İkizler dolunayı fırsatlar getiriyor

Pazartesi, Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Yapılanma, inşaata başlama ya da şirket kurma gibi girişimler için uygun bir zaman. Sebatkâr, çalışkan, verimli, kararlı, gerçekçi, hırslı ve başarı odaklı olabiliriz. Resmiyet gerektiren, geleneksel, senli benli olmayan ortamlarda bulunabilir, otoritesi olan kişilerle iletişime geçebiliriz. Başarıyı yakalamaya yönelik uzun vadeli planlar yapmamak için hiçbir neden yok. İşyerinde sunum hazırlamak, öneri sunmak ve rapor yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca indirimlerden yararlanabilir, cildinizle ve ağız sağlığınızla ilgilenebilir, eklem ağrılarını giderecek yoga ve esneme hareketleri yapabilirsiniz.
Salı günü Merkür’le Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Düşüncelerimizi karmaşıklığa düşmeden net bir biçimde ifade etmekte zorlanabiliriz. Yanlış anlaşılmaları ve yanılgıları önlemek için ekstra dikkat harcayın. Dalgın, dikkatsiz hareket ederseniz eşyanız kaybolabilir, yolda yanlış yöne sapabilirsiniz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksek. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyun. Banka hesaplarında karışıklıklar çıkabilir, hatalar yapılabilir.
Çarşamba Merkür’le Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Pireyi deve yapabilirsiniz, bu yüzden tepki verirken abartmamaya özen gösterin. Bu açı etkisiyle iyimser davranışa eğilimli oluruz. Konuşmalarımız felsefe, inanç, eğitim ve din üzerine olabilir. Unutkan olmaya eğilimliyiz. Evden çıkmadan önce çantanızı, anahtarınızı, telefonunuzu kontrol edin. Büyük laflar edip yapamayacağınız ve tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Aşırı iyimser bir bakışla planları ve projeleri değerlendirirken önemli detayları göz ardı etme tehlikesi söz konusu. Karar verirken karşınızdakini de dinlemeye özen gösterin veya önyargılı kararlar vermekten kaçının.
Perşembe günü Venüs’le Plüton arasında güçlü bir bağlantı olacak. İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkıyor. Özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekârlarsa bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedebilir. Size karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle aranızda cinsel çekim yaşanabilir.
Cuma Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Romantik anlar yaşamak, hayal gücünüzü harekete geçirmek, görselliğe odaklanmak, müzik dinlemek, dans etmek, resim yapmak, loş ışıkta hafif bir müzikle ruhunuzun dinlenmesine izin vermek, spiritüel çalışmalar yapmak, günün karmaşasından kaçıp bir kadeh şarap içmek... Kısacası size iyi gelecek, sizi şımartacak şeylere vakit ayırmanın tam zamanı. Meditasyon yapabilir, mum ışığında yemek yiyebilirsiniz ya da romantik bir film seyredebilir, tiyatro veya sinemaya gidebilirsiniz.
Cumartesi
Astrolojide Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. ‘Malefik’ yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen, savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder.
Jüpiter’se astrolojide büyüteç görevi görür. Her şeyi çoğaltır, büyütür. İnançlar, din, finansal konular, ticaret, dini yerler, akademik konular, spor, yabancılar, yurtdışıyla ilgili işler, felsefe gibi konuları sembolize eder.
Mars şu an gökyüzünde Akrep burcunda, Jüpiter de Kova burcunda seyahat ediyor. Hafta boyunca bu ikili arasında oldukça çekişmeli bir görünüm olacak. Bu ikilinin çekişmeli görünümüyle oldukça kaba ve kontrol edilmesi zor bir enerji açığa çıkar. Kontrolsüz bir risk alma hali ortaya çıkabilir ya da plansız ve programsız büyüme hedeflerine de işaret edebilir.
Hafta boyunca aceleci davranmaktan kaçınmakta fayda var. Sakinliğimizi korumalıyız. Kazalara, yaralanmalara açık zamanlardayız. Bu yüzden hayatı riske atabilecek sporlardan ve davranışlardan uzak durmak yerinde olacaktır.
Egonun gereksiz yere şişmesi, başkalarını ezen tavırlar ve özgüven patlaması söz konusu olabilir. Kavgaları, tartışmaları abartmamaya özen gösterin. Özellikle inançlar, din, sporla ilgili konularda kimseyle gereksiz münakaşalara girmeyin. Bu hafta bir nevi fanatiklik haftası.
BEDENİNİZİ ZORLAMAYIN
Hafta boyunca tutamayacağınız sözler vermeyin kimseye... Mars’ın Akrep burcunda olmasından dolayı krizler; bir şeyleri zorla bilmeye çalışmak, krediler, miraslar, borçlar, cinsellikle ilgili konular üzerinden çıkabilir. Jüpiter sebebiyle de hafta boyunca bağımsızlıkla ilgili konuları abartabiliriz.
Pazartesi günü Ay sabah saatleri itibariyle tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik operasyon yaptırmak ve diyetisyene gitmek için uygun bir gün.İlişki ve ortaklık kurmak için de ideal… Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacı artabilir, yüksek ses rahatsız edebilir. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir, ilham perileri etrafımızdadır. Kararsız kalmak bizleri zora sokar, ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz.
Salı günüyse Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Romantik anlar yaratmak için harika bir gün. Bugün itibariyle başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacak. Bağışlamak, kabul etmek ve bir şeyleri sevgiyle tedavi etmek için de çok uygun. Bu etkileşim hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgular. Tiyatro, resim, fotoğrafçılık gibi kurslara yazılmak için çok uygun bir dönem. Yalnız olanların bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlayabilir.
Çarşamba, Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir etkileşim olacak. Bugünlerde her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hayatınızın gidişatını ele alabilirsiniz. Yeni iş girişimleriniz olacaksa bugün başlayabilirsiniz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için de ideal. Hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi konuşması yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın derim.
Perşembe, Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Ay Akrep günlerinde psişik radarımız açık olur; çevremizdeki kişilerin duygu ve ruh hallerini algılayabiliriz. Siz de bu avantajı kullanarak hem kendinizin hem yakın çevrenizdekilerin çözüm bekleyen sorunlarını paylaşabilirsiniz. Akrep paylaşmakla alakalıdır. Sevgiyi, aşkı, tutkuyu, parayı ve elbette kalpten sevdiklerinizin acılarını… Tutkulu, yekvücut olmayı temsil eden Akrep ile tensel zevklere dalabilirsiniz. Cinsel enerjisi yüksek bir gün olacak. Sırlarınızı paylaşmak, gizemli durumları açığa çıkarmak, bu tür kitaplar okumak, filmler seyretmek ve uzun uzun sohbet etmek için uygun bir gün.
