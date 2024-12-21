İki arada bir derede çelişkili günler yaşayacağız

Haberin Devamı

Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açı bu hafta gelişmek istediğimiz alanlarda bize sorumluluklarımızı hatırlatacak. Çelişkili duygular bize eşlik edecek ve etkisini tüm hafta boyunca hissedeceğiz. Hem hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek için arzu duyacağız hem de kısıtlanma duygusu yakamızı hiç bırakmayacak. Bu yüzden büyük kararlar almakta zorlanabiliriz.

Bugün Ay 16.25 ile 22.07 arasında Başak burcunda boşlukta olacak, önemli işlere başlamak için de uygun değil. 22.07 itibariyle Ay, Terazi burcuna geçecek. İlişkilerde denge ve uyum arayacağız. Günün ilk yarısında detaylara takılabilir, ikinci yarısındaysa sosyal ilişkilerimize daha fazla odaklanabiliriz. Estetik ve güzellikle ilgili konularla ilgilenmek için de güzel bir akşam olacak.

Yarın Ay, Terazi burcunda seyahat ederek ilişkilerimizde uyum ve denge arayışını vurgulayacak. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açı genişlemek istediğimiz alanlarda sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Hem ilerleme arzusu hem de kısıtlanma duygusu aynı anda etkili olabilir. Bu yüzden karar almakta zorlanabiliriz. Bu gergin atmosfer 10 gün boyunca etkili olacak ve sabırla ilerlememiz gerekecek.

Haberin Devamı

Salı Ay, Terazi burcundaki yolculuğuna devam edecek ve günün ikinci yarısında boşluğa girecek. Bu süreçte belirsizlik hissedebiliriz. Venüs ile Şiron arasında sekstil açı oluşacak. Bu da bize ilişkilerimizde şifa bulma, duygusal yaralarımızı onarma fırsatı sunacak. Bu iki günlük etki, sevgi alışverişlerimizde birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Kırgınlıklarımızı, hassasiyetlerimizi rahatça dile getirebilir,

daha anlayışlı olabiliriz.

Çarşamba Ay sabah saatlerinde Akrep burcuna geçerek duygusal derinliği arttırıyor. Merkür ile Jüpiter karşı karşıya gelecek ve bu bizim abartılı tepkiler vermemize, gereksiz gerginlik yaşamamıza neden olabilir. 3 gün sürecek bu dönemde sözlerimizi dikkatli seçmeli, aşırı iyimserlikten veya eleştirel tutumdan kaçınmalıyız. İletişim kanallarımızı net, dürüst ama ölçülü bir şekilde kullanmaya özen göstermeliyiz.

Perşembe Ay tüm gün Akrep burcunda olacak, duygularımız derinleşebilir, sezgilerimiz güçlenebilir. Merkür ile Satürn arasındaki kare açı iletişimde sorumluluk duygusunu, ciddiyeti ve kimi zaman kısıtlanmayı ön plana çıkaracak. Bu 3 günlük etkiyle düşüncelerimizi netleştirme, planlarımızı gözden geçirme ihtiyacı hissedebiliriz. Gereksiz laf kalabalığından kaçınıp disiplinli bir iletişim tarzı benimsemek faydalı olacak.

Haberin Devamı

Cuma Ay öğleden sonra Akrep’te boşlukta olacak. Ardından Yay burcuna geçerek enerjimizi daha iyimser bir hale getirecek. Venüs ile Uranüs arasındaki kare açı ilişkilerde beklenmedik gelişmeleri, özgürleşme ihtiyacını veya ani değişim rüzgârını getirebilir. Bu dönemde sabit kalıpları kırarak yeniliklere açık olmak ancak ani kararlar almamak yerinde olur. Beklenmedik fırsatlar veya sürprizler kapımızı çalabilir.

28 Aralık Cumartesi Ay tüm gün Yay burcunda seyahat ederek özgürlük, neşe ve macera arayışımızı destekleyecek. Bu enerjiyle kendimizi daha keyifli, öğrenmeye açık, gezip görmeye hevesli hissedebiliriz. Yeni fikirler bulmak ve deneyimler yaşamak için uygun bir ortam var. İçsel coşkumuzu besleyecek aktivitelerle günü değerlendirebiliriz.

Haberin Devamı

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

İçinizde gizli bir fren varmış gibi hissedebilirsiniz

Bu hafta arkadaşlarınızla sosyalleşebilir, yeni sohbet konuları bulabilir ve birlikte kısa gezilere çıkabilirsiniz. Fakat eskiden güven veren duygusal kaynaklarınız şimdi size o kadar da sağlam hissettirmeyebilir. Bu çelişkili süreçte parlak fikirleriniz olabilir ama içinizdeki gizli fren sanki sizi engelliyormuş gibi gelebilir. Bu dönemde hem diliniz hem de zihniniz oldukça sabırsız ve provokatif olabilir.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Bazı hayallerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz

Kaynaklarınızı büyütmek, gelirlerinizi çeşitlendirmek isteyebilirsiniz ama bir yandan arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız sizi yavaşlatabilir. Bu süreçte neleri gerçekten istediğinizi ve kimlerden destek görebileceğinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. İletişimde dürüstlük ve netlik bugünlerde çok önem kazanacak. Bazı hayallerinizi de ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

Haberin Devamı

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Öfkenize hâkim olmazsanız işte büyük kriz çıkabilir

