İlişkilerde uyumu yakalayabilir, daha uzlaşmacı olabiliriz

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Mars etkili Yengeç dolunayı

Yengeç dolunayı 14 Ocak’ta başlıyor. Etkisini 5 gün önceden hissetmeye başladığımız dolunay, sonrasında da 10 gün boyunca stres ve güvenlik kaygıları yaşamamıza neden olabilir.

12 Ocak Pazar Ay, boşluk sürecinin ardından Yengeç burcuna geçerek duygusal bağlar ve aile temalarını ön plana çıkarıyor. Ay düğümleri bu yıl Balık-Başak aksına geçerek önümüzdeki 18 aylık dönemde ruhsal gelişim ve hizmet anlayışını merkeze alıyor. Bu geçiş aynı zamanda Güneş ve Ay tutulmalarının bu burçlarda gerçekleşeceğini işaret ederek hayatlarımızda önemli değişimlere zemin hazırlıyor.

Pazartesi Ay’ın Yengeç burcundaki seyahati, duygusal yoğunluk ve içsel güven arayışını arttırıyor. Venüs ile Jüpiter arasındaki kare açı, abartılı harcamalar veya ilişkilerde aşırı beklentiler nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor. Duygusal ihtiyaçlar ve maddi konular arasında denge kurmak önem kazanabilir. Bugün ailevi meselelerde veya evle ilgili konularda çözüm arayışında olabiliriz.

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Salı Mars etkili Yengeç dolunayı duyguların doruğa ulaştığı ve içsel çatışmaların açığa çıkabileceği bir enerji taşıyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruma güdüsüyle harekete geçebiliriz ancak ani tepkilerden kaçınmak gerekiyor.

Çarşamba Güneş ile Mars’ın karşıtlığı, ego savaşlarına ve ani öfke patlamalarına zemin hazırlayabilir. Kendimizi ifade ederken yapıcı bir tutum sergilememiz gerekiyor. Fiziksel aktiviteler iyi hissetmemizi sağlayabilir.

Perşembe Ay’ın Aslan burcundaki boşluk etkisi, akışta kalmayı ve yeni başlangıçlar için beklemeyi öneriyor. Pratiklik ve düzen ihtiyacımız artabilir. Güneş ile Neptün arasındaki sekstil açı, hayallerimiz için adım atma ve somut bir şeyler üretme fırsatı sunuyor. Bugün sezgilerimize güvenerek hareket etmemiz önemli.

Cuma Ay’ın Başak burcundaki seyahati, detaylara odaklanmayı ve plan yapmayı kolaylaştırıyor. Venüs ile Satürn’ün kavuşumu, ilişkilerde ciddiyet ve sorumluluk bilinci getiriyor. İlişkilerde uzun vadeli kararlar almak veya finansal düzenlemeler yapmak için uygun bir gün. Duygusal bağlarımızı güçlendirmek adına samimiyet ve sabır göstermek önem taşıyor.

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Cumartesi Başak burcundaki Ay, günlük rutinleri düzene koymak ve verimli çalışmak için fırsatlar sunuyor. Merkür ile Satürn’ün sekstil açısı, akılcı çözümler ve uzun vadeli projelerde istikrar sağlama şansı getiriyor. Bugün iletişimde sabırlı ve dikkatli olmak, güçlü bir izlenim bırakabilir. Mantıklı kararlar alarak planlarımıza sadık kalmak bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırabilir.

DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

Koç

Aceleci davranmaktan kaçının

Dolunay aile ve ev hayatınızla ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Evde huzursuzluk hissedebilir, sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Mars'ın etkisiyle duygularınız yoğunlaşacak. Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Aile içindeki sorunlara çözüm ararken aceleci davranmaktan kaçının. Geçmişle ilgili bazı konular su yüzüne çıkabilir ve sizi duygusal olarak etkileyebilir. Evinizde bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgili sorumluluklarınız artıyor.