Cuma günü Ay 7.20-14.12 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçecek. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zor. Tutku ön planda olacak, hırslarımızı kontrol altına almalıyız. Gizli-saklı kalmış konulara eğilim artar, bizden gizlenmiş konular önümüze düşer. Cinsel konulara yönelimimiz artabilir. Sezgilerin çok güçlü olabileceği bir gündeyiz. Bugün içinize bir şeyler sinmiyorsa yapmayın! Kıskançlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayın lütfen.
Cumartesi,
Yay burcunun 12’nci derecesinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması 4 Aralık’ta tamamlanacak. Bu tutulma hem 2021’in son tutulması hem de 18 aydır devam eden İkizler-Yay hattındaki tutulmaların sonu. Bu tutulmada Merkür ve Alvaid sabit yıldızı da etkili olacak. Bir tutulmanın en güçlü etkisi tutulma gerçekleşmeden 1 ay önce başlar ve bu etki tutulma sonrasında 1 ay devam eder. 4 Aralık’ta gerçekleşecek ve Türkiye’den gözlemlenemeyecek olan bu tutulma 4 saat 8 dakika sürecek. Ancak tam tutulma anı 14 dakika olacak.
‘Güney Ay Düğümü’ (GAD) tarafında meydana gelecek olan bu olay stresli, zorlu, gölge yönlerin daha çok çalışmasına ve kayıplara neden olabilir. Demek ki Yay burcunun gölge taraflarına çok dikkat etmek gerekir.
Yay, astrolojide; özgürlük, inanç, hareket etmek, seyahat, eğitim, akademik konular, neşeli olmak, umut içinde olmak, büyütmek ve genişletmek, keşfetmek, spor, cesur olmak, inanç, felsefe ve din, yabancılar ve uzak yerlerle sembolize edilir. Gölge taraflarıysa; fanatizm, aşırı abartılı ve coşkulu davranmak, hayır diyememek, verilen sözleri tutamamak, sorumluluktan kaçmak, boş vermek, dağınık olmak, patavatsızlık ve maymun iştahlılıktır.
İLETİŞİMDE SORUN ÇIKABİLİR
Bu tutulmayla birçok yeni şey keşfedebiliriz, yeni insanlar tanır, yeni mekânlar keşfedebilir, seyahatler organize edebiliriz. Kişisel hayatımızda özgürlük alanları açmak önem kazanır, ilgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabiliriz. Hayata karşı neşe ve umut dolu olur, en kötü zamanlarda bile gülüp eğlenebiliriz. Spora başlamak için güzel zamanlardır. Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Yurtdışı veya yabancılarla yapmak istediğimiz işlerimiz masaya yatırılır. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çabalayabiliriz. Eğitimlere başlamak için çok güzel bir dönem olacak. Yabancı dil öğrenmek, ticari ilişkiler kurmak ve geliştirmek için de uygun.
Dikkat etmemiz gerekenlere gelirsek... Her türlü abartılı davranıştan kaçınmalıyız. Tutamayacağımız sözler vermemeli, yeri geldiğinde insanların kırılmasını da göze alarak ‘hayır’ diyebilmeliyiz. Sorumluluklardan kaçmadan hareket etmekte fayda var. Bu tutulma organize olmamızı zorlaştırabilir, dağılmamaya özen göstermeliyiz. Bu aralar kimseyle spor, din, inanç konuları üzerinden fanatikçe tartışmalar içine girilmemesinde fayda var. Olabildiğince hoşgörülü davranalım.
Tutulmanın başrol oyuncusu Merkür olacak. Merkür astrolojide; bilgi, iletişim, eğitim, ifade, yazılı anlaşmalar, araştırma, fikirler, düşünce, resmi belgeler, eğitmenler, tüm haberleşme araçları, elektronik aletler, medya, kitaplar, postaneler, telekomünikasyon şirketleri, bilgi ve işlem işleri, postacılar demektir. Tutulma güney tarafında gerçekleşeceğinden dolayı bu konularda zorlanmalar söz konusu olabilir. İletişim dilimize dikkat etmemiz gereken zamanlardayız. İletişim gereçleriyle ilgili stresler yaşayabiliriz. Posta gönderilerimizde problemler ortaya çıkabilir. Eğitimde zorlanmalarla karşılaşabiliriz. Fikirlerimiz çalınabilir. Bu dönem ağzımızdan çıkanlara ekstra dikkat etmeliyiz. Espri yaparken dozu aşabiliriz. Seyahatler organize etmek, yeni yerler görmek ve keşfetmek, yabancı dil eğitimine başlamak için de harika zamandır.
Bir süredir hâkim olan kaotik ve krizli atmosfer, Yay dönemiyle yerini daha iyimser bir havaya bırakacak. Bu hafta Akrep dönemi yavaş yavaş geride kalıyor. Pazartesi Güneş artık Yay burcunda seyahat etmeye başlayacak. Bu geçişle birlikte atmosfer daha iyimser, neşeli, canlı, heves dolu, meraklı, felsefi, eğlenceli ve maceraya açık olur. Yay, yolculukların, gezilerin, yabancı kültürlerin, global bakış açısının, dünya vatandaşı olmanın burcudur. Bu dönemde yerel, etnik ve farklı kültürlerle tanışabilir, bilgi ve deneyimlerimizi arttırabiliriz. İlişkilerde Yay burcunun rahatlatan, karmaşık olmayan, dürüst ve açık ilişki kurma tarzından faydalanabiliriz. Yay burcunun yansıttığı enerjiyi, spora ve fiziksel her türlü faaliyete aktarabiliriz. İlginç, geniş, ferah mekânlara gidip, büyük gruplarla bir arada olup eğlenmeli, hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı denemeliyiz.
Salı günü Ay, tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Bizi rahatlattığını bildiğimiz, karşımıza ne çıkacağından emin olduğumuz yerlerde bulunmak ve tanıdıklarla bir araya gelmek en akıllıcası olacaktır. Ev ve mutfak alışverişi yapmak, eve alarm taktırmak ve bitki bakımı yapmak için en uygun günlerden biri. Kadınlarla vakit geçirin, iş arkadaşlarınıza veya komşularınıza sevecekleri tatlı, pasta, kurabiye gibi yiyecekler ikram ederek sürprizler yapın. Dertli ve konuşmaya ihtiyacı olan bir dostunuza kulak verin, stresinizi atacak sohbetlere dalın. Evinizi derleyip toplayabilirsiniz. Bugün bol bol sıvı almalıyız. Uzun bir banyo yapabilir, vücudunuzu nemlendirebilirsiniz.
