İkizler dönemine hazır olun

Salı günü Boğa burcunun 21’inci derecesinde meydana gelecek yeniaya hem Plüton hem de Neptün destek olacak, ayrıca ‘Rana sabit’ yıldızı da etkisini gösterecek. Bu yeniay bireysel ve dünya genelinde hangi konuları deneyimlememize yol açacak, inceleyelim...
Yeniay, Boğa burcunda olduğundan önümüzdeki 10-12 gün Boğa burcunun sembolize ettiği temel konular hayatımızda daha görünür hale gelecek. Bunlar; keyif, mutluluk, şartlarını koruma gayreti, para, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven, sahip olma, toprak, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konular.
YENİLİKLERE AÇIK DEĞİLİZ
Bu dönem hayatımızın odak noktasında haz ve mutluluk veren konular olacak. Hızla akıp giden yaşamı ve zamanı biraz olsun yavaşlatmaya ve sakince hareket etmeye çalışacağız. Bize keyif veren konular her neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek, atıştırmak bizi daha da mutlu edecek. Ama malum, yaza doğru giderken ‘bikini diyeti’ yapanlar için pek de güzel gelişmeler değil bu dediklerim!
Ciddi bir yeteneğimiz olsun-olmasın, bir şekilde hepimiz sanat veya yaratıcılığın ucundan tutabiliriz. Belki tuvali ve boyaları alıp resim denemeleri yapabilir, çevrimiçi sanat galerilerini gezebiliriz, sevdiğimiz sanatçıların sosyal medya hesaplarında verdikleri konserlere katılabiliriz.
Yeniliklere, yeni koşullara çok da fazla açık olmadığımız zamanlardan geçiyoruz. Elimizdekinin kıymetini bilip onları korumak bu dönem daha çok işimize gelebilir. Yeni temalara karşı daha şüpheci yaklaşabiliriz.
Bugünlerde hayatımızdaki birçok konuda pratik çözümler ararken az çalışarak çok üretmenin de peşinde olacağız. Güven en hassas noktamız, çevremizdekilere olabildiğinde sadık kalmaya çalışacağız.
Akrep burcunun 7’nci derecesinde 27 Nisan günü, Uranüs ve Satürn etkili, önemli bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda
Hamal, Schedir, Ghakrus ve Khambalia yıldızları etkin olacak. Önemli bir dolunay bu, çünkü 2021’e adını koyan Satürn/Uranüs etkileşimini tetikleyecek. Şimdi bu dolunayın önce bireysel, sonra dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsedelim...
Bu dolunay, 15 gün kadar etkili olacak. Bu süreçte hayatımızda Akrep burcunun sembolize ettiği konular önem kazanacak: Güç elde etmek, işleri gizlilik içinde yürütmek, parasal konular, cinsellik, değişim ve dönüşüm, kriz yönetimi, vergiler, sırlar, hırs, tutkular, kıskançlık, sezgiler, bilinçaltı...
Su grubu bir burç olan Akrep’teki dolunay zamanı psişik tüm radarlarımız açık olur. Sezgilerimiz oldukça güçlüdür, yaklaşan iyi veya kötü
ne varsa hissederiz. Bilinçaltında saklı konular yüzeye çıkar. Tüm korkular ve huzursuzluklar da... Güzel tarafı, tam da bu dönem bunları çözmek için en güzel zamandır. Kimsenin ilgilenmediği konularda derin araştırmalar yapabiliriz. Akrep derinleşmekle ilgilidir. Karşımızdakilerin gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışırız, bir yandan sır saklarken
Oldukça hareketli bir haftaya giriyoruz. Yarın hem Merkür hem de Güneş, Boğa burcuna geçecek. İstikrâr, sağlamlık ve para dönemi başlıyor. Parasal konularda mantıklı ve kazanç getirecek kararlar alabiliriz. Etkisi 4 Mayıs’a kadar devam edecek. Hafta ortasında Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecek. Ani aşk ve flörtlere işaret ediyor. Çarşamba ve perşembe ilişkilerle ilgili güzel sürprizlere açık olmalıyız. Ancak mevcut ilişkilerinizde karşınızdaki insanları çok sıkmayın.
Cuma Mars, Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendimizi güvende hissetmek için mücadele ederken aileyle ilgili konulardaki stresli durumları dikkatli yönetmek gerekebilir. Bu dönemde mide daha hassastır. Besin zehirlenmelerine dikkat! Cumartesi, Merkür ile Uranüs birlikte hareket edecek. Evimizin elektrik tesisatını gözden geçirip onarabiliriz. Hızlı düşünme kapasiteniz yüksek; orijinal ve dâhice fikirler aklınıza gelebilir. Pazar günüyse Venüs ile Satürn arasında sert bir etkileşim olacak. İlişkilerde soğukluk, mesafe, ayrılıklar söz konusu olabilir. Bugün parasal konularda da işler istediğimiz gibi gitmeyebilir.
