×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarDinçer GünerHer şeyi çok hızlı yapıyorsun, şimdi dur ve biraz düşün!
Dinçer Güner
Dinçer Güner
Dinçer GünerYazarın Tüm Yazıları

Her şeyi çok hızlı yapıyorsun, şimdi dur ve biraz düşün!

#Astroloji#Merkür#Burçlar

Merkür retrosu deyince birçoğumuzun aklına bozulan elektronik aletler ve iletişim sorunları geliyor. Bu kez Merkür 26 Kasım’da Yay burcunda geri hareketine başlayacak ama gölge etkisini de hesaba katarsak dünden itibaren bunu hissetmeye başladık ve 17 Aralık’a kadar da devam edecek.

Haberin Devamı

Öncelikle Merkür retrosunun tam olarak ne olduğundan kısaca bahsedelim. Aslında teknik olarak bir gezegen gerçek anlamda geri gitmiyor. Dünya’dan bakıldığında gezegenin kendi yönünün tersine gidiyormuş gibi görünmesine neden olan optik illüzyon yüzünden  ‘retro’ olarak biliniyor. Ancak astrolojide bu dönem Merkür’ün yönettiği iletişim, teknoloji, seyahat, ticaret gibi tüm temalarda bazı aksaklıkları ve gecikmeleri beraberinde getiriyor.

Merkür retrosu dönemi bizim için “Dur ve düşün” çağrısı yapan bir mola gibi. Bize “Her şeyi çok hızlı yapıyorsun. Bir an dürtülerini sustur ve neyin üzerinde çalıştığını tekrar gözden geçir” diyor. Bu tavsiyeye uyabilmek için Merkür retrosunda neler yaşayabileceğimize bir bakalım...

Eski dostlar ve hatıralar kapımızı çalabilir: Bir eski sevgiliden mesaj alırsak veya yıllardır haberleşmediğimiz bir arkadaşımız aniden ortaya çıkarsa bu hiç şaşırtıcı olmaz. Retrolar yarım kalan konuları çözmek veya eski hesapları kapatmak için fırsat getirir.

Haberin Devamı

Teknolojik aletler bozulabilir, planlarda pürüzler çıkabilir: Bozulan cihazlar, kaybolan e-postalar veya ani plan değişiklikleriyle karşılaşabiliriz. Yedeklemek ve tüm şartları iki kez kontrol etmek bu dönemde en iyi dostumuz olacak.

Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir: Mesajlar tam olarak karşı tarafa iletilemeyebilir ya da yanlış anlaşılabilir. Bunları düzeltmek için de çaba sarf etmemiz gerekebilir. Bu dönemde yazılı ve sözlü iletişimde net olmak çok önemli.

Geçmişi yeniden düşünebiliriz: Yanlış kararları düzeltmek ve eski projelere yeni bir gözle bakmak için ideal bir zaman. ‘Bu yolu neden seçtim’ veya ‘Benim bu kararımın arkasında hangi motivasyon vardı’ gibi sorulara cevap arayabiliriz.

Her şeyi çok hızlı yapıyorsun, şimdi dur ve biraz düşün

 

BÜYÜK SÖZLER VERMEYELİM

Merkür’ün Yay burcunda geri hareketi bazı konuları ön plana çıkaracak. Örneğin Yay burcunun açıksözlülüğü ve bazen fazla doğrudan üslubu bu dönemde yanlış anlaşılmaların artmasına sebep olabilir. Patavatsızlıkla ya da “Doğruyu söyledim ama kimse anlamadı” gibi durumlarla sıkça karşılaşabiliriz. Bu süreçte ağzımızdan çıkan kelimelere ekstra dikkat etmeliyiz. Büyük sözler vermemeye, haddinden fazla vaatlerde bulunmamaya özen göstermeliyiz.

Haberin Devamı

Merkür retrosu döneminde seyahat ediyorsak erken yola çıkmakta fayda var. Uçuş iptalleri, rezervasyon karışıklıkları ya da rotamızı kaybetme gibi durumlar bu dönemde daha sık yaşanabilir. Eğer önemli bir seyahate çıkacaksak belgelerimizi birkaç kez kontrol etmeliyiz. B planımızı hazır tutalım ve sabırlı olalım.

Toplantılarımızın saatini iki kez kontrol edelim. Yeni projelere başlamak yerine eski projeleri tamamlamak veya bunların eksiklerini gidermek daha uygun olur. Geçmişte başladığımız ancak tamamlayamadığımız bir eğitim programı yeniden gündeme gelebilir. Eski ders notları, akademik projeler veya ertelenmiş bir sınav yeniden karşımıza çıkabilir. Bu dönemde öğrenme hızımız biraz yavaşlayabilir. Gireceğimiz sınavlarda ekstra dikkatli olmalıyız.

Haberin Devamı

Kendimize şu tür sorular sormaya başlayabiliriz: ‘Hayatımda gerçekten neye inanıyorum’, ‘Beni harekete geçiren gerçek sebeplerim neler?’ Hayata daha derin bir yerden bakabiliriz. Eskiden savunduğumuz veya benimsediğimiz bir fikri tekrar değerlendirme ihtiyacı hissedebiliriz. Belki de geçmişte yanıldığımızı fark edebilir veya unuttuğumuz bir ilham kaynağını yeniden hatırlayabiliriz.

#Astroloji#Merkür#Burçlar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Sanki 30 yıldır orada...

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Kimbilir hangi ocaklar yanacaktı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Erdoğan neden dünya lideridir (6)

 FUAT BOL
FUAT BOL

Ver 42 bin lirayı, oynat Messi'yi

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... Gelecek inşa eden…

 NURAN ÇAKMAKÇI
NURAN ÇAKMAKÇI
TÜM YAZARLARIMIZ