Çarşamba günüyse Merkür, Yay burcuna geçiyor. 13 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşırı iyimser, hevesli ve karar verme konusunda fazlaca aceleci olmaya eğilimliyiz. Bu dönemde unutkanlıklar yüzünden başımız sık sık derde girebilir. Bizleri çok güldürecek haberler de ortaya çıkabilir. Vize, pasaport işlerinizi halletmek, şirket açmak için uygun dönem. Yurtdışına seyahat etmek, yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreç.
Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Kendimizi göstermek, ortaya koymak çok daha kolay olacak. Egolar ön planda, ‘ben’ duygusuna yenik düşersek sorunlar çıkabilir. İsteklerimizi net bir şekilde ifade edebileceğiz. Lükse düşkünlük ve alışveriş ihtiyacı artabilir, fazla cömert olabiliriz. Kendimizden her konuda emin olacağız ama geri adım atılması gereken anlarda frene basmalıyız. Konser, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere de katılabilirsiniz. Saç bakımı, kuaföre gitmek için de uygun bir gün.
Cuma günü Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat etmeye devam edecek. Bugün çocuklarımızla eğlenebilir, hatta çocuksu yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Yaratıcı, artistik çalışmaların, reklam ve promosyon faaliyetlerinin desteklendiği bir gün olacak. Beğenilmek, yeteneklerinizle takdir toplamak isteyebilirsiniz. Ana tema ‘fark edilmek’. Atacağımız her adımla, söyleyeceğimiz her sözle, duruşumuzla fark edileceğiz. Gece ciddi uykusuzluklar söz konusu olabilir, kafeinli ürünleri gündüz çok fazla tüketmeyin.
Cumartesi günü Ay, Başak burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Çevremizde gelişen olayları sürekli analiz eder ve eleştirme ihtiyacı hissederiz, ama dozu aşmamak önemli. Hastalıkların en yoğun yaşandığı zamanlardır, tabii şifasının da geldiği süreçtir. İşyerinde mesailer, yapılması gereken işler artar. Yumurta kapıya dayanmadan işlerinizi halledin. Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur; daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızdaki dağınıklığı, göze batan sorunları düzenlemek için şahane bir dönem. Kafamızı rahatlatacak konulara yönelmeliyiz. Bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler almanız da uygun olabilir.
Pazar
Pazartesi Güneş’le Jüpiter etkileşimde. Aşırı yeme ve aşırı alışveriş etme isteğine dikkat edin. Bu etkileşim egoyu şişiren bir durum yaratabilir; gereksiz kibir ve ukalalıktan kaçının. Salı Güneş’le Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Destek beklediğiniz her konuda, karizma sahibi, güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. Tamirat işleri gibi konulara eğilebilirsiniz. Kendinizi etkin biçimde ifade edebileceğiniz, sözleriniz ve eylemlerinizle etki yaratabileceğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz.
Çarşamba Mars’la Uranüs arasında oldukça zorlu bir görünüm olacak. Bu, özgürlük için savaşmak demektir, sizi kısıtlayan, bağlayan koşullar her neyse bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu 10 gün boyunca... Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak, hız içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilirsiniz.
Perşembe Merkür’le Neptün arasında uyumlu bir görünüm olacak. Bugün fal baktırmak veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak için uygun. Sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize. Cuma 27 derece Boğa burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Etkisi 1 ay sürecek olan Ay tutulması zamanı gündemimiz daha çok düzene girmek, parasal konular, güvende hissetmek olacak. Bu konularda önemli gelişmeler olmasını bekleyebiliriz.
Cumartesi Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Konferans ve seminer vermek için uygun bir gün. Birden fazla kişiyle aynı güne randevulaşabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek; sohbet, muhabbet, dedikodu yapmak için harika bir süreç. Pazar günüyse Merkür’le Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Pireyi deve yapabilirsiniz, tepkilerinizi abartmayın. Bu açı etkisiyle fazlaca iyimserliğe eğilimli oluruz. Dalgınlık mümkün, evden çıkmadan önce çantanız, anahtarınız, cüzdanınız, hepsini kontrol edin. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz.
Tutulma sürecinde lezzetli bir şeyler yemek bizi her zamankinden daha mutlu edebilir...
Bu hafta Boğa burcunun 27’nci derecesinde kısmi bir Ay tutulması meydana gelecek. 19 Kasım’daki bu tutulmaya Plüton güçlü bir destek verirken, Jüpiter’inse sert bir etkisi olacak. Tutulmanın yöneticisi olan Mars’ın da Uranüs’le sert bir etkileşimi var.
YARATICILIĞIMIZ ARTACAK
Tutulma Boğa burcunda meydana geleceği için; keyif, mutluluk, şartlarını koruma gayreti, parasal konular, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven duygusu, sahip olma, sanat ve toprakla ilgili konuları temsil eder. Demek ki bu temalar ana meselelerimiz olacak.
Boğa süreçleri yavaşlama ve sakince hareket etme zamanlarıdır. Bize keyif veren konular neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek bizi mutlu edecektir. Elbette bununla birlikte fazla kilolar da yanında eşantiyon gelebilir. Hele ki Jüpiter’in sert kontağından dolayı yeme-içme konularına ekstra dikkat etmek gerekebilir.
Sanata ve yaratıcılığa hayatımızda daha fazla yer açabiliriz. Koşullarımızı ve şartlarımızı daha çok koruma gayretinde olabiliriz. Ama gökyüzü bizi bu konuda pek de desteklemeyebilir. Zira tutulma zamanı Mars ve Uranüs’ün gökyüzünde karşı karşıya olması, anlık bir öfke veya dürtüsel çıkışlar yüzünden elimizdekileri kaybetme riskini de taşıyor. Sakin kalmakta fayda var.
Bu dönem toprakla ilgilenmek, saksıları çiçeklendirmek, bahçemizi düzenlemek, doğayla ilgilenmek için de harika bir zamandır. Yine toprak alım-satım işlerini halletmek için de idealdir.
KARİYERDE DEĞİŞİKLİK İÇİN İYİ DÖNEM
Hafta boyunca Satürn’ün zor açıları olacak. Bunlar genel olarak engeller, sorunlar, gecikmeler, şanssızlıklarla ilgili. Hafta boyunca olmayan şeyleri oldurmak için çok uğraşmamalı. Yılın en zor haftalarından biri...
Hukuki işler için profesyonel yardım almalı, rüyalarımızın neyi sembolize ettiğini iyi düşünmeliyiz. İşyerinde tartışmalar yaşanabilir.
