İlişkilerimiz bugünlerde sınavdan geçebilir

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Bu hafta yılın en zor dolunaylarından birini yaşayacağız. Sorumluluklarımız artabilir ve ciddi görevler üstlenmemiz gerekebilir. 30 Ağustos’a kadar Merkür retrosu devrede olacağı için de ikili ilişkilerimizde gelgitler yaşayabiliriz. Boğalar öfkelerini kontrol etmekte zorlanabilirler, Yengeçler maaşlarına zam alabilirler, Terazi burçları için de havada aşk kokusu var!

Bugün Ay 0.44 itibariyle Kova burcuna geçecek. Venüs ile Satürn karşı karşıya olacak (etki süresi 4 gün). Duygusal konularda sınırlarımız ortaya çıkabilir. Kendimizi değersiz hissedebiliriz. Hoşlandığımız kişilere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebiliriz. Partnerimizden veya eşimizden gerekli ilgiyi ve sevgiyi almakta zorlanabiliriz. İlişkilerimiz veya evliliklerimiz bugünlerde sınavdan geçebilir.

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Yarın 27 derece Kova burcunda Uranüs etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dönemde yeni fikirler ve projeler için ilham bulabiliriz. Hayatımızda değişiklik yapma arzumuz artabilir. Arkadaşlarımızla daha fazla vakit geçirebiliriz. Kendi yolumuzu seçmek ve kişisel özgürlüğümüzü vurgulamak isteyebiliriz. Uranüs’ün sert etkileşimi nedeniyle isyankâr olabiliriz, duygusal istikrarsızlıklar yaşayabiliriz ve finansal açıdan üzücü gelişmelerle karşılaşabiliriz.

Salı günü Ay 1.51 itibariyle Balık burcuna geçecek. Jüpiter ile Satürn arasında kare açı oluşacak (etki süresi 10 gün). Yatırım yapacaksak dikkatli olmamız ve riskleri iyi yönetmemiz gerekebilir. Sorumluluklarımız artabilir ve ciddi görevler üstlenmek durumunda kalabiliriz. Bu dönemde sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirmek için çaba göstermeliyiz. Geleceğe yönelik planlar yapmak ve uzun vadeli hedefler belirlemek de önemli.

Şımarık tavırlara dikkat!

Çarşamba Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Venüs ile Mars arasında kare açı oluşacak (etki süresi +/-3 gün). İlişkilerde kimin ne istediğine dair tartışmalar yaşanabilir. Cinsel çekim fazla olabilir ancak aşırı güvenli ve şımarık tavırlar aradaki uyumu bozabilir. Fiziksel çekim bir ilişkiyi başarılı bir şekilde sürdürmek için yeterli olmayabilir. Fakat yeni birileriyle tanışmak için çok uygun bir gün. Partnerimiz varsa ona romantik sürprizler yapabiliriz veya birlikte özel bir yemek yiyebiliriz.

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Perşembe Ay 0.52 ile 2.01 arasında Balık burcunda boşlukta olacak, ardından Koç burcuna geçecek. Bugün itibariyle Güneş, Başak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Temiz, hizmet odaklı, detaylara önem veren, mükemmeliyetçi ve çalışkan Başak burçlarının enerjisini hayatımıza yansıtmamız daha kolay olacak. Sağlığımıza özen gösterebilir; daha sistemli, analitik ve düzenli olabiliriz. Dakiklik ve mükemmellik konusunda hassasiyet gösterebiliriz.

Zihnimiz hızlı çalışacak

Cuma Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek, 15.43 itibariyle de boşlukta olacak. Merkür ile Şiron arasında da üçgen açı görüyoruz (etki süresi 1 gün). Düşünce kalıplarımızı iyileştirmek ve dönüştürmek için olumlu bir zaman. Duygularımızı daha açık bir şekilde ortaya dökebiliriz. Bu dönemde başkalarına rehberlik edebiliriz. Kendi fikirlerimize, sezgilerimize daha çok güvenebiliriz.

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24 Ağustos Cumartesi Ay 3.00 itibariyle Boğa burcuna geçecek. Merkür ile Mars arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Zihnimizin hızlı çalışacağı bir zaman. Başarma dürtüsünü çok güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Kısa sürede birçok işi halledebiliriz. Pazarlık yapmak için uygun bir dönem. İletişim kurarken daha dürüst olacağız. Hem kendimizin hem de başkalarının haklarını daha kolay savunabiliriz.

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Dostluk, para ve aşk üçgeninde karışıklıklar var

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Önümüzdeki 10 günlük süreçte sosyal çevrenizde bir hareketlilik olacak. Fakat aynı zamanda gerginlikler de yaşanabilir. Uranüs’ün etkisi nedeniyle bir arkadaşınızla aranız açılabilir. Özellikle dostluk, para ve aşk üçgeni bugünlerde biraz karışacağa benziyor. Çevrenizdeki insanlarla ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bu aralar biraz huysuz ve geçimi zor birine dönüşebilirsiniz.

