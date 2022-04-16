İstikrarlı Boğa dönemi başlıyor

20 Nisan’dan itibaren Güneş, Boğa’ya geçiyor, daha sakin günler geliyor. Güven, dikkat ettiğimiz bir konu olacak. Risk almamaya özen göstereceğiz. Kilo almaksa kolaylaşabilir. Dünyada ekonomik dalgalanmalar yaşanabilir.
Önümüzdeki günlerde Güneş, Koç burcundan çıkıp Boğa’ya geçecek. Yani 20 Nisan günü gökyüzünde bir nevi Boğa dönemi başlamış olacak. Bu yüzden Boğa burcunun ne olduğunu, bu süreçte neler bekleyebileceğimizi ve önemli tarihleri sizinle paylaşmak istedim.
Boğa, Zodyak’ın ikinci burcudur. İstikrar, güvenlik ve sabır güçlü özellikleridir. Risk, yalnızca gerekli olduğunda ve dikkatli şekilde değerlendirildikten sonra alınır. Hayatta istikrarlı rutini teşvik eden burçtur. Boğalar her şeyden çok ilişkilerinde duygusal güvenliğe ihtiyaç duyar, ama maddi güvence de önemlidir.
Toprak elementinin ilk burcu ve ilk sabit niteliğidir. Pratiktir. Kelimenin tam anlamıyla maddesel olurlar. Aşk gezegeni Venüs bu burcu yönetir ve etkisi Boğaların güzelliğe büyük bir sevgi duymasını, şehvetli âşıklar olmasını sağlar. Lüksün tadını çıkarırlar.
Boğaların güçlü bir sahiplenme algısı vardır ve sevilen kişi bile mülk haline gelebilir. Boğa yükselen olduğunda bu eğilim en güçlü şekilde görülür. Güneş burcu Boğa olduğunda, çok uzakta olmayan Venüs’ün etkisinin bu eğilime karşı koymaya yardımcı olacak başka bir özellik grubu eklemesi muhtemeldir. Aslında sabit niteliği burcu inatçı hale getirse de istikrarına katkıda bulunur.
Temkinli adımlar atılmalı
Astrolojik olarak Güneş; odak noktamız, amaç duygumuz ve kariyerimizle ilgilidir. Bu bir aylık süreçte Boğa burcunun temsil ettiği konular amaçlarımız olacak. Sembolize ettiği konulara odaklanacağız ve kariyerimizde Boğa gibi davranacağız.
Hayatımızdaki koşturmalarla dolu süreç, yerini daha dingin ve sakin bir atmosfere bırakmaya başlayacak. Bu dönemde istikrar istediğimiz konular üzerinde çalışmalara başlayabiliriz. Güven, birçok alanda dikkat ettiğimiz bir konu olacak. Bu yüzden de çok daha dikkatli ve temkinli adımlar atmaya çalışacağız. Özellikle iş ve kariyerimizi ilgilendiren konularda risk almamaya özen göstereceğiz.
Boyun ve boğaz hassas
Boğa döneminde paranın kıymeti daha fazla bilinir. Daha çok para kazanmak, yatırım yapmak, alım-satım işleriyle ilgilenmek gündemimizden kolay kolay düşmeyecek.
Hayattan, doğadan, yediklerimizden ve içtiklerimizden çok daha fazla keyif ve haz aldığımız bir döneme giriyoruz. Kilo almak kolaylaşabilir. Daha fazla tembellik etmek isteriz.
Ancak yeni deneyimlere açık olduğumuz bir süreç değildir, aksine elimizde olanı korumak, istikrarı sağlamak daha fazla önem kazanır.
Ve bu dönem başlayan ilişkiler ve işlerin kalıcı olma ihtimali de çok daha yüksektir.
Toprakla ilgilenmek, evinizdeki saksıları çiçeklendirmek, saksıların topraklarını değiştirmek, toprak almak-satmak için de uygun bir zaman.
Sağlık konusuna gelirsek... Boyun ve boğaz bölgeleri hassas olabilir. Soğuk algınlığı, tutulma, ses kısıklığı ortaya çıkabilir.
Dünya açısından baktığımızda ciddi ekonomik dalgalanmaların yaşanabileceği bir dönem. Özellikle kripto para piyasalarında çok önemli gelişmeler olabilir.
Gezegenlerle ilişkiler
Güneş’in Boğa burcu seyahati sürecinde diğer gezegenlerle ilişkisi şöyle:
30 Nisan: Boğa burcunda Uranüs etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla ilgili yazıyı önümüzdeki hafta yazacağım. Ama genel anlamda özgürlük, finansal konular ve kripto para gündemimizde olacak.
14 Mayıs: Güneş’le Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Ruhsal anlamda şifalanmak ve koçluk desteği almak için harika bir güne işaret etmekte.
15 Mayıs: Güneş’le Satürn arasında sert bir görünüm olacak. Otoriteyle çatışmalar, amaçlara giden yolda engellerin ortaya çıkması söz konusu. Erkeklerin sağlığı olumsuz etkilenebilir.
19 Mayıs: Güneş’le Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Kendinizde sevmediğiniz, beğenmediğiniz ne varsa değiştirme zamanı. İş değiştirmek, iş kurmak için de ideal.