KAZANÇ ARTTIRACAK FİKİRLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
4 Mayıs’a kadar parasal konularda akıllıca kararlar verecek, kazançlarınızı arttıracak fikirlerle ilgileneceksiniz. Mars, Yengeç burcuna geçince ev, yuva, aile, gayrimenkulle ilgili konularda stresli durumlar yaşanabilir, aile ilişkileri gergin olabilir.
KARDEŞLERLE İLİŞKİLER STRESLİ OLABİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Koç burcunun 22’nci derecesinde 12 Nisan’da Venüsyen bir yeniay meydana gelecek. Pluton’un bu yeniaya açısı sert ama Jüpiter ve Mars’ın destekleyici açıları olacak. Baten Kaitos sabityıldızı da bu yeniayda kendini hissettirecek. Şimdi gelelim bu yeniayın önce bireysel, sonra dünya üzerindeki etkilerine...
Etkisi 10 gün sürecek yeniay koç burcunda olacağı için bu burcun sembolize ettiği konular gündemimizden düşmeyecek; harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar, ilkel dürtüler...
Yeniayla birlikte hayatımıza belli bir oranda tempo geliyor. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyonlar almamız gereken bir dönem. Hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel elde edebileceğiz.
Koç burcu başlangıçlarla da ilgili. Bu dönemde hayatımızda birçok yeniliğe yer verebiliriz. Bunlar bazı şeylerin öncüleri de olabilir. Zaman zaman çabuk öfkelenip ani tepkiler de verebiliriz. Zaten Koç yeniayı döneminde sabırdan bahsetmek pek kolay olmaz. Her işimizin hızlı hızlı olmasını isteriz.
Haftaya ayın Oğlak burcundaki hareketiyle; ciddi, sorumluluk duygusu yüksek başlıyoruz. Önemli işlerimizi halledebilir, oldukça iş bitirici olabiliriz. Salı günüyse Venüs ile Mars arasındaki uyumlu etkileşim sayesinde birileriyle buluşmak, flört etmek, sevdiklerimize sürprizler yapmak için koşullar gayet güzel olacak. Çarşamba günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek. Uzay, elektrik, elektronik ve entelektüel konulara ilgi artabilir. Evimizde, işyerimizde elektronik cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz yüksek. Gün içinde elektrik çarpması durumuyla karşılaşabiliriz. Vücudumuzda elektrik yükü çok fazla olabilir, bu yüzden arada toprakla temas edin.
Perşembe günü Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Sezgiler güçlenirken başkalarına yardım etmek önem kazanacak. Yaratıcı işlerle ilgilenebiliriz. Cuma günüyse Mars’la Neptün arasında sert bir etkileşim meydana gelecek. Enerjimiz düşebilir, yalanlarla uğraşmamız gerekebilir. Cesaretimizi, motivasyonumuzu hemen kaybedebiliriz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı dikkatli olun. Özellikle özel hayata ilişkin konularda... Yeni tanışmalar aldatıcı olabilir. Fazladan iş üstlenmek için pek uygun değil.
FLÖRT ETMEK İÇİN ŞAHANE BİR HAFTAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Merkür 4 Nisan’a kadar burcunuzda seyahate devam edecek. Bu süreçte hayatınızda iletişim konuları hızlanacak, fikirleriniz ve düşünceleriniz önem kazanacak. Seyahatler planlayabilirsiniz. Flört etmek, yeni birileriyle tanışmak için de şahane bir hafta.
PARASAL KONULARDA BELİRSİZLİK...Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Haftanın geneli Terazi burcunda meydana gelen dolunayın etkileriyle geçecek. Normal şartlarda ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, estetikle ilgili konulardan yana destekleyici olması gerekir. Fakat bu sefer kazın ayağı pek öyle değil. Zira Venüs, Koç burcunda seyahat ediyor ve bencilce davranışlar yüzünden ilişkilerde yara alabiliriz.
Ortak paydada buluşmak, anlaşmaya varmak kolay olmayabilir. Hafta boyunca kadınlarla ilişkileri de dikkatli yönetmek gerekiyor. Salı itibariyle Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. Her türlü yaratıcılık gerektiren işler için destekleyicidir. Fakat bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Şifre unutma, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir.
