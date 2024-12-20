İmzayı doğru zamanda atın

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Yeni sene, yeni umutlar, yeni hayaller ve yeni planlar...

Bu planlar içinde belki de en heyecanlı olanı evlilik! Hele ki bir de tutkulu, mutlu bir aşk içindeyseniz. Bu hafta 2025 yılında evlilik için doğru ve uzak durulması gereken zamanları listeledim. Konumuz Venüs olduğu için tüm bu tarihleri sadece evlilik değil, estetik, güzellik ve aşk zamanları olarak da kullanabiliriz. Bir taşla üç kuş misali!

Doğru zamanda evlilik için de parametrelerimiz şunlar; ilişkileri sembolize eden Venüs’ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür’ün geri harekette olmaması, tercihen Ay’ın büyüyen fazda olması. Bu bilgiler ışığında tespit ettiğimiz, 2025 yılında evlenmekten uzak durmamız gereken zamanları +/- 1 gün olarak değerlendirebilirsiniz.

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Bir başka konu da kilo meselesi. Kilo vermeyi hayal edenler için de astroloji yol gösterici olabilir. Birçok eyleme başvururken nasıl ki astrolojiyi adeta bir rehber gibi kullanabiliyorsak diyete başlamak için de kullanabiliriz. En nihayetinde astroloji zamanı doğru ve etkin bir şekilde kullanma konusunda muazzam bir rehber.

Astrolojik olarak diyete başlayabileceğimiz bazı tarihleri tespit ettim. Bu tarihler dolunay zamanları. Dolunay ve takip eden 3-4 günlük zaman dilimi içinde başlayacağımız diyetlerden maksimum verim elde eder, en azından ödemimizi çok daha hızlı ve etkin bir şekilde atabiliriz. Ama unutmayın,

diyet her zaman kişiye özeldir ve bu konuda eğitim almış, işin uzmanı kişilerle bu yolculuğa çıkmamız doğru olan.

Ve unutmadan; diyeti her zaman diyetisyen yazar, bu yüzden sağdan soldan, arkadaştan ve Google’dan alacağımız listelerle hareket etmememiz sağlığımız açısından çok daha doğru bir adım olur. Şimdiden hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.

EVLİLİK İÇİN BU TARİHLERE DİKKAT!

Merkür’ün retro olacağı zamanlar

◊ 14 Mart ile 8 Nisan arası

◊ 17 Temmuz ile 12 Ağustos arası

◊ 9 Kasım ile 1 Aralık arası

Venüs’ün retro olacağı dönemler

◊ 1 Mart ile 14 Nisan arası

◊ Mars ise 25 Şubat’a kadar retro

harekette olacak.

2025 yılının sert zamanları

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◊ 12 Mayıs, Merkür ile Plüton kare

◊ 18 Mayıs, Merkür ile Mars kare

◊ 9 Haziran, Merkür ile Satürn kare,

Venüs ile Plüton kare

◊ 17 Eylül, Merkür ile Satürn karşıt

◊ 20 Eylül, Venüs ile Uranüs kare

◊ 11 Ekim, Venüs ile Satürn karşıt

◊ 10 Aralık, Merkür ile Uranüs karşıt

◊ 21 Aralık, Venüs ile Satürn kare

◊ 24 Aralık, Venüs ile Neptün kare

◊ 30 Aralık, Merkür ile Satürn kare

Mutluluk ve güzellik için ideal

Soldaki tarihler dışında rahatlıkla evlilik için zaman belirleyebilirsiniz. Ama bazı kupon günler de var. Özellikle onları da not alabilirsiniz uygunluk açısından. Ekstradan bu tarihleri güzellik ve estetik için de uygun zamanlar gibi düşünebilirsiniz. Ama elbette her zaman doktorunuza danışın ve güvenin.

◊ 20 Nisan Venüs ile Uranüs sekstil

◊ 5 Mayıs Merkür ile Jüpiter sekstil

◊ 7 Mayıs Venüs ile Plüton sekstil

◊ 22 Mayıs Venüs ile Mars üçgen

◊ 27 Mayıs Merkür ile Plüton üçgen

◊ 5 Haziran Venüs ile Jüpiter sekstil

◊ 7 Temmuz Venüs ile Plüton üçgen

◊ 26 Haziran Merkür ile Uranüs sekstil,

Venüs ile Ay düğümü sekstil

◊ 26 Ağustos Venüs ile Satürn üçgen, Venüs ile Neptün üçgen

◊ 13 Eylül Merkür ile Jüpiter sekstil

◊ 8 Ekim Venüs ile Jüpiter sekstil

◊ 26 Ekim Merkür ile Satürn üçgen

◊ 2 Aralık Venüs ile Plüton sekstil

◊ 6 Aralık Merkür ile Jüpiter üçgen

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Diyete başlamak için bu günleri seçin

◊ 14 Ocak, 23 derece

Yengeç burcunda dolunay

◊ 12 Şubat, 24 derece

Aslan burcunda dolunay

◊ 14 Mart, 23 derece

Başak burcunda Ay tutulması

◊ 13 Nisan, 23 derece

Terazi burcunda dolunay

◊ 12 Mayıs, 22 derece

Akrep burcunda dolunay

◊ 11 Haziran, 20 derece

Yay burcunda dolunay

◊ 10 Temmuz, 18 derece

Oğlak burcunda dolunay

◊ 9 Ağustos, 16 derece

Kova burcunda dolunay

◊ 7 Eylül, 15 derece

Balık burcunda Ay tutulması

◊ 7 Ekim, 14 derece

Koç burcunda dolunay

◊ 5 Kasım, 13 derece

Boğa burcunda dolunay

◊ 5 Aralık, 13 derece

İkizler burcunda dolunay