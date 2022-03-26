Hem yaralı hem şifacı yeniay

Ağzımızdan çıkan sözün nereye gideceğine dikkat etmemiz gereken günler geliyor. 1 Nisan’dan itibaren hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyon almamız gereken bir döneme giriyoruz. Hayatımızda birçok yeniliğe yer verecek, şifalanmak isteyeceğiz.
Koç burcunun 11’inci derecesinde 1 Nisan günü başrollerini Merkür ve Şiron’un paylaştığı yeniay meydana gelecek.
Yeniay, Koç burcundayken bu burcun sembolize ettiği konular sürekli gündemimizde olacak. Koç burcunun sembolize ettiği konular neler diye soracak olursanız, şöyle sıralanabilir: Harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar ve ilkel dürtüler.
Başrollerden Merkür ise ifade, konuşma, anlaşma ve iletişimle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konu demektir. Diğer başrol Şiron yaralı şifacıdır. Yaralandığımıza ama o yaraları da sarma çabamıza işaret eder.
Bu yeniay özellikle iletişim ve ifade konularında çok daha dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan hangi sözün, nasıl çıktığına, nereye gittiğine dikkat etmeliyiz. Diğer yandan şifalanmak, iyileşmek isteyeceğiz. Özellikle psikolojik anlamda terapilere gidebilir ve büyük faydalarını görebiliriz.
Hedefe koşacağız
Yeniayla hayatımıza belli bir oranda hız ve tempo geliyor. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyon almamız gereken bir dönem olacak. Hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel ulaşacağız. Hayatımızda birçok yeniliğe yer verebiliriz. Belki de bu yeni başlangıçlar daha önce hiç yapılmamış şeylerin de öncüsü olabilir.
Zihnimiz de inanılmaz hızlı ve etkin bir şekilde çalışacak, yeni fikirler ve projeler ortaya atacağız. Her zamankinden çok daha çözüm odaklı olacağız. Ama diğer yandan oldukça sabırsız davranışlar gösterebiliriz. Hızlı ve çabuk hareket etmekten dolayı sakarlıklar peşimizi bırakmayabilir. Hayatımızdaki insanların bencilliğinden şikâyet edebilir, bazen biz de bencilce davranabiliriz.
Yeniayı sağlık açısından değerlendirirsek; Koç burcu baş bölgesindeki organlar, baş ağrıları, kafatası, sivilceler ve burun kanamalarıyla ilgilidir. 11’inci derecesi gözler ve dilin hassaslaşması anlamına gelir.
Hamilelik ve çocuk sahibi olmakla ilgili konular da gündeme gelebilir. Hatta işin içinde Şiron olduğundan belki tıbbi destek ve yardım alabiliriz.
“Tıbbi konularda gelişmeler olabilir. Yeni araştırmalar, yeni buluşlar, yeni icatlar, yeni ilaçlar… ”
Kazalar yaşanabilir
Dünya açısından bakacak olursak; Koç burcu dünya astrolojisine göre yangınlar, aktif volkanlar, siyasi liderlerin dürtüsel çıkışları, sansasyonlar, enerji kaynakları, askeri konular, sporcular, kahramanlar ve çocukları sembolize eder.
Merkür ise iletişim, yayıncılık, eğitim, pazarlama, seyahatler, pazarlıklar, araştırmalar ve her türlü elektronik sistem demektir.
Şiron da tıbbi konular, hastaneler, bakımevleri ve sağlıkla ilgili her türlü konuya işaret ediyor.
Koç burcu dönemleri sakin geçmez. Ateşli tartışmaların, yangınların, askeri konuların hız kazandığı zamanlardır. Dünya siyasetinde de daha keskin söylemlerin, daha sert çıkışların yapıldığı süreçlerdir.
İşin içinde Merkür olduğundan dolayı, iletişim (dijital de dahil) kazaları, çoklu trafik kazaları yaşanabilir.
Tıbbi konulardaysa gelişmeler söz konusu. Yeni araştırmalar, yeni buluşlar, yeni icatlar, yeni ilaçlar… Özellikle COVID-19’la ilgili ilaç konusunda önemli açıklamalar yapılabilir. Bu yeniayın daha çok tıbbi yönünün güçlü olacağını düşünüyorum.