Boğa

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Ani tepkilerden uzak durun

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim konuları bu dolunayla birlikte hareketlenecek. Mars etkisi düşüncelerinizi daha açık ve net bir şekilde ifade etmenizi sağlayacak. Ancak sert sözler ve ani tepkiler ilişkilerinizi zedeleyebilir, dikkatli olun. Kısa seyahatlere çıkmak, eğitim veya seminerlere katılmak için uygun bir zaman. Zihniniz oldukça aktif olacak, yeni fikirler ve projeler üretebilirsiniz. Yakın bir arkadaşınızın yardıma ihtiyacı olabilir. Teknolojik aletlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz, yedeklemeleri ihmal etmeyin.

İkizler

Harcamalarınızda dikkatli olmanız gereken bir dönem

Finansal konular ve özdeğer uygunuz bu dolunayın odak noktası olacak. Harcamalarınıza dikkat etmezseniz finansal konularda stresli durumlar meydana gelebilir. Mars'ın etkisiyle gelirlerinizi arttırmak için yeni fırsatlar peşinde koşabilirsiniz. Ani bir masraf veya beklenmedik bir ödeme sizi zorlayabilir, hazırlıklı olun. Kendinizi değersiz hissettirebilecek her türlü ortamdan uzak durun. Yeteneklerinizi paraya dönüştürmek için yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz. Bu dönem eviniz, aileniz için daha fazla para harcamanız gerekebilir.

Yengeç

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Kendinizi girişken ve cesur hissediyorsunuz

Burcunuzda gerçekleşen bu dolunay hayatınızın her alanında önemli etkiler yaratacak. İsteklerinize ve duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmak için mükemmel bir zaman. Mars'ın enerjisiyle kendinizi daha cesur ve girişken hissedebilirsiniz. Dış görünüşünüzde bir değişiklik yapmak isteyebilir, imajınızı yenileyebilirsiniz. İlişkilerinizde daha net ve kararlı adımlar atmak isteyeceksiniz. Duygusal tepkileriniz yoğun olabilir. Kazalara, çarpmalara, düşmelere karşı dikkatli olun. Kendi sınırlarınızı belirlemek ve hayır demeyi öğrenmek için iyi bir dönemdesiniz. Bu dönem tahammülünüz az olabilir.

Aslan

Doğada vakit geçirmek size iyi gelecek

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Dolunay bilinçaltınız ve ruhsal dünyanızla ilgili derin etkiler getirebilir. Geçmişte bastırdığınız duygular su yüzüne çıkabilir, bu durum gerginliğe sebep olabilir. Mars'ın etkisiyle içsel bir huzursuzluk hissedebilir, nedenini anlamakta zorlanabilirsiniz. Gizli düşmanlıklar veya arka planda dönen olaylar ortaya çıkabilir. Kendinize zaman ayırmak, meditasyon yapmak veya doğada vakit geçirmek size iyi gelebilir. Rüyalarınız ve sezgileriniz bu dönemde oldukça güçlü olacak, dikkate alın. Uykuyla ilgili sorunlar meydana gelebilir.

Başak

Hedeflerinizi gözden geçirme ihtiyacı duyabilirsiniz

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleriniz bu dolunayla birlikte ön plana çıkıyor. Mars'ın etkisiyle grup aktivitelerinde daha aktif bir rol alabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir, bazı insanlarla yollarınızı ayırabilirsiniz. Yeni projeler ve ekip çalışmaları için fırsatlar doğabilir. Gelecekle ilgili planlarınızı gözden geçirmek ve yeni hedefler belirlemek isteyebilirsiniz. Sosyal sorumluluk projelerine katılmak sizi hem mutlu edecek hem de yeni insanlarla tanışmanızı sağlayacak. Duygusal destek aradığınızda arkadaşlarınızın yanında olduğunu göreceksiniz.