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Başınızı belaya sokmamaya çalışın

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Bugünlerde daha girişken ve inisiyatif almaya hazır olacaksınız. Önemli bir organizasyona veya projeye katılabilirsiniz. Bu da size prestij katabilir, yeni iş kapıları açabilir. Ama Merkür’ün geri harekette olduğunu unutmayın, kararları 30 Ağustos’tan sonraya bırakın. Ayrıca bu aralar her şeyden nem kapabilirsiniz, sabrınız azabilir, öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Başınıza bela açmamaya gayret edin.

Şimdi koyacağınız hedefler sonra önem kazanacak

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Seyahat, eğitim veya hukuksal konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dolunayda belirleyeceğiniz hedefler önümüzdeki aylarda önem kazanacak. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu seyahat kariyerinizde elinizi güçlendirebilir. İş arıyorsanız çokuluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Buna da bir arkadaşınız vesile olabilir. Yalnız yolculuklarınızda hırsızlıklara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

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Sağlıkla ilgili harcama yapmanız gerekebilir

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Bu dönemde kredi almak isteyebilir, bunu kendi işinizi kurmak için kullanabilirsiniz. Sürpriz bir yerden para alabilirsiniz ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Maaşınıza zam yapılabilir veya evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa partnerinizin maaşında iyileşme olabilir. Fakat cebinizden de bir miktar para çıkabilir. Örneğin sağlık için para harcamanız gerekebilir.

Söz, nişan veya evlilik gündeme gelebilir

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

İlişkiler ve ortaklıklar bu dolunayda odağınızda olacak. Örneğin bir işbirliğinin temeli atılabilir veya söz, nişan, evlilik gibi durumlar gündeme gelebilir. Bir diğer olası senaryoda uzaktaki bir kişiyle aşk yaşayabilirsiniz. Uranüs’ün etkisiyle eğer bir ortağınız veya partneriniz varsa onun sizden sakladığı bir bilgi canınızı sıkabilir. Ama bu sırada kavga, gürültüden uzak durmaya çalışın.

Sürpriz bir pozisyon teklifi duyabilirsiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Birlikte çalıştığınız kişilerle gerginliklerden kaçınmalısınız. Ancak yeni işler, projeler gündeme gelebilir. İş ortamınızda kendinizi geliştirebilir, farklı zihin yapısındaki kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Çalıştığınız yerin organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir pozisyon teklif edilebilir. Bugünlerde sağlıkla ilgili konulara özellikle dikkat edin, bedeninizi aşırı yormayın.

Bir ilanı aşk sizi çok şaşırtabilir

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Havada aşk kokusu var! Eğer birlikteliğiniz varsa partnerinizle romantik anlar yaşayabilirsiniz, yalnızsanız flört edebileceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız çalışmalara başlayabilirsiniz. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk duyabilirsiniz ve bu sizi çok şaşırtabilir. Bugünlerde ayaklarınız adeta yerden kesilebilir. Evliyseniz eşiniz size beklenmedik bir sürpriz yapabilir.

Ailenize meydan okuyabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Ev, yuva, aile konuları gündeminizde. Evinizi yeniden dekore edebilir, tadilat işlerine girişebilirsiniz. Bunlar olası iyi etkiler fakat aile içinde özellikle erkek figürlerle çekişmelerden uzak durun. Kan bağınız olan birileriyle yeni bir iş yaratabilirsiniz. Ancak Uranüs’ün etkisiyle ailenize meydan okuyacağınız durumlar da yaşanabilir veya aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili olumsuz koşullar oluşabilir.

Patronlarla papaz olmamaya çalışın

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Bugünlerde plansız bir tatile çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa o da size eşlik edebilir. İş konusunda yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Ama Merkür’ün retro olduğunu unutmayın ve imzanızı 30 Ağustos’tan sonra atmaya bakın. İşte her zamankinden çok baskı ve sorumluluk hissedebilirsiniz ama bu süreçte patronlarla papaz olmamaya özen gösterin.

Yeni gelir kaynakları yaratabilirsiniz

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

İş hayatınızda organize ve sorumluluk bilinciyle hareket ederseniz başarıyı biraz geç de olsa elde edebilirsiniz. Kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Aslında bir ev veya araba kredisi alabilmeniz için de uygun koşullar sağlanabilir. Kendinize yeni gelir kaynakları yaratabilirsiniz. Fakat Uranüs etkin olduğu için bir şekilde sizin de cebinizden para çıkabilir, hazır olun!

Daha fit görünmek için kolları sıvayabilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Yeni iş projelerine başlamak ve hatta yaşamınızı komple yenilemek için harika bir süreç. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersiz yapabilirsiniz. Bazı yeteneklerinizi mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerinizde kendinizi daha özgür hissetmek için biraz huzursuzluk çıkarabilirsiniz. Ayrıca ailenizle gerginlik yaşamamaya da özen gösterin.

Biraz yalnızlığı tercih edebilirsiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Kötü alışkanlıklarınızı bırakmanın tam zamanı, mesela sigara. Sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz. Bugünlerde gizlilik içinde hareket edebilir, yaptıklarınızı etrafınızdakilerle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Ya da farkında olmadan etrafınızdaki birçok kişinin sırrına ortak olabilirsiniz. Biraz kendinizle kalabilir ve yalnızlığı tercih edebilirsiniz. Uranüs’ün etkisi nedeniyle gizli düşmanlara karşı tetikte olun.