Kraliyet yıldızı
Türkiye’ye gelirsek önce yeniayın gerçekleştiği ana bakalım. Yeniayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında gökyüzünde 9 derece İkizler burcu yükselmekte. Ana tema eğitim, iletişim, bilgi akışı, yayıncılık, yazarlar… İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür haritada Koç burcunda durmakta. Bu da güçlü söylemlere işaret etmekte. Özellikle 11’inci evde olmasından dolayı Meclis’te
cesur konuşmalar yapılabilir. Diğer yandan bu cesur konuşmalar çok ciddi tartışmalara ve kavgalara yol açabilir.
İkizler burcunun 9’uncu derecesi çok önemlidir. Çünkü bu derecede Aldebaran isimli bir kraliyet yıldızı var. Bu, Mars
karakterinde bir yıldız. Askeri başarı verir. Fakat bir sınavı da vardır ki, bu da dürüstlük üzerinedir. Bu dönem özellikle Rusya’nın Ukrayna’yla olan savaşta önemli bir rol oynayacağını düşünebiliriz. Türkiye’yi bu gerilimli atmosfere çekme çabalarına şahit olabiliriz.
Yeniay, Türkiye’nin kendi doğum haritasındaysa 10’uncu ev dediğimiz iktidarı, önemli kişileri, sanatçıları, ünlü kişileri temsil eden bir alana düşüyor. Burada güçlü, sert, direkt, iddialı söylemleri olan bir iktidar görebiliriz. Bunun yanı sıra özellikle tıbbi alanda yapılacak yeniliklerin duyuruları da söz konusu olabilir. Yeni bir dönemin başladığına dair önemli açıklamalar yapılabilir.
Deprem riski
Yeniayın, Türkiye haritasında Yengeç burcundaki Plüton ile de sert bir kontağı olacak. Bu, orta şiddetli depremlere işaret edebilir. Yine ülkenin güvenlikle ilgili konuları gündeme gelebilir. Bu dönem halk genel anlamda bazı şeylere daha tepkili olabilir. Askeri bir gelişme, patlama, büyük bir kaza, mühimmat depoları veya cephaneliklerle ilgili bir durum, ateşli silahla büyük bir saldırı ve çocuklarla ilgili sorunlarla karşılaşabiliriz.
Hem yaralı hem şifacı yeniay
Ağzımızdan çıkan sözün nereye gideceğine dikkat etmemiz gereken günler geliyor. 1 Nisan’dan itibaren hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyon almamız gereken bir döneme giriyoruz. Hayatımızda birçok yeniliğe yer verecek, şifalanmak isteyeceğiz.
Koç burcunun 11’inci derecesinde 1 Nisan günü başrollerini Merkür ve Şiron’un paylaştığı yeniay meydana gelecek.
Yeniay, Koç burcundayken bu burcun sembolize ettiği konular sürekli gündemimizde olacak. Koç burcunun sembolize ettiği konular neler diye soracak olursanız, şöyle sıralanabilir: Harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar ve ilkel dürtüler.
Başrollerden Merkür ise ifade, konuşma, anlaşma ve iletişimle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konu demektir. Diğer başrol Şiron yaralı şifacıdır. Yaralandığımıza ama o yaraları da sarma çabamıza işaret eder.
Bu yeniay özellikle iletişim ve ifade konularında çok daha dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan hangi sözün, nasıl çıktığına, nereye gittiğine dikkat etmeliyiz. Diğer yandan şifalanmak, iyileşmek isteyeceğiz. Özellikle psikolojik anlamda terapilere gidebilir ve büyük faydalarını görebiliriz.
Hedefe koşacağız
Yeniayla hayatımıza belli bir oranda hız ve tempo geliyor. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyon almamız gereken bir dönem olacak. Hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel ulaşacağız. Hayatımızda birçok yeniliğe yer verebiliriz. Belki de bu yeni başlangıçlar daha önce hiç yapılmamış şeylerin de öncüsü olabilir.
Zihnimiz de inanılmaz hızlı ve etkin bir şekilde çalışacak, yeni fikirler ve projeler ortaya atacağız. Her zamankinden çok daha çözüm odaklı olacağız. Ama diğer yandan oldukça sabırsız davranışlar gösterebiliriz. Hızlı ve çabuk hareket etmekten dolayı sakarlıklar peşimizi bırakmayabilir. Hayatımızdaki insanların bencilliğinden şikâyet edebilir, bazen biz de bencilce davranabiliriz.