Kendinizi geliştirip kişisel imajınızı güçlendirmek isterken iş dünyası size daha disiplinli, sabırlı ve stratejik olmanızı dayatabilir. Risk almak veya dürtüsel davranmak için hiç de uygun bir hafta değil. Özellikle kariyerinizle ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları, engeller veya sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer öfkenize hâkim olmazsanız işte büyük bir krizle karşılaşabilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Hafta boyunca bağışıklığınızı güçlendirin

Eğitim, seyahat, yabancı kültürlerle bağlantılarınızda yeni perspektifler kazanırken aynı zamanda neye inanıp inanmadığınızı sorgulayabilirsiniz. Hayal gücünüz ve gerçekler bir araya geldiğinde, derinlerde yatan korkularınız gün yüzüne çıkabilir. İnanç sisteminizi yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde fayda var. Her şekilde bağışıklığınızı güçlü tutun.

Haberin Devamı

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Kim gerçek dost, kim geçici arkadaş anlayacaksınız

Sosyal anlamda hareketli bir hafta ancak finansal ve duygusal açıdan riskleri göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Dostlarınızla fikir alışverişi yaparken derinlerdeki güvensizliklerinizi fark edeceksiniz. Bu süreçte içsel kaynaklarınızı sağlama alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Kim gerçek dost, kim geçici yol arkadaşı daha iyi anlayacaksınız. Maddi anlamda da risk almak olumlu sonuç vermeyebilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Uyum yakalamak için daha hassas olmalısınız

İş hayatında parlayıp başarı yakalama şansınız artıyor. Ancak özel ilişkilerinizde ve birlikte iş yaptığınız kişilerle uyumu yakalamak için daha hassas olmalısınız. Kişisel isteklerinizle karşınızdakilerin beklentileri arasındaki dengeyi sağlamak kolay olmayabilir. Bu dönemde ilişkilerdeki gerçekleri görüp hangilerinin sağlam, hangilerinin yüzeysel olduğunu anlayabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Bedeninizin verdiği sinyalleri önemseyin

Bu süreçte gereksiz yüklerden kurtulmanız, gündelik yaşamınızı daha verimli hale getirmeniz gerekebilir. Böylece büyük düşünürken küçük ayrıntıları yönetebilmeyi de öğreneceksiniz. Hafta boyunca yurtdışı, resmi işler veya sınavlar konusunda sabırsız olabilir; her şeyin hemen hallolmasını isteyebilirsiniz. Bu konularda temkinli hareket etmelisiniz. Bedeninizin verdiği sinyalleri de dikkate alın.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Ortak gelirlerde sevimsiz sürprizler yaşanabilir

Eskiden sizi mutlu eden aktiviteler bugünlerde eski tadı vermeyebilir. Aşkta sorumluluk bilinciniz gelişebilir ve iç dünyanızda bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bu sürecin sonunda keyif ve disiplin, derinlik ve istikrar arasında daha sağlıklı bir denge kurabilirsiniz. Ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz gelirler konusunda sevimsiz sürprizler yaşayabilirsiniz. Romantik ilişkilerde de beğendiğiniz sizi beğenmeyebilir.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Ani ve dürtüsel çıkışlarınıza dikkat edin!

Hem ilişkilerinizde ilerlemek, özgürleşmek hem de köklerinizi sağlamlaştırmak zorunda kalabilirsiniz. Ama bu çelişkili durum hayatınızda bir denge kurmanızı sağlayabilir. Ancak ilişkiler ve ortaklıklarda sabrınız ve tahammülünüz epey azalabilir. Ani ve dürtüsel çıkışlarınızı kontrol altına almaya çalışın. Bir kaşık suda fırtınalar koparmayın. Aile içinde bazı sağlık sorunları meydana gelebilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

İş ortamında sabırsız ve düşünmeden hareket etmeyin

İşlerinizi daha verimli hale getirip üretkenliğinizi arttırmak isterken iletişimde daha dikkatli, ölçülü, net olmak zorunda kalabilirsiniz. Kelimelerinizi daha özenle seçip anlaşmazlıkları aşmaya çalışacaksınız. İş ortamında sabırsız ve düşünmeden hareket edebilirsiniz ama yapmamaya çalışın. Günlük işlerinizde sürekli değişen planlar sizi mental açıdan yorabilir.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Maddi anlamda beklentilerinizi düşük tutun

Mutlu olacağınız aktivitelerle ilgilenirken ekonomik açından dengeyi tutturmakta zorlanabilirsiniz. Bütçenizi daha dikkatli yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Bu sayede gerçek ihtiyaçlarınızı ve maddi sınırlarınızı daha iyi anlayabilirsiniz. Ani masraflar çıkabilir, maddi anlamda beklentilerinizi düşük tutmanızda fayda var. Kendinizi değersiz hissedeceğiniz ortamlardan da hızla uzaklaşın.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Baktınız ihale size kalacak, hemen uzaklaşın

Aile içinde bir sabır sınavı vermeniz gerekebilir. Ev içinde ilişkileri yönetmek bu hafta hiç de kolay olmayabilir. Sağlık sorunları ve kazalar başınızı ağrıtabilir. Evden taşınmak gibi bir durum söz konusu olabilir, bu da sizi strese sokabilir. Bu hafta kendinizi gereksiz yere eleştirmemeye çalışın. Taşıyabileceğinizden fazla sorumluluk almayın. Baktınız bir işin ihalesi size kalacak, hemen uzaklaşın.