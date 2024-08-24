Havada aşk kokusu var

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Venüs 29 Ağustos’ta nihayet evine geri dönüyor! Terazi burcundaki seyahati 23 Eylül’e kadar sürecek. Moda ikonları, aşk romanları, romantik komediler bu dönemde popülerliğinin zirvesine çıkacak. Bakalım haftanın gökyüzü ajandası nasıl?

Bugün Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Venüs ile Uranüs arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Yalnızsanız, sıradışı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz varsa daha önce denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz. Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı artar. Bu dönem partnerinizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterin. Çapkınlık oranı artabilir, kısa süreli buluşmalar heyecan verici olacaktır. İlişkiler çok ani başlayıp aynı hızda sona erebilir. Tarz olarak sınırlarımızı ve kurallarımızı aşabiliriz.

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Bol sohbet ve dedikodu...

Yarın Ay 4.39 ile 6.03 arası Boğa burcunda boşlukta olacak, akabinde İkizler burcuna geçecek. Venüs ile Neptün karşı karşıya olacaklar. Etki süresi 3 gün. İlişkilerde kusurları görmezden gelmeye eğilimli ve yanılmaya daha açık olabiliriz. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değil. Ciddi sonuçlar doğurabilecek tartışmalara girmemek daha iyi, çünkü yanlış kararlar almak olası. İlişkilerde gerçekçi olmayan beklentilere girmek mümkün.

Salı Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Çok fazla asparagas haber çıkar, her söylenene, her duyulana inanmayın. Zihnimiz yerinde duramaz, merakımız alevlenir, çat orada çat burada olabiliriz. Arkadaşlarla bir araya gelmek, sohbet, muhabbet, dedikodu yapmak için harika bir süreç. Sohbetler akıcı, esprili, kıvrak geçer, monoton olmaz.

Tutku ve ihtiras ön planda

Çarşamba günü Ay 11.47 sonrasında Yengeç burcuna geçecek. Venüs ile Plüton arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi +/- 3 gün. İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkar. Derinden etkileyen bir duygu deneyimi yaşayabiliriz. İlişkimizin veya iş hayatımızın sırtımıza yüklediği sorumlulukların bizi artık çokça etkilemeye başladığını görebiliriz. Bekârlarsa bir kişiye karşı aniden yoğun duygular besleyip o kişiye karşı ilgisinin arttığını hissedebilir.

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Perşembe Ay tüm gün Yengeç burcunda. Bugün itibariyle Venüs Terazi burcuna geçiyor 23 Eylül’e kadar seyahat edecek. Öncelikle yeni ilişkilere başlamak, ilişkilerdeki sorunları tespit edip çözmek, dengeyi-eşitliği yakalamak için harika bir dönem. Yine bu süreç evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak, aileleri tanıştırmak için en güzel dönemlerden biri. Hayatımızda uyum ve dengeyi yakalamak çok daha kolay olacak. Havada aşk kokusunun bol olduğu bir dönem.

Cuma Ay 18.23 ile 20.09 arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak, akabinde Aslan burcuna geçecek. Duyguların en yoğun yaşanabileceği zamanlardır. Aidiyet ihtiyacımız, geçmişe duyulan özlem artar. Evde tamirat gerektiren işlerle ilgilenebiliriz. Duygularımızı ifade etmek, duygusal meseleleri konuşmak için uygun bir gündür. Ev almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul işleriyle ilgilenmek için de güzel bir gün. Ay Yengeç’teyken sevdiklerimize bakmak ve çocuklar gibi konulara ilgimiz artar.

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Unutkanlıklara dikkat!

31 Ağustos Cumartesi Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Mars ile Neptün arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 5 gün. Unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdan unutma, para düşürme gibi şeyler yaşanabilir. Yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi kararları sonraya bırakmak akıllıca bir davranıştır. Alkollü içkilere dikkat etmeliyiz, zehirlenmeler ya da yan etkileri çok daha fazla ortaya çıkabilir. Gıdaların son kullanım tarihi de keza. Zehirlenmeler artabilir. Evde veya işyerinde su giderleriyle ilgili problemler çıkabilir. Demir takviyesi ve kanı güçlendiren yiyecekler almaya dikkat etmeliyiz. Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlardır, bu yüzden bir şeyler için yarışmak, güç ve gövde gösterisi yapmak için de pek uygun değildir.

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VENÜS’ÜN TERAZİ BURCUNDAKİ SEYAHATİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Kalbiniz ve zihniniz uyumlu çalışacak

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Sizin için “Ben” demek önemli olsa da bu süreçte “Biz” demek daha cazip gelecek. Sosyal hayatınızda adeta parlayacaksınız. Eğer bir ilişkiniz varsa yeni bir sayfa açma fikri aklınızı çelebilir. Bekârsanız, hayatınıza girecek biriyle tutkulu bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İş hayatında da diplomasi ve işbirliği ön planda olacak, ortaklık tekliflerine açık olabilirsiniz. Kalbiniz ve zihniniz daha uyumlu çalışacak.

Yeni bir patili dost edinebilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Günlük rutininizde karşılaştığınız zorluklar daha kolay çözülebilir. Çevrenizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Sağlık konularında daha dikkatli olma eğilimindesiniz. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde daha uyumlu ve nazik olmanız, iş ortamını daha keyifli hale getirecek. Küçük ayrıntılara bile özen gösterip her şeyi güzelleştirmek için içinizden bir istek doğabilir. Hatta yeni bir patili dost bile edinebilirsiniz.

