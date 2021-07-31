 Hayatımızda temiz bir sayfa açmak için harika bir dönem

Mars bu hafta Başak burcuna geçiyor ve bu da 15 Eylül’e kadar çok çalışacağımız, başımızı kaşıyacak bile vaktimiz olmayacağı anlamına geliyor. Özellikle bu perşembe günü kimseyle tartışmayın!

Bu hafta mücadele ve harekete geçmeyi sembolize eden Mars gezegeni Başak burcuna geçecek ve 15 Eylül’e kadar burada seyahat edecek. Mars’ın Başak’ta olması köle gibi çalışmak demektir. Başımızı kaşımaya vaktimiz olmayacak. Böyle köle gibi çalışırken bir yandan da etrafa, oraya buraya bağırmamız da mümkün. Bu dönemde sağlığınızla ilgili konular üzerine daha ciddi bir şekilde gidebilir, size yararı olacak doktor ya da tedavi yöntemleri bulabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Jüpiter bu hafta geri hareket ederek Kova burcuna yeniden girecek ve bu seyir 29 Aralık’a kadar devam edecek. İyi haber; teknoloji, çevrimiçi işler, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlarda sene başında kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor. Bu sefer fırsatları iyi değerlendirin. Kötü haberse şu: 12 Mayıs’tan beri Jüpiter Balık burcundaydı. Balık, şifayla ilgilidir. Dünyada iyileşme, aşılama, şifalanma oranları artıyordu. Jüpiter’in Balık’tan çıkacak olması bu şifa hızını biraz düşürebilir. Ama 29 Aralık itibariyle şifalanma oranları yeniden müthiş bir yükselişe geçecek.

Bir de bu hafta perşembe günü kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Zira gökyüzünde Mars ve Jüpiter karşı karşıya olacak.

DOSTLARINIZDAN GÜZELLİKLER GÖRECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)

6’ncı evinizde seyahat edecek olan savaşçı Mars, iş konusunda mücadeleye işaret ediyor. Çalıştığınız kişilerle ilişki yönetimine dikkat! Jüpiter’in tekrar Kova’ya geçişiyle yıl sonuna kadar dostlarınızdan faydalar göreceksiniz.

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