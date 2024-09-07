Haberin Devamı

Bu hafta zihinsel olarak çok daha detaycı, hataları hemen fark eden, problemlere çözümler yaratan bir modda olabiliriz. Çünkü Merkür yarın Başak burcuna geçecek ve 26 Eylül’e kadar da burada seyahat edecek. Her türlü iletişim faaliyetine hız vermek, kafamıza koyduğumuzu yapmak, sağlığımızla ilgilenmek ve hoşlandığımız kişiye duygularımızı itiraf etmek için ideal günler.

Bugün Ay, Akrep burcunda seyahat edecek. Kıskançlık yüzünden sorunlar yaşayabiliriz ama gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayalım lütfen. Ruhsal anlamda huzursuzluk günüdür, uykuya dalma sorunları yaşayabiliriz. Sağlık açısından da genital bölgeye ve üreme organlarına dikkat etmek gerek. Libidomuz artabilir; bugün başlayan ilişkiler daha seks temelli ve tutkulu olabilir. Derin duygulara dalacağımız, ruhumuza, bilinçaltımıza yoğunlaşacağımız bir süreç.

Haberin Devamı

Yarın Ay 20.25 sonrası Yay burcuna geçecek. Bugün itibariyle Merkür de Başak burcundaki seyahatine başlayacak ve bu süreç 26 Eylül’e kadar devam edecek. Zihinsel olarak daha detaycı, hataları hemen fark eden, problemlere çözümler yaratan bir modda olacağız. İşlerimizi yoluna koymamız için harika bir zaman. Kafamıza koyduklarımızı uygulayabiliriz. Detaylarda boğulmamız ve sürekli hata aramamız bu dönemi verimli kullanmamızı engelleyebilir. Buna da dikkat etmemiz gerek. Yine bu dönem sağlık üzerine araştırmalar yapabilir, bilgi sahibi olabiliriz. Her türlü iletişim faaliyetimiz de hız kazanacak.

Ukalalıktan kaçınalım

Salı Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Güneş ile Jüpiter arasında kare açı oluşacak (etki süresi 4 gün). Aşırı yemek, aşırı içmek, aşırı alışveriş gibi durumlara neden olabilir. Egoyu şişiren bir durum da yaratabilir, gereksiz kibir ve ukalalıktan kaçınmalıyız. Her türlü konuyu abartmaya eğilimli olabilir, rahatlıkla yoldan çıkabiliriz. Tembelliğe eğilimimiz artabilir. Bir de beklentilerimizi normal seviyeye çekmeye çalışmalıyız.

Çarşamba Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Merkür ile Mars arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Zihnimizin hızlı çalışacağı bir zaman. Başarma dürtüsünü çok güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Kısa sürede birçok işi halledebileceğiz. İletişim kurarken doğrudan ve dürüst olacağız. Hem kendimizin hem başkalarının haklarını savunabiliriz. Birilerine onlardan hoşlandığımızı söylemek için de uygun.

Haberin Devamı

Perşembe günü Ay 5.37 sonrasında Oğlak burcuna geçecek. Günün ana teması kendi kendimize yetmek olacak. Öyle kalabalıkla uğraşamayız. Uzun vadeli planlar yapmak için ideal bir gün. Toprak, arsa, gayrimenkulle ilgilenebiliriz. Ciddi meseleler konuşabilir, sorumluluk alabiliriz. Diyabet veya eklem problemlerimiz varsa ekstra dikkat etmeliyiz.

Cuma Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Venüs ile Jüpiter arasında üçgen açı olacak (etki süresi 4 gün). Aşk konusunda en şanslı günlerden biri. Hoşlandığımız kişiye açılmak için en uygun zaman. Bugün sosyalleşmek, dışarı çıkmak, eğlenceli aktivitelere katılmak, romantik bir seyahat için de harika. Estetik yaptırabilir veya yeni bir tarz deneyebiliriz.

Haberin Devamı

14 Eylül Cumartesi Ay 10.33 ile 10.53 arasında Oğlak burcunda boşlukta olacak. Ardından Kova burcuna geçecek. İnsanlarla bol bol iletişim kurarak ve zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak dolu dolu bir gün yaşayabiliriz. Kafa dengi dostlarla bir araya gelmek isteyebiliriz. Arkadaşlarımız fikirlerimize destek verecek, hatta

sıradışı isteklerimize bile uyum sağlamaya çalışacaklar.

MERKÜR’ÜN BAŞAK’TAKİ YOLCULUĞUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

Problemlere kolay çözüm bulabilirsiniz

Koç (21 Mart-19 Nisan)

İş ve sağlık konularına odaklanabilirsiniz. Hayatınızda düzen sağlamak ve verimliliği arttırmak için iyi bir dönem. Beslenmenize özen gösterebilir, egzersiz alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bugünlerde eleştirel düşünme beceriniz güçlenebilir. Problemlere daha kolay çözüm bulabilirsiniz. Kendinizi fazla yormadan önceliklerinizi belirlemeniz faydalı olacaktır.

Haberin Devamı

Hobilerinize daha çok vakit ayırabilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Detaylara odaklanmak ve projeleri mükemmelleştirmek için iyi bir dönem. Daha analitik ve pratik olabilirsiniz, bu sayede de problemleri akıllıca çözebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlere ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Hatta belki ilgi alanlarınıza yönelik bir eğitime başlayabilirsiniz. Aşırı mükemmeliyetçilik ilişkilerinize zarar verebilir. Özel hayatınızda çok daha dikkatli olacağınız bir süreç sizi bekliyor.

