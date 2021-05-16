İkizler dönemine hazır olun

Salı günü Boğa burcu etkisinde yeniay var. Bugünlerde hızla akıp giden yaşamı ve zamanı biraz olsun yavaşlatmaya ve sakince hareket etmeye çalışacağız. Bize keyifli gelen konular her neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz.



Salı günü Boğa burcunun 21’inci derecesinde meydana gelecek yeniaya hem Plüton hem de Neptün destek olacak, ayrıca ‘Rana sabit’ yıldızı da etkisini gösterecek. Bu yeniay bireysel ve dünya genelinde hangi konuları deneyimlememize yol açacak, inceleyelim...

Yeniay, Boğa burcunda olduğundan önümüzdeki 10-12 gün Boğa burcunun sembolize ettiği temel konular hayatımızda daha görünür hale gelecek. Bunlar; keyif, mutluluk, şartlarını koruma gayreti, para, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven, sahip olma, toprak, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konular.

YENİLİKLERE AÇIK DEĞİLİZ

Bu dönem hayatımızın odak noktasında haz ve mutluluk veren konular olacak. Hızla akıp giden yaşamı ve zamanı biraz olsun yavaşlatmaya ve sakince hareket etmeye çalışacağız. Bize keyif veren konular her neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek, atıştırmak bizi daha da mutlu edecek. Ama malum, yaza doğru giderken ‘bikini diyeti’ yapanlar için pek de güzel gelişmeler değil bu dediklerim!

Ciddi bir yeteneğimiz olsun-olmasın, bir şekilde hepimiz sanat veya yaratıcılığın ucundan tutabiliriz. Belki tuvali ve boyaları alıp resim denemeleri yapabilir, çevrimiçi sanat galerilerini gezebiliriz, sevdiğimiz sanatçıların sosyal medya hesaplarında verdikleri konserlere katılabiliriz.

Yeniliklere, yeni koşullara çok da fazla açık olmadığımız zamanlardan geçiyoruz. Elimizdekinin kıymetini bilip onları korumak bu dönem daha çok işimize gelebilir. Yeni temalara karşı daha şüpheci yaklaşabiliriz.

Bugünlerde hayatımızdaki birçok konuda pratik çözümler ararken az çalışarak çok üretmenin de peşinde olacağız. Güven en hassas noktamız, çevremizdekilere olabildiğinde sadık kalmaya çalışacağız.