Pazartesi Ay tüm gün Oğlak burcunda... Duygusal meseleleri halletmek için uygun bir zaman değil. İş yapmalı, iş konuşmalıyız. Aile ilişkilerinde zorlanabiliriz. Risk almayalım. Salı Merkür ve Satürn birlikte hareket edecek. İletişim sorunları ortaya çıkabilir. Kardeşlerle tartışmaya girebiliriz. En anlamlı tavsiyem “İki kere düşün, bir kere konuş” olacaktır. Cüzdanınıza ve değerli eşyalarınıza hâkim olun. Önemli bir işiniz veya yasal konularla ilgili bir gündeminiz varsa profesyonel destek almanızı tavsiye ederim. Çarşamba günü Merkür’le Satürn arasında sert bir görünüm olacak. Bardağın boş tarafından bakmaya meyledeceğiz. Beklenen haberler olumsuz olabilir. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir. Perşembe bu kez Mars’la Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşacak, gücümüz kısıtlanacak. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir. Enerjimiz düşebilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Cuma Güneş’le Neptün arasında üçgen açı oluşacak. Sezgilerinize güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin. Kariyerinizi ilgilendiren konularda büyük kararlar vermek için pek uygun bir dönem değil. Sessiz sakin bir yere gidip minik bir kaçamak yapmak içinse ideal.
Cumartesi Merkür’le Uranüs karşı karşıya olacak. Elektrik çarpmalarına dikkat! Bilmediğiniz elektronik aletleri tamir etmeye kalkmayın. Trafikte beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Pazar günüyse Ay, 7.36 ile 17.47 saatleri arasında Balık burcunda boşlukta olacak. Ardından da Koç burcunda seyahat edecek. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar aslında bir nevi boş işler zamanıdır. Yeni hiçbir işe veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler havada kalır. Ay ilk etkileşimini kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar.
SAĞLIK HARCAMALARI ARTABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Hem dostluk ilişkilerinde hem de borçlar, krediler, vergilerle ilgili konularda istekleriniz gerçekleşmeyebilir. Yatırım yapmak, kredi çekmek, borç vermek için uygun zamanlar değil. Sağlık harcamalarınız artabilir.
HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞANABİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İstanbul Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa heykeli...
Boğa burcunun 27’nci derecesinde, 19 Kasım’da bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla ilgili önümüzdeki hafta detaylı bir yazı okuyabileceksiniz. Ama bu hafta, bu tutulmada başrol olan ‘Algol’ yıldızına yer ayırmak istedim.
Algol yıldızı, namı diğer ‘Şeytan’ yıldızı olarak bilinir. Medusa’nın kesik kafasını temsil eder. Algol’ü anlamak için öncelikle mitolojik hikâyesini iyi bilmemiz gerekir.
Kâinatın tanrılar tarafından bölüşüldüğü çağlarda, Medusa adında güzelliğiyle herkesi kıskandıran, aynı zamanda bütün tanrıları kendine âşık eden bir kız yaşarmış. Medusa o kadar güzelmiş ki, yeryüzünde ona rakip olabilecek bir kadın bulmak mümkün değilmiş. Güzel Medusa kendisini tanrılara adamış ve iki kız kardeşiyle birlikte, baştanrı Zeus’un en sevdiği kızı, zekâ tanrıçası Athena’ya ait bir tapınakta yaşarmış. Phorkus ve Keto’nun kızları olan bu üç kız kardeşten, Medusa’nın haricinde, diğer ikisi ölümsüzmüş.
ACI BİR CEZA...
Güçlü ve ölümsüz büyük tanrı Poseidon da, karısı Athena’nın tapınağında yaşayan bu güzeller güzeli kızın farkındaymış ama tanrılar katında bir ölümlüye âşık olduğu için küçümsenmekten korktuğundan gizliyormuş ona olan ilgisini. Bir gün Athena her şeyi bilen baştanrı Zeus’un izniyle öğrenmiş Poseidon’un Medusa’ya karşı ilgisini... Poseidon bunu şiddetle reddetmiş ve Athena’ya, yeryüzü ve gökyüzünde ondan daha güzel hiçbir canlının olmadığı üzerine yemin etmiş. Athena da Poseidon’un bu söylediklerine inanarak olayı pek büyütmemiş.
Poseidon yine de bir türlü çıkaramıyormuş aklından dünyalar güzeli Medusa’yı. Sonunda bu tutkusuna yenik düşmüş ve bir gün gizlice girdiği Athena’nın tapınağında Medusa’ya tecavüz etmiş. Medusa harap bir halde tapınakta kalmaya devam ediyormuş ama bu olayı Athena’nın duyması fazla zaman almamış. Athena, Poseidon’un bu yaptığı karşısında aşağılandığını hissetmiş. Öyle hiddetlenmiş ki, Medusa’yı çok acı bir şekilde cezalandırmaya karar vermiş. Kendi kendine demiş ki: “Öyle birden öldürmeyeceğim onu ve kardeşlerini, onlara önce büyük acılar çektirmeliyim. Tıpkı benim çektiğim gibi.”
Bu sinirle Medusa ve kız kardeşlerini birer ifrite çevirivermiş. Dünyalar güzeli Medusanın yüzü o kadar çirkinmiş ki kimse bakmaya tahammül bile edemiyormuş. Medusa’nın, gören herkesi bir mecnuna çeviren o güzelim saçlarının her bir teli bir yılana dönüşmüş. Medusa ile göz göze gelen herkes taşa dönüyormuş.
Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki güzel bir etkileşimle başlıyoruz. Pazartesi geleceğe yönelik hedefler koymak ve harekete geçmek için güzel zaman. Evlilik, imza atmak, seyahat, yurtdışıyla ilgili işlemler için de çok ideal. Bu hafta ticarette ve eğitimde şans var.
Salı, Merkür ile Plüton arasında sert bir etkileşim olacak. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku hissedebilirsiniz. Çok fazla eleştiri alabilir veya yapabilirsiniz; sözlerinizle kalp kırmayın. Paranoya ve gereksiz kıskançlıklardan kaçının. Fikirlerinizi kimseyle paylaşmayın, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir.
Çarşamba, Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik operasyonlar, ilişki veya ortaklık kurmak için güzel bir gün. Huzur, sessizlik, denge ihtiyacı artar, yüksek ses rahatsız eder. Hak, adalet kavramları öne çıkabilir. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir.
Perşembe, Akrep burcunda Uranüs ve Satürn’ün etkili olduğu bir yeniay meydana gelecek. Finansal konular, borçlar, vergiler, krediler gündemde olabilir. Önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir. Bu krizleri yönetirken büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz.
Cuma günü Venüs, Oğlak burcuna geçiyor. İlişkilere çok daha ciddi bir şekilde eğileceğiniz bir dönem başlayacak. Bu süreç yatırım yapmak, parasal konularda adım atmak için de oldukça verimli.