Babanızla ilişkiniz önem kazanacak

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Eviniz veya ailenizle ilgili konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Köklerinizi araştırabilir, aile geçmişinizle ilgilenebilirsiniz. Kira, alım-satım sözleşmeleri, imza gerektiren konular gündeme gelebilir. Elektronik aletler alabilirsiniz. Ev hayatınıza yeni bir düzen getirmek için kararlar verebilirsiniz. Bu süreçte özellikle babanızla ilişkiniz çok önem kazanacak.

Haberin Devamı

İlişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Bu dönemde reklam, tanıtım gibi işlerle ilgilenebilir veya yeni seyahatlere çıkabilirsiniz. Yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Okumaya ve araştırmaya merak sarabilir, çevrenizle sık sık kitap alışverişi yapabilirsiniz. Araba kullanmayı öğrenebilir, dans kursuna gidebilir veya yazdığınız şeyleri başka insanlarla paylaşma arzusu duyabilirsiniz.

Kazanç sağlayacak tekliflerle karşılaşabilirsiniz

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Fikirler, projeler veya detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacak. Düşüncelerinizi paraya dönüştürebilir, finansal konularla ilgili minik seyahatler yapabilirsiniz. Bütçenizi değerlendirmek ve mantıklı kararlar almak için güzel bir süreç. Size kazanç sağlayacak tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra elektronik aletler alabilirsiniz. Bu dönemde zihniniz daha çok para kazanma odaklı olacak.

İletişim yeteneğiniz güçlenecek

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Çok daha fazla iletişim odaklı olacaksınız. Yeni kitaplar okumak ve araştırma yapmak için de harika bir zaman. Alacağınız haberler genel anlamda tatmin edici olacak. İletişim yeteneğiniz güçlenecek ve kendinizi daha net ifade edebileceksiniz. Dolayısıyla önemli görüşmeler yapmak için çok uygun. Daha eleştirel, titiz ve mükemmeliyetçi olabilirsiniz ama Merkür sizi daha esprili de yapabilir.

Hangi yöne gideceğinizi düşünebilirsiniz

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Bugünlerde kendinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bazı dedikoduların ve arkanızdan çevrilen işlerin farkına varabilirsiniz. Hayatı sorgulayabilir ve hangi yöne gideceğinizi düşünebilirsiniz. Bunun olası en iyi yanı gelecekle ilgili planlar yapmak. İç dünyanızla iletişimde olacağınız bir süreç olacak. Bilinçaltı, rüyalar ve psikoloji gibi konularla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz.

Adeta akıl hocası haline gelebilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Beklentilerinizi daha kolay bir şekilde ifade edebilirsiniz. İş hayatınızda gelirinizi arttırmanıza yardımcı olacak yeni proje veya tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevreniz de hareketlenmeye başlayacak. Yeni bir gruba girebilirsiniz. Fakat arkadaşlarınızı bu dönemde daha fazla eleştirme eğiliminde olabilirsiniz. Dürüst, açıksözlü ve objektif davranarak çevrenizdekilerin adeta akıl hocası haline gelebilirsiniz.

Ağzınızdan çıkan her kelime fark edilecek

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Üstlerinizden önemli bir tavsiye veya terfi alabilirsiniz. İş seyahatleri ön plana çıkabilir, yeni bir eğitim veya seminere katılabilirsiniz. Kariyerinizi ilgilendiren konularda detaycı ve titiz olacaksınız. Sizi memnun etmek zorlaşacak. İyi veya kötü ağzınızdan çıkan her kelime kolay fark edilecek. Eğer iş arıyorsanız iletişimin yoğun olduğu satış, pazarlama, reklam gibi sektörlerde şansınız daha yüksek olabilir.

Yurtdışına seyahate gidebilirsiniz

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Hayatın anlamı, din, felsefe gibi konularda daha fazla araştırmaya ve okumaya başlayabilirsiniz. Yurtdışına seyahatleriniz veya uluslararası işleriniz olabilir. Yeni bir eğitime başlamak veya dil kursuna gitmek için de uygun. Bu dönem ticari ilişkiler geliştirmek, yabancılarla çalışabileceğiniz bir iş kurmak veya çokuluslu bir firmaya iş başvurusu yapmak için harika.

Doğaüstü, mistik konulara ilgi duyabilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Başkalarına ait finansal durumlar, ortak kazançlar veya mirasla ilgili mevzular gündeminizde olabilir. Kredi çekmek için ciddi araştırmalar yapabilirsiniz. Veya parayı nasıl kazanacağınıza dair fikirlerinizi somutlaştırmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza, özellikle mide ve bağırsaklarınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman. Bu dönemde doğaüstü ve mistik konulara ilgi duyabilirsiniz.

Sorunları derinlemesine çözeceksiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Partnerinizle iletişiminizde daha analitik bir yaklaşım benimseyebilir, sorunları çözmek için daha detaylı düşünebilirsiniz. Bu dönem işbirlikleri ve ortak projeler için de uygun. Ayrıca ikili ilişkilerinizde sorunları yüzeysel değil, derinlemesine çözme eğiliminde olabilirsiniz. Bu arada karşınızdaki insanların düşüncelerine daha fazla önem vereceğiniz bir süreç sizi bekliyor.