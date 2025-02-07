İnat ettiğimiz konular sınavdan geçiyor

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Aslan burcunun 24. derecesinde 12 Şubat’ta önemli ve etkileri biraz zor bir dolunay meydana gelecek. Etkileri 5 gün önce başlayan, 10 gün devam edecek bu dolunayda ‘T-Kare’ dediğimiz stresli bir

açı tetiklenecek. T-Kare de Merkür-Ay-Uranüs arasında oluşacak. Şimdi bu dolunayın getireceklerine göz atalım.

Dolunay, duygusal bir tamamlanma veya açığa çıkma zamanıdır. Aslan burcuysa yaratıcılık, cesaret, çocuksu coşku ve ‘ben’ duygusunu temsil eder. Bu dolunay, içimizdeki sanatçıyı, lideri veya sahneyi seven yönümüzü harekete geçirebilir. Belki uzun zamandır bastırdığımız bir yeteneğimizi sergilemek, bir ilişkide daha fazla takdir görmek ya da özgünlüğümüzü dünyaya göstermek için içimizde heyecanlar hissedebiliriz. Ancak T-Kare açı kalıbı bu sürecin stresle dolu geçmesine neden olabilir.

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İlişkilerde mesafe koyma, duygusallıktan kaçınma veya herkesi memnun etme çabasını sorgulama eğiliminde olabiliriz. Dolunay döneminde duygusal patlamalar yaşayabilir, ilişkilerde ‘ben’ vurgusunun öne çıktığı durumlarla karşılaşabiliriz. Beklenmedik değişimler, maddi konularda sevimsiz sürprizler veya alışkanlıkların aniden bozulması gündeme gelebilir. İlişkilerde dengeli kalmanın zor olabileceği zamanlar. İhtiyaçlarımızı fazla öne çıkarıp partnerimizi ve dostlarımızı incitebilir ya da içinde bulunduğumuz gruplara uyum sağlama telaşıyla isteklerimizi göz ardı edebiliriz.

İletişime dikkat!

Dolunay, duygularımızı büyük ve dramatize edilmiş şekilde ifade etme eğilimi getirebilir. ‘Kimse beni anlamıyor’ veya ‘Neden takdir görmüyorum’ gibi düşünceler zihnimizi meşgul edebilir. Sohbetlerde sivri dilli veya duygusuz görünebiliriz. Özellikle sosyal medyada yazılanlar yanlış anlaşılabilir. Bu dönem iletişim gereçlerini kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor; bozulmalar, aksilikler karşımıza çıkabilir. İnatçılıktan dolayı ilişkilerde gerilimler de yaşayabiliriz. Genelde değiştirmek istemediğimiz, inat ettiğimiz, kendi bildiğimizi okuduğumuz konular bu dönemde bir sınavdan geçebilir.

Şoke edici haberler duyabiliriz. “Yeter artık” deyip bir ilişkiyi bitirme, iş değiştirme veya beklenmedik bir taşınma dürtüsü yaşayabiliriz. Ancak aceleci davranmadan önce oturup sakince düşünmekte fayda var. Kalbimizin sesini tamamen bastırmadan ama aynı zamanda mantığı elden bırakmadan hareket etmek önemli.

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Bu dönem finansal konularda bir B planımız olmasında fayda var. Beklenmedik harcamalar, sürpriz giderler söz konusu olabilir. T-Kare’nin oluşturduğu sert açı, bizi uzun zamandır korkup çekindiğimiz bir adımı atmaya zorlayabilir. “Haydi, şimdi tam zamanı!” dedirten bir tetiklenme yaşanabilir. Bu, iş değişikliği, yeni bir ilişki, taşınma, eğitim gibi kararlarda kendini gösterebilir.

Sağlık olarak da kalp, tansiyon ve dolaşım sistemi sorunlarına dikkat etmekte fayda var. Ayrıca bu dönemde kişisel verilere, dijitalde nerede, ne şekilde alışveriş yapıldığına çok dikkat edilmeli.

Dijital krizler gündeme gelebilir

◊ Dünyadaysa politikacılar veya toplum önderleri dramatik açıklamalar yapabilir. Büyük vaatler veya gösterişli projeler karşımıza çıkabilir. Ünlülerin özel hayatları, projelerdeki anlaşmazlıklar veya sansasyonel medya haberleri patlak verebilir. Eğitimde reform tartışmaları, çocuk haklarına dair protestolar veya gençlerin başlattığı sosyal hareketler dikkat çekebilir.

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◊ Hack’lenme skandalları, sosyal medya platformlarının çökmesi gibi olaylar yaşanabilir. Siber güvenlik sorunları, yapay zekâ ve güvenliğine ilişkin açıkların yaratabileceği krizler söz konusu olabilir. Blockchain veya uzay teknolojisiyle ilgili önemli şeyler duyabiliriz. Borsalarda düşüş veya yükselişler, kripto paralarda dalgalanmalar görülebilir. Depremleri tetikleyici bir dolunay olabilir.

◊ Sosyal medyada ortaya çıkan kampanyalar veya protestolar beklenmedik şekilde gündemi değiştirebilir. Uçak kazalarında artışlar ya da uçaklarla ilgili sıradışı durumlar meydana gelebilir. Enflasyon ve faiz tartışmaları artabilir. Gıda ve tarım alanında tedarik zinciri konularında sürpriz gelişmeler ortaya çıkabilir.