Yeniayı sağlık açısından değerlendirirsek; Koç burcu baş bölgesindeki organlar, baş ağrıları, kafatası, sivilceler ve burun kanamalarıyla ilgilidir. 11’inci derecesi gözler ve dilin hassaslaşması anlamına gelir.
Hamilelik ve çocuk sahibi olmakla ilgili konular da gündeme gelebilir. Hatta işin içinde Şiron olduğundan belki tıbbi destek ve yardım alabiliriz.
Kazalar yaşanabilir
Dünya açısından bakacak olursak; Koç burcu dünya astrolojisine göre yangınlar, aktif volkanlar, siyasi liderlerin dürtüsel çıkışları, sansasyonlar, enerji kaynakları, askeri konular, sporcular, kahramanlar ve çocukları sembolize eder.
Merkür ise iletişim, yayıncılık, eğitim, pazarlama, seyahatler, pazarlıklar, araştırmalar ve her türlü elektronik sistem demektir.
Şiron da tıbbi konular, hastaneler, bakımevleri ve sağlıkla ilgili her türlü konuya işaret ediyor.
Koç burcu dönemleri sakin geçmez. Ateşli tartışmaların, yangınların, askeri konuların hız kazandığı zamanlardır. Dünya siyasetinde de daha keskin söylemlerin, daha sert çıkışların yapıldığı süreçlerdir.
İşin içinde Merkür olduğundan dolayı, iletişim (dijital de dahil) kazaları, çoklu trafik kazaları yaşanabilir.
Tıbbi konulardaysa gelişmeler söz konusu. Yeni araştırmalar, yeni buluşlar, yeni icatlar, yeni ilaçlar… Özellikle COVID-19’la ilgili ilaç konusunda önemli açıklamalar yapılabilir. Bu yeniayın daha çok tıbbi yönünün güçlü olacağını düşünüyorum.
Kraliyet yıldızı
Türkiye’ye gelirsek önce yeniayın gerçekleştiği ana bakalım. Yeniayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında gökyüzünde 9 derece İkizler burcu yükselmekte. Ana tema eğitim, iletişim, bilgi akışı, yayıncılık, yazarlar… İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür haritada Koç burcunda durmakta. Bu da güçlü söylemlere işaret etmekte. Özellikle 11’inci evde olmasından dolayı Meclis’te
cesur konuşmalar yapılabilir. Diğer yandan bu cesur konuşmalar çok ciddi tartışmalara ve kavgalara yol açabilir.
İkizler burcunun 9’uncu derecesi çok önemlidir. Çünkü bu derecede Aldebaran isimli bir kraliyet yıldızı var. Bu, Mars
karakterinde bir yıldız. Askeri başarı verir. Fakat bir sınavı da vardır ki, bu da dürüstlük üzerinedir. Bu dönem özellikle Rusya’nın Ukrayna’yla olan savaşta önemli bir rol oynayacağını düşünebiliriz. Türkiye’yi bu gerilimli atmosfere çekme çabalarına şahit olabiliriz.
Yeniay, Türkiye’nin kendi doğum haritasındaysa 10’uncu ev dediğimiz iktidarı, önemli kişileri, sanatçıları, ünlü kişileri temsil eden bir alana düşüyor. Burada güçlü, sert, direkt, iddialı söylemleri olan bir iktidar görebiliriz. Bunun yanı sıra özellikle tıbbi alanda yapılacak yeniliklerin duyuruları da söz konusu olabilir. Yeni bir dönemin başladığına dair önemli açıklamalar yapılabilir.
Deprem riski
Yeniayın, Türkiye haritasında Yengeç burcundaki Plüton ile de sert bir kontağı olacak. Bu, orta şiddetli depremlere işaret edebilir. Yine ülkenin güvenlikle ilgili konuları gündeme gelebilir. Bu dönem halk genel anlamda bazı şeylere daha tepkili olabilir. Askeri bir gelişme, patlama, büyük bir kaza, mühimmat depoları veya cephaneliklerle ilgili bir durum, ateşli silahla büyük bir saldırı ve çocuklarla ilgili sorunlarla karşılaşabiliriz.