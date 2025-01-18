Heyecan verici gelişmeler yaşayabiliriz

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Bu hafta ilişkilerimizde uyum arayışı öne çıkacak. Kendimizi yeniden keşfetmek ve zayıflıklarımızı güçlendirmek için önemli fırsatlar yakalayacağız. Güneş’le Plüton’un kavuşumu nedeniyle hayatımızda ani değişimler olabilir. Etkisini 5 gün boyunca hissedeceğiz. Otorite figürleriyle ilişkilerimizde de güç mücadeleleri yaşanabilir.

Bugün Ay Terazi burcuna geçecek; ilişkilerimizde denge sağlamak isteyeceğiz. Merkür ile Venüs’ün sekstil açısı uyumlu bir iletişimi ve fikir alışverişini destekliyor. Duygusal konularda daha uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyebiliriz. Sanat, estetik, güzellik ve sosyallikle ilgili konularda karşımıza güzel fırsatlar çıkabilir.

Yarın Ay’ın Terazi burcundaki seyahati, ilişkilerde uyum arayışını ön plana çıkarıyor. Güneş ile Plüton’un kavuşumu, hayatımızda güçlü değişimlere ve dönüşümlere hazır olmamız gerektiğini vurguluyor. Özellikle otorite figürleriyle olan ilişkilerimizde bir güç mücadelesi yaşanabilir. Kendimizi yeniden keşfetmek ve zayıflıklarımızı güçlendirmek için önemli fırsatlar da yakalayabiliriz.

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Salı sabah 7.32’den akşam 19.20’ye kadar Ay, Terazi burcunda boşlukta olacağı için net kararlar almamız zorlaşabilir. Akşam saatlerinde Ay’ın Akrep burcuna geçişiyle duygusal derinliğimiz artacak ve sezgilerimiz güçlenecek. Mars ile Uranüs arasındaki sekstil açıyla cesur ve yaratıcı adımlar atabiliriz.

SAKİNLİĞİMİZİ KORUYALIM

Çarşamba günü Ay’ın Akrep burcundaki seyahati, duygusal yoğunluğumuzu ve gizemli konulara olan ilgimizi arttırabilir. Merkür ile Mars arasındaki karşıt açı da iletişimde gerginliklere ve ani çıkışlara işaret ediyor. Aceleyle yaptığımız konuşmalar yanlış anlaşılmalara neden olabilir, sakinliğimizi korumamızda fayda var. Enerjimizi kontrollü bir şekilde yönlendirebilirsek fikirlerimizi güçlü bir şekilde ifade edebiliriz.

Perşembe Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Sezgilerimiz ve duygusal farkındalığımız yüksek olacak. Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açı yaratıcı düşünmek konusunda bize ilham verebilir. Teknoloji, bilim ve iletişimle ilgili konularda çığır açıcı fikirler gündeme gelebilir. Özellikle geleceğe yönelik planlarımızda yenilikçi adımlar atabiliriz.

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TUTKULU VE UYUMLU ENERJİ

Cuma sabah saatlerinde Ay, Akrep burcunda boşlukta kalacağı için enerjiler durağan olacak. 7.28’den itibaren Ay, Yay burcuna geçecek, bizim de özgürlük ve macera arzumuz öne çıkacak. Venüs’le Mars arasındaki üçgen açı, romantik ilişkilerde tutkulu ve uyumlu bir enerji sunuyor. Yaratıcı projelerimizde ve sosyal ilişkilerimizde de destekleyici etkiler devreye giriyor.

25 Ocak Cumartesi Ay’ın Yay burcundaki seyahati hayatımıza iyimserlik ve keşif ruhu katacak. Merkür ile Neptün arasındaki sekstil açı sezgilerimizi ve yaratıcılığımızı güçlendirecek. Bu süreçte sanatsal çalışmalara, meditasyona veya ruhsal konulara yönelebiliriz. Hayal gücümüzü kullanmak için de harika bir gün.

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GÜNEŞ İLE PLÜTON’UN BİRLİKTELİĞİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Liderlik rolünüzün test edileceği bir dönem

Bu hafta sosyal çevre ve gelecekle ilgili hedeflerde büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Yeni dostluklar kurabilir ve eskileri geride bırakabilirsiniz. Ekip çalışmalarında liderlik rolünüzün test edileceği bir dönemdesiniz ama güç mücadelelerine girmeyin. Hayalleriniz konusunda daha cesur adımlar atabilirsiniz. Kariyer hedeflerinize giden yolda yeni fikirler ve çözümler keşfetme şansınız da yüksek.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Korkularınızı aşmayı öğreneceksiniz

Kariyerinizde büyük bir değişime ve yenilenmeye hazır olun. Farklı bir sorumluluk ya da mevcut işinizde radikal kararlar alabilirsiniz. Otorite figürleriyle güç dengesi kurarken stratejik davranmanız gerekebilir. Başarıya ulaşmak için bazı eski alışkanlıkları bırakmalısınız. Hedeflerinizin peşinden giderken korkularınızı aşmayı öğreneceksiniz. Aklınıza kendi işinizi kurma fikri düşebilir.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Bir uyanış sürecine girebilirsiniz