Çarşamba ve perşembe günleri iş konularında organize olmak, iş kurmak, iş başvuruları yapmak için ideal olacaktır. Hafta sonu yeni fikirler yaratmak, fikirlerle öncü olmak, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni düşünceler keşfetmek için harika bir süreç. Güçlü olacağız ve riskli kararları alırken hiç korkmayacağız.
GÜZELLİKLE İLGİLİ KONULARDA SONUÇ KÖTÜ OLABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ilişkiler, anlaşmalar ve ortaklıklar devrede olacak. Bencilce davranışlar üzülmenize yol açabilir. İlişki ihtiyacınız varsa da empati ve anlayışla başlayın. Bu hafta güzellik ve estetikle ilgili konularda istediğiniz sonucu almakta zorlanabilirsiniz.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZI KIRMAYINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yarın 8 derece Terazi burcunda hem Venüs’ün hem de Şiron’un güçlü bir şekilde etkin olacağı bir dolunay bekliyor bizi. Bu dolunayda ekstradan Diadem sabit yıldızı varlığını hisettirecek. Etkileri 10-12 gün kadar sürecek. Bu durum hayatlarımızınasıl etkileyecek?
Dolunay Terazi burcunda olduğu için Terazi burcunun sembolize ettiği konular gündemde olacak demektir. Bu burç astrolojide ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair meseleler, nezaket, kararsızlık gibi konuları kapsar. Sağlık olarak da bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarıyla ilgilidir.
Normal şartlar altında bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayın beklemesi gerekirdi. Ya da uzlaşmalara, güzel birlikteliklere, ortaklıklara yönelten, ilişkilerin başlayacağı ve kolay yönetilebileceği bir dolunay olması beklenirdi. Ama ne yazık ki bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayın yöneticisi olan Venüs zararlı olduğu Koç burcunda.
YENİ İLİŞKİLER BAŞLAYABİLİR AMA...
Buradan yola çıkarak ilişkilerde çekişmelerin ve bencilce tavırların artacağını düşünmek yanlış olmaz. Ortaklıklarda finansal sorunların ortaya çıkması beklenebilir.
Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Uzlaşma zeminini yakalamak da pek kolay olmayabilir.
Venüs kadınları temsil ettiği için hayatımızdaki kadınlarla iletişim kurmak kolay olmayabilir, krizler çıkabilir.
Bu hafta cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde şansımız oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akılcı bir şekilde kullanabileceğiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için de uygun zaman. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebiliriz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direncimiz olacak.
Hafta ortası itibariyle Mars ile Merkür arasında gergin bir görünüm olacak. İletişimle ilgili sorunlar baş gösterebilir. Kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar olabilir. Bugüne yakışan en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacak. Açıksözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir; kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat etmeliyiz.
Yine bu hafta cüzdanımıza, değerli eşyalarımıza hâkim olalım, hırsızlıkların artabileceği bir zaman. Hız yapmak için de uygun bir dönem değil, trafikte dikkatli olmalıyız.
HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Haftaya Ay’ın Koç burcundaki seyahatiyle giriyoruz. Hızlı, dinamik, hareketli bir pazartesiyle başlıyor haftamız. Biraz sabırsız davranabiliriz ama çokça iş bitirdiğimiz bir zaman olacak.
Salı günü Merkür, Balık burcuna geçecek ve 4 Nisan’a kadar burada seyahat edecek. İletişim konuları hayatımızda daha sezgisel ve yaratıcı olacak. Diğer yandan hayallere dalabilir, gerçeklerden kolayca uzaklaşabilir, odaklanmakta zorlanabilir, hesap hataları yapabiliriz.
Çarşamba Ay, tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Parasal konularda çözümler yaratacağımız bir gün. Yalnız midemize ekstra düşkün olabiliriz ve ölçüyü biraz kaçırabiliriz.
Perşembe Mars’la Şiron arasındaki olumlu etkileşimle iletişim konularında şifalanabileceğiz. Belki cesaret gösteremediğimiz bir konuda korkusuzca aklımızda olanları dile getirebileceğiz.
Cuma günü Ay, tüm gün İkizler burcunda... Önemli haberler alabilir ya da verebiliriz. İletişim konuları hız kazanmaya başlarken seyahatler organize edebiliriz.
Cumartesi günü Güneş Koç burcuna geçecek ve baharın kapıları açılacak. Motivasyonu yüksek, hareketli, dinamik, güçlü bir dönem başlayacak. Üzerimizdeki atıl enerjiyi atmış olacağız.
