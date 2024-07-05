×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarDinçer GünerHepimiz başroldeyiz, hepimiz parlıyoruz
Dinçer Güner
Dinçer Güner
Dinçer GünerYazarın Tüm Yazıları

Hepimiz başroldeyiz, hepimiz parlıyoruz

#Venüs#Aslan Burcu#Astroloji

Kendimizi kırmızı halıda yürür gibi hissedecek; çiçekler, şiirler, romantik jestlerle karşılaşacağız. Zarafetin ve aşkın gezegeni Venüs, Aslan burcuna geçiyor.

Haberin Devamı

Venüs, Aslan burcuna geçiyor ve 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Demek oluyor ki; gezegenler arasında ‘Ben buradayım’ havası hâkim olacak.

Venüs, Aslan burcuna geçtiğinde sahne ışıkları açılır ve kendimizi adeta bir Broadway müzikalinde başrol oynuyormuş gibi hissederiz. Artık sıradan yürüyüşümüz bile sanki kırmızı halıdaymışız gibi olacak. Egolar cilalanıyor, parlamaya hazır olun!

Aşk hayatımızda da Hollywood filmlerine taş çıkartacak sahneler yaşayabiliriz. Çiçekler, şiirler, romantik jestler... Hepsi kapımızda. Aşk ilanları adeta birer sanat eseri kıvamında olacak. Bu dönemde herkesin içindeki romantik sanatçı uyanacak.

Venüs Aslan’dayken hayatımızın her alanında biraz daha lüks ve gösteriş arayışına gireriz. Kendimizi alışveriş yaparken bulabilir, bir anda altın kaplama telefon kılıfı alırken yakalayabiliriz. Az ve sade mi? O da ne! Bu dönemde her şey ‘çok ve göz alıcı’.

Haberin Devamı

Hepimiz başroldeyiz, hepimiz parlıyoruz

 

DRAMA KRALİÇESİ EDASI

Bu arada içimizdeki yaratıcı deha ortaya çıkıyor. Resim yapmaya mı başlamak istiyoruz, yoksa blog yazmaya mı? Bu dönem tam da bunun için biçilmiş kaftan. Kendimizi ifade etmek, sahneye çıkmak ve yeteneklerimizi sergilemek için harika bir zaman.

Sosyal hayatımızda büyük bir hareketlenme var. Partiler, davetler… Kendimizi sık sık sosyal etkinliklerde bulabiliriz.
“Benim burada ne işim var” demeyin çünkü yıldızlar sosyalleşmeyi ‘buyuruyor’.

Venüs Aslan burcundayken, özgüvenimiz zirve yapar. Kendimizi daha çekici, daha etkileyici ve daha güçlü hissederiz. Aynada kendimize bakıp ‘Vay be, ne karizmayım’ demek serbest.

Evet, biraz fazla dramatik olabiliriz. Her şey büyük bir sahne performansı gibi gelebilir. “Kahvemi kim aldı” diye bağırırken bile bir drama kraliçesi edasında olabiliriz. Ancak bu dramayı pozitif yönde kullanıp hayata renk katmayı unutmayalım!

Venüs’ün Aslan burcuna geçişi, hayatımıza bolca ışık, renk ve heyecan katacak. Kendimizi sahnenin merkezinde hissedeceğimiz bu dönemde parlamaktan korkmayalım. Unutmayalım, hayat bir sahne ve hepimiz bu sahnede yıldızız.

#Venüs#Aslan Burcu#Astroloji
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Haksızlığın, adaletsizliğin, ikiyüzlülüğün nirvanası

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Basit ama nefis bir atıştırmalık

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA

Keşkeği, köftesi, koruk ekşisiyle, tıpkı evdeki gibi

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Kurdun ne olduğunu Gülten Teyze anlatsın size

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Asıl sorumlu kim? -2-

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