Cumartesi
Kasıma Akrep burcunun 12’nci derecesinde meydana gelecek, Uranüs ve Satürn etkili önemli bir yeniayla başlıyoruz. 4 Kasım’da gerçekleşecek bu yeniayda Alphecca, Acrux yıldızları etkin. Yaklaşık 15 gün kadar tesirini hissedeceğimiz bu yeniayda sırlar, bilinçaltı, cinsellik gibi Akrep’in temsil ettiği konular hayatımızda önemli bir yere oturacak.
Akrep burcunun yönetici gezegeni olan Mars’ın kendi yönettiği burçta olmasından dolayı daha tutkulu, daha ihtiraslı hissedebiliriz.
Sezgilerimizin güçlü olacağı bir yeniay dönemine giriyoruz. Akrep derinlere inmekle ilgilidir. Her şeyi merak edeceğimiz, araştıracağımız, sırlarla ilgileneceğimiz, arkadaşlarla en mahrem konuları konuşacağımız, hatta gizli saklı ne varsa önümüze düşebileceği günler bunlar... Ayrıca kendimizle, iç dünyamızla ve psikolojimizle ilgili de derinlere inebiliriz. Bilinçaltında saklı kalan korkular, endişeler ortaya çıkabilir. Paranoya ve takıntılara karşı dikkatli olmalıyız. Ufak bir kelimeye takılıp içimizde çok büyütebiliriz ve kendi kendimizi huzursuz edebiliriz. Bu yeniay sürecinde psikolojik olarak güç kazanmak isteriz, psikolojik bir savaş verebiliriz. Akrep yeniayı, krizle mücadele dönemidir. Özellikle Mars’ın Akrep burcunda olmasından dolayı krizleri başarıyla yönetebilir, hatta büyük bir gizlilik içinde ve derin bir stratejiyle fırsata bile çevirebiliriz.
Bu süreçte özgürlük konusu da öne çıkıyor. Yeniayın Satürn’le olan sert açısı birtakım istek ve arzularımızın kısıtlanacağına, özgürlükle ilgili sorunlar yaşayabileceğimize işaret ediyor. İşin içinde Uranüs olacağından dolayı özellikle otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir. Kuralları yok saymaya, asice ve dengesiz davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazıları aniden istifa edebilir, bazıları aniden ilişkilerini sonlandırabilir; sürpriz kopmalar, ani ayrılıklar yaşanabilir. Diğer yandan Uranüs’ün etkisiyle bu süreci dikkatli bir şekilde yüklerimizden ayrılmak, kurtulmak ve kendimize daha fazla alan açmak için de kullanabiliriz.
Yeniayda gizli konular gündeme gelecek.
Akrep net olmakla ilgilidir. ‘Ya hep ya hiç’ der. Bu yeniay hayatımızdaki belirsiz konuları netleştirmek ve açıklığa kavuşturmak için
en ideal dönemdir. Bu yeniayda Satürn-Uranüs etkileşimi devrede olacak. Bu etkiyle şartlar bizi yeni bir sistem ve düzene doğru götürmeye çalışır ama biz eski düzenimizde kalmak için elimizden geleni yaparız. Yine de kontrollü bir şekilde hayatımızda gereken devrimleri gerçekleştirmek mümkün.
Akrep yeniayında kredi, finansal kaynak arayışları da öne çıkar ama finansal istikrarı yakalamak pek kolay olmayabilir. Adımlarımızı temkinli atmalıyız.
Haftanın ilk günü Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek.
Pazartesi hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, aktif iletişim zamanı. Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliriz ama dikkat sorunu sıkıntı yaratabilir. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek için güzel bir gün.
Salı, Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Bugün eve ait işlerle, ailemizle yakından ilgilenmemiz gerekebilir.
Çarşamba günüyse Venüs ile Neptün arasında sert bir etkileşim olacak. Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz, belki de çevrenizdeki insanların onaylamayacağı ilişkiler olabilir bu. Ciddi sonuçlar doğurabilecek konulara ve tartışmalara girmeyin.
Perşembe günü Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz biri varsa duygularınızı paylaşmak için iyi zaman. Evlenme teklif etmek, evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak için de çok uygun.
Cuma
Astrolojideki öngörü yöntemlerinden biri ‘Solar Return’ dediğimiz ‘Güneş Dönüşü’ haritalarıdır. Neden bu haritalara ihtiyaç duyulur, diyebilirsiniz... Çünkü Dünya’nın geoit şekli sebebiyle, Güneş her sene aynı derece ve dakikaya aynı gün ve saate gelmez. Örneğin, Türkiye’de cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te saat 20.30’da Ankara’da ilan edildi. Ve Türkiye’nin Güneş’i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda yer alıyordu. Ancak 2021’de Güneş 5 derece 18 dakikaya, 28 Ekim, saat 14.36’da gelecek. İşte, Güneş’in kişinin, ülkenin doğum haritasındaki o derece ve dakikaya gelmesine özel oluşturulan haritalara ‘Güneş dönüşü’ haritaları denir. Bu haritalar sadece bir sene için geçerlidir; kişinin veya ülkenin bu süreçte neler yaşayabileceği hakkında fikir sahibi olmamıza yardım eder.
ŞİFAYLA İLGİLİ GELİŞMELER
Türkiye’nin Güneş Dönüşü 2021-2022 Haritası’nda Balık burcu yükselmekte. Önümüzdeki bir yıllık süreçte Balık burcunun dünya astrolojisine göre temsil ettiği konular ülkemizin ana gündemi olacak. Balık şifayla ilgili olduğundan tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Mesela COVID-19 ilacı yüksek başarı oranı yakalayabilir.
Bu sene su önemli bir gündem maddesine dönüşebilir. Ülkece su kaynaklarımızı kullanma şeklimize, yeni kaynaklar yaratmaya ve yatırımlar yapmaya özen göstermemizde fayda var. Bu arada denizlerde müsilaj veya benzer sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Gelecek bir yılda sanat ve yaratıcılık gerektiren işlerde gelişmeler yaşanabilir. İnanç, dini değerler, dini temsil eden kişiler önplana çıkabilir. Uyuşturucu, uyarıcı, bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili başarılı birçok operasyon yapılabilir fakat diğer yandan bu konularla ilgili skandal gelişmeler de meydana gelebilir.
SÜRPRİZLER, DEĞİŞİMLER...
Türkiye’nin yeni yaş haritasında 1’inci evinde Neptün var. Bu gezegenin etkisiyle sene boyunca pek çok konuda belirsizlik, askıya alınma, netleşememe gibi durumlar oluşabilir; yön kaybı yaşanabilir. Neptün’ün vurgulandığı seneler seller, sisler ve özellikle deniz kaynaklı depremler konusunda tehlikeli zamanlardır.
