İçe dönme ve denge bulma zamanı

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Tutulmalar önemli astrolojik olaylardır ve etkileri uzunca bir süre hissedilir. 18 Eylül’de 25 derece Balık burcunda Neptünyen Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmanın +/- 2 hafta boyunca etkileri hissedilecek. Bu yüzden bu tutulmayı iki bölümde yazacağım. Bu hafta bireysel etkilerinden, önü-

müzdeki haftaysa dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim.

Tutulma Neptün etkili olması nedeniyle özellikle rüyalar, sezgiler ve bilinçaltı dünyamızla daha fazla bağlantı kurmamıza olanak tanıyan mistik bir enerji taşıyor. Hayatın akışında kendimizi dalgalara bırakmak ve bilinmeyene adım atmak, bu dönemin ana teması olabilir.

İçe dönmek, hayallere dalmak, verimlilik, bilinçle bilinçaltının kesişmesi, fedakârlık, kurban olmak, mistik durumlar, kabullenme, merhamet, gerçeklerden uzaklaşmak, bağımlılık, karmaşa, verilen sözlerin tutulmaması... Bunlar hayatımızda öne çıkacak konuların anahtar kelimeleri aslında.

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Tutulma döneminde yalnız kalma isteğimiz artabilir. Bu süreç, alma ve verme dengemizi iyi kurmamız gerektiğine işaret ediyor. Kendimizi adadığımız veya fedakârlık yaptığımız konularla ‘Hayır’ diyemediğimiz sorumlulukların farkına varabiliriz. Üstlendiğimiz yükleri yeniden değerlendirme ve dengeyi sağlama zamanı olabilir.

Hem ruh hem beden sağlığımıza odaklanmamız gereken bir dönem. Dış koşullara uyum sağlamak ve içsel enerjimizi bu duruma adapte etmek için çabalayabiliriz. Hayatımızın dağınık alanlarını toparlama, detaylara önem vererek pratik ve gerçekçi bir yaklaşımla düzen getirme ihtiyacı hissedebiliriz. Duygusal anlamda bizi etkileyen konular ve hassasiyetler bu süreçte yoğun bir şekilde yüzeye çıkabilir. Bir süreliğine gündelik hayatın akışına kendimizi bırakmak isteyebiliriz ancak üstlendiğimiz işleri tamamlama konusunda zorlandığımız anlar yaşayabiliriz. Ayrıca bu dönemde enfeksiyon riskine karşı dikkatli; dalgınlık ve unutkanlık konusunda da tedbirli olmalıyız.

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B PLANI HAZIR OLSUN

Koşulların hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmalıyız ve bu nedenle her zaman bir B planını hazır etmeliyiz. Verilen sözlerin yerine getirilmesi gecikebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Bilinçaltımızdaki konuları gün yüzüne çıkararak üzerinde çalışmak, ruhsal sorunlarımızı çözmek ve terapi desteği almak için bu dönem oldukça uygun.

Kendimizi kurban durumuna düşürecek koşullardan uzak kalmalıyız. Yaratıcı projelerle uğraşmak, yeni hobiler edinmek, resim yapmak, dans etmek veya bu alanlarda kurslara katılmak için de ideal zaman. İnatçılık yerine, hayatın karşımıza çıkardığı iyi ya da kötü her durumu kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Temel hedeflerimizden sapmadan ve gerçeklerden uzaklaşmadan ilerlemek en doğru yaklaşım olur. Ayrıca her türlü bağımlılığımızdan kurtulmak ve bu süreçte destek almak için harika bir dönem.

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Bu günlerde kafamızı toplamakta zorlanabilir, unutkanlıklar yaşayabilir, doğruyu yanlışı ayıramayabiliriz. Kandırılmalara açık zamanlardayız. Güven vermeyen kişi, konu, kuruluş ne varsa uzak durmak iyi olur. Şöyle düşünelim, bir arabada uzun yoldayız, aniden sis bastırdı ve önümüzü göremiyoruz… Böyle bir etkisi var, bu yüzden sisin dağılmasını beklemeli ve sonra yola kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Sağlık açısındansa ayaklarımız ve bağışıklık sistemimiz hassas olabilir. Enfeksiyonlara açık zamanlardayız, zehirlenmelere de dikkat etmeliyiz.