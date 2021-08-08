İlişki durumu: Karmaşık

Bir taraftan delta varyantı dünyayı kasıp kavuruyor, diğer yandan Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde ardı ardına yangınlar çıkıyor... 2021 ne yazık ki pek de yüzümüze gülmedi. Peki, bizi yılın geri kalanında neler bekliyor?

Son dönem gündemimizden eksik olmayan yangınlar yüzünden ekosistemimiz, akciğerlerimiz, daha da kötüsü geleceğimiz yok oluyor. Astrolojik olarak bakınca bu yangınlar, 8 Eylül’e kadar inişli çıkışlı devam edebilir. Tabii elbette umuyorum ki etmez!

Aslında 2021’e girerken Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programında yeni yıl üzerine konuştuklarımızın çok büyük bir kısmı ne yazık ki gerçekleşti. Peki, yılın geri kalanında bizi neler bekliyor, yılı nasıl kapatacağız? Hem dünya hem de ülkemiz ne gibi gelişmelere gebe? Biraz bunlara bakalım şimdi...

Bu seneye damgasını vuran Satürn ile Uranüs etkileşiminden yazılarımda sıkça bahsetmiştim. En temel anlamda yeniyle eski düzen arasındaki çekişmeyi, yeni bir düzene ve sisteme geçişi ifade ediyordu. Bu etkileşimin ilk bölümü şubatta, ikincisi haziranda başlamıştı. Üçüncü bölümüyse aralıkta meydana gelecek. Ama ikisi de yavaş hareket eden gezegenler olduğu için etkilerini hep artı-eksi 1 ay olarak değerlendirmek gerek. Bu etkileşim, son olarak 2022’nin nisan ve mayıs aylarında etkin olacak.

Biz bu ikilinin etkilerini hem ekonomik, hem sosyal hem de uzayla ilgili konularda yaşamaya başladık. Örneğin kripto paralarla geleneksel ekonomik düzen arasındaki ilişki; aşılı ve aşısız insanlar konusu; yeryüzünde yaşamla uzayda yaşam arasındaki ilişki; ülke yöneticilerinin değişimi... Tüm bu başlıklar, aralıkta yeniden gündemde olacak.

Sene sonuna kadar olan süreçteki yeniay ve dolunaylarsa şöyle: 21 Eylül’de Balık burcundaki dolunay ile 6 Ekim’de Terazi burcundaki Marsyen yeniay.

EYLÜL VE KASIM ÇOK ÖNEMLİ

21 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek dolunay; sudan gelen tehlikeler, seller, su baskınları ve müsilaj sorununu yeniden gündeme getirebilir. Muhalefette çok önemli isimlerin ani ayrılıkları, istifaları söz konusu olabilir. 6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniaysa özellikle COVID-19 vaka sayılarında dramatik artışlara işaret ediyor.