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Romantizmin kollarına atılabilirsiniz

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Aşk, hayatınızda adeta bir rüzgâr gibi esebilir, kendinizi romantizmin kollarında bulabilirsiniz. İlişkilerde daha uyumlu, anlayışlı ve tatlı bir dil kullanın. Eğer sanatla ilgileniyorsanız ilham perileri yanınızda olacak. Eğlence ve hobiler için de mükemmel bir zaman. Hamile kalmak istiyorsanız güzel bir dönemdesiniz. Sosyal çevrenizde dikkat çekicisiniz. Ufak tefek yatırım fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz.

Aile içi ilişkilerde anlayış zamanı

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Eviniz sizin için daha da önem kazanır. Aile içi ilişkilerde anlayış, sevgi ve uyum ön plana çıkacak, belki de beklediğiniz o aile buluşması gerçekleşebilir. Ayrıca geçmişe yönelik duygular ağır basabilir; eski fotoğraflara bakmak isteyebilirsiniz. Eğer bir ilişkideyseniz partnerinizle birlikte evde romantik anlar yaşayabilirsiniz. Taşınma, yer değiştirme, ev alma-satma gibi işler kolay hallolur.

İlhamınız zirvede, harika işler çıkaracaksınız

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Kelimeleriniz adeta sihirli. Yazılı ve sözlü ifadeleriniz daha zarif ve çekici, bu da sizi sosyal çevrenizde popüler kılabilir. Kısa yolculuklar, spontane geziler ve yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman dilimindesiniz. Kardeşlerinizle veya yakın arkadaşlarınızla ilişkilerde uyum ve sevgi artacak. Eğer yaratıcı bir proje üzerinde çalışıyorsanız ilhamınız zirve yapabilir ve ortaya harika işler çıkarabilirsiniz.

Gelirinizi arttırmak için akıllı kararlar verebilirsiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Finansal konularda daha dengeli ve bilinçli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Gelirinizi arttırma veya birikim konusunda akıllı kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda, kendinize olan inancınız artacak. Belki de yeni bir yatırım yapmayı düşünebilir ya da gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için fırsatlar arayabilirsiniz.

Bu dönem kişisel eşyanıza ve sahip olduklarınıza olan bağlılığınız artabilir.

Siz değil, aşk sizin peşinizde koşacak

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Kendinizi daha çekici ve sevgi dolu hissedeceksiniz. İlişkilerde denge arayışınız artacak, girdiğiniz ortamlarda zarif tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. Aşk hayatınızda romantizm rüzgârları esecek. Dış görünüşünüze ilginiz artabilir. Sanat, moda veya güzellikle ilgili alanlarda yaratıcı projelere başlamak isteyebilirsiniz. Bu dönem siz aşkın peşinde koşmayacaksınız, aşk ve hatta para size gelecek.

Para biriktirip yatırım yapabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Duygusal dünyanızda bazı şeyleri gözden geçirme ihtiyacı hissedeceksiniz. Gizli duygular, platonik aşklar veya derin bağlar ön plana çıkabilir. İçsel huzur ve denge için biraz içedönük olabilirsiniz. Rüyalar ve sezgiler bu dönem güçlü olabilir, iç sesinizi dinlemek önemli ipuçları verecek. Yurtdışıyla ilgili tüm işler kolaylıkla hallolacaktır. Gizlilik içinde para biriktirebilir, yatırımlar yapabilirsiniz.

Dostlarınızdan şahane destekler görebilirsiniz

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Arkadaş çevrenizde ve sosyal gruplarda adeta parlayacaksınız. Yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman. Arkadaşlık temelinde gelişen bir aşk kapınızı çalabilir; belki de biriyle hem arkadaş hem de sevgili olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla iletişimde daha diplomatik bir tutum sergileyeceksiniz. Dostlarınızdan şahane destekler görebilirsiniz. Ayrıca iş hayatından kazandığınız gelir artabilir.

Saygınlığınız artacak, terfi şansınız da var

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

İş hayatınızda daha etkileyici bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Mesleki hedeflerinize ulaşırken sosyal becerileriniz ve diplomatik yaklaşım büyük avantaj sağlayacak. İşyerinde uyum arayışınız artacak. Kariyerinizde yeni fırsatlar yakalayabilir, belki terfi şansı elde edebilirsiniz. Toplum içinde saygınlığınız artacak ve çevreden daha fazla ilgi göreceksiniz. İmajınıza özen göstermek isteyebilirsiniz.

Ufkunuzu açacak bir partnerle yakınlaşabilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Farklı kültürler, yeni bilgiler sizi fazlasıyla cezbedebilir. Yurtdışı seyahatleri planlamak, yeni bir dil öğrenmek için harika bir zaman. Farklı inançlarla ilgilenebilir, zihin açacak deneyimlere yönelebilirsiniz. Akademik çalışmalar varsa güzel ilerleyebilir. Sizi entelektüel olarak besleyecek bir partnerle yakınlaşma şansı bulabilirsiniz. Romantik bir seyahat ya da

uzak mesafeli bir ilişki de gündeme gelebilir.

Cinsellik ve romantizm dolu bir dönem

Balık (19 Şubat-20 Mart)

İlişkilerinizde daha samimi bir dönem. Maddi konulardaysa özellikle ortaklaşa kaynaklar, miras ya da yatırımlarla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ortak kaynaklar konusunda dengeyi sağlamak da önemli olacak. Kredi arayışındaysanız sizi yormayacak koşullarla karşılaşabilirsiniz. Ya da borçlarınız varsa ödeme kolaylığı karşınıza çıkabilir. Cinsellik ve romantizm bu dönemde daha yoğun olabilir.