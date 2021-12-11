İkizler dolunayı fırsatlar getiriyor

Bu hafta Yay burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının etkisi altındayız. Merküryen bir tutulma olduğundan konuşmalarımıza özen göstermekte fayda var.

Pazartesi, Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Yapılanma, inşaata başlama ya da şirket kurma gibi girişimler için uygun bir zaman. Sebatkâr, çalışkan, verimli, kararlı, gerçekçi, hırslı ve başarı odaklı olabiliriz. Resmiyet gerektiren, geleneksel, senli benli olmayan ortamlarda bulunabilir, otoritesi olan kişilerle iletişime geçebiliriz. Başarıyı yakalamaya yönelik uzun vadeli planlar yapmamak için hiçbir neden yok. İşyerinde sunum hazırlamak, öneri sunmak ve rapor yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca indirimlerden yararlanabilir, cildinizle ve ağız sağlığınızla ilgilenebilir, eklem ağrılarını giderecek yoga ve esneme hareketleri yapabilirsiniz.

Salı günü Merkür’le Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Düşüncelerimizi karmaşıklığa düşmeden net bir biçimde ifade etmekte zorlanabiliriz. Yanlış anlaşılmaları ve yanılgıları önlemek için ekstra dikkat harcayın. Dalgın, dikkatsiz hareket ederseniz eşyanız kaybolabilir, yolda yanlış yöne sapabilirsiniz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksek. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyun. Banka hesaplarında karışıklıklar çıkabilir, hatalar yapılabilir.

Çarşamba Merkür’le Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Pireyi deve yapabilirsiniz, bu yüzden tepki verirken abartmamaya özen gösterin. Bu açı etkisiyle iyimser davranışa eğilimli oluruz. Konuşmalarımız felsefe, inanç, eğitim ve din üzerine olabilir. Unutkan olmaya eğilimliyiz. Evden çıkmadan önce çantanızı, anahtarınızı, telefonunuzu kontrol edin. Büyük laflar edip yapamayacağınız ve tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Aşırı iyimser bir bakışla planları ve projeleri değerlendirirken önemli detayları göz ardı etme tehlikesi söz konusu. Karar verirken karşınızdakini de dinlemeye özen gösterin veya önyargılı kararlar vermekten kaçının.

Perşembe günü Venüs’le Plüton arasında güçlü bir bağlantı olacak. İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkıyor. Özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekârlarsa bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedebilir. Size karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle aranızda cinsel çekim yaşanabilir.

Cuma Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Romantik anlar yaşamak, hayal gücünüzü harekete geçirmek, görselliğe odaklanmak, müzik dinlemek, dans etmek, resim yapmak, loş ışıkta hafif bir müzikle ruhunuzun dinlenmesine izin vermek, spiritüel çalışmalar yapmak, günün karmaşasından kaçıp bir kadeh şarap içmek... Kısacası size iyi gelecek, sizi şımartacak şeylere vakit ayırmanın tam zamanı. Meditasyon yapabilir, mum ışığında yemek yiyebilirsiniz ya da romantik bir film seyredebilir, tiyatro veya sinemaya gidebilirsiniz.

Cumartesi