Pazar
Yeni bir döneme giriyoruz... 13 Mart günü 23 derece Balık burcunda Neptünyen etkili bir yeniay meydana gelecek. Markab sabit yıldızı etkin olacak. Bu durum, önümüzdeki 15 gün boyunca da etkisini sürdürecek. Şimdi Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniayın hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.
Öncelikle yeniay Balık burcunda olacağından, Balık burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adamak, yalnız kalmak, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanmak, kandırılmak, gerçeklerden uzaklaşmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.
Neptün ise tüm bu saydığım Balık özelliklerini tamamen kapsar. Neptün de Balık burcunda ve modern astrolojiye göre Neptün zaten Balık burcunun yönetici gezegeni...
SESSİZLİK İHTİYACI ARTACAK
Şimdi buradan yola çıkarak bu yeniay zamanı hayaller kurmak, kendimize dönmek, yalnız kalmak, kafamızı dinlemek ve sessizlik ihtiyacı daha çok artacak diyebiliriz. Farkında olarak ya da olmayarak kendimizi bir şeye adadığımızı görebiliriz. Ama dikkatli olun, kendinizi büyük bir yardım ve fedakârlık duygusuyla adadığınız konu, kurban moduna girmenize neden olabilir. Bu dönem her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç.
Yalnız işin içinde Neptün olduğu için, bazen katı gerçekler gözümüzün önünde dursa bile bunu görmekte zorlanabiliriz, adeta gözümüze perde inmiş gibi olur. Çevremizdeki insanlar sizi bir konuda uyarıyorsa, dışarıdan üçüncü bir kişi fikir veriyorsa bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Belki uyanış yaşamanıza yardımcı olabilir.
Elbette Balık burcunun olduğu yerde, hele ki Neptün etkili bir yeniayda, yolumuzu daha çok sezgilerle, duygularımızla bulmaya çalışırız. Bu dönemde akılcı davranmak pek kolay olmayabilir. Ya da içimizden geldiği gibi, inandığımız gibi hareket etmek isteyebiliriz...
Haftanın ilk günü Ay oğlak burcunda seyahat edecek. Haftaya görev, sorumluluklar, planlar, projeler, yapılması gereken işlerin bilinciyle başlıyoruz. Salı günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek.
Arkadaşlarımızla sosyalleşerek, bol bol iletişim kurarak, zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak bir gün geçirebiliriz. Salı ve çarşamba Venüs’ün Ay düğümleriyle kuracağı kontakla ilişkilerde ve sosyal hayatta kibar, orta yol bulucu, uzlaşmacı olmak önem kazanacak. İlişkileri yöneten, kazanır. Perşembe günüyse Güneş ile Neptün birlikte hareket edecek. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedefleriniz ve kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değil.
Eğer imkânınız varsa bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygun. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler. Cuma ve cumartesi Ay, Balık burcunda seyahat edecek hatta Balık burcunda yeniay meydana gelecek. Haftaya cumartesi köşe yazısında Balık yeniayını detaylıca yazacağım. Ama siz bu sırada kafanıza ve ruhunuza iyi gelecek şeylere yönelin…
KABUĞUNUZA ÇEKİLİP GÖZLEMLEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
İkizler dönemine hazır olun
Güneş’in İkizler burcuna geçişiyle iletişim ve öğrenmenin hızı artıyor. Oldukça haraketli ve sosyal bir dönem bekliyor tüm burçları. Koçlar yeni iş yatırımları yapmak, Teraziler de ev, araba, arsa almak için doğru zamanda.
Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki güçlü kontakla başlıyoruz. Bu ikili toprak grubunda olduğundan; hem kariyer hem de parasal konularda haftaya güçlü başlıyoruz. İş değiştirmek, iş kurmak için de güzel etkiler söz konusu. Salı günüyse Venüs ile Şiron arasındaki destekleyici etki sayesinde ilişkilerdeki yaraları sarmak çok daha kolay. Çarşamba günü Venüs ile Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. Uzun soluklu ilişkiler, ortaklıklar başlatmak, dayanıklı eşya almak, estetikle ilgili konularla ilgilenmek için oldukça destekleyici. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcuna geçecek ve gökyüzünde bir aylık ikizler dönemi başlayacak. İletişimin, öğrenmenin hızı artacak. Oldukça hareketli ve sosyal bir dönem bekliyor bizi. Cuma Güneş ile Jüpiter arasında sert bir etkileşim olacak. Özellikle parasal konularda abartılı harcamalar olabilir. Hafta sonu Merkür ile Neptün arasında sert bir etki olacak. Kafa karışıklığı, yanılgılar, hatalı yargılar, hesap hataları olabilir.
