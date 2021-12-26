Hangi burç, yılı nasıl kapatıyor?

29 Aralık’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter, Balık burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek.

Aslında Jüpiter bu yıl 14 Mayıs’la 28 Temmuz arasında Balık burcuna seyahat etti. Sonra geri giderek Kova burcuna geçti. Şimdi yeniden Balık’a geçiyor. Bu geçişi 14 Mayıs haftasında burada detaylıca ele almıştım. Bu süreçte bizleri neler beklediğini anlamak için o yazıyı hatırlamakta fayda var.

Öncelikle şifalanma ve iyileşme oranlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilecek. Belki de birçok hastalığa çare bulunacak. Gündemimizde COVID-19 olduğundan bu virüs için ilaçlar ortaya çıkabilir.

Sinema sektörünün yeniden yükselişe geçeceği bir dönem olmakla beraber ekranda ve beyazperdede daha fazla spiritüel, bilinçaltı ve rüyalarla ilgili film, dizi görebiliriz. Ya da bu konularda yayımlanan kitap sayısı artabilir.

Kolektifte merhamet ve vicdan duyguları güçlenirken bunun kişisel hayatlarımıza yansımasını da görebiliriz. Kendimizi psikolojik olarak iyileştirmek üzere adımlar atabiliriz. Terapilerde ciddi patlamalar söz konusu olabilir.

Sezgisel yanımızı güçlendirmek için çalışmalara katılabilir, araştırmaya girişebiliriz. Bu dönem mistik konular, rüyalar, bilinçaltı gibi alanlarda para kazanmak adına adımlar atabiliriz. Medyumlar, şifacı ve iyileştiriciler ön plana çıkabilir.

Hem Jüpiter’in hem de Balık’ın inançları sembolize etmesinden dolayı din ve inançla ilgili konular büyük bir hızla yayılabilir. Yeni inanç ve felsefeler ortaya çıkabilir. Ancak sahte din adamları, sahte peygamberler konusunda dikkatli olunmalı.

Denizlerin canlılık oranı artarken temizlenmesi, denizde yaşayan türlerin çoğalması da söz konusu. Jüpiter’in büyüteç etkisiyle deniz taşmaları, tsunamiler, büyük seller, tufanlar da gerçekleşebilir.

Bu dönem uyarıcı madde kullanımına ilişkin dünyada artış görülürken diğer yandan bağımlılıklardan kurtulma adına kullanılan metotlar değişebilir ve farklı tedavi yöntemleri çıkabilir.