Güneş ile Plüton’un kavuşması hayat felsefenizi ve inanç sisteminizi derinlemesine sorgulamanıza neden olabilir. Eğitim, yurtdışı bağlantıları veya hukuki konularda önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yaşama dair perspektifinizde bir uyanış ve dönüşüm sürecine girebilirsiniz. Sosyal medya ya da dijital platformlardan sesinizi duyurmak için harekete geçebilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Kriz gibi görünen durumlar sizi güçlendirebilir

Finansal ortaklıklar, miras ve borçlarla ilgili konularda önemli aksiyonlar alabilir, maddi kaynaklarınızı yapılandırabilirsiniz. Kriz gibi görünen durumlar sizi daha güçlü ve dirençli hale getirebilir. Bu dönemde kontrolü elden bırakmayı öğrenmek size büyük bir rahatlama sağlayabilir. Korkularınız ve bağımlılıklarınızla yüzleşebilir, kendinizi özgürleştirmek için adım atabilirsiniz.

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Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Eski ilişki kalıplarını geride bırakma zamanı

İlişkiler ve ortaklıklar konusunda büyük değişimler kapınızda. Bu süreçte derin bağlar kurabileceğiniz güçlü insanlarla tanışabilirsiniz. Ancak ilişkilerde kontrol ve güç mücadelelerinden kaçınmalısınız. Evlilik veya ortaklık gibi ciddi konularda radikal kararlar alabilirsiniz. Özellikle eski ilişki kalıplarını geride bırakmanın tam zamanı olabilir. Sert ego savaşları veya rekabet duygusu ortaya çıkabilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

İşte yeni bir sorumluluk alabilirsiniz

Günlük rutinleriniz, iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili konularda radikal değişiklikler yapabilirsiniz. İş ortamınızda güçlü dönüşümlere hazır olun, belki yeni bir sorumluluk alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda farkındalık kazanabilirsiniz. Örneğin uzun süredir ertelediğiniz diyet veya spor programına başlayabilirsiniz. Endişelerinizle yüzleşip daha planlı ve verimli olmayı öğrenebilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Yaratıcı projelerde başarı yakalayabilirsiniz

Bugünlerde yaratıcılık, aşk ve hobilerinizle ilgili sürpriz kararlar alabilirsiniz. Hayatınızın keyif aldığınız yönlerine daha fazla odaklanabilirsiniz. Aşk yaşamınızda da derin bağlar kurabilir veya eski ilişkilerinizle yüzleşebilirsiniz. Yaratıcı projelerde büyük başarı yakalayabilir ya da yepyeni bir alanda kendinizi keşfedebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak da gündeminizde daha belirgin bir yer tutabilir.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Geçmişten sorunlar karşınıza çıkabilir

Ev, aile ve geçmişle ilgili temalar bu hafta gündeminizde olacak. Yıllardır çözülemeyen sorunlarınız ya da kırgınlıklarınız yeniden karşınıza çıkabilir. Fakat bu kez kalıcı çözüm yolları bulabilirsiniz. Yeni bir eve taşınma ya da aile ilişkilerinizi güçlendirme gibi kararlar alabilirsiniz. Bu hafta evde büyük bir tadilat, bakım, onarım, dekorasyon değişikliği yapmak da isteyebilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Düşüncelerinizi açıkça ifade edebilirsiniz

Kardeşler veya yakın arkadaşlarla ilişkilerinizde çözüm bekleyen meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Düşünce yapınızda köklü değişimler yaşayabilir, daha derin bir farkındalık geliştirebilirsiniz. Düşüncelerinizi daha açık bir dille ifade etmek, bazen de keskin söylemlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ama yakın çevrenizle fikirlerinizi açıkça paylaşmanız, hayatınızda yeni kapıları aralayabilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Kaynaklarınızı daha verimli kullanabilirsiniz

Gelirlerinizi arttırmak için maddi konularda daha stratejik düşünerek kaynaklarınızı daha verimli kullanmak isteyebilirsiniz. Özdeğerinizle ilgili eski inançlarınızı geride bırakma zamanı da geldi. Yeni yeteneklerinizi keşfetmek, bunları gelire dönüştürmek ve kendinizi ifade etmek adına cesur adımlar atabilirsiniz. Para ve özdeğer duygusuyla ilgili bakış açınızı değiştirecek deneyimler yaşayabilirsiniz.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Kendi doğrularınızı savunacaksınız

Kişisel hedeflerinizde büyük bir dönüşüm yaşayabilir, kendinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Başkalarının gözünde güçlü ve etkileyici bir figür haline gelebilirsiniz. Fiziksel görünümünüz veya yaşam tarzınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Başkalarının beklentileri yerine, kendi isteklerinizi merkeze alarak hareket edebilirsiniz. İlişkilerinizde ve kariyerinizde kendi doğrularınızı savunabileceksiniz.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz

Bilinçaltınız ve ruhsal dünyanızla ilgili derin bir değişim sürecine girebilirsiniz. Meditasyon, terapi veya spiritüel çalışmalarla kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bastırdığınız korkular, travmalar veya unutmak istediğiniz duygular gün yüzüne çıkabilir. Bu dönemde yalnız kalmaya daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca yurtdışı bağlantılı işler, projeler de gündeme gelebilir.