Bu hafta Koç burcundaki dolunayla hayatlarımız büyük bir sabır sınavından geçecek. Şartlarımız ve koşullarımız epey değişecek.
Pazartesi, Merkür ve Jüpiter’in geri hareketinin sona ermesiyle birlikte yeni projelere, eğitimlere başlayabilir, elektronik aletler alabilir, kendimize özgürlük alanları açabiliriz. Hukuki konularda da işler artık istediğimiz gibi gidebilir.
Salı, Mars ile Jüpiter arasında güzel bir görünüm olacak. İnançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapılabilir. Spora ve egzersize başlamak için ideal bir gün. Maceracı işlere girişmek, risk almak için de çok uygun. Eğer alım-satım işleriniz varsa halledin. Cinsel anlamda da yeni maceralara açık olabilirsiniz. Libidonuz oldukça yüksek seyredebilir. Ayrıca cesaretiniz de yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Fiziksel uğraş gerektiren işlerin altından rahatlıkla kalkabilirsiniz. Özellikle iş hayatında rekabetten keyif alabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı her türlü girişim için uygun bir dönem. Ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip enerji, aile dizilimi gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Bugünler eylemlere başarı, ticari görüşmelere şans getirir. Kişisel gelişim alanında yararlı eğitimler alabilirsiniz.
Çarşamba, Koç burcunda oldukça sert ve stresli bir dolunay meydana gelecek. Zira hem Mars hem de Pluton ile sert etkileşimi olacak. İlişkiler, evlilik, kariyer, para ile ilgili konularda stresli, güç çekişmelerinin olabileceği dönemlerdeyiz. Sakin bir şekilde hareket etmek zorlaşırken gündemimiz çok hızlı bir şekilde değişecek. Özellikle bencilce tavırlar yüzünden sık sık köşeye sıkışabiliriz.
Cuma, Mars ile Pluton arasında sert bir görünüm olacak. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve etliye sütlüye karışmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmaya çalışın. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır.
Cumartesi, Güneş burç değiştirerek Akrep burcuna geçecek ve bir ay seyahat edecek. Şimdiden tüm Akreplerin doğum günü kutlu olsun. Ay boyunca odaklanacağımız konular; vergiler, maddiyat, gizli ve tabu sayılabilecek işler ve cinsellikle ilgili olabilir. Bu bir aylık süreçte önemli krizleri yönetmemiz gerekebilir.
Sakin bir şekilde hareket etmenin güçleşeceği günler bizi bekliyor. Başaklar abartılı harcamalardan kaçınmalı, Balıklar için de maddi kayıplar söz konusu olabilir.
ÇARPMALAR, DÜŞMELER ZARAR VEREBİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Başrollerini hem Mars hem de Plüton’un oynayacağı oldukça stresli bir dolunay, 20 Ekim günü 27 derece Koç burcunda meydana gelecek. Dolunay Koç burcunda olacağı için bu burcun sembolize ettiği konular gündemimize taşınacak. Koç burcu harekete geçmek, tempo, hız, liderlik, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar ve ilkel dürtülerle sembolize edilir. Hayatımıza ciddi anlamda hız, motivasyon, enerji, sabırsızlık ve bir o kadar stres ve agresyon geliyor. Zaman zaman çabuk öfkelenip ani tepkiler verebiliriz. Her işimizin hızlı olmasını isteriz. Sakin bir şekilde hareket etmek zorlaşır, gündemimiz çok hızlı değişir.
Dolunaylar bir tamamlama, bitiş teması taşır. Yani son 15 gündür hayatımızda uğraştığımız konuların artık yavaş yavaş sonuna geliyor olabiliriz. Fakat bu dolunayda Mars ve Plüton’un oldukça zorlayıcı bir etkileşimi olacak. Dolayısıyla sonlanmaları biraz kıra döke, tahammülsüz bir şekilde yapabiliriz.
İlişkiler, evlilik, kariyer ve parayla ilgili konularda stresli dönemlerdeyiz. Güç savaşları, egosantrik davranışlar ve çıkar çatışmaları yaşanabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. İnsanları kendi istek ve hedeflerimiz için kullanmamak veya zorlamamak gerek. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden de uzak durmalıyız.
İLİŞKİ YÖNETİMİ ZOR
Risk almak için hiç de doğru bir zaman değil. Ateşli, kesici, delici her türlü alet, silahlar ve yangın riskine karşı dikkatli olmalıyız. Gece tek başımıza karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen göstermeliyiz. Özellikle trafikte araç kullanırken dikkatli olmalı, hız sınırını aşmamalıyız. Risk taşıyan, başımıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara girmemek; böyle kimselere bulaşmamak ve tehditkâr konuşmalar içinde bulunmamak çok akıllıca olacaktır.
Her şeyi kontrol etmeye çalışırken otorite figürleriyle çatışma yaşayabiliriz. İş hayatımızda özellikle ilişki yönetimine ekstra dikkat göstermemizde fayda var. İşte büyük değişiklikler söz konusu olabilir. Bu dolunay birtakım psikolojik sorunları veya korkuları tetikleyebilir. Belki de bu süreci korkuların üstüne giderek bunları aşma, dönüştürme zamanı olarak kullanabiliriz.
Sağlık açısından bakarsak kafa bölgemizdeki organların hassas olacağını söyleyebiliriz. Koç, baş ağrıları ve migren ataklarıyla da ilişkilidir. Özellikle başla ensenin bağlantı noktasına dikkat etmeliyiz, rahatsız edici ağrılar yaşayabiliriz. Cinsel anlamda libidomuz çok yüksek olabilir ama genital bölge ekstra hassaslaşabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da dikkat edilmesi gerekir.
Bir süredir iş, kariyer, özgürlük, bağımsızlık, kendimize alan açmakla ilgili konularda gecikmeler yaşamış ve istediğimiz verimi elde etmekte biraz zorlanmış olabiliriz. Pazartesi günü Satürn’ün geri hareketinin sonlanmasıyla bu konularda hayatımızda artık hızlı gelişmelere şahit olabiliriz. Salı günü Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Duygusal meseleleri halletmek için uygun değil. İş yapmalı ve iş konuşmalıyız. Toprak, arsa, gayrimenkulle ilgili konularla ilgilenebiliriz.
Çarşamba günü Venüs ile Satürn arasında olumlu bir etkileşim olacak. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zaman. Perşembe günü Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Farklı, sıradışı, orijinal, marjinal konulara daha rahat bir şekilde çekilebiliriz. Kalabalık gruplarla takılmak, arkadaşlarla organizasyonlar yapmak, vakit geçirmek için idealdir. Elektronik-elektrikli cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz çok yüksek. Vücutta elektrik yükü çok fazla olabilir, arada toprakla temas etmeyi ihmal etmeyin.