İŞ KURMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Güneş ile Püton arasındaki güçlü etkileşimle kariyerinizde güç sahibi olacağınız; yolunda gitmeyen koşulları kontrol altına alarak istediğiniz gibi yön vereceğiniz bir hafta. Eğer iş kurmak gibi bir niyetiniz varsa bu haftayı kaçırmayın.
DEĞİŞİM İÇİN HAREKETE GEÇİN
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Medya, satış, pazarlama, reklam, eğitimler, yurtdışıyla ilgili konularda güç kazanabileceksiniz. Bu hafta hangi alanda değişime ve yeni sisteme ihtiyacınız varsa harekete geçebilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz.
YANLIŞ KARARLARA DİKKAT, KAFANIZ KARIŞABİLİR
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Hafta boyunca iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda kafanız biraz karışabilir, net olmakta zorlanabilirsiniz. Yanlış kararlar veya yargılarda bulunabilirsiniz. Ailenizden istediğiniz desteği almakta da zorlanabilir, fikir uyuşmazlığı yaşayabilirsiniz.
İÇSEL BİR YOLCULUĞA HAZIR MISINIZ?
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte bir ay sürecek içsel yolculuğunuz başlıyor. Yalnız kalmak isteyebilir, ruhsal olarak ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Sizin için dinlenme, geri planda kalma, hayatı izleme ve değerlendirme süreci.
HAYATINIZA ÖNEMLİ KİŞİLER GİRECEK
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Toplumsal konulara daha hassas yaklaşacağınız bir süreç bekliyor sizi. Dostlarınızla ve arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişim ve ilişkiler öne çıkacak. Önemli kişiler hayatınıza girebilir. Bu dönem yakınlarınıza akıl ve tavsiyeler veren birine dönüşebilirsiniz.
FİKİRLERİNİZ VE ZEKÂNIZLA ÖNE ÇIKACAKSINIZ
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Bir ay boyunca odak noktanız iş hayatınız olacak. İş bulmak, iş değiştirmek, bölüm değiştirmek gibi planlarınızı değerlendirebilirsiniz. İş hayatınızda zekânız ve fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. İşinizi daha iyi yapabilmek için eğitimlere de başlayabilirsiniz.
EV, ARABA, TOPRAK ALMA ZAMANI
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Bu hafta özellikle vergiler, krediler, borçlar, ödemeler konusunda güç kazanabilirsiniz. Hatta ev değiştirmek, ev, araba, toprak almak gibi planlarınız varsa veya yatırım yapmak istiyorsanız bu konularda güçlü destekler alabilirsiniz.
ELLERE VE SİNİRLERE ÖZEN GÖSTERİN
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Hayatınızda olası krizleri akıl ve bilgiyle yönetme süreciniz başlayacak. Bu dönem sağlığınıza her zamankinden daha çok özen göstermelisiniz. Özellikle ellere ve sinir sisteminize. Bir aylık süreçte gelirlerinizi arttıracak durumlarla da karşılaşabilirsiniz.
ODAK NOKTANIZ İLİŞKİLER OLACAK
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Bu hafta odak noktanız ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar olacak. Bazılarınız yeni ortaklıklar kurmak için adım atarken bazılarınız da mevcut ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Tek başına hareket etmek zor ama başkalarından güzel destekler alacaksınız.
KREDİ ARAŞTIRMASI YAPABİLİRSİNİZ
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Yatırımlar, özel hayatınız, hobileriniz, çocuklarla ilgili konularda güç kazanacağınız bir hafta. Bu hafta kredi araştırmaları yapabilir, yatırım yapmak isteyebilir, paranızı farklı yatırım araçlarında değerlendirmek için gerekli motivasyonu kendinizde bulabilirsiniz.
TEMBELLİK ETMEK İSTEYEBİLİRSİNİZ
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Güneş ile Jüpiter arasındaki sert etkileşim egonun şişmesi, abartılı talepler, miskinlik, aşırı iyimserlik nedenidir. Hafta boyunca harekete geçmekte zorlanabilir, tembellik etmek isteyebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde çatışmalar ya da abartılı istekleriniz olabilir.
GAYRİMENKUL VE AİLEYLE İLGİLİ HATALAR...
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Aklınız biraz karışabilir, unutkanlık yaşayabilirsiniz. Ailenizle veya gayrimenkulle ilgili konularda hatalı yargılarda bulunabilirsiniz. Ailenizden duyacağınız sözler hayal kırıklığı yaşatabilir. Ortağınız, eşiniz veya sevgilinizle de birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz.