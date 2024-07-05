Hepimiz başroldeyiz, hepimiz parlıyoruz

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Venüs, Aslan burcuna geçiyor ve 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Demek oluyor ki; gezegenler arasında ‘Ben buradayım’ havası hâkim olacak.

Venüs, Aslan burcuna geçtiğinde sahne ışıkları açılır ve kendimizi adeta bir Broadway müzikalinde başrol oynuyormuş gibi hissederiz. Artık sıradan yürüyüşümüz bile sanki kırmızı halıdaymışız gibi olacak. Egolar cilalanıyor, parlamaya hazır olun!

Aşk hayatımızda da Hollywood filmlerine taş çıkartacak sahneler yaşayabiliriz. Çiçekler, şiirler, romantik jestler... Hepsi kapımızda. Aşk ilanları adeta birer sanat eseri kıvamında olacak. Bu dönemde herkesin içindeki romantik sanatçı uyanacak.

Venüs Aslan’dayken hayatımızın her alanında biraz daha lüks ve gösteriş arayışına gireriz. Kendimizi alışveriş yaparken bulabilir, bir anda altın kaplama telefon kılıfı alırken yakalayabiliriz. Az ve sade mi? O da ne! Bu dönemde her şey ‘çok ve göz alıcı’.

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DRAMA KRALİÇESİ EDASI

Bu arada içimizdeki yaratıcı deha ortaya çıkıyor. Resim yapmaya mı başlamak istiyoruz, yoksa blog yazmaya mı? Bu dönem tam da bunun için biçilmiş kaftan. Kendimizi ifade etmek, sahneye çıkmak ve yeteneklerimizi sergilemek için harika bir zaman.

Sosyal hayatımızda büyük bir hareketlenme var. Partiler, davetler… Kendimizi sık sık sosyal etkinliklerde bulabiliriz.

“Benim burada ne işim var” demeyin çünkü yıldızlar sosyalleşmeyi ‘buyuruyor’.

Venüs Aslan burcundayken, özgüvenimiz zirve yapar. Kendimizi daha çekici, daha etkileyici ve daha güçlü hissederiz. Aynada kendimize bakıp ‘Vay be, ne karizmayım’ demek serbest.

Evet, biraz fazla dramatik olabiliriz. Her şey büyük bir sahne performansı gibi gelebilir. “Kahvemi kim aldı” diye bağırırken bile bir drama kraliçesi edasında olabiliriz. Ancak bu dramayı pozitif yönde kullanıp hayata renk katmayı unutmayalım!

Venüs’ün Aslan burcuna geçişi, hayatımıza bolca ışık, renk ve heyecan katacak. Kendimizi sahnenin merkezinde hissedeceğimiz bu dönemde parlamaktan korkmayalım. Unutmayalım, hayat bir sahne ve hepimiz bu sahnede yıldızız.