Cuma günü hafta boyu sürecek Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim zirve yapıyor. Coşku ve iyimserlik yükseliyor. Gayet neşeli, eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun zamanlar. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zaman. Her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans kapınızı çalabilir; gözünüzü dört, kulaklarınızı sekiz açın.
Cumartesi Merkür ile Venüs arasında güzel bir etkileşim var. Barış konuşmaları yapmak, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, ilanı aşk etmek, seyahat planlamak için harika bir gün.
Merkür retrosu olsa da tüm burçlar iş, kariyer, aşk, ilişkiler ya da aile konularında kapılarını çalacak fırsatları görmezden gelmemeli.
YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLAYABİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
İlişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, anlaşmalar, dostluklar konusunda şahane fırsatlara hazır olun. Dostlarınızdan yardım görebilir, büyük anlaşmalar yapabilir, önemli işbirlikleri içine girebilir, yeni ilişkilere başlayabilirsiniz.
İŞ TEKLİFLERİNİ KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Astroloji döngülerle çalışır. Bu döngüler en kaba haliyle dört etaptan oluşur: İlk etapta iki gezegen yan yana gelir ve yeniay sürecini başlatır. Sonra ilkdördün başlar, bu bir sınav zamanıdır. Yeniayda ortaya çıkan temalar test edilir. Sonra dolunay fazı başlar, yeniay zamanı meydana gelen olaylar en olgun anına ulaşır. Sonra sondördün başlar, döngünün sonuna gelinir. Ve sonra tekrar devam eder.
Bu döngü bütün gezegenler arasında olur. İki gezegen yan yana gelince yeniay fazı gibi bir etki yaratır. Bunların içinde en popüler olanı Güneş ve Ay arasındaki ilişkidir. Bu ikili arasındaki döngü bir ayda tamamlanır. Çünkü Ay hızlı hareket eder ve bir aylık dönemde bütün fazlarını gerçekleştirir. Her ay bir yeniay ve bir de dolunay meydana gelir. Gezegenlerin hızları farklı olduğu için bu döngülerin tamamlanması Güneş ve Ay arasındaki kadar hızlı olmaz.
BU KEZ TERAZİ BURCUNDA...
Bunları anlattım çünkü size 8 Ekim’de başlayan Güneş ve Mars arasındaki döngüden bahsedeceğim. Bu ikilinin ilişkisinde döngünün tamamlanması ortalama iki yıl sürüyor. Bundan önceki döngü, 2019’da Başak burcunda başlamıştı. Mücadele alanımız Başak burcunun temsil ettiği konular oldu. Temizlik, sağlık, hastalıklar, organize olmak, düzen sağlamak... Malum, koronavirüs pandemisi bize Başak’ın temsil ettiği her şeyi yaşattı... Şimdi yeni bir döngü başlıyor.
Güneş ve Mars arasında döngü mücadele edilecek konulara, harekete geçeceğimiz temalara, yaşayacağımız stresin ana sebebine, kazaların meydana geleceği alanlara, motivasyon kaynaklarımızın ne olacağına işaret eder.
SONUÇ, SÜRECE BAĞLI
Bu seferki döngü 15 derece Terazi burcunda başlayacak. Bu Güneş ve Mars’ın yeniayı olacak. Terazi burcunda başlayacağı için ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, uyum, denge, hukuk, sosyal ilişkiler, estetik ve güzellikle ilgili konular gündemde olacak. Demek ki, temel motivasyonumuz ilişki kurmak, ortaklıklar, anlaşmalar yapmak... Diğer yandan bu konular bizim mücadele edeceğimiz temel alanlara da işaret ediyor. Mars özellikle Terazi burcunda değer kaybettiği bir pozisyonda olduğu için bu konular ister istemez hepimizin ciddi stres noktası haline dönüşebilecek.
Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşimle başlıyoruz. Geleceğe dair hedef koymak, harekete geçmek için en güzel zaman. Aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, seyahat etmek, internet sitesi açmak, eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili işleri halletmek için çok ideal. Ama Merkür geri harekette, aksaklıklara karşı bir B planı yapmakta fayda var.
Çarşamba, Terazi burcunda Mars etkili bir yeniay meydana gelecek. Hem Merkür, Terazi burcunda geri gidiyor hem de Mars bu yeniayda etkin. Dolayısıyla bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklar zora girebilir, kötü giden ilişki ve evlilikler sonlanabilir, boşanmalar artabilir, hakkımızı ararken zorluklarla karşılaşabiliriz.
Perşembe, Venüs, Yay burcuna geçecek ve 5 Kasım’a kadar burada seyahat edecek. Aşkta hareketli zamanlar başlayacak ama ciddi ilişkiler kurmak kolay olmayabilir. Zira bağlanmak istemeyebilir, birden çok kişiyle flört edebiliriz. Eğlenceli ve hayata karşı bir duruşu olan insanlara yönelebiliriz. Bu dönem farklı etnik gruplara, dinlere, kültürlere ait kişiler daha çok ilgimizi çekebilir.
Cuma, Güneş ve Mars birlikte hareket edecek. Enerjik olduğu kadar gergin bir gün. Rekabet etmek, meydan okumak, savaş başlatmak ve harekete geçmek için koşullar uygun. Ama barış ortamı yaratılması zor görünüyor. Otorite figürleriyle gerginlikten, ilişkilerde ego savaşından kaçınmak gerek. Ayrıca kazalara, sakarlıklara yatkınız. Bugün enerjimizi atmak için spor yapabiliriz ama kalbe ve tansiyona dikkat.
Hafta sonu Merkür ve Mars birlikte hareket edecek. İletişim sorunları baş gösterebilir. Kardeşlerle tartışmalar yaşanabilir. Bugün için en anlamlı söz; ‘İki kere düşün, bir kere konuş’. Patavatsızlıklarla karşılaşmaya veya pot kırmaya müsait sayılırız. Hırsızlıklar artabilir veya eşyalar kaybolabilir. Aceleciliğimiz üstümüzdedir. Sinirsel ya da psikosomatik rahatsızlıklara yatkın oluruz.
İLİŞKİLERİ DOĞRU YÖNETİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ortaklıklar, anlaşmalar, evlilikler, ilişkiler risk altında. Kavgalar, ayrılıklar yaşanabilir. Karşınızda ne yapacağını bilmeyen, sakin kalamayan kişiler olabilir. İlişkileri yönetmek konusunda size büyük iş düşüyor.