İstikrarlı Boğa dönemi başlıyor
20 Nisan’dan itibaren Güneş, Boğa’ya geçiyor, daha sakin günler geliyor. Güven, dikkat ettiğimiz bir konu olacak. Risk almamaya özen göstereceğiz. Kilo almaksa kolaylaşabilir. Dünyada ekonomik dalgalanmalar yaşanabilir.
Önümüzdeki günlerde Güneş, Koç burcundan çıkıp Boğa’ya geçecek. Yani 20 Nisan günü gökyüzünde bir nevi Boğa dönemi başlamış olacak. Bu yüzden Boğa burcunun ne olduğunu, bu süreçte neler bekleyebileceğimizi ve önemli tarihleri sizinle paylaşmak istedim.
Boğa, Zodyak’ın ikinci burcudur. İstikrar, güvenlik ve sabır güçlü özellikleridir. Risk, yalnızca gerekli olduğunda ve dikkatli şekilde değerlendirildikten sonra alınır. Hayatta istikrarlı rutini teşvik eden burçtur. Boğalar her şeyden çok ilişkilerinde duygusal güvenliğe ihtiyaç duyar, ama maddi güvence de önemlidir.
Toprak elementinin ilk burcu ve ilk sabit niteliğidir. Pratiktir. Kelimenin tam anlamıyla maddesel olurlar. Aşk gezegeni Venüs bu burcu yönetir ve etkisi Boğaların güzelliğe büyük bir sevgi duymasını, şehvetli âşıklar olmasını sağlar. Lüksün tadını çıkarırlar.
Boğaların güçlü bir sahiplenme algısı vardır ve sevilen kişi bile mülk haline gelebilir. Boğa yükselen olduğunda bu eğilim en güçlü şekilde görülür. Güneş burcu Boğa olduğunda, çok uzakta olmayan Venüs’ün etkisinin bu eğilime karşı koymaya yardımcı olacak başka bir özellik grubu eklemesi muhtemeldir. Aslında sabit niteliği burcu inatçı hale getirse de istikrarına katkıda bulunur.
Temkinli adımlar atılmalı
Astrolojik olarak Güneş; odak noktamız, amaç duygumuz ve kariyerimizle ilgilidir. Bu bir aylık süreçte Boğa burcunun temsil ettiği konular amaçlarımız olacak. Sembolize ettiği konulara odaklanacağız ve kariyerimizde Boğa gibi davranacağız.
Hayatımızdaki koşturmalarla dolu süreç, yerini daha dingin ve sakin bir atmosfere bırakmaya başlayacak. Bu dönemde istikrar istediğimiz konular üzerinde çalışmalara başlayabiliriz. Güven, birçok alanda dikkat ettiğimiz bir konu olacak. Bu yüzden de çok daha dikkatli ve temkinli adımlar atmaya çalışacağız. Özellikle iş ve kariyerimizi ilgilendiren konularda risk almamaya özen göstereceğiz.
Boyun ve boğaz hassas
Boğa döneminde paranın kıymeti daha fazla bilinir. Daha çok para kazanmak, yatırım yapmak, alım-satım işleriyle ilgilenmek gündemimizden kolay kolay düşmeyecek.
Hayattan, doğadan, yediklerimizden ve içtiklerimizden çok daha fazla keyif ve haz aldığımız bir döneme giriyoruz. Kilo almak kolaylaşabilir. Daha fazla tembellik etmek isteriz.
Ancak yeni deneyimlere açık olduğumuz bir süreç değildir, aksine elimizde olanı korumak, istikrarı sağlamak daha fazla önem kazanır.
Ve bu dönem başlayan ilişkiler ve işlerin kalıcı olma ihtimali de çok daha yüksektir.
Toprakla ilgilenmek, evinizdeki saksıları çiçeklendirmek, saksıların topraklarını değiştirmek, toprak almak-satmak için de uygun bir zaman.
Sağlık konusuna gelirsek... Boyun ve boğaz bölgeleri hassas olabilir. Soğuk algınlığı, tutulma, ses kısıklığı ortaya çıkabilir.
Dünya açısından baktığımızda ciddi ekonomik dalgalanmaların yaşanabileceği bir dönem. Özellikle kripto para piyasalarında çok önemli gelişmeler olabilir.
Gezegenlerle ilişkiler
Güneş’in Boğa burcu seyahati sürecinde diğer gezegenlerle ilişkisi şöyle:
30 Nisan: Boğa burcunda Uranüs etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla ilgili yazıyı önümüzdeki hafta yazacağım. Ama genel anlamda özgürlük, finansal konular ve kripto para gündemimizde olacak.
14 Mayıs: Güneş’le Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Ruhsal anlamda şifalanmak ve koçluk desteği almak için harika bir güne işaret etmekte.
15 Mayıs: Güneş’le Satürn arasında sert bir görünüm olacak. Otoriteyle çatışmalar, amaçlara giden yolda engellerin ortaya çıkması söz konusu. Erkeklerin sağlığı olumsuz etkilenebilir.
19 Mayıs: Güneş’le Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Kendinizde sevmediğiniz, beğenmediğiniz ne varsa değiştirme zamanı. İş değiştirmek, iş kurmak için de ideal.