Her şeyi çok hızlı yapıyorsun, şimdi dur ve biraz düşün!

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Öncelikle Merkür retrosunun tam olarak ne olduğundan kısaca bahsedelim. Aslında teknik olarak bir gezegen gerçek anlamda geri gitmiyor. Dünya’dan bakıldığında gezegenin kendi yönünün tersine gidiyormuş gibi görünmesine neden olan optik illüzyon yüzünden ‘retro’ olarak biliniyor. Ancak astrolojide bu dönem Merkür’ün yönettiği iletişim, teknoloji, seyahat, ticaret gibi tüm temalarda bazı aksaklıkları ve gecikmeleri beraberinde getiriyor.

Merkür retrosu dönemi bizim için “Dur ve düşün” çağrısı yapan bir mola gibi. Bize “Her şeyi çok hızlı yapıyorsun. Bir an dürtülerini sustur ve neyin üzerinde çalıştığını tekrar gözden geçir” diyor. Bu tavsiyeye uyabilmek için Merkür retrosunda neler yaşayabileceğimize bir bakalım...

◊ Eski dostlar ve hatıralar kapımızı çalabilir: Bir eski sevgiliden mesaj alırsak veya yıllardır haberleşmediğimiz bir arkadaşımız aniden ortaya çıkarsa bu hiç şaşırtıcı olmaz. Retrolar yarım kalan konuları çözmek veya eski hesapları kapatmak için fırsat getirir.

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◊ Teknolojik aletler bozulabilir, planlarda pürüzler çıkabilir: Bozulan cihazlar, kaybolan e-postalar veya ani plan değişiklikleriyle karşılaşabiliriz. Yedeklemek ve tüm şartları iki kez kontrol etmek bu dönemde en iyi dostumuz olacak.

◊ Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir: Mesajlar tam olarak karşı tarafa iletilemeyebilir ya da yanlış anlaşılabilir. Bunları düzeltmek için de çaba sarf etmemiz gerekebilir. Bu dönemde yazılı ve sözlü iletişimde net olmak çok önemli.

◊ Geçmişi yeniden düşünebiliriz: Yanlış kararları düzeltmek ve eski projelere yeni bir gözle bakmak için ideal bir zaman. ‘Bu yolu neden seçtim’ veya ‘Benim bu kararımın arkasında hangi motivasyon vardı’ gibi sorulara cevap arayabiliriz.

BÜYÜK SÖZLER VERMEYELİM

Merkür’ün Yay burcunda geri hareketi bazı konuları ön plana çıkaracak. Örneğin Yay burcunun açıksözlülüğü ve bazen fazla doğrudan üslubu bu dönemde yanlış anlaşılmaların artmasına sebep olabilir. Patavatsızlıkla ya da “Doğruyu söyledim ama kimse anlamadı” gibi durumlarla sıkça karşılaşabiliriz. Bu süreçte ağzımızdan çıkan kelimelere ekstra dikkat etmeliyiz. Büyük sözler vermemeye, haddinden fazla vaatlerde bulunmamaya özen göstermeliyiz.

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Merkür retrosu döneminde seyahat ediyorsak erken yola çıkmakta fayda var. Uçuş iptalleri, rezervasyon karışıklıkları ya da rotamızı kaybetme gibi durumlar bu dönemde daha sık yaşanabilir. Eğer önemli bir seyahate çıkacaksak belgelerimizi birkaç kez kontrol etmeliyiz. B planımızı hazır tutalım ve sabırlı olalım.

Toplantılarımızın saatini iki kez kontrol edelim. Yeni projelere başlamak yerine eski projeleri tamamlamak veya bunların eksiklerini gidermek daha uygun olur. Geçmişte başladığımız ancak tamamlayamadığımız bir eğitim programı yeniden gündeme gelebilir. Eski ders notları, akademik projeler veya ertelenmiş bir sınav yeniden karşımıza çıkabilir. Bu dönemde öğrenme hızımız biraz yavaşlayabilir. Gireceğimiz sınavlarda ekstra dikkatli olmalıyız.

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Kendimize şu tür sorular sormaya başlayabiliriz: ‘Hayatımda gerçekten neye inanıyorum’, ‘Beni harekete geçiren gerçek sebeplerim neler?’ Hayata daha derin bir yerden bakabiliriz. Eskiden savunduğumuz veya benimsediğimiz bir fikri tekrar değerlendirme ihtiyacı hissedebiliriz. Belki de geçmişte yanıldığımızı fark edebilir veya unuttuğumuz bir ilham kaynağını yeniden hatırlayabiliriz.