Terazi burcundaki yeniay zamanları genel olarak motivasyonumuz; ilişki kurmak, ortaklıklara eğilmek, adalet aramak, kendimizi ve etrafımızı güzelleştirmek, orta yol bulmak, sosyalleşmek, nazik ve kibar davranmak, evlenmek, modayla ilgilenmek, hayatımızda denge kurmaya çalışmak, yaratıcı işlere zaman ayırmak ve danışmanlıklar almak olur.
Fakat bu seferki yeniayda işin içinde ne yazık ki, hem retro Merkür hem de Mars var! Mars ortalığı kasıp kavurur, retro Merkür de adeta üzerine tüy diker! Ortalıkta ne ilişki kalır, ne ortaklık ne de evlilik... Dengeyi ve adaleti sağlamaya çalışırken huzurunuzu kaçırabilirsiniz.
İlişkiler ve ortaklıklar açısından stresli geçecek yeniayda sudan sebeplerden çıkan tartışmalardan kaçınmak yerinde olacaktır. Yeni ortaklıklar kurmak, evlenmek için hiç uygun bir zaman değil.
Hakkımız olanı elde etmeye çalışırken bile büyük bir mücadele vermek zorunda kalabiliriz. Güzellik, estetik gibi konularda da çıkan sonuçtan yeteri kadar memnun kalmayabiliriz. Bu yüzden imaj yenilemek için iyi bir zaman olmayabilir.
ALTTAN ALMAK GEREKEBİLİR
Mevcut ilişkilerimizde alttan almak, köprüleri yıkmamak ve olaylara sağduyu ve empatiyle yaklaşmak durumu az da olsa kurtarabilir. Sosyal ilişkilerde ağız dalaşları, aynı fikirde olamamaktan kaynaklı sorunlar görülebilir. Tabii bu dönemde tartışmalar öyle öfke dolu, saldırı şeklinde değil, aksine tamamen diplomatik bir savaş şeklinde geçebilir. Bu süreçte barış ortamı yaratmak gerçekten çok zor olacak. Özellikle iki arada bir derede kalmak, karar verememek stresimizi daha da arttırabilir.
Yeniay zamanı Algorab sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Satürn karakterinde olup gecikmelere, fiyaskolara ve konuların yanlış bir şekilde ele alınmasından dolayı ortaya çıkan sorunlara işaret eder.
İkizler dolunayı fırsatlar getiriyor
19 Aralık’ta, İkizler burcunun 27’nci derecesinde yılın son dolunayı meydana gelecek. Bu dönem umut ve neşe dolu olabiliriz! Çünkü şansın gezegeni olan Jüpiter’in dolunaya harika bir desteği var. Üstelik bu ara Polaris sabit yıldızı da epey etkin.
İkizler burcundaki dolunayla birlikte bu burcun sembolize ettiği konular ön planda olacak: Eğitim, iletişim, yayıncılık, ticaret, trafik, sosyalleşme, haberleşme, bilgi, internet, belgeler, gazeteler, yayıncılık, halkla ilişkiler, lansmanlar, sınavlar, eller, kollar, parmaklar, solunum yolları, kaburgalar ve gırtlak.
Jüpiter’inse dolunayla çok güzel bir kontağı var. Duygularımızı sevdiğimiz insanlara doğru kelimelerle anlatmak çok daha kolay olacak. Sosyalleşmek, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek, güzel şeyler konuşmak, motive edici sohbetler yapmak için harika bir dönem.
Oldukça açık bir iletişim sergileyeceğimiz bu dolunay zamanı, birbirinden keyifli ve kazançlı proje imkânlarını da beraberinde getiriyor. Zihinsel olarak kolay uyum sağlanacak, aynı dili konuşabileceğimiz yeni ilişkilere de çekilebiliriz.
Yardıma ihtiyacı olan kimselere yardım etmek, sevdiklerimizin dertlerini paylaşmak, tavsiyeler almak-vermek için de çok güzel bir zaman dilimi olacak. Hem kendinize hem sevdiklerinize yeni elektronik aletler alabilirsiniz. Yakınlarımıza karşı oldukça cömert ve nazik olacağımız bir dolunay bekliyor bizleri.
İletişimin akıcı olacağı, yeni eğitimlere başlayabileceğimiz, keyifli seyahatler organize edebileceğimiz, kazançlarımızı arttırabileceğimiz, dijital işlerimizin hız kazanacağı, e-ticaretle ilgili işlere girişebileceğimiz şahane bir dolunay dönemi olacak. İletişim, yayıncılık, medya, satış, alım-satım, eğitimle ilgili projelerimizi tamamlamak, hayata geçirmek, hazırlık sürecini tamamlamak için de güzel bir dönem. Gireceğimiz sınavlar varsa eğer, bunların da başarılı geçeceğini söylemek hata olmaz. Toplum için faydalı adımlar atabileceğimiz, toplumda yara olmuş konuları sarmak için harekete geçebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu dolunayda Polaris sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız rehberlik etmek ve almakla ilgilidir. Belki de yaşam hedeflerimiz konusunda bize rehberlik edecek, yol gösterecek kişilerle bir araya gelebiliriz.
İkizler burcunun temsil ettiği organlar olan eller, kollar, parmaklar, sinir sistemi, bronşlar ve solunum yolları ve 27’inci derecenin temsil ettiği kemikler hassas olabilir.
Jüpiter’in bu dolunaya güzel desteğiyle, bilimsel gelişmeler, uzayla ilgili önemli keşifler, teknoloji ve dijital dünyayla ilgili büyük yenilikler ve gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Kripto paraları takip edenlerin yüzünü güldürecek gelişmeler de yaşanabilir. İletişim ve ifade özgürlüğü vurgusunun sürekli yapılacağı bir dolunay olacağa benziyor. Çok büyük ticari anlaşmalar, teknoloji şirketlerinin birbirleriyle ortaklıkları veya işbirliklerini çokça konuşabiliriz.
Polaris sabit yıldızıyla da; yol gösteren, kılavuzluk ve rehberlik eden kişilerin önplana çıkacağını düşünebiliriz. Dolunayın Ankara’ya göre çıkarılan haritası; özellikle maddi konulardan yana güzel gelişmelerin olacağına işaret ediyor. Diğer ülkelerle işbirlikleri ve anlaşmaların yapılacağını ve bu anlaşmaların ülkemiz adına kazançlı olacağına işaret etmekte.
Dolunay esnasında Yay burcu yükseliyor olacak. Memurlar, işçiler, hizmet sektörü çalışanları, sağlık çalışanları, askeri personellerle ilgili konularda, özellikle maddi açıdan epey sevindirici gelişmeler meydana gelebilir.