba Devrimi gerçekleşti. Aynı yıl evrensel barış işareti tüm dünyada kullanılmaya başladı.
* 2009’da Kova burcundayken ABD tarihinde ilk defa siyah bir başkan (Barack Obama) göreve geldi. Aynı sene Yunanistan’da büyük bir ekonomik kriz çıktı.
1856’ya gittiğimizde karşımıza çıkan konularsa şunlar:
* Genel olarak Avrupa’yı etkilemekle birlikte en çok Fransa’nın zarar gördüğü büyük seller yaşandı.
* İlk defa sentetik boyalar kullanılmaya başladı. Kimyager Perkin, mor renk veren bir boya keşfetti. Bu, moda ve tekstil endüstrisinde bir devrim olarak kabul edildi.
* Osmanlı devletinde Islahat Fermanı ilan edildi.
* Kırım Savaşı’nı kaybeden Rusya ile kazanan Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında Paris Anlaşması yapıldı.
* Mendel’in genetik çalışmaları başladı.
* Biliminsanları Nikola Tesla ve Sigmund Freud doğdu.
Geçici sakinlikŞimdi de önümüzdeki sürece bakalım...
* Edebiyat ve müziğin yanı sıra görsel sanatlar ve sinema alanlarında çok başarılı işlerin ortaya çıkacağını düşünebiliriz.
* Sağlık alanında devrim etkisi yaratacak çok önemli yeni çalışmalar, buluşlar çıkabilir.
* Moda ve tekstil sektörünün canlanması, hız kazanması, gelişmesi ve büyümesine neden olacak gelişmeler yaşanabilir.
* Çok büyük ve sıradışı hava olayları, büyük seller, aşırı yağışlar ve bu yağışlardan kaynaklanan büyük zararlar olabilir.
* Geçen hafta “Plüton’un gelecek yıl Kova burcuna geçişi, 3’üncü Dünya Savaşı’nın başlangıcına işaret edebilir” diye yazmıştım. İki gezegenin buluşması geçici bir sakinlik hali yaratabilir.
* Önümüzdeki yıllarda dünyada iz bırakacak Freud ve Tesla gibi çok önemli kişilerin doğumu söz konusu olabilir. Bunu ancak 30-40 yıl sonra anlayabileceğiz.
* Yeni bir gerçeklik algısının oluşacağı bir döneme adım atıyoruz. Son dönem sıkça duyduğumuz metaverse evrenleri artık hız kazanmaya başlayacak. Sanal gerçeklikler hayatımızın içine daha güçlü bir şekilde girecek. Buna paralel dijital alanda yeni yasaların çıkması gündeme gelebilir.
* Dünyada uyuşturucu kullanımı artabilir, hatta bazı ülkeler uyuşturucu ve uyarıcı ürünlerle ilgili yeni yasal düzenlemelere gidebilir.
* Uzayla ilgili yepyeni keşifler gerçekleşebilir.
Bu buluşma gölge tarafıyla ne yazık ki artan enflasyon, fiyatlama sorunları, hiperenflasyon gibi durumlara neden olabilir.
Dünyada büyük dolandırıcılık işleri, gerçeklerin çarpıtılması, ekonomi alanında vurgun hikâyeleriyle karşılaşabiliriz.
Müsilaj sorunu yeniden gündeme gelebilir, doğalgazla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.
Arınmak için en güzel dönem
İki gezegenin birlikteliğini bireysel anlamda ele alacak olursak; hızlı ruhsal gelişim, rüyaların önplana çıkması, spiritüelliğin güçlenmesi, mistik sanatlar ve yaratıcılığın hız kazanması, evrensel şifa enerjisinin yayılması, sezgilerin güçlenmesi, maneviyatla ilgili konuların öne çıkması, faydalı meditasyonlar ve insani özelliklerin güçlenmesi gibi etkileri olacaktır. Ayrıca büyük fedakârlıklar, büyük hayal kırıklıkları, yanılgılar, boş hayallerin peşinde koşma gibi dikkat edilmesi gereken durumlara da işaret ediyor.
Arınmak, temizlenmek için en güzel dönem. Kötü huyları geride bırakmak için ideal.