Terazi

Kariyer gündeminiz yoğun

Kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedefleriniz bu dolunayın etkisi altında olacak. İş hayatınızda önemli bir dönüm noktasına gelebilir, yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Mars'ın etkisiyle rekabet ortamında kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Üstlerinizle veya otorite figürleriyle çatışmalardan kaçınmaya çalışın. İş hayatınızda imajınızı güçlendirmek için stratejik adımlar atmalısınız. İş değişikliği veya terfi gibi konular gündeme gelebilir ya da yeni bir iş bulabilirsiniz. Bu dönem iş kazalarına karşı dikkatli olun.

Akrep

Yenilikler yapmak isteyebilirsiniz

Bu dolunay uzaklar, eğitim, hukuk ve inançlar alanınızı etkiliyor. Yeni bir eğitim programına başlamak veya yurtdışıyla ilgili planlar yapmak isteyebilirsiniz. Mars'ın enerjisiyle fikirlerinizi savunurken daha tutkulu ve kararlı olacaksınız. Hukuki bir mesele veya resmi bir işlemle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayata bakış açınızı değiştirecek önemli bir olayla karşılaşabilirsiniz. Felsefi veya ruhsal konulara ilgi duyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler, seyahat planları ya da yeni bir eğitim fırsatı gündeme gelebilir.

Yay

Risklerden uzak durun

Ortak kaynaklar, finansal planlar ve duygusal derinlikler bu dolunayın ana temaları olacak. Mars'ın etkisiyle finansal konularda cesur adımlar atabilirsiniz, ancak risklerden kaçınmalısınız. Kredi, borç ya da bir miras meselesi çözüme kavuşabilir. Bu süreç başkalarıyla olan maddi ve manevi bağlarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Duygusal olarak yoğun bir dönem olabilir. İçsel korkularınızla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Eski, size uymayan, zarar veren alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Sağlık harcamaları da bu dönemde artabilir. Özellikle midenize dikkat etmenizde fayda var.

Oğlak

Aşk veya ani bir karşılaşma kapıda!

Bu dolunay ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız üzerinde önemli etkiler yaratacak. Mars'ın etkisiyle partnerinizle olan iletişiminizde daha tutkulu ve bazen de gergin olabilirsiniz. İlişkinizdeki sorunları çözmek için açık ve dürüst bir iletişim şart. Bekâr Oğlaklar için sürpriz bir ilişki başlangıcı veya ani bir karşılaşma söz konusu olabilir. İş ortaklıkları veya sözleşmelerle ilgili ani kararlar almanız gerekebilir. Bu dönem karşınızdaki kişilerden beklediğiniz desteği bulmakta zorlanabilirsiniz.

Kova

Dinlenmeyi ihmal etmeyin

Sağlık, günlük rutinler ve iş hayatınız gündeminizde olacak. Mars'ın etkisiyle çalışma temponuz artabilir ancak bu sizi yorabilir, dinlenmeyi ihmal etmeyin. İş ortamında değişiklikler, yeni görevler veya projeler gündemde olabilir. Spor ve diyete başlamak için harika bir zaman. Sağlığınıza özen göstermek, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarınızı gözden geçirmek size iyi gelebilir. Evcil hayvanlarınız varsa onların bakımıyla ilgili konular da önem kazanabilir. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilir, özellikle güvenle ilişkili konular sınavdan geçebilir.

Balık

İlişkilerinize ve kendinize zaman ayırın

Aşk hayatınız, yaratıcılık ve çocuklar bu dolunayın odak noktası olacak. Mars'ın etkisiyle duygularınızı daha yoğun yaşayabilir ve ifade etmek isteyebilirsiniz. Yeni bir aşk başlangıcı veya mevcut ilişkinizde bir hareketlilik söz konusu olabilir. Yaratıcı projelerinizde ilham dolu bir dönem; sanat, yazı veya müzikle uğraşmak size iyi gelecek. Çocuk sahibi olmayı düşünen Balıklar için uygun bir zaman dilimi. Hobilerinize zaman ayırmak ve hayatın keyifli yanlarını keşfetmek isteyeceksiniz. Aşk hayatınızda güvene dayalı stresli durumlar söz konusu. Bu dönem riskli yatırımlar için de uygun bir süreç değil.